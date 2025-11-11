Actorul american Jeremy Renner, acuzat de hărţuire sexuală și comportament violent de regizoarea chineză Yi Zhou
Gândul, 11 noiembrie 2025 12:20
Regizoarea chineză Yi Zhou îl acuză pe actorul american Jeremy Renner de hărţuire sexuală. Astfel, într-o serie de postări pe Instagram, cineasta de 37 de ani a explicat faptul că actorul, starul din saga „Avengers”, ar fi conractat-o în iunie ca să-i trimită „o serie de imagini pornografice nesolicitate cu el însuşi prin mesaje private […]
Acum 30 minute
12:40
Andreea Raicu, în vârstă de 48 de ani, a vorbit despre prietenii, explicând că și-a ales amicii după criteri bine stabilite. Andreea Raicu a avut o carieră de succes în televiziune. În plan personal, Andreea Raicu a avut mai multe relații, însă niciuna nu s-a finalizat cu o căsătorie. Într-un interviu pe care l-a acordat […]
12:40
Federația Română de Rugby a anunțat, luni seara, că are deja trei absențe în lotul echipei naționale pentru meciul test cu reprezentativa Statelor Unite. S-au alăturat delegației jucătorul de linia a doua Marius Antonescu (Narbonne), jucătorul de linia a treia Adrian Mitu (Soyaux-Angouleme) și aripa Nicolas Onuțu (CS Annonay), a precizat Federația pe pagina sa […]
12:40
Carmen Uscatu, cofondatoarea „Dăruiește Viață”: „Sunt răspunzătoare să continui proiectele, sunt responsabilă în fața donatorilor” # Gândul
Carmen Uscatu, cofondatoarea „Dăruiește Viață”, vorbește despre efectul numirii Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier al României, pe care, de altfel, a și a numit-o „o vulnerabilitate foarte mare”. Întrebată despre bani, și ce sume de bani ar fi sub semnul întrebării, Carmen Uscatu susține că nu a făcut un calcul. De asemenea, aceasta susține […]
12:40
Drona rusescă și avioanele militare ținute la sol de condițiile meteo. Ce facem în caz de război și ce spun doi experți militari: „Nu cred că s-a dorit ieșirea în spațiu” / „Ni se confirmă că războiul este lângă noi” # Gândul
O nouă provocare rusească pentru România, după un val de atacuri aeriene lansate de Rusia asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. S-a dat alarma în localitatea tulceană Grindu, după ce radarele românești au detectat „un vehicul aerian”, căzut la aproximativ 5 kilometri sud de frontieră. Decizia care a deschis din nou o „Cutie a Pandorei” […]
12:30
Dinamoviștii s-au bucurat pentru eșecul lui FCSB din Europa League, mai cu seamă că la Young Boys Berna, adversara din grupe a campioanei României, a stat pe banca tehnică un fost jucător din „Groapă”. Zoltan Kadar (59 de ani) este în prezent unul dintre „secunzii” de la YBB. Kadar a jucat la Dinamo între 1991 […]
12:30
Jaful de la Luvru: Cine este „detectivul” misterios și elegant, fotografiat lângă polițiști în ziua spargerii. Imaginea lui a făcut înconjurul lumii # Gândul
Un adolescent de 15 ani din Paris a devenit o adevărată senzație a internetului, după ce a fost fotografiat de un jurnalist AP lângă ofițerii de poliție ce păzeau Muzeul Luvru, imediat după jaful de la Galeria Apollo. Imaginea care l-a făcut celebru a fost menită să documenteze scena unei crime. Trei ofițeri de poliție […]
12:30
Nicușor Dan merge pe varianta PSD și va face un grup de lucru pe reforma pensiilor magistraților SURSE # Gândul
După întâlnirea de la Cotroceni dintre președintele Nicușor Dan și membrii Coaliției, s-a stabilit că se va face un grup de lucru pe reforma pensiilor magistraților, așa cum a vrut PSD încă din octombrie, confirmă surse politice pentru Gândul. Președintele se va întâlni miercuri și cu partidele și magistrații pentru consultări la Palatul Cotroceni. Înainte […]
Acum o oră
12:20
12:20
Meteorologii Ease Weather anunță cum va fi vremea de 1 DECEMBRIE 2025. Ce haine vom purta de Ziua Națională # Gândul
Meteorologii Ease Weather anunță cum va fi vremea de 1 DECEMBRIE 2025. Ce haine vom purta de Ziua Națională. Meteorologii Ease Weather anunță cum va fi vremea de 1 DECEMBRIE 2025 Cu doar două zile de ninsoare în decembrie 2025, potrivit meteorologilor Ease Weather, copiii doar vor prinde „gustul” zăpezii și cam atât, pentru început. […]
12:10
Președintele PSD Gorj punctează marile priorități ale județului: susținerea Complexului Energetic Oltenia (CEO) și realizarea Drumului Expres Târgu Jiu – Craiova # Gândul
Președintele PSD Gorj, Mihai Weber, punctează marile priorități ale județului: susținerea Complexului Energetic Oltenia (CEO) și realizarea Drumului Expres Târgu Jiu – Craiova. „Gorjul are nevoie de stabilitate economică și de legături mai rapide cu restul țării”, spune deputatul Mihai Weber, președintele comisiei de apărare din Camera Deputaților. „Am făcut un apel către toate forțele […]
12:10
Marius Șumudică distruge tactica lui Mirel Rădoi! Mesaj pentru FOSTUL antrenor al Universității Craiova: „Dă dovadă de instabilitate psihică” # Gândul
Marius Șumudică a vorbit despre tactica echipei oltene din meciul cu UTA, 1-2, partidă după care Mirel Rădoi a demisionat. Șumudică, liber de contract, crede că Rădoi a greșit că a început titular cu Florin Ștefan în meciul dintre Universitatea Craiova și UTA, 1-2, dar și că a făcut schimbări neinspirate. Fostul antrenor al Rapidului […]
12:10
Calendar Ortodox 11 noiembrie 2025. Este pomenit Sfântul Mare Mucenic Mina din Cotiani. Rugăciune pe care să o rostești pentru protecție și ajutor # Gândul
Calendar Ortodox 11 noiembrie 2025. În fiecare an, pe 11 noiembrie, este pomenit Sfântul Mare Mucenic Mina din Cotiani. În această zi, unii dintre credincioși merg la biserică, se roagă și oferă pomană. Tot în această zi poate fi rostită o rugăciune pentru protecție și ajutor. Sursele bisericești arată că Sf. Mare Mucenic Mina era […]
12:10
O explozie a avut loc în capitala Pakistanului, la o zi după un incident similar în capitala Indiei. Sunt anunțate cel puțin 12 decese și 20 de răniți # Gândul
O explozie rară s-a produs marți în Islamabad, capitala Pakistanului. Cel puțin 12 persoane au fost ucise și 20 rănite, au anunțat oficialii. O sursă din domeniul securității din Pakistan a declarat pentru CNN că explozia de lângă Înalta Curte este investigată ca un atac sinucigaș. Explozia a avut loc în parcarea complexului judiciar aglomerat […]
12:00
Zi de foc la Cotroceni. Nicușor Dan a chemat coaliția la Palat ca să tranșeze problema reformei pensiilor magistraților # Gândul
Președintele Nicușor Dan i-a chemat la Palatul Cotroceni pe liderii coaliției de guvernare pentru o discuție pe tema reformei pensiilor magistraților, declarată neconstituțională de CCR. Convocarea are loc după ce CCR a publicat motivarea deciziei prin care a respins proiectul de lege asumat de Guvernul Bolojan. De luni bune, tema pensiilor magistraților a generat tensiuni […]
12:00
Partenera de ONG a vicepremierului Oana Gheorghiu îi cere DEMISIA din organizație și o acuză că-i periclitează activitatea din cauza INCOMPATIBILITĂȚII: „Am semnat contracte de sponsorizare în care am spus că nu avem membri în Guvern. Ne sună sponsorii, unii donatori s-au retras în ziua anunțului” # Gândul
Carmen Uscatu, cofondatoare „Dăruiește Viață”, spune că numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier deschide o „vulnerabilitate foarte mare” pentru ONG și a confirmat că aceasta nu s-a retras din Adunarea Generală. Declarațiile apar într-un interviu publicat pe HotNews. Uscatu spune că i-a cerut colegei sale „în mod formal și informal” să se retragă din […]
12:00
Meteorologii anunță o lună DECEMBRIE cu vreme neobișnuită. Ce se întâmplă în București și unde va ninge. Două hărți relevante # Gândul
Meteorologii anunță că urmează o lună decembrie cu vreme neobișnuită, schimbări importante fiind așteptate în perioada care vine atât în România, cât și la nivel internațional. Un vortex polar va afecta Statele Unite și o parte din Europa, iar consecințele se vor resimți și în țara noastră. Astfel, luna decembrie va fi una atipică, în […]
Acum 2 ore
11:40
Pentru a te putea bucura de o experiență vizuală și audio superioară, trebuie să știi să alegi un smart TV. În funcție de caracteristicile acestuia, experiența cu smart TV-ul va fi influențată. Merită să cumperi televizorul cu diagonală mare, chiar dacă tu dispui de puțin spațiu? De ce este importantă diagonala și distanța de vizionare […]
11:40
Cântăreața Lavinia Pîrva, în vârstă de 40 de ani, a decis să înceapă o nouă etapă în viața sa. Aceasta este studentă la Psihlogie. Lavinia Pîrva a anunțat, pe contul său de pe o rețea de socializare, că este din nou studentă. Artista s-a înscris la facultatea de Psihologie și a explicat care a fost […]
11:40
Xiaomi 14T Pro reușește să livreze tot ceea ce promite. Specificațiile sale, mai ales la prețul foarte accesibil pe care-l are, sunt un adevărat avantaj. Xiaomi 14T Pro devine, astfel, un flagship care îți poate schimba percepția despre ceea ce oferă de regulă telefoanele din gama mid-premium. Dacă ești curios de ceea ce poate acesta, […]
11:20
Universitatea Craiova pune ANTRENOR străin, după plecarea lui Mirel Rădoi. „Avem o listă scurtă cu trei tehnicieni” # Gândul
Mirel Rădoi a demisionat de la Universitatea Craiova, decizia venind după meciul pierdut cu UTA, 1-2, în Superliga. Antrenorul de 44 de ani a preluat echipa pe 28 ianuarie, după ce a mai fost la formația olteană între 9 august și 8 decembrie 2022. Rădoi a reușit să califice Universitatea Craiova în premieră în competițiile […]
11:20
Liderul PNL care l-a dus pe Fănel Bogos în biroul premierului a demisionat de la șefia Autorității pentru Reformă Feroviară # Gândul
Președintele Autorității pentru Reformă Feroviară, Mihai Barbu, omul care l-a dus în biroul premierului Ilie Bolojan pe afaceristul Fănel Bogoș, arestat preventiv pentru instigare la șantaj și cumpărare de influență, a demisionat din funcție. „Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) informează că, ieri, 10 noiembrie 2025, dl Mihai Barbu, și-a depus demisia din funcția de președinte […]
11:20
Nicolas Sarkozy face primele declarații de la eliberarea sa din închisoare: „Legea a fost aplicată. Mă concentrez pe a-mi demonstra nevinovăția” # Gândul
La numai câteva ore după ce a fost eliberat din închisoare, Nicolas Sarkozy s-a grăbit să le mulțumească susținătorilor săi pentru miile de mesaje de încurajare și cadouri pe care i le-au trimis în ultimele săptămâni. Într-un mesaj postat pe rețelele de socializare, fostul președinte al Franței a transmis: „Acum că sunt liber și reunit […]
11:10
„Românii sunt mai atenți la cheltuieli”. CEO-ul unui mare lanț de supermarketuri anticipează un an 2026 foarte dificil # Gândul
Directorul general al Penny România, Daniel Gross, afirmă că românii sunt, în prezent, mult mai atenți la cheltuieli și pun accent pe reduceri și promoții. Mai departe, CEO-ul Penny anticipează că anul 2026 va fi unul dificil. Potrivit acestuia, s-a ajuns aici din cauza măsurilor economice ale Guvernului Bolojan. „2026 va fi un an greu” […]
11:10
Călin Georgescu: „Libertatea de exprimare mi-a fost anulată. Nu este doar o umilință la adresa mea, ci și la adresa poporului român” # Gândul
Într-un scurt dialog cu jurnaliștii, Călin Georgescu a declarat, în această dimineață, în fața Judecătoriei Sectorului 1, că „libertatea de exprimare i-a fost anulată”. Fostul candidat la prezidențialele din 2024 a mai precizat că nu ar fi doar o „umilință” la adresa lui, ci și „la adresa poporului român”. În cursul dimineții de marți, 11 […]
11:10
Publicistul Ion Cristoiu vorbește, în cel mai nou jurnal al său, despre vicepremierul Oana Gheorghiu, despre care spune că „nu are nicio legătură cu politicul”. „Pentru mine, din punct de vedere al realității, rămâne un mare mister decizia ca Oana Gheorghiu să devină vicepremier, dintr-o postură de ONG-istă celebră. ONG-ist înseamnă luptător în cadrul societății […]
11:00
Finala Asia Express 2025 | Am aflat cine se califică și cine câștigă marea finală a show-ului de la Antena 1 # Gândul
Sezonul actual de „Asia Express – Drumul Eroilor” 2025 a fost unul dintre cele mai palpitante din ultimii ani. Pe măsură ce s-a intrat pe ultima sută de metri, tensiunea a fost tot mai mare. Rezistența fizică și psihică a participanților a fost pusă la grea încercare. Având parte de un parcurs extrem de solicitant, […]
11:00
Vicepremierul lui Bolojan, Oana Gheorghiu, este acuzat chiar de prietena sa, Carmen Uscatu, de incompatibilitate. Cofondatoarea „Dăruiește Viață” spune că Gheorghiu nu s-a retras din Adunarea Generală a ONG-ului # Gândul
Carmen Uscatu, cofondatoare „Dăruiește Viață”, spune că numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier deschide o „vulnerabilitate foarte mare” pentru ONG și a confirmat că aceasta nu s-a retras din Adunarea Generală. Sponsorii întreabă dacă apare un conflict de interese, unii donatori se retrag, iar alții confirmă că rămân. Declarațiile apar într-un interviu publicat pe […]
11:00
Cum va fi vremea marți, 11 noiembrie 2025. ANM, pentru Gândul: „Zi mohorâtă, norii rămân pe poziție” # Gândul
În această săptămână, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), temperaturile sunt ceva mai ridicate decât normalul acestei perioade – în regiunile extracarpatice – și apropiate de normal în alte zone ale țării. Cum va fi vremea astăzi – 11 noiembrie 2025 – a transmis Robert Manta, meteorologul de serviciu al ANM, în exclusivitate pentru Gândul. […]
Acum 4 ore
10:50
Rusia susține că a dejucat un complot ucraineano-britanic de a fura un MiG-31. Avionul urma să fie direcționat în zona bazei Kogălniceanu pentru a fi doborât # Gândul
Forțele militare ruse au atacat Centrul de Informații al Ministerului Apărării din Ucraina, situat în Brovary, regiunea Kiev, și aerodromul Starokostiantîniv din regiunea Hmelnițki, unde erau staționate avioane de vânătoare F-16, a transmis FSB – Serviciul Federal de Securitate al Rusiei. Atacul a fost efectuat între 9 și 10 noiembrie folosind rachete hipersonice Kinzhal și […]
10:50
Susținătorii regimului Nicușor Dan-Bolojan fac scut în jurul vicepremierului Oana Gheorghiu, în războiul cu magistrații. Solistul trupei Taxi dă tonul: Dragă CSM, aș vrea să te asigur de întreaga mea repulsie # Gândul
Conflictul dintre Guvern și sistemul judiciar se adâncește. După ce Consiliul Superior al Magistraturii a decis să sesizeze Parchetul General împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, au început atacurile din partea susținătorilor regimului Nicușor Dan-Bolojan către CSM. Oana Gheorghiu a spus într-un interviu că plata pensiilor speciale ale magistraților înseamnă, de fapt, bani luați de la gura […]
10:50
Singurul oraș în care toți oamenii locuiesc într-un singur bloc. Câte etaje și câte apartamente are # Gândul
Care este singurul oraș în care toți oamenii locuiesc într-un singur bloc. Iată câte etaje și câte apartamente are. Simon Wilson este un unul dintre cei mai populari travel-blogeri din lume. Acesta a vizitat pentru prima dată orașul Whittier din Alaska, un oraș în care toate cele 250 de persoane care trăiesc aici locuiesc în […]
10:40
Cine a câștigat ediția ASIA EXPRESS 2025! Au pus mâna pe marele premiu, de 30.000 de dolari # Gândul
Sezonul actual de „Asia Express – Drumul Eroilor” 2025 a fost unul dintre cele mai palpitante din ultimii ani. Pe măsură ce s-a intrat pe ultima sută de metri, tensiunea a fost tot mai mare. Rezistența fizică și psihică a participanților a fost pusă la grea încercare. Având parte de un parcurs extrem de solicitant, […]
10:40
Călin Georgescu, în fața Judecătoriei Sectorului 1: „Într-o politică de mizerie sunt două categorii de păduchi” # Gândul
Călin Georgescu a ajuns marți dimineață, 11 noiembrie 2025, în fața instanței Judecătoriei Sectorului 1. Fostul candidat la prezidențiale 2024 este prezent la primul termen în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară. După ieșirea din judecătorie, în fața jurnaliștilor, acesta a avut un mesaj tranșant pentru clasa politică românească. În cursul zilei de […]
10:10
Zi de foc la Cotroceni. Nicușor Dan a chemat coaliția la Cotroceni ca să tranșeze problema reformei pensiilor magistraților # Gândul
Președintele Nicușor Dan i-a chemat la Palatul Cotroceni pe liderii coaliției de guvernare pentru o discuție pe tema reformei pensiilor magistraților, declarată neconstituțională de CCR. Convocarea are loc după ce CCR a publicat motivarea deciziei prin care a respins proiectul de lege asumat de Guvernul Bolojan. De luni bune, tema pensiilor magistraților a generat tensiuni […]
10:10
„CÂȘTIGĂTORUL din umbră” al prezidențialelor, noapte albă în două cluburi de fiță din centrul Capitalei. Cu cine „s-a alintat” la cocktail-uri # Gândul
Matei Păun, omul din spatele campaniilor câștigătoare ale lui Nicușor Dan la Primăria Capitalei și la alegerile prezidențiale, a fost surprins weekend-ul trecut în două dintre cele mai „de fiță” cluburi din centrul Capitalei, scrie Cancan.ro. Considerat unul dintre cei mai influenți strategi politici din ultimii ani, Matei Păun, arhitectul campaniilor care l-au propulsat pe […]
10:10
Bancul zilei are în centrul atenției un dialog scurt între două persoane, pe WhatsApp. Spor la râs! Discuție pe WhatsApp: – Bună, ești Paul? – Da. Tu cine ești? – Sunt Elena de la cabinetul stomatologic. Avem numărul tău în calculator. – A, super! Ți-a plăcut de mine și vrei să ieșim la o cafe. […]
10:00
Campioana României a rămas fără 12 jucători, antrenorul Elias Charalmbous fiind nevoit în aceste zile să apeleze la juniori pentru a completa lotul. FCSB are foarte mulți fotbaliști convocați la echipele naționale, angrenate în preliminariile CM 2026. Trupa „rol-albastră” ocupă locul 9 în Liga 1, cu 20 de puncte după 16 etape. FCSB dă 12 […]
10:00
Sorin Grindeanu: „Apreciez demersul președintelui Nicușor Dan de a iniția o consultare cu partidele din coaliție” # Gândul
Sorin Grindeanu a precizat că apreciază demersul președintelui Nicușor Dan de a se întâlni cu liderii Coaliției, astăzi. De altfel, președintele PSD mai consideră că demersul CSM este „o reacție exagerată” și că „orice om politic are dreptul la opinie”. Președintele României va avea o întrevedere cu liderii Coaliției, de la ora 10:00, la Palatul […]
10:00
Neluțu din Bihor a murit într-un accident în SUA, încercând să-și salveze soția și fetița abia născută. Gestul care i-a fost fatal # Gândul
Un tânăr din Bihor, care locuia în Statele Unite, a murit într-un cumplit accident de circulație, în încercarea de a-și proteja soția și fetița abia născută. Mașina în care se aflau a fost lovită de un bolid, care a intrat pe contrasens, iar bărbatul în vârstă de 33 de ani a virat în așa fel […]
10:00
TOP 3 tarife apă potabilă și canalizare în România, în luna noiembrie 2025. Unde sunt cele mai mari/mici prețuri # Gândul
Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC) a publicat lista tarifelor aprobate pentru apă și canalizare, în România, pentru luna noimebrie 2025. În funcție de zonă și de investițiile efectuate de-a lungul timpului – în ceea ce privește modernizarea sistemelor de tratare și transport -, tarifele diferă. Gândul prezintă TOPUL celor […]
09:50
Victor Pițurcă, replică DURĂ pentru Mihai Rotaru: „Dacă mă schimba trebuia să îmi dea banii”. Ce-i reproșa patronul echipei din Bănie # Gândul
Victor Pițurcă a antrenat Universitatea Craiova în perioada septembrie 2019 – ianuarie 2020. Fostul selecționer a plecat de la echipa olteană după 16 meciuri, iar părțile s-au despărțit în relații reci. „Domnul Pițurcă a declarat că a plecat de la Craiova pentru că nu i-au fost aduși jucători. Asta e o minciună. În primul rând, […]
09:50
Incendiu la un avion Wizz Air care tocmai aterizase pe Aeroportul Băneasa. Peste 200 de pasageri au fost evacuați # Gândul
Momente de panică, noaptea trecută, pe Aeroportul Băneasa din București. Un avion al companiei Wizz Air, care tocmai aterizase de la Barcelona, a avut un început de incendiu în zona cabinei de pilotaj, chiar în timp ce era conectat la sistemul de alimentare electrică de la sol. Incidentul s-a petrecut în jurul orei 01:18, imediat […]
09:40
Mihai Stoica a anunțat că jucătorii de la FCSB vor lua amenzi uriașe dacă vor comite acte de indisciplină. Totul a plecat de la meciul cu Hermannstadt, 3-3, când Daniel Bîrligea a fost eliminat în câteva minute pentru două cartonașe galbene, primite pentru proteste. Gigi Becali a spus că atacantul va fi sancționat cu 20.000 […]
09:40
Mădălina Ghenea, apariție de milioane pe străzile Capitalei. Diva a plecat din hotel în papuci și cu bigudiurile pe cap # Gândul
Mădălina Ghenea (38 de ani) a avut o apariție de milioane pe străzile Capitalei. Top modelul internațional a părăsit hotelul din urbea bucureșteană în papuci și cu bigudiurile pe cap. Imaginile sunt de senzație și pot fi „răsfoite” în galeria acestui articol. Mai jos se găsesc detaliile. După ieșirea la MOSH (vezi AICI imagini tari), […]
09:30
Când sunt obligatorii ANVELOPELE de iarnă conform Codului Rutier 2025? Ce alte echipamente trebuie să ai în mașină # Gândul
Iarna aduce, an de an, aceeași întrebare pe buzele multor șoferi: ce este impus prin lege și ce ține doar de prevenție. Potrivit Codului Rutier 2025, singura obligație clară pentru autoturisme este folosirea anvelopelor de iarnă omologate, însă și acestea sunt obligatorii doar într-un caz. A început deja sezonul rece și mulți șoferi se grăbesc […]
09:30
Orașul din România în care o garsonieră se vinde cu 13.000 de lei. Are 22 metri pătrați, centrală proprie și balcon închis # Gândul
Care este orașul din România în care o garsonieră se vinde cu 13.000 de lei. Are 22 metri pătrați, centrală proprie și balcon închis. Conform unui anunț postat pe storia.ro, o garsonieră de 22 de mp se vinde la prețul de 13.000 de lei, adică 591 lei pe metru pătrat. Locuința este situată în orașul […]
09:10
Hotelul Perla din Mamaia, un simbol al stațiunii de pe litoral renaște din propria cenușă. Clădirea din 1962 se va transforma într-un hotel de 5 stele # Gândul
Hotelul Perla, una dintre clădirile emblematice ale stațiunii Mamaia, scapă de buldozere și intră într-un amplu proces de restaurare. După ce imobilul a fost clasat drept monument istoric, proprietarul a renunțat la planul de demolare și a decis să readucă la viață în stil mare clădirea construită în 1962. Hotelul Perla din Mamaia va renaște […]
09:00
Lege pentru românii care stau la curte. Ce riscă proprietarii care nu respectă linia de hotar # Gândul
E lege pentru românii care locuiesc la curte. Cele mai multe conflicte între vecinii de la casă pornesc de la gardul dintre proprietăți, mai precis de la nerespectarea distanței legale dintre gard și construcțiile vecinului sau încălcarea liniei de hotar. Astfel, încălcarea limitei proprietății poate să aibă consecințe grave, anumite fapte fiind încadrate la răspundere […]
09:00
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 766. Israelul, acuzat că a trecut la vânarea jurnaliștilor străini din Cisiordania ocupată # Gândul
Asociația Presei Străine din Ierusalim (FPA) a îndemnat autoritățile israeliene „să pună capăt imediat” atacurilor întreprinse de coloniștii israelieni împotriva unor jurnaliști în Cisiordania ocupată. FPA, care reprezintă sute de jurnaliști, inclusiv israelieni și palestinieni, angajați la trusturi media străine, s-a arătat „consternată” de recentele atacuri, în special din timpul recoltării de măsline, în ultimele […]
Acum 6 ore
08:40
ANM a emis cod galben de ceață în 10 județe. În ce zone vizibilitatea scade sub 50 de metri # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie a emis, marți dimineață, 11 noiembrie, atenționări cod galben de ceață pentru 10 județe din România. Fenomenul reduce vizibilitatea local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. Județele unde va fi ceață densă Avertizările meteorologice vizează localități din județele Constanța, Sălaj, Cluj, Satu Mare, Gorj și Botoșani, până […]
