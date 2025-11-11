Cine i-ar fi ajutat pe Dani Mocanu și fratele lui, Nando, să fugă din România. Au plecat din țară cu o zi înainte de a fi condamnați
11 noiembrie 2025
Dani Mocanu și fratele lui, Nando, au fost prinși ieri, în Italia. Cei doi se află într-o închisoare din zona Napoli. Astăzi se va confirma mandatul de arestare internațională, iar mai apoi vor fi extrădați în România. Manelistul și Nando Mocanu ar fi fost ajutați să fugă din țară.
• • •
Crimă șocantă în Vrancea! Un tată și-ar fi înjunghiat mortal fiul, după un conflict pe fondul consumului de alcool # SpyNews
O tragedie șocantă a avut loc în Vrancea! Un tată și-ar fi înjunghiat mortal fiul, după o ceartă pe fondul consumului de alcool. Incidentul a lăsat întreaga comunitate în stare de șoc.
Sărbătoare în familia Doroftei! Ce motiv de bucurie au avut foștii concurenți „Power Couple” # SpyNews
Motiv de sărbătoare pentru Monica și Leonard Doroftei! Foștii concurenți „Power Couple” trăiesc clipe de fericire maximă de când li s-a născut nepotul. Recent, micuțul a împlinit șapte luni, iar cei doi bunici sunt mai fericiți ca niciodată.
Incident pe Aeroportul Băneasa! O flacără a apărut sub cabina unui avion la scurt timp după aterizare # SpyNews
Un incident aviatic a avut loc noaptea trecută pe Aeroportul Băneasa. O flacără a apărut sub cabina unui avion la scurt timp după aterizare. Autoritățile au intervenit rapid, activând protocolul de urgență pentru a asigura siguranța pasagerilor și a echipajului.
Olga Barcari, în vacanță. Ce destinație a ales: „La căldură, în timp ce în Asia Express îngheț de frig” # SpyNews
Olga Barcari se află în vacanță. Concurenta de la Asia Express și-a sărbătorit una dintre prietene, de ziua ei de naștere, așa că au vrut să facă ceva diferit. Au plecat în vacanță, concurenta de la Asia Express făcând o comparație între vremea din Spania și vremea din Coreea de Sud.
Specialiștii explică: De ce femeile acordă mai puțină atenție pentru propria persoană, după ce devin mame # SpyNews
Unele femei acordă mai puțină atenție felului în care se îmbracă, după ce devin mame. Specialiștii spun că nu este vorba despre neglijență, ci despre o posibilă epuizare mentală. Femeile care devin mame și petrec mare parte din timp cu copilul sunt mai predispuse la a resimți efectele epuizării mentale.
Ce poți întâlni într-un centru comercial din Thailanda? Un turist a filmat totul: "Clienți ciudați..." # SpyNews
Un turist care a mers într-un centru comercial din Thailanda a surprins câteva scene care apre desprinse din filme. În timp ce mulți se așteaptă să întâlnească oameni de diverse culturi, acesta a filmat „clienți” neobișnuiți. Filmarea a devenit rapid virală.
Soția lui Ștefan Bănică Jr., din nou studentă la 40 de ani. Ce specializare a ales Lavinia Pîrva # SpyNews
Soția lui Ștefan Bănică Jr. este din nou studentă la 40 de ani. Lavinia Pîrva s-a înscris la facultate, lucru care l-a împărtășit recent cu urmăritorii ei. Vedeta este încântată de alegere și consideră că se potrivește de minune cu muzica, prima ei dragoste.
Meteorologii au actualizat prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Ce temperaturi ne așteaptă la început de iarnă # SpyNews
Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie au revizuit prognoza pentru următoarea lună. Ce temperaturi ne așteaptă la început de iarnă.
Un virus complet nou a fost creat cu ajutorul inteligenței artificiale. Pare ireal, dar acest lucru s-a întâmplat # SpyNews
Pare o scenă desprinsă dintr-un film SF, însă este real. Într-un laborator de la Stanford, o echipă de cercetători a reușit să folosească inteligența artificială pentru a crea, de la zero, genomul complet al unui virus și să producă particule virale funcționale.
Mădălina Ghenea se află în România în această perioadă. Actrița a fost surprinsă zilele trecute în compania unui bărbat și s-a zvonit că ar fi avea o legătură amoroasă. Vedeta a reacționat, în urma speculațiilor și a vorbit despre motivul vizitei în România.
Asia Express, 10 noiembrie 2025. Ce echipă a ajuns prima la pupitrul Irinei Fodor. Concurenții care vor primi un mare avantaj # SpyNews
Concurenții Asia Express au luptat în această seară pentru un avantaj. Lupta a fost, ca de obicei, una strânsă, dar timpul a fost cel care a decis ce echipă va obține un "cadou" din partea Irinei Fodor. Iată cine a câștigat!
Adicțiile minorilor din România „costă” statul 0,4% din PIB, mai precis 1,35 miliarde de euro anual # SpyNews
România cheltuie anual cel puțin 0,4% din PIB, adică 1,35 miliarde de euro pe an, din cauza efectelor adicțiilor la minori, relevă studiul național privind impactul economic și social al adicțiilor minorilor din România, realizat de Academia de Studii Economice din București, la inițiativa Asociației „Eu te iubesc”, fondată de Laura Cosoi, și a Asociației Familiilor Numeroase și prezentat în detaliu în fața unui public format din reprezentanți ai oficialităților statului, celebrități, părinți și presă, luni, 10 noiembrie 2025, în Aula Magna din cadrul ASE.
Asia Express, 10 noiembrie 2025. Olga Barcari a izbucnit în plâns. Proba care a emoționat-o până la lacrimi # SpyNews
Asia Express se apropie cu pași repezi de marea finală, iar concurenții încep să aibă emoții tot mai mari. Olga Barcari a izbucnit în plâns în timp ce încerca să ducă la bun sfârșit o proba care a emoționat-o profund.
Ce se va întâmpla cu Dani Mocanu și Nando, fratele său, după ce au fost prinși în Italia. Ministrul Justiției a făcut anunțul # SpyNews
Informație de ultim moment despre Dani Mocanu și fratele său, Nando. Cei doi au fost prinși, în Italia, iar Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat ce se va întâmpla acum cu cei doi fugari.
Imagini emoționante cu Jador, fiul și soția! Artistul își ia familia cu el, în toate momentele importante # SpyNews
Spynews.ro are imagini emoționante cu Jador, fiul său, dar și cu soția, Oana Ciocan! Artistul e un familist convins și ori de câte ori face ceva important pentru el, partenera sa de viață și bebelușul venit pe lume în urmă cu cinci luni îi sunt aproape.
Georgică Cornu, victorie incredibilă în dosarul cu Marina Almășan | Judecătorii i-au admis cererea # SpyNews
1-0 pentru Georgică Cornu, în „meciul” cu Marina Almășan, căreia îi cere să îi înapoieze 200.000 de euro: judecătorii i-au admis cerere de plată în rate a taxei de timbru.
Gest neașteptat al tenorului italian Safina, față de copilul din România | Totul, până la bani! # SpyNews
După ce Laura, fosta iubită, din România, care i-a dăruit un băiețel, s-a declarat victorioasă în dosarul care a luptat doi ani pentru drepturile copilului, celebrul tenor italian Alessando Safina a decis să se răzbune pe copilul bolnav, cerând... diminuarea pensiei de întreținere!
Dan Bittman trăiește periculos, iar noi avem dovada! Artistul a fost surprins de paparazzii Spynews.ro așa cum rar l-ai mai văzut. Imaginile în care apare cântărețul vorbesc de la sine.
Tatăl lui Daniel Onoriu a murit fulgerător! Ce relație avea bărbatul cu celebra Gabi Luncă, cea care i-a fost mamă vitregă. Declarații și informații exclusive despre cum și-a dat ultima suflare # SpyNews
La doar două luni după ce și-a înmormântat mama, o nouă tragedie lovește familia lui Daniel Onoriu. Tatăl său, Costel Onoriu, s-a stins din viață fulgerător. În exclusivitate pentru Spynews.ro, Rebeca Onoriu, sora acestuia, face declarații emoționante despre ultimele clipe, boala rară cu care s-a luptat și cuvintele pe care le-a rostit înainte de a-și da ultima suflare, într-un spital din Franța.
Larisa Udilă, ședință foto sexy, înainte de Crăciun. Influencerița și-a expus burtica de gravidă # SpyNews
Larisa Udilă s-a fotografiat în ipostaze extrem de sexy și le-a arătat fanilor de pe rețelele sociale cât de bine îi stă însărcinată în 6 luni. Bruneta va naște peste 3 luni și a ales să-și mai creeze câteva amintiri cu burtica de care, probabil, îi va fi dor.
Cum decurge tratamentul iubitei lui Iustin Petrescu. Hara a apelat la ajutorul unui psihiatru # SpyNews
Hara, iubita lui Iustin Petrescu, a explicat în mediul online cum decurge tratamentul pe care îl administrează, după ce a ajuns pe mâna medicului psihiatru. Iată ce mărturisiri a făcut tânăra despre relația ei!
Tatăl femeii în vârstă de 25 de ani care a fost ucisă de soț a fost amendat de trei ori pentru apelurile la 112 în care încerca să-și salveze fiica: "Nu luau măsuri..." # SpyNews
Tatăl tinerei în vârstă de 25 de ani, mamă a trei copii, ucisă de soțul ei, a făcut mai multe apeluri la 112 pentru a cere ajutorul oamenilor legii în ceea ce o privește pe fiica sa. Bărbatul spune însă că de trei ori a fost amendat pentru că a sesizat autoritățile și că niciodată nu a fost luată nicio măsură.
Bărbat împușcat de polițiști în Galați, după ce a atacat un agent cu o sabie! Scena s-a petrecut în curtea fostei partenere a agresorului # SpyNews
Scene cutremurătoare au avut loc într-o localitate din Galați, după ce un bărbat a atacat un polițist cu o sabie. Agresorul a fost împușcat de autorități, iar totul s-a petrecut în curtea fostei concubine a bărbatului în cauză.
Avionul care a speriat TikTok-ul a fost scos din funcțiune. Va fi transformat într-un hotel de cinci stele # SpyNews
Avionul care a creat multă panică pe TikTok va avea, de acum, un alt scop. Acesta a fost scos din funcțiune și urmează să fie transformat într-un hotel inedit de cinci stele. Va arăta spectaculos!
Război pe averea mătușii! Un bărbat din Hunedoara susține că a fost trădat de propria familie # SpyNews
Un bărbat în vârstă de 50 de ani din Hunedoara își acuză propria familie că l-a trădat. Ioan a făcut mărturisiri șocante în cadrul emisiunii Acces Direct, acolo unde a declarat că locuința mătușii sale, de care a avut grijă, a fost pusă spre vânzare de către un alt nepot al femeii decedate.
Eroarea care a dus spre moartea Mihaelei, mămica din Teleorman, ucisă de propriul soț. Tânăra nu a înțeles ce este brățara electronică # SpyNews
Mihaela, mămica a trei copii din Teleorman, a fost ucisă de propriul soț în fața unei biserici. Femeia era urmărită de cel căruia i-a jurat, cândva, iubire veșnică, iar acesta i-a ieșit în cale și a omorât-o cu sânge rece. Care a fost, de fapt, greșeala care i-a fost fatală tinerei.
Monica Anghel a dezvăluit motivul internării în spital! La ce intervenție chirurgicală a fost supusă artista # SpyNews
Monica Anghel a dezvăluit motivul pentru care a fost internată în spital! Cântăreața le-a transmis un mesaj plin de emoție tuturor fanilor săi. Iată mărturisirea mult așteptată pe care a făcut-o artista!
Lăsata Secului de Crăciun 2025 va avea loc în data de 13 noiembrie. Iată, în cele ce urmează, motivul pentru care are loc înainte cu o zi decât de obicei. Află aici pe cât începe postul Crăciunului, dar și când primesc credincioșii dezlegare la pește, untdelemn și vin!
Un român a câștigat 9,66 de milioane de euro la LOTO, cu numai 12 lei. Câți bani îi vor rămâne după plata impozitelor # SpyNews
Un român a câștigat aproape 10 milioane de euro la LOTO! Află cu ce suma va rămâne după plata impozitelor, dar și în cât timp își poate revendica premiul! Loteria Română a făcut anunțul cel mare!
Dani Mocanu și fratele lui, Nando, prinși în Italia! Amândoi erau dați în urmărire generală # SpyNews
Informație de ultimă oră! Dani Mocanu și fratele lui, Nando, au fost prinși în Italia, lângă Napoli. Amândoi erau dați în urmărire generală, după ce nu au fost găsiți la domiciliu de polițiștii care au venit să pună în executare mandatele de arestare. Manelistul și fratele lui au fost condamnați definitiv după un incident de-a dreptul violent petrecut în anul 2022, în luna august
Universitatea Craiova, prima reacție după ce Mirel Rădoi a demisionat. Ce au transmis reprezentanții echipei # SpyNews
Anunț de ultim moment, din partea echipei Universitatea Craiova! Mirel Rădoi și-a dat demisia din funcția de antrenor. Reprezentanții echipei au făcut primele declarații în acest sens.
Românul mort, în urma prăbușirii turnului Torre dei Conti, a fost înmormântat. Imagini din ziua în care a fost condus pe ultimul drum # SpyNews
Românul mort, după ce s-a prăbușit turnul Torre dei Conti, a fost înmormântat. A fost condus pe ultimul drum astăzi, în satul natal. Familia lui este copleșită de durere. Soția și copiii lui erau stabiliți în Italia, iar el mai avea un an până la pensie.
Cezar Ouatu: "Sunt pe cale să devin părinte!" Artistul a vorbit despre unul dintre cele mai importante proiecte ale vieții lui. Ce fel de tată crede că va fi # SpyNews
Se pregătește Cezar Ouatu se devină tată? Invitat în platoul emisiunii Viața fără filtru, prezentată de Natalia Mateuț, artistul a vorbit cu emoție despre unul dintre cele mai importante proiecte ale vieții lui: acela de tată.
Momente de panică pentru pasagerii unui avion! Măștile de oxigen au căzut și aeronava a coborât rapid de la 11.000 de metri pentru ca oamenii să poată respira | VIDEO # SpyNews
Un zbor din Fort Lauderdale spre Los Angeles a devenit un coșmar pentru pasageri! Măștile de oxigen s-au deschis brusc, iar aeronava a coborât rapid la o altitudine mai joasă pentru ca oamenii să poată respira.
Cazul adolescentei românce de 14 ani, vândută pentru 5.000 de euro și 5 sticle de băutură, a fost clasat. Ce a declarat în fața polițiștilor spanioli # SpyNews
O adolescentă de 14 ani a fost vândută de părinți pentru 5.000 de euro și 5 sticle de băutură. Fata ar fi fost văzută la cerșit luna trecută. Cazul ei a fost clasat, după ce fata a declarat că nu a fost o victimă.
„Jaful secolului” - Cel mai bun film la Festivalul Internațional de Film Tertio Millennio din Italia # SpyNews
„Jaful secolului”/ „Traffic”, regizat de Teodora Ana Mihai și scris de Cristian Mungiu, a primit o nouă distincție la un festival european: Premiul pentru cel mai bun film (Premio Tertio Millennio al Miglior Film) la Festivalul Internațional de Film Tertio Millennio, Roma. Spectatorii italieni prezenți la festival, alături de votanții la Premiile Oscar din industria italiană de film, au fost impresionați de calitatea filmului care reprezintă propunerea României la Premiile Academiei Americane de Film 2026, în categoria cel mai bun film internațional.
De ce a renunțat Laura Giurcanu la cariera de model. Ce a determinat-o să ia această decizie la doar 20 de ani # SpyNews
Laura Giurcanu și-a început cariera de model pe când era în clasa a VIII-a, iar la 20 de ani a renunțat. Nu regretă decizia și consideră că a fost cea mai înțeleaptă hotărâre pe care a putut să o ia în acea perioadă. Influencerița a vorbit despre lucrurile care au determinat-o să se retragă din lumea modelingului.
Tocană de legume după rețeta lui Chef Horia Manea. Ingredientele de care ai nevoie pentru un preparat delicios # SpyNews
În episodul de astăzi de la Meniu de vedetă, Chef Horia Manea a propus un meniu complet, format dintr-un starter, supă de roșii cu orez, un fel principal, tocană de legume, și un desert, salată de fructe.
O apropiată a lui Dani Mocanu rupe tăcerea, în timp ce manelistul și fratele lui sunt căutați: „Nu vă mai bucurați degeaba”. Cei doi sunt în continuare dați în urmărire generală # SpyNews
Dani Mocanu și fratele lui, Nando, au fost condamnați la închisoare zilele trecute. Cei doi au fost dați în urmărire generală și până acum, nu au fost găsiți. O apropiată a manelistului a reacționat, după ce a fost întrebată dacă cei doi au fost arestați.
Jurații Chefi la cuțite s-au reunit la pop-up-ul Retroscena, de la Domeniul Știrbey. Chef Richard: ”Am fost foarte emoționat să-i am alături pe colegii mei” # SpyNews
Serile memorabile de la pop-up-ul Retroscena, desfășurat la Domeniul Știrbey, continuă, oferindu-le celor prezenți un spectacol gastronomic cu totul special. Ieri seară, Chef Richard Abou Zaki a trăit emoții intense încheind prima săptămână de pop-up alături de colegii săi jurați Chefi la cuțite, care s-au reunit cu doar câteva zile înainte de premiera noul sezon al show-ului culinar.
Când are loc finala Asia Express 2025. Momentul așteptat cu nerăbdare de fanii emisiunii de la Antena 1 # SpyNews
Fanii emisiunii Asia Express de la Antena 1 sunt nerăbdători să afle când se va desfășura marea finală din 2025. După un sezon plin de aventuri, provocări și momente de neuitat, toată lumea așteaptă cu sufletul la gură să vadă cine va câștiga premiul cel mare! Află din rândurile de mai jos când are loc finala Asia Express 2025.
Influencerița Sensy s-a întors recent dintr-o vacanță petrecută în exclusivista stațiune spaniolă Marbella, unde a dezvăluit că distracția vine cu un preț deloc mic.
Despărțire în showbiz?! Antonio Pican a lăsat-o singură pe Bibi! A plecat în vacanță chiar de ziua ei. Detaliile care îi dau de gol! # SpyNews
O nouă despărțire în showbiz? După ce s-au împăcat la doi ani de la prima separare, se pare că între Antonio Pican și Bibi apar din nou probleme, cel puțin asta lasă de înțeles gesturile lor din ultima perioadă. În timp ce Bibi a petrecut singură de ziua ei de nume, cântărețul a plecat tot singur în vacanță, în Thailanda. Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară!
„Nu s-a dus pata, s-a dus dumnealui…”. Alin Gabriel Matei, fiul de suflet al lui Petrică Mîțu Stoian, declarații dureroase la „Spynews TV” # SpyNews
Au trecut anii, dar dorul a rămas la fel de puternic. Petrică Mîțu Stoian, unul dintre cei mai iubiți interpreți de muzică populară din România, continuă să trăiască prin cântecele sale și prin oamenii pe care i-a inspirat.
Cum lucrăm conştient cu arhanghelii! Află cine este responsabil de comunicare: „Vine la pachet cu mesajele sufletului” # SpyNews
Conectarea conştientă cu arhanghelii este, potrivit specialiştilor în spiritualitate, o cale prin care putem primi ghidare, claritate şi protecţie la nivel energetic.
Citește de trei ori pe zi rugăciunea Sf. Mina și ți se va îndeplini dorința. Pentru ce mari minuni este cunoscut acest sfânt # SpyNews
Sfântul Mina este sărbătorit în fiecare an pe 11 noiembrie. Este considerat ocrotitorul celor păgubiți și este considerat făcător de minuni. Ziua în care este prăznuit Sfântul Mina este cunoscută în tradiția populară și ca Ziua Tâlharilor.
Annemarie Hoarau, despre greutăţile cu care s-a confruntat pentru că este româncă: „Primul an am plâns foarte mult” # SpyNews
Annemarie Hoarau a povestit, în emisiunea "Visul românesc-Succes internațional" prezentată de Mădălina Bălan, cum a pornit de jos, cum a ajuns să investească în imobiliare pe Coasta de Azur și cum, astăzi, se bucură de succes după succes.
