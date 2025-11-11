Cine i-ar fi ajutat pe Dani Mocanu și fratele lui, Nando, să fugă din România. Au plecat din țară cu o zi înainte de a fi condamnați

13:20

O nouă despărțire în showbiz? După ce s-au împăcat la doi ani de la prima separare, se pare că între Antonio Pican și Bibi apar din nou probleme, cel puțin asta lasă de înțeles gesturile lor din ultima perioadă. În timp ce Bibi a petrecut singură de ziua ei de nume, cântărețul a plecat tot singur în vacanță, în Thailanda. Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară!