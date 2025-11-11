Ce afecțiuni pot fi tratate prin stomatologie integrativă, în Cluj-Napoca

13:50

Judecătoarea clujeană Ruxandra Piteiu a demisionat din postul său de la Tribunalul Cluj, după zece ani de activitate. „Mă dezbrac de o haină grea" sunt cuvintele cu care aceasta și-a anunțat plecarea din magistratură. După zece ani în sistem, a vorbit despre izolarea, presiunea și iluziile din spatele robei. Mesajul ei, publicat pe LinkedIn, a […]