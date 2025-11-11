Noile taxe suplimentare pe carbon care vor fi plătite de români: 1,16 lei pe litru la motorină, cel puțin 76 de lei pe lună la gaze. Calcule EPG
Economica.net, 11 noiembrie 2025 12:20
EPG, un think-tank specializat pe energie, a făcut câteva calcule de impact legate de costurile suplimentare ale carburanților auto și gazelor naturale pe care le va aduce sistemul european de taxare a emisiilor de carbon ETS 2, transpus recent în legislația românească. Există și o veste bună.
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum 5 minute
12:50
VIDEO Metroul de Otopeni: Stadiul lucrărilor pe fiecare stație în parte în luna octombrie # Economica.net
Metrorex transmite marți detalii despre cifrele de progres înregistrate în luna octombrie în jurnalul de șantier al viitoarei Magistrale 6 de metrou.
12:50
Rusia este pregătită să renunţe la controlul asupra NIS – ministrul Energiei din Serbia # Economica.net
Proprietarii ruşi sunt pregătiţi să renunţe la controlul companiei petroliere NIS, care are sediul în Serbia şi este afectată de sancţiunile americane, a anunţat marţi ministrul sârb al Energiei, Dedovic Handanovic, într-o postare pe Instagram, transmite Reuters.
Acum 15 minute
12:40
Gigantul american Procter & Gamble a închiriat un nou sediu în România, cea mai mare tranzacție de închiriere de anul acesta: 7.000 mp # Economica.net
Compania americană Procter & Gamble a semnat cu dezvoltatorul Genesis Property, deținută de Liviu Tudor, închirierea unui nou sediu în România.
12:40
Vești bune de la ministrul finanțelor, Alexandru Nazare: Luăm 10 miliarde de euro din PNRR și alte fonduri europene în 2026. Încep discuțiile pe buget, PIB în creștere cu peste 5% nominal # Economica.net
Vești bune de la ministrul finanțelor, Alexandru Nazare. România se pare că va îndeplini, pentru prima dată, toate jaloanele din PNRR, anul viitor. În plus, oficialul spune că ne bazăm pe un PIB de 2.000 de miliarde de lei în 2026, ceea ce ar însemna o creștere nominală cu 13% față de nivelul la care am încheiat 2024 și circa 5,3% față de 2025, dacă actualele prognoze sse dovedesc reale. Pentru 2026, sunt estimate venituri din PNRR de 10 miliarde euro.
Acum o oră
12:20
Finanţare de un miliard de lei pentru IMM. ING a semnat un acord cu Banca de Investiţii şi Dezvoltare pentru două convenţii de garantare pentru proiecte de investiţii strategice din sectorul public # Economica.net
ING Bank a semnat cu Banca de Investiţii şi Dezvoltare două convenţii de garantare destinate IMM-urilor şi finanţării proiectelor de investiţii strategice din sectorul public, valoarea totală a finanţărilor dedicate investiţiilor şi capitalului de lucru fiind de peste un miliard de lei, potrivit unui comunicat.
12:20
Efectul Trump – Acţiunile producătorilor de ceasuri elveţiene cresc, pe fondul optimismului privind posibila reducere a taxelor vamale americane # Economica.net
Acţiunile producătorilor elveţieni de ceasuri Richemont şi Swatch au crescut marţi, după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat că lucrează la un acord comercial cu Elveţia, transmit Bloomberg şi Reuters.
12:20
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a aplicat amenzi în valoare totală de aproximativ 1,47 milioane lei unor instituţii financiare nebancare, în urma neregulilor constatate, potrivit unui comunicat al instituţiei.
12:20
Noile taxe suplimentare pe carbon care vor fi plătite de români: 1,16 lei pe litru la motorină, cel puțin 76 de lei pe lună la gaze. Calcule EPG # Economica.net
EPG, un think-tank specializat pe energie, a făcut câteva calcule de impact legate de costurile suplimentare ale carburanților auto și gazelor naturale pe care le va aduce sistemul european de taxare a emisiilor de carbon ETS 2, transpus recent în legislația românească. Există și o veste bună.
Acum 2 ore
11:30
Pîslaru: România şi-a asumat reforma pensiilor magistraţilor prin PNRR. Blocarea procesului ne costă 231 milioane euro # Economica.net
România şi-a asumat reforma pensiilor magistraţilor prin angajamentele din PNRR iar blocarea acestui proces tocmai de către magistraţi ne costă 231 milioane de euro, a arătat, marţi, ministrul Investiţiilor şi proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru.
11:30
Ucraina: Nou atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii feroviare şi energetice din regiunea Odesa # Economica.net
Un nou atac masiv al Rusiei cu drone, în noaptea de luni spre marţi, a avariat infrastructura energetică şi pe cea a companiei feroviare publice ucrainene Ukrainian Railways (Ukrzaliznytsia), în regiunea Odesa (sudul ţării), potrivit informaţiilor furnizate de guvernatorul, Oleg Kiper, citat de EFE.
11:30
China se deschide unei participări mai mare a capitalului privat în mai multe domenii # Economica.net
China va deschide anumite sectoare controlate de stat, cum ar fi căile ferate, energia nucleară sau conductele de petrol pentru o participare mai mare a capitalului privat într-un moment în care acest tip de investiţii se confruntă cu incertitudini atât la nivel naţional, cât şi internaţional, relatează marţi EFE.
11:30
Alconor Company – locul I în Industria de Pet Food, la Topul Național al Firmelor 2025 # Economica.net
Alconor Company, unul dintre jucătorii-cheie din industria românească a bunurilor de larg consum, a obținut locul I în cadrul Topului Național al Firmelor 2025, la categoria Întreprinderi Mari, domeniul Industrie – Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie. Distincția marchează o etapă importantă în recunoașterea performanței și a evoluției susținute a companiei în segmentul pet food, într-un context economic dinamic și competitiv.
11:30
Nicuşor Dan, sesizare la CCR privind legea pentru ariile naturale protejate: Contravine obligaţiilor României în UE # Economica.net
Nicuşor Dan a sesizat Curtea Constituţională a României (CCR) privind legea pentru ariile naturale protejate, afirmând că actul normativ contravine obligaţiilor ţării noastre în UE.
11:30
Cel mai mare angajator din zona oraşului Ineu, o companie din domeniul automotive care va fi închisă în luna decembrie, a notificat autorităţile că urmează să disponibilizeze aproximativ 900 de salariaţi în următoarea perioadă.
Acum 4 ore
10:00
Banca Angliei (BoE) a propus ca emiţătorilor de monede digitale stabile (stablecoins) să li se permită să investească până la 60% din activele pe care le susţin în obligaţiuni guvernamentale, ca parte a noilor reglementări care sugerează o atenuare a abordării acestui sector, transmite Reuters.
10:00
Președintele Mihai Barbu a demisionat din funcţia de preşedinte al ARF. Este cercetat de DNA # Economica.net
Mihai Barbu a demisionat din funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Reformă Feroviară (ARF), după ce Direcţia Naţională Anticorupţie a anunţat că acesta este cercetat sub control judiciar pentru folosirea influenţei în scopul obţinerii de foloase necuvenite.
09:20
Nicușor Dan: Nu voi semna o eventuală cerere de urmărire penală pentru vicepremierul Oana Gheorghiu # Economica.net
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, marţi, că nu va semna o eventuală cerere de urmărire penală pentru vicepremierul Oana Gheorghiu.
09:20
UE va înfiinţa o nouă unitate de informaţii sub conducerea Ursulei von der Leyen – Financial Times # Economica.net
Comisia Europeană a început procesul de creare a unui nou organism de informaţii sub conducerea preşedintei Ursula von der Leyen, în încercarea de a îmbunătăţi utilizarea informaţiilor colectate de agenţiile naţionale de spionaj, a relatat marţi Financial Times, preluat de Reuters.
09:20
Incident pe Aeroportul Băneasa: o flacără a apărut sub cabina unui avion Wizz Air la alimentarea cu energie electrică # Economica.net
Un incident minor a avut loc în noaptea de marți, 11 noiembrie 2025, pe Aeroportul Internațional București Băneasa, după ce o flacără a fost observată sub cabina unui avion Wizz Air în momentul în care a fost cuplat grupul de alimentare electrică la aeronavă, a transmis Compania Națională Aeroporturi București (CNAB).
09:00
Carburanții s-au scumpit din nou, motorina a depășit pragul de 8 lei pe litru. De ce și ce urmează # Economica.net
Prețurile carburanților au crescut și azi în benzinării, pentru a noua oară la rând. Motorina, cel mai vândut carburant, a depășit pragul de 8 lei pe litru la stațiile mai scumpe. Prețurile cresc în toată zona noastră.
09:00
Senatul SUA a adoptat luni un proiect de lege care, odată aprobat şi de Camera Reprezentanţilor, ar pune capăt paraliziei bugetare după mai mult de 40 de zile, dar a stârnit diviziuni în cadrul Partidului Democrat, informează AFP.
09:00
Frații Pavăl, patronii Dedeman, ar fi depus ofertă să cumpere magazinele Carrefour din România – Profit.ro # Economica.net
Frații Pavăl, unii dintre cei mai mari antreprenori români, ar fi depus o ofertă să cumpere magazinele lanțului Carrefour, care ar pleca din România, scriu jurnaliștii de la Profit.ro în exclusivitate
09:00
Un avion rusesc MiG-31 înarmat cu o rachetă hipersonică Kinjal trebuia să ajungă în România, spun rușii. FSB ar fi dejucat acest complot # Economica.net
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a declarat că a dejucat un complot al spionilor ucraineni şi britanici care încercaseră să racoleze piloţi ruşi, promiţându-le o recompensă de 3 milioane de dolari pentru a sustrage un avion de vânătoare MiG-31 înarmat cu o rachetă hipersonică Kinjal, a raportat marţi media de stat ruse, citate de Reuters.
Acum 24 ore
22:20
Octavian Berceanu susține că i s-au propus 10 milioane de euro pentru a facilita o afacere cu muniție din Kazahstan # Economica.net
Fostul comisar-şef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, a declarat că i s-au propus 10 milioane de euro pentru a facilita o afacere care viza aducerea de muniţie din Kazahstan şi vinderea ulterioară a acesteia către un stat european.
22:20
Ilie Bolojan anunță că Guvernul pregătește o nouă cerere de plată pentru granturi în valoare de 2,5 miliarde de euro din PNRR # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan, preşedintele PNL, a anunţat că luni a avut o şedinţă de lucru cu colegi din mai multe ministere în vederea pregătirii unei noi cereri de plată de peste 2,5 miliarde de euro granturi din PNRR, cerere care ar urma să fie depusă până la finalul lunii noiembriem transmite Agerpres.
22:20
Prim-ministrul croat Andrej Plenkovic dezminte afirmațiile lui Viktor Orban potrivit cărora compania JANAF ar fi incapabilă să livreze suficient petrol Unagriei # Economica.net
Premierul Croaţiei, Andrej Plenkovic, a dezminţit luni "poveştile false" ale Ungariei despre incapacitatea companiei de stat croate JANAF de a livra suficient petrol pentru rafinăriile ungare, transmite HINA, relatează Agerpres.
22:20
Crescătorul de păsări Transavia investeşte 150 de milioane de euro într-o fabrică de mâncare pentru animale „În comerţul modern 3% din hrana de pisici şi câini provine din România” # Economica.net
Transavia, unul dintre cei mai mari producători de carne de pui, construieşte de la zero o fabrică de mâncare pentru animale de companie (petfood) în Ciugud, în judeţul Alba, investiţia ridicându-se la 150 de milioane de euro.
22:20
Nicușor Dan: Fiecare schimbare fiscală înseamnă pentru IMM-uri refacerea planului de afaceri # Economica.net
Fiecare modificare fiscală înseamnă pentru întreprinderile mici şi mijlocii refacerea planului de afaceri, recalcularea costurilor, renegocierea contractelor, adaptarea sistemelor IT, instruirea contabililor, a transmis, luni, preşedintele Nicuşor Dan.
22:20
Getica’95, unul dintre marii furnizori români pentru clienții non-casnici, anunță investiții masive în regenerabile și în baterii # Economica.net
Getica’95, companie de furnizare românească cu activitate exclusiv pe piața de clienți non-casnici, urmează să aibă, peste patru ani, un portofoliu de sute de MW instalați în zona de regenerabile, toți cu instalații de stocare, potrivit lui Viorel Tudose, fondator și patron al firmei.
22:20
Ședință BNR la 12 noiembrie, ultima din acest an. Ce va decide Banca Centrală în legătură cu inflația, cursul de schimb, dobânzile și ratele la credit – Analiști șefi # Economica.net
BNR va avea în data de 12 noiembrie 2025 ultima ședință de politică monetară și de aprobare a inflației din acest an. Economiștii șefi din BCR și ING Bank sunt de părere că prima modificare a dobânzii de referință a băncii centrale va avea loc abia la ședința din mai 2026. Perspectivele de creștere rămân limitate pe termen scurt, iat previziunile pe inflație revizuite în sens ascendent.
22:20
TOP Unde se vinde cel mai mult: ce orașe bat Cluj-Napoca la numărul de apartamente vândute # Economica.net
Chiar dacă luna trecută s-au vândut mai multe apartamente față de septembrie sau august, a fost cea mai slabă lună octombrie din ultimii patru ani. În două mari orașe din țară, unde prețul mediu pe mp este sub 1.900 de euro, se vând mai multe apartamente.
22:20
Fabricile din România, între roboți și muncitori din Asia. Răzvan Isac, UR: Există acea frică că vine robotul și ia locul de muncă. Dar, de fapt, vin acești angajați din Sri Lanka, Nepal. Nevoia e reală # Economica.net
România a făcut pași importanți în automatizare, dar rămâne mult în urma Europei industrializate. Cu doar 46 de roboți la 10.000 de angajați, comparativ cu peste 500 în Germania, fabricile românești abia încep tranziția către producția asistată de roboți împinse de lipsa forței de muncă, a explicat Răzvan Isac, Area Sales Manager South Central and East Europe în cadrul Universal Robots, într-un interviu acordat Economica.net.
22:20
BYD atacă piața europeană din două direcții. Uzina din Ungaria va produce inițial Dolphin Surf, iar cea din Turcia Seal U DM-i # Economica.net
În timp ce atenția europenilor este captată de investiția BYD din Ungaria, producătorul chinez accelerează proiectul său din Turcia pentru a putea oferi pe piața din UE atât mașini electrice cât și hibride cu încărcare la priză ocolind taxele impuse produselor „made in China”.
19:00
Brutăria artizanală Miez, unul dintre pionierii pâinii cu maia din România, s-a redeschis în București, în zona Piaței Amzei (pe strada D. I. Mendeleev 43), în același loc unde a fost inagurată inițial.
19:00
Garanțiile pe care BID le va acorda celor circa 7.000 de IMM-uri care vor primi împrumuturi sunt de peste 6 miliarde de lei. Ce bănci primesc garanțiile # Economica.net
Banca de Investiţii şi Dezvoltare (BID) va injecta anul viitor 6 miliarde de lei în economie prin intermediul Convenţiilor de garantare pentru Garanţia de Portofoliu destinată IMM-urilor, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor, la lansarea Convenţiilor. BID va acorda garanții pentru 6-7000 de IMM-uri. Convențiile vor fi semnate cu 13 bănci și 4 IFN-uri.
19:00
Bogdan Stănescu, președinte CA Depogaz: Suntem cu depozitele de gaze naturale la capacitate maximă. În septembrie erau 90% pline, iar la 2 noiembrie ajunseseră la 98,6% # Economica.net
Gradul de umplere a depozitelor Depogaz a ajuns la 98,6% la data de 2 noiembrie, cu o lună mai devreme decât ne-a impus Comisia Europeană, datorită unor strategii abordate, care privesc eficienţa măsurilor de înmagazinare şi extracţie, a declarat, luni, preşedintele Consiliului de Administraţie al Depogaz Ploieşti, Bogdan Stănescu, la un eveniment de specialitate.
19:00
Real Madrid a stabilit un preț de transfer de 150 de milioane de euro pentru atacantul brazilian Vinicius # Economica.net
Clubul spaniol de fotbal Real Madrid a stabilit un preţ de 150 de milioane de euro pentru atacantul brazilian Vinicius Jr, care, după un început mai slab de sezon, se apropie de forma care l-a consacrat şi pentru o perioadă de timp a reuşit să găsească modalitatea optimă de a colabora cu colegul său de atac Kylian Mbappe, potrivit Yahoo! Sports, transmite Agerpres.
19:00
ANAF își continuă controalele la companiile care organizează evenimente și care nu s-au conformat să-și declare transparent veniturile. SUnt vizate peste 80 de firme # Economica.net
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) continuă verificările în domeniul serviciilor pentru evenimente, vizând societăţile care nu declară transparent veniturile generate, informează instituţia într-un comunicat transmis luni, relatează Agerpres.
19:00
Hidroelectrica anunță atribuirea contractului pentru retehnologizarea a 3 stații de pompare energetică de mare putere # Economica.net
Astăzi, 10 noiembrie 2025, Hidroelectrica a semnat contractul pentru realizarea proiectului de „Retehnologizare a stațiilor de pompare energetică de mare putere Petrimanu, Jidoaia și Lotru – aval UHE Dorin Pavel”, ca urmare a finalizării etapelor procedurii de atribuire derulate prin negociere competitivă, arată un comunicat de presă al Hidroelectrica.
19:00
Polonezii de la LuxVet cumpără Oncovet, prima clinică din România dedicată exclusiv oncologiei veterinare, și ajunge la o rețea locală de nouă unități spitalicești # Economica.net
Grupul LuxVet, unul dintre cele mai mari platforme din Europa Centrală și de Est care integrează unități veterinare, anunță că își continuă expansiunea și atinge pragul de nouă entități medicale în România, prin preluarea Oncovet, prima clinică dedicată exclusiv oncologiei veterinare din țară.
19:00
Ofertă promoțională de credite fără comisioane de acordare de la Exim Banca Românească pentru finanțarea afacerilor mici # Economica.net
Exim Banca Românească derulează o campanie promoţională, dedicată dezvoltării micilor afaceri, în cadrul căreia reduce costurile de finanţare facilitând astfel accesul antreprenorilor la resursele necesare pentru activitatea curentă sau implementarea planurilor de dezvoltare, transmite Agerpres.
19:00
Peste 820.000 de români au folosit anul trecut asigurările voluntare de sănătate. UNSAR lansează campania #gatapentruVIATA # Economica.net
828.927 de români au utilizat în 2024 asigurările lor voluntare de sănătate pentru a avea acces la servicii medicale, atunci când au avut nevoie, informează Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România prin intermediul unui comunicat.
19:00
Renault renunță la partneriatul cu Valeo și caută un partener chinez pentru dezvoltarea unui motor nou fără pământuri rare – surse # Economica.net
Renault a renunţat la proiectul cu firma franceză Valeo de dezvoltare a unui motor nou fără pământuri rare pentru vehicule electrice şi, în schimb, caută un furnizor chinez mai ieftin, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, transmite Agerpres.
16:40
Samsung lansează noua tabletă Galaxy Tab A11+ pe piața din România, disponibilă în culorile gri și argintiu.
16:40
Control generalizat pe plajele din România, după situaţia de la Năvodari, anunţat de ministerul Mediului. Declaraţii de la Diana Buzoianu # Economica.net
Ministerul Mediului va face un control generalizat pe plajele din România, pentru a vedea dacă situaţia de la Năvodari nu se întâmplă pe toate plajele, a declarat, luni, ministra Mediului, Diana Buzoianu.
16:40
Bitcoin se redresează de la pragul de suport de 100.000 de dolari, pe măsură ce Senatul SUA face progrese în vederea încheierii blocajului guvernamental # Economica.net
Bitcoin a revenit peste pragul de 100.000 de dolari și se tranzacționează în prezent la 106.200 de dolari, în urma știrilor conform cărora Senatul SUA a înregistrat progrese semnificative în direcția încheierii blocajului guvernamental, aflat acum în a 40-a zi, cel mai lung din istoria SUA.
16:40
Prosumatorii se tot înmulțesc. S-a ajuns la 267.000, cu peste 3.100 MW putere instalată # Economica.net
Numărul prosumatorilor de energie a ajuns în septembrie la 267.000, în creştere cu 10.000 raportat la august, capacitatea instalată însumând 3.128 de megawaţi, a informat, luni, vicepreşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), Gabriel Andronache, la un eveniment de specialitate.
16:00
ONJN: Finanţări de 5 milioane euro pentru programe privind prevenţia şi tratarea dependenţei de jocuri de noroc # Economica.net
Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc a publicat în transparenţă decizională, pentru 30 de zile, programul "Conştient şi Liber" prin care va acorda finanţări nerambursabile în cuantum de 5 milioane de euro pentru dezvoltarea de programe privind prevenţia şi tratarea adicţiei de jocuri de noroc.
16:00
Comercianții parteneri PayU GPO România care au desfășurat campania de Black Friday, au înregistrat în ziua de 7 noiembrie peste 1,31 milioane de tranzacții, cu o valoare totală de circa 720 milioane de lei, potrivit datelor centralizate de compania de plăți online.
16:00
Anunţ pentru bucureşteni – Ce spune ELCEN despre sistemul de termoficare în Capitală în sezonul de iarnă # Economica.net
Electrocentrale Bucureşti estimează pentru sezonul rece un necesar total de consum de aproape 6,8 milioane megawaţi-oră, având contracte încheiate pentru 5,1 milioane megawaţi-oră, la care se adaugă circa 2 milioane de megawaţi-oră în depozite, a transmis, luni, directorul general adjunct al ELCEN, Adrian Tudora, la un eveniment de specialitate.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.