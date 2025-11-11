Mihai Popescu, primit cu aplauze şi încurajări în cantonamentul naţionalei: “Continuă să lupţi, te aşteptăm pe teren”

09:30

Florin Tănase şi Daniel Bîrligea au fost surprinşi certându-se pe teren în duelul dintre FCSB şi Hermannstadt, încheiat cu scorul de 3-3, în etapa a 16-a din Liga 1. Decarul campioanei l-a taxat pe atacant după ce acesta a fost eliminat pentru proteste. În ciuda disputei dintre cei doi, iubitele lor au decis să se […] The post Unde au fost surprinse partenerele lui Florin Tănase şi Daniel Bîrligea, după cearta avută de ei pe teren cu Hermannstadt appeared first on Antena Sport.