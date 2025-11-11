Horoscop zilnic, 12 noiembrie 2025: Taurii sunt agitați, Leii au idei excelente, iar Balanțele vorbesc fără să gândească
Jurnalul.ro, 11 noiembrie 2025 11:10
Horoscop zilnic, 12 noiembrie 2025: O zi a comunicării impulsive și a revelațiilor neașteptate. Mercur retrograd se aliniază cu Marte și răscolește emoțiile vechi.
Suspectul ucrainean în cazul Nord Stream, aflat în greva foamei, afirmă că este constrâns de autoritățile italiene să își recunoască vinovăția.
Tesla a dezvăluit cifrele reale: Musk a avut parte de un sprijin mai redus în acest an decât în 2018 # Jurnalul.ro
Acționarii Tesla au aprobat săptămâna trecută un pachet salarial colosal pentru CEO-ul Elon Musk, însă sprijinul investitorilor a fost mai mic decât în 2018, când Musk a primit un alt plan salarial record.
Călin Georgescu, judecat marți pentru promovarea legionarismului și a cultului criminalilor de război # Jurnalul.ro
Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, se află marți dimineață în fața magistraților Judecătoriei Sectorului 1 din București, fiind judecat pentru promovarea legionarismului și a cultului criminalilor de război, potrivit G4 Media.
Un mic grup de democrați din Senat a votat luni seară alături de republicani pentru a aproba o măsură de finanțare pentru redeschiderea guvernului federal.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a anunțat luni că intenționează să comande 25 de sisteme de apărare antiaeriană Patriot din Statele Unite, cu scopul de a contracara atacurile aeriene rusești care afectează grav infrastructura energetică ucraineană, notează Associated Press.
Ciprian Ciucu anunță că un dezvoltator imobiliar îi cere prin proces suma de 27 milioane de euro # Jurnalul.ro
Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 al Capitalei și candidat la funcția de primar general al Bucureștiului, anunță că un dezvoltator imobiliar îi cere prin proces suma de 27 milioane de euro. „E nițel șocant”, a comentat edilul.
Prognoză meteo actualizată: Noiembrie și începutul lui decembrie, mai cald decât de obicei # Jurnalul.ro
Administrația Națională de Meteorologie a actualizat estimările meteorologice pentru perioada 10 noiembrie - 8 decembrie. Prognoza indică temperaturi mai ridicate decât normalul pe tot parcursul intervalului. Cantitățile de precipitații vor varia însă de la o săptămână la alta.
„Let's Talk About...Film” cu regizorul Marius Papară și scriitoarea Florina Pîrjol # Jurnalul.ro
Joi, 13 noiembrie, de la ora 18:30, Institutul Cultural Român propune, la sediul său din Aleea Alexandru 38, o nouă întâlnire din seria de evenimente „Let's Talk About...Film”. Cu această ocazie, va fi proiectat filmul românesc „După ore” (2025, 18') regizat de Marius Papară, proiecție care va fi urmată de un dialog între regizor și scriitoarea Florina Pîrjol. Intrarea la eveniment este liberă, în limita locurilor disponibile.
Volbura, cunoscută uneori ca rochiță sau cornișor, face parte din grupul buruienilor perene care creează probleme pe multe suprafețe agricole.
Alegerea unui cazino online autorizat deschide accesul către o gamă variată de jocuri adaptate oricărui tip de jucător.
Rețetă delicioasă: Bulete de cartofi cu brânză și verdeață – crocante la exterior, moi și aromate în interior # Jurnalul.ro
Buletele de cartofi cu brânză sunt una dintre cele mai simple și gustoase rețete pe care le poți prepara rapid, fie ca gustare caldă, aperitiv la o masă festivă sau garnitură lângă o friptură.
Selgros și Unilever România anunță rechemarea urgentă a trei produse alimentare din magazine Selgros din Brașov, Bacău, Cluj-Napoca, Brăila și Constanța, din cauza posibilei prezențe de particule metalice și de cauciuc.
La 20 de ani, iubirea pare o poveste. La 30, începe să arate ca un test. După 40, devine un adevăr interior: nu ceea ce ne-au promis filmele, ci ceea ce putem construi cu răbdare, luciditate și alegere conștientă.
O flacără a apărut în noaptea de luni spre marți la o aeronavă care a aterizat de la Barcelona pe Aeroportul Băneasa.
Nicușor Dan, despre Oana Gheorghiu: „Reacția CSM e exagerată, nu voi semna urmărirea penală!” # Jurnalul.ro
Nicușor Dan consideră că reacția CSM la declarația Oanei Gheorghiu este exagerată și anunță că nu va semna cererea de urmărire penală.
Îl întâlnim în politică, în filme, în istorie, dar și în vorbirea de zi cu zi, uneori exagerat, alteori cu sensul său real. Dar ce înseamnă, de fapt, „complot”?
După 11 noiembrie 2025, trei zodii simt că viața începe, în sfârșit, să curgă în favoarea lor.
Tinerii fără nicio ocupație, mituiți de stat să se angajeze. Peste 5.000 de euro, pentru cei aflați la primul job # Jurnalul.ro
Cum vor guvernanții să-i convingă pe tinerii fără ocupație să meargă la muncă. Unul din cinci români cu vârste între 15 și 29 de ani nu lucreazăși nu urmează vreo formă de educație
Directorul general și șefa departamentului de știri de la BBC și-au dat demisia, pe fondul unui scandal legat de modul în care a fost editat un discurs al lui Donald Trump, precum și al unei serii de alte acuzații privind lipsa de imparțialitate în relatările despre Israel și comunitatea transgender.
În cursul nopții de 10 spre 11 noiembrie 2025, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în urma informațiilor primite din partea Statului Major al Forțelor Aeriene, a transmis un mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din zona de nord a județului Tulcea prin care erau informați despre posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.
În doar 6 luni, Poliția Română a cheltuit pentru zborurile de însoțire a extrădaților 1,3 milioane de euro # Jurnalul.ro
Londra, principala capitală europeană de unde s-au extras, în 2025, persoanele date în urmărire. Milano, Madrid și Frankfurt se află pe pozițiile secunde
Mai mult agrement și profilaxie, cu apă termominerală unică în lume. Noua componentă de clubbing se adaugă la wellness și SPA
Guvernul Bolojan, plin de miniștri „fugiți” din Parlament. Câte legi au dat de când au fost aleși # Jurnalul.ro
Capii Executivului, care sunt și parlamentari, au o activitate aproape inexistentă Legislativ. Premierul-senator: zero proiecte de lege în actuala legislatură
„Doamna Zelenski” de la Kremlin. Fiica lui Putin ar vrea să-l înlăture pe ministrul rus de Externe # Jurnalul.ro
Katerina Tihonova, căsătorită cu balerinul Igor Zelenski, este considerată de mulți „noua față” a Kremlinului și ar pregăti o schimbare de direcție la Moscova. Fiica lui Putin pare să câștige din umbră tot mai multă putere, iar apropiații săi, care nu susțin războiul din Ucraina, ar putea exercita o influență din ce în ce mai mare asupra președintelui rus.
Grigore Trancu-Iași – o figură notabilă a perioadei interbelice, specializat în economie și drept, doctor al Academiei de Înalte Studii Comerciale și Industriale, și cu primii pași făcuți în carieră ca funcționar al Băncii Naționale din Iași - rememorează că, spre sfârșitul secolului al XIX-lea, comerțul bancar din Moldova se împarte astfel:
Astăzi se împlinesc trei decenii de la trecerea în eternitate a lui Corneliu Coposu (20 mai 1914, Bobota, Sălaj - 11 noiembrie 1995, București), inima și mintea opoziției în România postcomunistă. Să-l evocăm!
Craiova se pregătește pentru celebrul Târg de Crăciun: parcări extinse, panouri de direcționare și autobuze suplimentate # Jurnalul.ro
Autoritățile craiovene au pregătit o serie de măsuri pentru fluidizarea traficului și transportul vizitatorilor către Târgul de Crăciun din Craiova. Este vorba despre pregătirea de spații de parcare, montarea de panouri de direcționare și trasee de autobuz.
Un avion de mici dimensiuni care transporta provizii de urgență pentru victimele uraganului Melissa din Jamaica s-a prăbușit luni dimineață într-un cartier rezidențial din Coral Springs, Florida, la scurt timp după decolare, potrivit Associated Press.
Marian Godină despre staff-ul de la Cotroceni: papagali penibili, neghiobi și oportuniști # Jurnalul.ro
Polițiștul Marian Godină a avut un schimb de replici cu reprezentanții Palatului Cotroceni. El a relatat incidentul plecat de la o invitație la Recepția Oficială de la Cotroceni, cu ocazia zilei de 1 Decembrie. Papagali penibili, neghiobi și oportuniști, a fost concluzia polițistului influencer.
Pe 11 noiembrie 2025, Universul transmite mesaje subtile către patru zodii. Jupiter intră în mișcare retrogradă — dar spre deosebire de alte retrogradări, aceasta nu aduce pierderi sau regres, ci o perioadă de introspecție și creștere spirituală.
Nicuşor Dan: Fiecare modificare fiscală înseamnă refacerea planului de afaceri pentru IMM-uri # Jurnalul.ro
Fiecare modificare fiscală înseamnă pentru întreprinderile mici şi mijlocii refacerea planului de afaceri, recalcularea costurilor, renegocierea contractelor, adaptarea sistemelor IT, instruirea contabililor, a transmis, luni, preşedintele Nicuşor Dan.
Localitățile din Făgăraș, vizate de blocarea exploatării lemnului. Ministerul Mediului pregătește Ordonanța „Înghețați în case!” # Jurnalul.ro
Conform surselor Jurnalul, regiunea va fi declarată „zonă de nonintervenție”, ceea ce presupune restricții ecologice mai dure decât se pregăteauanterior. O zonă submontană din Făgăraș, cu mii de locuitori, este în pericol de a rămâne fără posibilitate de încălzire cu lemne de foc, în baza unei decizii pe care urmează să o ia Guvernul României, la solicitarea Ministerului Mediului.
Ciolacu își anunță revenirea pe TikTok: de vreo 6 –7 luni mă chinui să-mi aduc aminte parola # Jurnalul.ro
Fostul președinte al PSD, Marcel Ciolacu, își anunță revenirea pe TikTok. De vreo 6 –7 luni mă chinui să-mi aduc aminte parola, era și foarte greu fiindcă sunt născut în 67, a transmis Ciolacu.
Târgul de Crăciun din Sibiu se deschide în 14 noiembrie și rămâne în centrul orașului până pe 4 ianuarie 2026. Atmosfera de basm este întreținută joi de un concert de colinde susținut de Ducu Bertzi, dar și de Radu Nechifor și DreamCatchers Band (DCB).
Paznicul unei bănci din Iași a furat dintr-un bancomat 68.650 lei și 9.750 euro. Bărbatul a fost arestat preventiv.
Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz a revenit pe primul loc în clasamentul mondial al jucătorilor profesionişti (ATP), publicat luni, după ce a făcut rocada cu rivalul său italian, Jannik Sinner, transmite AFP.
Lucrările la autostrada A0 provoacă restricții de trafic timp de două nopți pe DN 1A. În zonă se vor monta elementele unui pasaj al autostrăzii.
În fiecare iarnă, România se transformă într-un tărâm de basm luminat de mii de beculețe. Între jumătatea lunii noiembrie și începutul lui ianuarie, orașele din țară prind viață sub miros de vin fiert, colinde și decorațiuni strălucitoare.
Fostul președinte și primar general, Traian Băsescu a afirmat că partidele de dreapta au greșit în a trimite doi candidați în cursa electorală pentru PMB și că și-au periclitat șansele la victorie.
Nicușor Dan a sesizat Curtea Constituțională pe legea care modifică regimul ariilor naturale # Jurnalul.ro
Nicușor Dan a semnat sesizarea către Curtea Constituțională privind legea care modifică regimul ariilor naturale protejate și evaluarea impactului asupra mediului.
Peste jumătate de milion de fermieri, autorizaţi în avans la plată în Campania aferentă anului de cerere 2025 # Jurnalul.ro
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a autorizat la plată, în perioada 16 octombrie - 10 noiembrie, în cadrul Campaniei de plăţi în avans aferente anului de cerere 2025, un număr de 553.545 fermieri, cu suma totală de 503,838 milioane de euro (2,559 miliarde de lei), a anunţat, luni, instituţia.
Orban:"Am bătut palma cu preşedintele Trump privind scutirea Ungariei de sancţiunile petroliere americane pe o perioadă nedeterminată" # Jurnalul.ro
Premierul ungar Viktor Orban a declarat luni că "a bătut palma" cu preşedintele american Donald Trump "cu privire la scutirea Ungariei de sancţiunile petroliere americane pe o perioadă nedeterminată", relatează agenţia de presă MTI.
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, și-a exprimat speranța ca ședința de coaliție de marți să aducă decizii. El a subliniat că dialogul inițiat de președintele Nicușor Dan ar putea facilita atingerea unui consens.
Traian Băsescu despre corupția din Apărare: Mă tem că se vor pierde multe contracte și mulți bani # Jurnalul.ro
Fostul președinte Traian Băsescu trage un semnal de alarmă privind fenomenul corupției din zona industriei apărării. El acuză existența unor grupuri de interese care încearcă să profite de demersurile statului român de înzestrare.
Dr. Cristian Andrei răspunde acuzațiilor: „Nu mă dau psiholog, nu am nevoie să mă dau psiholog” # Jurnalul.ro
Doctorul Cristian Andrei a reacționat public, luni seară, într-un podcast difuzat pe YouTube, după apariția acuzațiilor care îl vizează.
Anca Alexandrescu candidata susținută de AUR, la Primăria Capitalei se plânge că e urmărită # Jurnalul.ro
Anca Alexandrescu a declarat că este urmărită de o mașină misterioasă de când și-a anunțat intenția de a candida la Primăria Capitalei. Aceasta susține că un bărbat i-ar fi amenințat pe vecinii săi că-i împușcă.
Ziua care schimbă destine: șase zodii chinezești primesc daruri de la Univers pe 11/11 2025 # Jurnalul.ro
Marți, o zi specială sub influența Maimuței de Lemn aduce conexiuni neașteptate și bucurii sincere.
Mită pentru achiziții de armament. Octavian Berceanu dezvăluie suma imensă care i-ar fi fost oferită pentru a facilita o afacere cu muniţie din Kazahstan # Jurnalul.ro
Fostul comisar-şef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, a declarat că i s-au propus 10 milioane de euro pentru a facilita o afacere care viza aducerea de muniţie din Kazahstan şi vinderea ulterioară a acesteia către un stat european.
Primele 1200 de bilete pentru evenimentul de retragere al Simonei Halep, epuizate în opt minute # Jurnalul.ro
Primele 1200 de bilete puse în vânzare luni pentru evenimentul de retragere al Simonei Halep, din cadrul SportsFestival 2026, de la Cluj-Napoca, s-au epuizat în doar 8 minute, anunță organizatorii.
