Răzvan Ioan Boanchiș îl pune pe Traian Băsescu față în față cu evenimentele istorice: „Mai subțire cu fotbalul nostru, că e curat, spălat și apretat pe lângă politică”
Fanatik, 11 noiembrie 2025 11:20
Răzvan Ioan Boanchiș a avut un răspuns în FANATIK pentru Traian Băsescu, după ce fostul președinte al României l-a numit „infractor” pe Giovanni Becali
Acum 30 minute
11:20
Răzvan Ioan Boanchiș a avut un răspuns în FANATIK pentru Traian Băsescu, după ce fostul președinte al României l-a numit „infractor” pe Giovanni Becali
11:10
Afaceristul care l-a angajat fictiv pe Călin Georgescu în Austria nu și-a plătit facturile la energie electrică în România. Ce datorii au fost solicitate în instanță # Fanatik
Afaceristul Dănuț Hanț Constantin, despre care procurorii susțin că l-a angajat fictiv pe Călin Georgescu, a fost dat în judecată de un furnizor de energie electrică.
Acum o oră
11:00
Cel mai important jucător de la Rapid din acest sezon ar fi putut să îmbrace tricoul lui Dinamo, însă în cele din urmă a ajuns în Giulești pentru că trupa alb-roșie a preferat alt transfer.
10:40
Starul Ungariei, pe lista lui Real Madrid și Manchester City! Clubul e gata să-i ofere o mărire de salariu # Fanatik
Cel mai important jucător al Ungariei din ultimii 30 de ani ar putea să fie transferat în viitor, fie la Real Madrid, fie la Manchester City, două dintre cele mai mari cluburi ale lumii.
Acum 2 ore
10:20
Fanii lui Dinamo încep să viseze la titlu, după o pauză de 19 ani, iar acționarul formației bucureștene a făcut anunțul cu privire la posibilele transferuri.
10:10
Paradoxul mandatului eșuat al lui Mirel Rădoi la Universitatea Craiova! Ce s-a întâmplat în cariera antrenorului de 44 de ani # Fanatik
Mirel Rădoi a pus capăt singur celui de-al doilea mandat al său la Universitatea Craiova, cel mai consistent din cariera sa de zece ani pe banca tehnică
09:50
Neymar, făcut praf în Brazilia după ce Santos a ajuns pe loc de retrogradare: ”Ești o rușine! N-ai jucat deloc!” # Fanatik
Neymar a revenit cu speranțe mari la Santos, dar echipa este aproape de o nouă retrogradare. Starul brazilian este considerat principalul vinovat al acestei situații.
09:40
Cât costă o noapte de cazare la hotelul Simonei Halep înainte de Crăciun. Sportiva a publicat noile oferte valabile în luna decembrie # Fanatik
Simona Halep a lansat noi oferte la hotelul săi din Poiana Brașov. Prețurile nu sunt însă chiar pentru orice buzunar, având în vedere că se apropie sărbătorile.
Acum 4 ore
09:20
Maurizio Sarri a „explodat” după ce a fost învins de Cristi Chivu și a lansat o propunere incredibilă: „A venit timpul” # Fanatik
Maurizio Sarri a atacat arbitrajul după ce echipa sa, Lazio, a cedat cu 0-2 pe terenul lui Inter. Formația lui Cristi Chivu este noul lider din Serie A după succesul obținut.
09:10
Nicolas Popescu, interviu inedit despre relația cu Gică Hagi și „fratele” Ianis. A fost aproape de FCSB: „Mă sunau în continuu!” # Fanatik
Nicolas Popescu a oferit un interviu pentru FANATIK și a vorbit deschis despre relația cu Ianis Hagi, verișorul său, dar și cu Gică, antrenorul care l-a format pentru fotbalul mare. Totodată, fiul lui Gică Popescu a povestit cum a fost aproape de a semna cu FCSB.
08:50
Mourinho a trait ca un sultan la Istanbul! Suma uriașă descoperită de turci, pe care Fenerbahce a trebuit să o plătească doar pentru cazarea lui # Fanatik
Antrenorul portughez nu a dorit o locuință de serviciu și a locuit la un hotel de lux de pe malurile Bosforului, nota de plată pentru cazarea sa fiind una exorbitantă
08:40
Mihai Stoica, tot adevărul despre demisia lui Charalambous și Pintilii de la FCSB: „De ce să ne despărțim acum?” # Fanatik
Mihai Stoica a făcut lumină în cazul eventualei demisii de la FCSB a lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii. Președintele C.A. s-a enervat teribil din cauza zvonurilor
08:20
„Eram obligați ori să tăcem din gură, ori să mințim”. Mărturia marelui antrenor român făcut trădător de maghiari # Fanatik
Fostul mare fotbalist a vorbit despre perioada în care, deși era internațional român, a fost nevoit să suporte acuze privind apartenența sa la etnia maghiară
08:10
Uluitor! Câți bani a plătit Edin Dzeko pentru biletul de avion către Bosnia, înainte de meciul decisiv cu România # Fanatik
Căpitanul naționalei Bosniei, Edin Dzeko, a sosit în țara natală înainte de partida decisivă contra României, iar conaționalii săi au fost surprinși de suma pe care acesta a plătit-o pentru biletul de avion.
07:40
Decizie incredibilă acceptată de Mircea Lucescu înainte de Bosnia – România! Ce s-a întâmplat în cantonamentul naționalei. Exclusiv # Fanatik
Înainte de partida decisivă pe care naționala României o va disputa în Bosnia, Mircea Lucescu a luat o decizie surprinzătoare. Ce s-a întâmplat în cantonamentul „tricolorilor”.
Acum 6 ore
07:20
Dublă tragedie la Turneul Campionilor! Două decese într-o singură zi, medicii nu au putut face nimic # Fanatik
Turneul Campionilor, care se desfășoară la Torino, a fost marcat în a doua sa zi de o dublă tragedie, în fața căreia medicii nu au putut să facă nimic
07:10
De nicăieri! Victor Pițurcă și-a anunțat revenirea pe bancă: „Uitați-vă la CV-ul meu!”. Ce oferte a refuzat deja # Fanatik
Victor Pițurcă nu a mai activat ca antrenor de aproape șase ani, însă fostul selecționer a afirmat că și-ar dori să revină pe bancă. Acesta a dezvăluit și pe cine ar dori să antreneze.
06:40
Schimbare uriașă pe piața media! Pro TV a cumpărat drepturile pentru 12 turnee finale ale unui sport foarte îndrăgit de români # Fanatik
Pro TV a dat o mare lovitură și și-a asigurat drepturile de difuzare pentru 12 turnee finale care se vor disputa începând din 2026.
05:50
Cum și-a mărit România cheltuielile pentru Apărare și Servicii. Cifre surprinzătoare din ultimii zece ani privind bugetele MApN sau SRI # Fanatik
Cu cât au fost majorate bugetele armatei și ale serviciilor secrete în ultimii ani. Dă România prea mulți bani pentru Apărare și Securitate? Cifrele surprinzătoare din ultimii ani
Acum 12 ore
00:30
Daniel Bîrligea, taxat de fostul selecționer al României după gestul din Hermannstadt – FCSB. „Au ajuns jucători prea mari” # Fanatik
Daniel Bîrligea nu a fost iertat de fostul selecționer al echipei naționale după gesturile sale din meciul Hermannstadt - FCSB. Care e marea problemă a campioanei României.
00:20
Victor Angelescu sare la gâtul contestatarilor după ce Rapid a urcat pe primul loc: “Ce noroc?! Avem cel mai bun atac şi cea mai bună apărare!” Merita Dobre convocat la naţională?! # Fanatik
Victor Angelescu, discurs manifest după ce Rapid a devenit liderul SuperLigii. Ce a spus, de fapt, președintele giuleștenilor și cum a comentat absența lui Dobre de la echipa națională.
00:00
Sorin Cârțu a dezvăluit în direct discuția pe care a avut-o cu Rădoi, înainte de plecarea de la U Craiova: „Bă, Mirele iei și tu ceva?” # Fanatik
Sorin Cârțu a reacționat la vestea că Mirel Rădoi nu mai este antrenorul Universității Craiova. Președintele de onoare al oltenilor i-a dat un sfat prețios tehnicianului înainte să plece
10 noiembrie 2025
23:50
Andrei Nicolescu a făcut anunțul despre Cătălin Cîrjan! Ce se întâmplă cu fotbalistul lui Dinamo, după neconvocarea la echipa națională # Fanatik
Dinamo a urcat pe ultima treaptă a podiumului după victoria cu Csikszereda, scor 4-0. Chiar și așa, niciun jucător al ”câinilor” nu a fost convocat la echipa națională de seniori a României, iar Andrei Nicolescu știe motivul.
23:40
„Atât de inconștient să fii?”. Cum a plecat Siyabonga Ngezana din cantonamentul FCSB. Filmul complet al actului de indisciplină: „S-a întors la micul dejun” # Fanatik
Mihai Stoica a clarificat situația lui Siyabonga Ngezana, care va fi amendat de conducerea FCSB-ului pentru faptul că a părăsit cantonamentul echipei.
23:20
Pontul zilei de marți, 11 noiembrie, din SuperLiga. Ce cote au FCSB și CFR Cluj pentru calificarea în play-off # Fanatik
Cu pontul zilei de marți, 11 noiembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe calificarea lui FCSB și CFR Cluj în play-off-ul SuperLigii.
23:20
Marius Şumudică, despre demisia lui Mirel Rădoi: „Dă dovadă de instabilitate psihică! Aceeași greșeală am făcut-o și eu la Rapid!” # Fanatik
Marius Șumudică a comentat demisia lui Mirel Rădoi, de după Universitatea Craiova - UTA 1-2. „Șumi” a transmis că a trăit un episod similar în perioada petrecută la Rapid.
23:10
Dezvăluire neașteptată despre Ianis Hagi. Cât de pretențios e, de fapt, fiul lui Gică Hagi: ”Atent la multe detalii” # Fanatik
Ianis Hagi e mai diferit decât pare la prima vedere. Iar asta o spune chiar unul dintre stiliștii săi. Fiul lui Gică Hagi acordă o atenție deosebită detaliilor.
23:00
Daniel Bîrligea, atacat dur de Mitică Dragomir: “Bine i-a făcut Gigi! Trebuia să îi dea 100.000 de euro! Ai personalitate în tâmpenie?” # Fanatik
Mitică Dragomir l-a pus la punct pe Daniel Bîrligea după evenimentele din meciul Hermannstadt - FCSB 3-3. Ce a spus fostul șef LPF despre comportamentul fotbalistului campioanei României
22:40
Biletul zilei la pariuri de marți, 11 noiembrie 2025, poate aduce un câștig de 314 lei cu ajutorul unui meci de fotbal din Liga a II-a din România, de altfel unul dintre puținele din ofertă
22:40
Ce șanse au Cristi Chivu și Inter să câștige titlul în Serie A! Specialiștii s-au convins după 11 etape # Fanatik
Inteligența artificială a calculat ce șanse are Cristi Chivu să cucerească titlul cu Inter în Serie A. Veste bună pentru „nerazzurri” după 2-0 cu Lazio din etapa a 11-a
Acum 24 ore
22:20
„Milionarul cu elicopterul” vine la Colosseum Tournament! Gladiatorii luptă pentru a-i salva viața unui băiețel cu Sindromul Leigh. Exclusiv # Fanatik
Ploiești va fi gazda show-ului Colosseum Tournament 48 din luna decembrie. Gala se va desfășura în scop caritabil și va beneficia de prezența lui Dumitru Gal, supranumit „Milionarul cu elicopterul”
22:20
Mihai Stoica anunță măsuri drastice la FCSB după ședința cu Gigi Becali: „Va fi unic. N-am realizat că există fotbaliști care nu au urmă de respect pentru noi” # Fanatik
Mihai Stoica a avut o reacție dură după partida Hermannstadt - FCSB 3-3. Oficialul campioanei a dezvăluit că mai mulți jucători vor fi pedepsiți drastic.
22:00
Tragedie în fotbalul românesc! A murit la doar 20 de ani în accident de mașină. Greșeala pe care a făcut-o la volan i-a fost fatală # Fanatik
Un fotbalist din județul Dolj a murit într-un tragic accident de mașină. Jucătorul era chiar în drumul către meciul pe care urma să-l aibă echipa sa. Tânărul s-a stins din viața din cauza unei greșeli uluitoare
21:50
Denis Drăguș a primit o veste șocantă din Turcia. Atacantul român, aflat în cantonamentul echipei naționale, a fost luat prin surprindere.
21:20
Explozie pe social media! Cum au reacționat fanii Universității Craiova după anunțul demisiei lui Mirel Rădoi # Fanatik
Fanii Universității Craiova au avut o mulțime de mesaje pentru Mirel Rădoi, după plecarea lui de la echipă
21:10
Lovitură de teatru în insolvența Nordis. Milionarii din Iași și București salvează proiectul de la Mamaia. ANAF s-a opus # Fanatik
Scandalul Nordis ia o turnură neașteptată. Creditorii s-au răzgândit și vor să continue proiectul de la Mamaia. Cine sunt milionarii care au aprobat măsura și care e motivul pentru care CEC și ANAF au votat contra
20:50
Charalambous şi Pintilii, puşi la zid de Şumudică: “Să accepţi tot de la Gigi?! Ce să înţeleagă jucătorii când patronul spune că face echipa şi schimbările?” # Fanatik
Elias Charalambous și Mihai Pintilii au fost criticați de Marius Șumudică după Hermannstadt - FCSB 3-3. Unde crede „Șumi” că au greșit cei doi și ce spune despre autoritatea din vestiar.
20:30
Victor Pițurcă l-a atacat pe Rădoi și i-a dat un sfat după demisia de la Universitatea Craiova. „După cum se vede, Mirel are o problemă” # Fanatik
Victor Pițurcă l-a pus la zid pe Mirel Rădoi după plecarea de la Universitatea Craiova, acuzându-l că nu e pregătit psihic pentru presiunea din fotbal.
20:10
Tun financiar pentru Laurențiu Reghecampf! Câți bani încasează după ce a câștigat ultimul proces # Fanatik
Laurențiu Reghecampf a dat un adevărat tun financiar. Antrenorul român a ieșit învingător în procesul cu fosta sa echipă, iar clubul trebuie să îi plătească o mică avere.
19:50
Regulă nouă la FCSB! Gigi Becali a anunțat ce amenzi uriașe riscă jucătorii: „S-a hotărât în Consiliul de Administrație. Pierd milioane” # Fanatik
Gigi Becali taie în carne vie la FCSB după meciul cu Hermannstadt! Ce a spus patronul bucureștenilor despre Daniel Bîrligea și ce regulă nouă a stabilit la echipă.
19:40
Cum arată, de fapt, o zi din viața gimnastei Ana Maria Bărbosu, în SUA. A renunțat la România pentru o bursă de studii # Fanatik
În ce fel își desfășoară existența gimnasta Ana Maria Bărbosu, în America. Adolescenta de 19 ani a plecat din România pentru o facultate de prestigiu.
19:30
Decizia Rapidului după ce 6 jucători ai lui Gâlcă au petrecut în club: “Am trimis bodyguarzii” # Fanatik
Șase jucători ai Rapidului au fost surprinși în club după ultima victorie, iar conducerea a intervenit. Decizia luată de Victor Angelescu la aflarea veștii.
19:10
Cum a reacționat Ștefan Baiaram, după plecarea lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova: „S-a eliberat. Îl cunosc de când era un mucos” # Fanatik
Ștefan Baiaram poate răsufla ușurat după plecarea lui Mirel Rădoi de la Univeristatea Craiova. Vedeta oltenilor s-a „răfuit” de-a lungul timpului cu fostul selecționer
19:00
Cât încasează statul român din marele premiu de 10 milioane de euro la Loterie. Norocosul va încasa doar o parte din bani # Fanatik
Câți bani merg la bugetul statului după câștigul de aproape 10 milioane de euro la Loto 6 din 49? Un român are parte de norocul vieții sale. Premiul, însă, e impozitat.
18:50
Fanatik Dinamo, marți, 11 noiembrie, ora 13:30. Cristi Coste, ediție de top alături de Florentin Petre, secundul echipei din Ștefan cel Mare # Fanatik
Emisiunile de top continuă, iar acum FANATIK DINAMO o să-l aducă invitat pe Florentin Petre. Cristi Coste va face show alături de secundul echipei din Ștefan cel Mare
18:40
De ce a plecat, de fapt, Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova! Rotaru: „Mi-a reproșat că am pus presiune de titlu. Cine nu face faţă, pleacă acasă!” # Fanatik
Mihai Rotaru a prezentat motivul principal pentru care Mirel Rădoi nu a mai vrut să continue la Universitatea Craiova
18:20
O nouă lovitură înainte de Bosnia – România: ”Nu e disponibil. Am primit informația acum 15 minute” # Fanatik
Doar 5 zile ne mai despart de cruciala întâlnire cu Bosnia. Vești de ultimă oră înainte de meciul de la Zenica
18:00
Exclusiv. Croatul Sandro Perkovic, antrenorul lui Noah care a dominat Universitatea Craiova pe Oblemenco, pe lista scurtă a lui Mihai Rotaru # Fanatik
Mihai Rotaru are și un nume surpriză pe lista scurtă de posibili înlocuitori ai lui Mirel Rădoi la Universitatea Craiova. Cine este Sandro Perkovic
17:50
Și-a ucis soția „pentru că nu era gospodină”, iar astăzi este liber. Cum au motivat judecătorii care l-au eliberat înainte de termen # Fanatik
Celebrul caz al bărbatului din Alba care și-a ucis soția în bătaie pentru că nu i-a pregătit masa și consuma alcool s-a încheiat cu o eliberare discretă pentru bună purtare. România nu are nici azi o lege a femicidului
17:30
Cazul Radu Petrescu vs. Bîrligea, analizat de Cristi Balaj: “Putea să vadă roşu din prima fază”. A fost sau nu ofsaid la golul lui Cordea din Unirea Slobozia – CFR Cluj?! # Fanatik
Cristi Balaj a analizat prestațiile arbitrilor din partidele Hermannstadt – FCSB și Unirea Slobozia – CFR Cluj. Care este verdictul specialistului după ce Radu Petrescu l-a eliminat pe Daniel Bîrligea.
