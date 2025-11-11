Vama anunță reorganizarea amplă, cu reducere de posturi de conducere. Reorganizarea a fost prezentată de săptămâna trecută de Profit.ro, inclusiv noua organigramă
11 noiembrie 2025
Autoritatea Vamală Română (AVR) a anunțat astăzi că inițiază un proces amplu de reorganizare instituțională, având ca obiectiv optimizarea structurii interne, creșterea eficienței operaționale și realizarea de economii importante la bugetul de stat, fără a afecta activitatea personalului din zona de execuție.
• • •
FOTO Tranzacție majoră pe piața închirierilor. Procter & Gamble își mută cei 700 de angajați din sediul central în birourile lui Liviu Tudor. Sediul actual va fi demolat CONFIRMARE # Profit.ro
P&G și-a prelungit contractul de închiriere pentru actualul sediu central, care ocupă aproximativ 6.000 de metri pătrați în cadrul Iride Business Park, însă, în paralel, și-a asigurat închirierea a încă 6.500 de metri pătrați în clădirile de birouri învecinate,Yunity Park.
Senatul a adoptat legea prin care încălcarea sancțiunilor economice impuse de UE devine infracțiune în România: până la 12 ani închisoare sau sute de mii lei pe zi amendă # Profit.ro
Diferitele forme de încălcare a sancțiunilor economice internaționale impuse de Uniunea Europeană (UE) vor deveni infracțiuni în România și vor fi investigate de DIICOT, pedepsele mergând până la 12 ani de închisoare sau sute de mii de lei pe zi amendă penală, potrivit proiectului de lege elaborat de Guvern și aprobat luni de Senat, în calitate de primă cameră sesizată.
Protecția Consumatorilor a intrat cu amenzi printre IFN-uri și case amanet. Ce au descoperit comisarii # Profit.ro
Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au verificat peste 570 de instituții financiare nebancare (IFN-uri) și au dat 256 de amenzi contravenționale, în valoare de aproape 1,5 milioane de lei.
Cel mai mare angajator din zona orașului Ineu va fi închis în luna decembrie, procedura fiind notificată oficial autorităților.
Registrul Auto Român (RAR) a demarat o acțiune de informare și control la nivel național, având ca obiect verificarea modului în care operatorii economici care pun la dispoziție pe piață vehicule utilizate (second hand) respectă prevederile Ordonanței de Urgență privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a vehiculului (CIV) și certificarea autenticității vehiculelor rutiere.
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
Poate preferi Apple Maps în oraș, Google Maps pentru POI-uri și Waze pentru alerte.
Casa de avocatură JGV & Asociații a marcat 20 de ani de activitate printr-o gală aniversară la care au participat peste o sută de invitați, inclusiv parteneri, clienți, reprezentanți ai presei și lideri de opinie din domeniul juridic.
În prima parte a lui 2026, Apple va lansa pe piață un prim MacBook așa-zis ieftin, susțin surse citate de Bloomberg.
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) va derula, din noiembrie, o campanie de conștientizare la nivel național dedicată prevenirii risipei alimentare, a anunțat președintele instituției, Alexandru Bociu.
Ecranul camerei te poate păcăli în funcție de lumina ambientală, dar histograma și zebrele îți oferă obiectivitate.
Apple a decis amânarea pe termen nedefinit a unui nou model de iPhone Air, după vânzările sub așteptări ale primei versiuni, lansate în septembrie.
ULTIMA ORĂ Incident aviatic pe Aeroportul Băneasa, după aterizarea unui avion Wizz Air. Pasagerii scoși pe tobogan, după o flacără sub cabina aeronavei # Profit.ro
Un incident aviatic a avut loc, în noaptea de luni spre marți, pe Aeroportul Băneasa, după aterizarea unui avion al companiei Wizz Air, venit de la Barcelona.
Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) informează că Mihai Barbu, și-a depus demisia din funcția de președinte al autorității, după ce Direcția Națională Anticorupție a anunțat că acesta este cercetat sub control judiciar pentru folosirea influenței în scopul obținerii de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul.
Prețul motorinei standard a sărit marți de pragul de 8 lei pe litru, deocamdată doar în stațiile OMV, operate de OMV Petrom, urmând ca, așa cum ne-au obișnuit distribuitorii, în următoarele ore și prețul diesel-ului din stațiile premium concurente, MOL și Rompetrol, să depășească acest nivel.
Estonia, România și Belgia înregistrează cel mai sever declin al vânzărilor de alimente, băuturi și tutun.
Mari artiști puși pe cântat: visul unei școli la sat. Concert caritabil pentru Asociația BookLand # Profit.ro
Cu muzica lor pe fundal, la casetofon, radio sau televizor, am visat cu ochii deschiși să creștem mari și să schimbăm lumea. Și iată cum, astăzi, tot pe muzica unor mari artiști le putem dărui copiilor din mediul rural împlinirea unui vis: acela de a învăța și carte, și meserie, într-o super-școală.
Meta va renunța la plugin-urile sociale pe care site-urile le-au folosit de-a lungul ultimilor ani pentru a-și crește numărul de urmăritori și de reacții la conținutul postat.
Vinul zilei: un roșu versatil, prietenos, ideal pentru cinele de zi cu zi, un vin cu o amprentă toscană și o semnătură nobilă, de la o cramă cu o tradiție viticolă veche de 700 de ani # Profit.ro
Remole Toscana Rosso 2024 este un vin roșu sec din inima Toscanei, creat de familia Frescobaldi, un nume cu peste 700 de ani de tradiție în vinificație.
Biroul anticorupție din Ucraina (NABU) a anunțat că investighează sectorul energetic al țării, acuzând o schemă de mită în valoare de 100 de milioane de dolari care implică compania nucleară de stat Energoatom, relatează Reuters.
REACȚIA lui Nicușor Dan în cazul disputei dintre magistrați și vicepremierul Oana Gheorghiu # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan a comentat disputa dintre magistrați și vicepremierul Oana Gheorghiu.
Atletico Madrid a anunțat că fondul de investiții american Apollo Sports Capital este acum noul acționar majoritar al clubului.
Emmanuel Lamacchia, coordonatorul global al proiectului Model Y, și Siddhant Awasthi, liderul echipei Cybertruck, au anunțat că părăsesc Tesla, relatează Reuters.
VIDEO Profit.ro TV Academia de Guvernanță - Acces la capital: Guvernanța corporativă, noua monedă de schimb pentru finanțatori # Profit.ro
Lipsa planificării succesiunii, dependența de fondator și absența unei guvernanțe formale sunt principalele greșeli ale companiilor românești, afirmă experții invitați în cea mai recentă ediție a emisiunii Academia de Guvernanță – un proiect media realizat de Envisia, Profit.ro și Prima News.
VIDEO Boala românului - trebuie să dai cu ștampila. Mihai Negrea, fondator DataDriven: În SEAP este epoca de piatră, o birocrație aproape total nenecesară. Un fel de suflat în iaurt - Profit.ro Live TV # Profit.ro
Cu o bază de peste 10.000 de site-uri monitorizate zilnic, DataDriven vrea să simplifice procesul de participare la licitații pentru companiile care lucrează cu statul, dar și să ofere publicului instrumente de analiză a modului în care se cheltuie banul public.
CNA se digitalizează pentru a spori eficiența instituției și o mai bună comunicare în domeniul audiovizual # Profit.ro
Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a lansat o licitație pentru achiziționarea unui sistem IT care va eficientiza activitatea instituției și va susține o mai bună comunicare în domeniul audiovizual.
Scădere a vânzărilor MOL în România, însă marjele au urcat odată cu prețurile INFOGRAFIC # Profit.ro
Vânzările grupului maghiar MOL în România s-au redus în ultimul trimestru pentru al treilea an consecutiv, însă financiar marjele s-au îmbunătățit ca urmare a prețurilor în creștere și a trendului de schimbare a preferințelor șoferilor pentru combustibilii premium, relevă date analizate de Profit.ro.
DOCUMENT Poșta Română întârzie cu montarea celor 6.000 de cutii poștale digitale. CEO: Procedura va fi reluată cât mai rapid # Profit.ro
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a anulat o licitație organizată de Poșta Română care urmărea selectarea unui partener pentru asocierea în vederea instalării și utilizării unui număr de 6.000 baterii de cutii poștale figitale (BCPD) noi, scopul demersului fiind creșterea cotei de piață a companiei pe zona serviciilor poștale de comerț electronic și de coletărie.
Transgaz și Nova Power & Gas, interesate să cumpere anual până la 1,4 milioane de tone de GNL american prin Grecia # Profit.ro
Companiile românești Tranzgaz și Nova Power & Gas (NPG), parte a grupului E-INFRA al antreprenorilor clujeni Teofil Mureșan, Simion Mureșan și Marian Pantazescu, s-au arătat interesate de achiziția a până la 1,4 milioane de tone de gaze naturale lichefiate pe an din Grecia, începând din 2030, relevă date analizate de Profit.ro.
Opinii: Catedrala Națională a << înghițit >> recent a mia parte din cheltuielile României pe sănătate # Profit.ro
Se susține oare logic și faptic sloganul >;
Haosul Rabla continuă. Românii nu mai vor tichete, după ce AFM a mutat banii de la electrice la combustie. Doar 2.000 de vehicule electrice finanțate în acest an # Profit.ro
Haosul ediției Programului Rabla din acest an continuă, după ce Ministerul Mediului, prin AFM, a transferat banii de la sesiunea pentru mașini electrice la cea pentru motoare cu combustie. Pornită pe 6 noiembrie, ediția cu fonduri suplimentare își așteaptă clienții, care pare însă că nu mai sunt interesați.
Excedentul de lichiditate din sectorul bancar crește din nou. Dobânzile continuă scăderea GRAFIC # Profit.ro
Excedentul de lichiditate din sectorul bancar a crescut pentru a patra lună la rând în octombrie, ajungând la cel mai ridicat nivel de după aprilie. Dobânzile s-au redus ușor, pentru a patra lună la rând, însă cele pe termen mediu sunt în continuare peste nivelul de dinainte de alegerile prezidențiale.
ULTIMA ORĂ Dronă militară prăbușită în România. Armata nu a putut ridica avioanele de luptă din cauza vremii # Profit.ro
O dronă militară a căzut în noaptea de luni spre marți în zona localității tulcene Grindu, anunță Ministerul Apărării.
STS se implică într-un nou proiect. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Fost mare fotbalist român, la un parc fotovoltaic preluat de un colos energetic al Chinei. Parcul a intrat în probe # Profit.ro
Dezvoltatorul Grup Blauer București a finalizat lucrările de construire la proiectul său de parc fotovoltaic, de peste 130 MW, unitatea de generare de energie regenerabilă solară intrând în probe de producție, relevă date analizate de Profit.ro.
EXCLUSIV SURPRIZĂ Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, vor magazinele Carrefour din România. Auchan și proprietarul Froo, de asemenea pe listă # Profit.ro
Antreprenorii Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman, se află pe lista de investitori care au depus oferte pentru achiziția rețelei Carrefour în România. Oferte au mai depus Zabka, cel mai mare retailer de proximitate din Polonia, deținător al brandului Froo în România, și grupul francez Auchan, potrivit surselor Profit.ro.
Este pregătită scoaterea la vânzare, prin licitație, a șantierul naval deținut și operat de compania Damen Shipyards Mangalia SA, aflată în insolvență din iunie anul trecut, relevă date analizate de Profit.ro.
Băncile din Bulgaria se pregătesc de Anul Nou, asigurându-se că toate ATM-urile vor fi aprovizionate cu euro din 1 ianuarie 2026.
Comisia Europeană analizează modalități prin care să oblige statele membre UE să elimine treptat Huawei Technologies și ZTE din rețelele lor de telecomunicații, conform Bloomberg.
Administratorul american de investiții Invesco, având în portofoliu active de aproximativ 2.000 de miliarde de dolari, aduce 10 fonduri tip ETP (exchange-traded product) în România.
Fost șef al Gărzii de Mediu acuză o mită de 10 milioane euro. „Atât mi-au oferit ca să fiu de partea «Lor»” # Profit.ro
Fostul șef al Gărzii de Mediu Octavian Berceanu susține că a fost contactat de către fostul senator PSD Marius Isăilă pentru a interveni la ministrul Apărării pentru încheierea unor contracte comerciale.
Ministru: Mai important să închidem iazuri care omoară, la propriu, români, decât să cumpărăm tractoare 80% subvenționate de stat # Profit.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, susține că este mai important să fie închise iazuri în valoare de 300 de milioane de lei, care astăzi omoară, la propriu, români, otrăvându-i cu metale grele, decât să fie cumpărate tractoare 80% subvenționate de stat, prin programul Rabla la Tractoare.
Deputatul Florin Roman (PNL) anunță încheierea dezbaterilor, în comisiile parlamentare, pe legea Nordis, care "îi oprește pe dezvoltatorii imobiliari să mai dea țepe cumpărătorilor de bună credință".
ULTIMA ORĂ VIDEO&FOTO Nicușor Dan atacă la CCR legea care permite proiectelor istorice de hidrocentrale să ″muște″ din ariile naturale protejate și le scutește de evaluare de mediu pe cele declarate de securitate națională de către CSAT # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan a atacat la Curtea Constituțională legea prin care suprafețele ariilor naturale protejate vizate de proiecte de hidrocentrale aprobate și demarate înainte de 29 iunie 2007 vor fi eliminate din respectivele arii naturale protejate, prin modificarea limitelor acestora.
Platforma asiatică Shein a evitat pentru moment suspendarea în Franța. Deși nu mai vinde „produse ilegale” online, aceasta rămâne „sub supravegherea strictă a serviciilor statului”, a anunțat guvernul, salutând o „victorie fundamentală”, relatează Fashion Network.
ULTIMA ORA Mesajul Bruxelles-ul privind posibila vânzare a activelor Lukoil, în special din România # Profit.ro
Sancțiunile Uniunii Europene impuse Rusiei nu împiedică vânzarea activelor gigantului rus Lukoil în statele membre ale Uniunii, deoarece compania nu este supusă sancțiunilor UE, transmite purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Ariana Podesta, răspunzând unei întrebări referitoare la posibilitatea vânzării activelor Lukoil din UE, în special din România.
Conectarea iPhone-urilor la satelit ar putea fi folosită, pe viitor, pentru mai mult decât doar a cere ajutor în situații de urgență.
Zeci de mărci auto și furnizori lucrează la un sistem de operare open-source unic, un fel de Android pentru mașini # Profit.ro
Industria auto își coagulează eforturile pentru a dezvolta propriul sistem de operare pentru mașini, astfel încât să reducă masiv costurile și să poată fabrica mașini conectate și inteligente.
