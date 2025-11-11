Incident pe Aeroportul Băneasa: o flacără a apărut sub cabina unui avion după ce a aterizat. Pasagerii au fost evacuați

06:30

Candidaturile pentru PMB vor fi depuse în perioada următoare, iar candidații vor avea la dispoziție aproximativ o săptămână pentru a face acest lucru. Bucureștenii vor alege un nou primar pe 7 decembrie 2025. Ulterior, vor fi soluționate contestațiile depuse împotriva admiterii/respingerii candidaturii, înainte de a începe campania electorală pentru alegerile din Capitală. Când vor fi […]