Actorul american Jeremy Renner, acuzat de hărţuire sexuală și comportament violent de regizoarea chineză Yi Zhou

E lege pentru românii care locuiesc la curte. Cele mai multe conflicte între vecinii de la casă pornesc de la gardul dintre proprietăți, mai precis de la nerespectarea distanței legale dintre gard și construcțiile vecinului sau încălcarea liniei de hotar. Astfel, încălcarea limitei proprietății poate să aibă consecințe grave, anumite fapte fiind încadrate la răspundere […]