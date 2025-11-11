Scrisoarea unor bucureșteni din Ferentari către STB și PMB. „Semnalăm problemele majore privind funcționarea liniilor de autobuz 117 și 227”
B365.ro, 11 noiembrie 2025 11:20
Mai mulți bucureșteni care locuiesc în zona Confort Urban din Sectorul 5 trag un semnal de alarmă în ceea ce privește problemele pe care le au liniile de autobuz 117 și 227 și au decis
• • •
Alte ştiri de B365.ro
Acum 30 minute
11:20
Scrisoarea unor bucureșteni din Ferentari către STB și PMB. „Semnalăm problemele majore privind funcționarea liniilor de autobuz 117 și 227” # B365.ro
Mai mulți bucureșteni care locuiesc în zona Confort Urban din Sectorul 5 trag un semnal de alarmă în ceea ce privește problemele pe care le au liniile de autobuz 117 și 227 și au decis
11:10
Câți constructori vor să repare cele mai șubrede pasaje ale Bucureștiului: Bucur Obor, Lujerului și Pod Băneasa. PMB anunță că au fost deschise ofertele # B365.ro
Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei anunță că Administrația Străzilor București (ASB) a deschis ofertele pentru consolidarea a 3 pasaje cu risc seismic grad V. Este vorba despre Pasaj Lujerului, Pasaj Bucur Obor și Pod
Acum o oră
10:50
Liberalul Mihai Barbu a demisionat de la conducerea Autorității pentru Reforma Feroviară. E anchetat în scandalul „Întâlnirea cu Bolojan de 1,5 milioane de euro” # B365.ro
Mihai Barbu, președinte al Autorității pentru Reforma Feroviară, își dă demisia după ce a fost pus sub control judiciar de DNA. Instituția pe care o conducea se ocupă de proiecte de cupărare de material rulat
10:40
Semi-miracolul post-coșmar de pe Bd. Regele Mihai, cum mergi de la Arcul de Triumf spre Casa Presei. Bucureștean: Nu înțelegeam de ce nu îmi mai sare inima din piept la semafor # B365.ro
Suma de lucruri neplăcute pe care le presupune mersul cu mașina aproape pe oriunde nordul Bucureștiului, ticsit de restricții pentru Șantierul M6, este, dincolo de balamucul de la, de exemplu, Piața Charles de Gaulle, Arcul
Acum 2 ore
10:10
VIDEO | O veste bună pentru mai mulți bucureșteni afectați de explozia din Rahova. Încep reparații la apartamentele din cele patru scări de bloc, anunță PS5 # B365.ro
Au început să se facă lucrări de reparații la apartamentele afectate de explozia din Rahova. Primăria Sectorului 5 anunță că echipele intervin în locuințele din cele patru scări de bloc din zona Rahova. Lucrări în
10:00
„Nițel șocant”. Ciucu, uluit și cumva mândru că a fost dat în judecată de un dezvoltator imobiliar, care îi cere 27 de milioane €, adică peste ce-a pățit, similar, Nicușor Dan # B365.ro
Ciprian Ciucu vrea să ajungă Primar General al Capitalei, dar până atunci anunță că l-a depășit pe fostul edil Nicușor Dan la un capitol. Ciucu spune că un dezvoltator imobiliar l-a dat în judecată și
10:00
Incident la aterizare, pe Aeroportul Băneasa: o flacără sub cabina unui avion Wizz Air. Majoritatea pasagerilor coborâseră și n-au fost în pericol, anunță compania # B365.ro
O flacără a fost observată sub cabina unui avion Wizz Air imediat după aterizarea pe Aeroportul Băneasa. Toți cei 225 de pasageri sunt în siguranță. S-a aprins o flacără sub cabina unui avion Wizz Air
Acum 4 ore
09:20
Cine vrea să cumpere magazinele Carrefour – pe toate, nu doar pe cele din București. Interesați sunt frații Pavăl, proprietarii Dedeman, Auchan și Froo # B365.ro
Grupul Carrefour din România, cu peste 450 de magazine, prezente și în București, ar putea fi preluat de alți investitori în următoarele luni. Pe listă ofertanților de află frații Pavăl care dețin Dedeman, Auchan și
09:10
Dl. Godină e iar supărat pe Nicușor Dan. Acum, că a fost poftit la Cotroceni, de 1 Decembrie, fără soție. Anterior, că n-a fost chemat la Palat la petrecerea de inaugurare a mandatului # B365.ro
Marian Godină spune că a fost invitat la ceremonia dedicată de „1 Decembrie" de la Cotroceni. Însă, a refuzat invitația de la Administrația Prezidențială pentru că nu putea veni cu soția lui. El a fost
09:00
Nicușor Dan, despre Oana Gheorghiu vs magistrați. „Cred că declarația doamnei vicepremier a fost nefericită, iar reacția CSM, exagerată. Nu semnez cererea de urmărire penală” # B365.ro
Președintele Nicușor Dan a vorbit, în această dimineață, despre adevăratul război dintre Oanei Gheorghiu și CSM, după declarațiile vicepremierului privind pensiile acestora și reacția extremă a CSM, care a anunțat că a făcut plângere penală
08:50
VIDEO | Restricții de circulație pentru Autostrada Bucureștiului. Sunt impuse la noapte, pe DN1A, pentru montarea grinzilor pasajului de pe Lotul 1 Nord al A0 # B365.ro
Urmează a doua noapte cu restricții de circulație pe DN1A, între Mogoșoaia și Buftea. Șoferii trebuie să folosească o rută alternativă, potrivit informațiilor oficiale transmise de reprezentanții CNAIR. Aceste restricții sunt necesare pentru că se
08:40
Gingerbread Fair, târgul cu miros delicios de turtă dulce, scorțișoară și Crăciun, la Muzeul Antipa, în grădină. Program, preț și surprize # B365.ro
Nu numai vremea cu aer cu miros de iarnă ne anunță că, de fapt, chiar nu mai e mult până la Crăciun, ci și evenimentele care se anunță prin București ne spun același lucru, evenimente
07:40
Accident cu tramvai vs auto la prima oră, în București, în intersecția dintre Șoseaua Olteniței și Vitan-Bârzești. Linii STB blocate, trafic infernal în zonă, pe ambele artere # B365.ro
Un accident s-a produs, în această dimineață, între un tramvai și un autoturism, în București. Potrivit unui martor, membru al comunității Infotrafic București și Ilfov ⚠️, mijlocul de transport în comun și mașina au intrat
Acum 8 ore
04:10
De ceva vreme încoace, cum e ucisă o femeie, cum aflăm că a refuzat să folosească monitorizarea electronică. Ca şi cum asta justifică moartea. Ca şi cum e şi vina ei că a murit. Ca
Acum 24 ore
19:30
A fost modernizată încă o zonă din cartierul Militari. Trotuarele, parcările și carosabilul de pe dintre străzile Orșova, Dreptății, Drumul Bisericii au fost refăcute # B365.ro
A fost modernizată o zonă din Militari, de aproximativ 5.400 de metri pătrați. Au fost refăcute trotuarele, carosabilul și au fost retrasate locurile de parcare. Aceasta se află în zona dintre străzile Orșova, Dreptății, Drumul
18:20
Avionul căzut de pe DN1 nu a trecut printr-un accident. A fost transportat de la Aeroportul Otopeni la Râşnov pentru a fi transformat într-un hotel de 4 stele # B365.ro
Weekendul acesta au circulat peste tot pe internet imagini cu un avion Boeing 737 pe DN1. În mediul online s-au iscat discuții cum că autoritățile ar fi vrut să mușamalizeze acest accident aviatic. Adevărul însă
17:10
FOTO | Trotuarul de la Parcarea Pridvorului a rămas pe prispă, ducă-se pietonii! Bucureștean: Poți continua drumul prin noroi sau pe stradă, după preferințe # B365.ro
Sunt multe locuri din București unde trotuarul îți dispare subit ori din fața ochilor, ori direct de sub picioare, iar acesta, de la Parcarea Pridvorului, este încă unul: se termină brusc în niște pământiș. Dacă
17:10
Parteneriat media La 9 ani de la lansarea în peisajul bucureștean, centrul cultural Apollo111 anunță un nou proiect care va funcționa în spațiul din Palatul Universul: un cinematograf de artă. Sala de spectacole Apollo111 a
17:10
Dani Mocanu și fratele lui au fost prinși și arestați în Italia. Cântărețul de manele este condamnat la 4 ani de închisoare # B365.ro
Dani Mocanu și fratele său au fost arestați în în Italia, lângă Napoli. Au fost dați în urmărire după ce nu au fost găsiți la domiciliu lor de către poolițiștii care veniseră să pună în
16:50
București, pentru prima dată în topul european al celor mai atractive orașe pentru investiții imobiliare. Care este marele handicap # B365.ro
Bucureștiul s-a clasat pentru prima dată în clasamentul european al orașelor analizate pentru investiții imobiliare. Capitala României ocupă locul 30 din acel clasament. Bucureștiul intră pentru prima dată în topul european al orașelor atractive investiții
16:20
ALERTĂ | Poliţiştii din București s-au autosesizat în cazul Dr. Cristian Andrei, celebrul psihoterapeut, care practică fără atestat și ar fi hărțuit sexual paciente în cabinet # B365.ro
Doctorul Cristian Andrei, probabil cel mai cunoscut psihoterapeut din București și unul dintre cei mai vizibil din țară, este acum în atenția oficială a polițiștilor din București, care s-au autosesizat după publicarea investigației Press One.
16:00
Dulapuri, uși, saltele și alte deșeuri voluminoase, plus cele vegetale, se ridică gratuit sâmbăta aceasta, în S1. Bucureștenii trebuie doar să își facă programare # B365.ro
Bucureștenii care loicuiesc în Sectorul 1 al Capitalei trebuie să știe că sâmbăta aceasta se vor putea debarasa de deșeurile voluminoiase. Acestea vor fi colectate gratuit sâmbîtă, 15 noiembrie. Se colectează gratuit deșeurile în Sectorul
15:30
Apa Nova întrerupe furnizarea pe zeci de străzi din București, S1 și S3. Unde locuiesc bucureșteni care nu vor avea apă rece la robinet pe 13 și 14 noiembrie # B365.ro
Apa Nova anunță lucrări de modernizare și de intervenție la rețeaua publică de alimentare cu apă potabilă din București, iar acestea au loc pe străzi din Sectorul 1 și Sectorul 3. Mai jos, lista străzilor
15:20
Drulă ar vrea să modernizeze linia feroviară Otopeni – Gara de Nord, doar că ea nu ține de PMB, unde candidează el. Vede și peroane noi # B365.ro
Câtălin Drulă, candidatul USR pentru Primăria Capitalei a anunțat bucureștenii că are planuri mari cu orașul dacă va câștiga. A avut mențiunea în legătură cu metroul, iar astăzi, a făcut alta în legătură cu transportul
14:30
Actualizare METEO | Una rece, una caldă în prognoza pentru București. Meteorologii anunță vreme ploioasă și în următoarele zile, dar îmbunată spre finalul săptămânii # B365.ro
Săptămâna aceasta, vremea din București va fi un caracteristică de toamnă. Meteorologii anunță că temperaturile se vor situa în jur de 9 – 14 grade Celsius în următoarele zile. De asemenea, ANM transmite în prognoza
14:10
FOTO | „Atenție, s-a dat drumul la camere pe Iuliu Maniu, pe Magheru, pe DN1…” Mesajul pe care mulți bucureșteni îl tot trimit panicați, de la unii la alții, pe Whatsapp # B365.ro
„Grijă la trafic", se anunță șoferii între ei. Pe rețelele sociale circulă un mesaj fals: conducătorii auto sunt anunțați, nu știm de cine, că au fost puse în funcțiune camerele radar din București, de pe
14:00
Pe trotuarele din București aproape nu mai e loc de mers. Pietonii se simt vânați de trotinete și scutere: Era să fiu doborâtă de trotinetiști, bicicliști și scuteriști # B365.ro
Mersul pe trotuar devine din ce în ce mai periculos în Capitală, potrivit unui utilizator Reddit. Trotinetiști, bicicliști și scuteriști circulă printre pietoni, cu viteză și, de multe ori, „la un centimetru" de copii și
13:50
InfoTB, aplicația STB care-ți spune dacă întârzie autobuzul ori unde e tramvaiul pe care îl aștepți, folosită de milioane de călători. „Peste 16 milioane de căutări de rute în 2025” # B365.ro
Aplicația InfoTB, destinată transportului în comun din București, a înregistrat peste 16 milioane de căutări de rute în primele 10 luni ale anului 2025. Au fost utilizate peste 2 milioane de căutări în luna octombrie.
13:30
Agresiune sexuală asupra unei copile, într-o biserică din Dristor. Polițiștii l-au reținut pe agresor, care l-a mușcat pe unul dintre ei când îl imobilizau # B365.ro
Un bărbat a agresat sexual o minoră de 14 ani la o biserică din Sectorul 3. Polițiștii s-au prezentat la fața locului și i-au dus pe amândoi la secție. În momentul reținerii, agresorul ar fi
13:10
Vila cândva superbă, azi părăsită, de pe Vasile Lascăr, mistuită de două ori de flăcări. Mara Bănică: Focul s-a încăpățânat să n-o distrugă de tot, să nu poată fi demolată # B365.ro
Jurnalista Mara Bănică a stârnit un val de reacții pe Facebook după ce a publicat o fotografie cu o vilă superbă din centrul Capitalei, care a fost incendiată de 2 ori. Mara Bănică denunță indiferența
13:10
FOTO | Comori arheologice, scose la lumină pe malul râului Colentina. „Aici au fost gropi cu sacrificii de animale ale populației getice și bordeie din secolele XVIII-XIX” # B365.ro
Cercetătorii de la Muzeul Național de Istorie a României desfășoară mai multe săpături pe o pantă a râului Colentina. A fost decopertată o suprafață de circa 1.700 de metri pătrați. Săpăturile se fac treptat O
13:00
Fără bilete de avion tipărite, de săptămâna asta, la Ryanair ✈️ Pasagerii trebuie să folosească doar bilete online generate din aplicație, la îmbarcare # B365.ro
De miercuri, 12 noiembrie, bucureștenii și nu numai care au zboruri la compania Ryanair nu vor mai putea utiliza tichetele de hârtie. Astfel, la îmbarcare vor putea utilizadoar bilete digitale generate din aplicație. Compania renunță
11:50
Dl. Băluță are un nou „Centru Electoral de Control”, de unde anunță „7 angajamente” pentru București. Spune că „nu-s promisiuni, ci contract moral” și dorește să fie judecat # B365.ro
Daniel Băluță și-a lansat programul pentru București și îi anunță pe bucureșteni că își asumă 7 angajamente. Candidatul din partea PSD pentru Primăria Capitalei, actualual primar al Sectorului 4, spune că acestea nu sunt promisiuni,
Ieri
11:20
Luminițele de sărbători din București costă, anul acesta, de trei ori mai mult decât anul trecut. A fost depusă o singură ofertă la licitația PMB # B365.ro
Bugetul alocat pentru luminițele de sărbători în București este aproape de trei ori mai mare decât anul trecut. A fost depusă o singură ofertă la licitația organizată de autorități. Iluminatul de Crăciun în București, de
11:00
Prieteniile adevărate nu se nasc într-o clipă, ci se încheagă în timp – și, uneori, tot așa se și sting. Prietenia noastră s-a legat între weekenduri petrecute împreună, glume fără sfârșit și conversații care se
11:00
Bucureșteni din S3 organizează protest împotriva primarului Robert Negoiță, pe care îl acuză de abuzuri. Oamenii vor să se adune, sâmbătă, în Parcul IOR # B365.ro
Un bucureștean anunță că va fi un protest împotriva primarului Robert Negoiță, sâmbătă, în Parcul IOR. Bucureștenii sunt tot mai nemulțumiți de deciziile administrației locale, mai ales privind proiectele de mondernizare ale parcurilor și sistemul
10:40
ESENȚIAL | Cristian Andrei, probabil cel mai cunoscut (și scump) psihoterapeut din București, n-are atestat. Are, în schimb, acuzații de hărțuire sexuală în cabinet # B365.ro
Doctorul Cristian Andrei este unul dintre cei mai cunoscuți psihoterapeuți din București (dacă nu cumva chiar cel mai cunoscut) și este, negreșit, una dintre cele mai constante prezențe în spațiul public. E invitat la televiziuni,
10:30
„Cu vine votăm?” Bucureșteni din sectoarele cu primari candidați la PMB se plimbă virtual de la unii la alții, să se sfătuiască pe cine aleg între Ciucu sau Băluță. Dezbatere cu mari surprize # B365.ro
Sunt bucureșteni care nu știu cu cine să voteze și vor să afle de la vecinii de sector cum stă treaba prin celelalte zone. Așa a preferat să acționeze o doamnă din Sectorul 6 care
10:10
FOTO | Frații Darky, 4 adorabili pisoi abandonați într-o pădure și salvați de un bucureștean. Acum, el caută stăpâni pentru „acești îngerași vocali” # B365.ro
O postare emoționantă de pe Reddit a devenit virală după ce un utilizator din București a povestit cum a găsit patru pui de pisică abandonați într-o pădure și a încercat, singur, să le salveze viața.
10:10
Legendarul hotel Perla, preferată cazare la mare pentru generații de bucureșteni, scapă de demolare. A fost declarat monument istoric și va fi restaurat # B365.ro
Hotelul Perla din Mamaia nu va mai fi demolat. Locul recunoscut pentru vacanțele la mare a bucureștenilor și numai va fi restaurat. Locația de vacanțe preferată de mulți va fi readusă la reputația ei. Au
09:00
VIDEO | Oribil accident dimineață pe A1, unde un TIR a zburat de pe șosea. O mașină strivită, o alta lovită și copaci secerați. Carambolul, pe sensul spre București # B365.ro
Un accident a avut loc luni dimineață, 10 noiembrie, pe Autostrada A1 București – Pitești, pe sensul de mers spre Capitală. În evenimentul rutier au fost implicate un TIR și două mașini. TIR-ul a zburat
09:00
Bounty Fair București. La Biblioteca Națională se deschide “Raftul cu cadouri” la târgul cu obiecte unicat și concerte de jazz și blues # B365.ro
Târgul creatorilor de obiecte frumoase, "Bounty Fair", sărbătorește ediția cu numărul 60, moment aniversar care marchează peste un deceniu de distracție urbană, prietenie și creativitate artistică alături de artiști-meșteșugari din toată țara. „Raftul cu cadouri",
08:50
FOTO | Desființarea ghenelor de gunoi din blocuri transformă S3 în șirag de ghene pe trotuare și lângă „pubelele eco” ale lui Negoiță. De ce o să se tot amestece «Umedu’ cu Uscatu’» # B365.ro
În urmă cu puțin timp, s-au închis ghenele de gunoi din blocurile din Sectorul 3. Bucureștenii spun că deja s-au format mormane de deșeuri la pubelele de colectare dinafara edificiilor sau chiar pe trotuare. S-a
08:50
Dl. Băsescu ne anunță că ar ieși în stradă pentru București (dacă tot vorbim despre oraș mai mult, că vin alegerile). Motivul: Cum cum e împărțit bugetul, „opera lui Năstase” # B365.ro
Fostul președinte Traian Băsescu susține că Bucureștiul a fost „distrus ca perspectivă și dezvoltare" de decizia lui Adrian Năstase de a emite o ordonanță prin care a redistribuit bugetul Primăriei Capitalei către sectoare, și avertizează
08:20
Avertizare METEO | Ceață de cod galben în dimineața asta, în București și în împrejurimi. Atenție, vizibilitate redusă pe A0, A1, A2, A3 și A7 # B365.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare nowcasting de tip cod galben de ceață pentru București și județul Ilfov. Vizibilitatea este redusă, iar șoferii
05:50
În marea de dreptunghiuri de beton lăsate în urmă în București de regimul comunist s-a găsit unul care să fie el „mai rotund”. Și chiar așa i-a rămas numele, „Blocul Rotund” din cartierul Militari a […] Articolul „Blocul Rotund” din București și povestea sa. De ce atât de mare și… rotund? apare prima dată în B365.
03:10
Clădirea Teatrului Foarte Mic are o foarte mare bulină roșie. Edificiul, cu minunate elemente Art Nouveau, a fost Palatul Sindicatului Ziariștilor din București # B365.ro
În centrul orașului, la doi pași de Universitate, un Palat din alte timpuri marchează intersecția străzii Jean Louis Calderon cu bd. Carol I: Clădirea Teatrului Foarte Mic, cu fațade la străzile ce formează un unghi […] Articolul Clădirea Teatrului Foarte Mic are o foarte mare bulină roșie. Edificiul, cu minunate elemente Art Nouveau, a fost Palatul Sindicatului Ziariștilor din București apare prima dată în B365.
9 noiembrie 2025
16:40
Trenul Coradia cu nr. 8, din cele 37 cumpărate de ARF de la Alstom, a ajuns în România. Destinația finală a ramei este depoul Grivița din București # B365.ro
Al optulea tren Alstom Coradia va ajunge în curând în București, anunță producătorul. Cu toate acestea, doar 3 trenuri se află în circulație cu pasageri. Toate cele 37 de rame ar urma să ajungă în […] Articolul Trenul Coradia cu nr. 8, din cele 37 cumpărate de ARF de la Alstom, a ajuns în România. Destinația finală a ramei este depoul Grivița din București apare prima dată în B365.
15:50
VIDEO | „Rețeaua electrică a Bucureștiului e atât de veche că nu mai ține”. Candidatul Ciucu spune că este mare și ignorată amenințare la adresa orașului # B365.ro
Primarul Sectorului 6 și candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a abordat numeroase probleme pe care le are Bucureștiul în pre-campania sa. Acum, vorbește despre vechimea rețelei de electricitate, care nu poate […] Articolul VIDEO | „Rețeaua electrică a Bucureștiului e atât de veche că nu mai ține”. Candidatul Ciucu spune că este mare și ignorată amenințare la adresa orașului apare prima dată în B365.
14:30
Auchan recheamă de la clienții din București și din țară Delikat Borș de Legume și Knorr Supă de pui cu tăiței. Produsele ar putea conține particule metalice și de cauciuc # B365.ro
Unilever și Auchan recheamă de la clienți două produse, fiind vorba despre Delikat Borș Legume și Knorr Cup a Soup Pui cu Tăiței, întrucât ar putea conține particule metalice și de cauciuc. Persoanele care l-au […] Articolul Auchan recheamă de la clienții din București și din țară Delikat Borș de Legume și Knorr Supă de pui cu tăiței. Produsele ar putea conține particule metalice și de cauciuc apare prima dată în B365.
