Zinedine Zidane anunță revenirea în antrenorat
G4Media, 11 noiembrie 2025 12:50
Prezent la un meci caritabil care a avut loc la Toulon, Zinedine Zidane a anunțat că va reveni „cât de curând" în antrenorat, fără să...
• • •
Acum 10 minute
13:00
SURSE Președintele Nicușor Dan îi cheamă din nou la discuții pe liderii coaliției, împreună cu reprezentanții magistraților / Grindeanu a susținut negocierile cu sistemul de justiție, premierul Bolojan le-a respins
Președintele Nicușor Dan va avea o nouă întâlnire cu liderii coaliției, miercuri, la care vor fi invitați și reprezentanții magistraților, au declarat pentru G4Media surse...
Acum 30 minute
12:50
Prezent la un meci caritabil care a avut loc la Toulon, Zinedine Zidane a anunțat că va reveni „cât de curând" în antrenorat, fără să...
12:50
Trump afirmă că lucrează la un acord pentru reducerea tarifului vamal aplicat importurilor elvețiene
Statele Unite colaborează cu Elveția la un acord pentru reducerea tarifului vamal de 39% aplicat exporturilor către SUA, a declarat luni președintele Donald Trump reporterilor...
12:40
Reporter de Iași: Compania județeană de apă acuză un sat întreg de furt: trebuie să-și pună apometre la fântâni / Facturi de 3.000 de euro la peste 80 de gospodării în care locuiesc pensionari
ApaVital, compania județeană de apă din Iași a descoperit un volum mare de apă la canalizare în satul Borosoaia și cere banii pe ultimii 3...
12:40
Uniunea Națională a Barourilor din România avertizează că atacurile repetate asupra Înaltei Curți de Casație și Justiție reprezintă un pericol pentru societate
Uniunea Națională a Barourilor din România atrage atenția că „linșajul mediatic" și apelul la „justiția populară" sunt un pericol pentru societatea românească. „Reacțiile din spațiul...
Acum o oră
12:30
Ministrul de Externe: Bombardamentul rus de aseară asupra infrastructurilor porturilor comerciale ucrainene a generat căderea unor fragmente de drone într-o zonă locuită de pe teritoriul României
Oana Țoiu susține că fragmentele de drone care au căzut într-o zonă locuită de pe teritoriul României în urma atacurilor rusești asupra Ucrainei reprezintă o...
12:20
Parchetul European: Trei persoane acuzate de fraudă în valoare de 1,2 milioane de euro în legătură cu sisteme de irigații în județul Vâlcea / Suspecții ar fi folosit acte false și au utilizat banii în scop personal
Parchetul European (EPPO) din București (România) a formulat acuzații împotriva a trei persoane pentru fraudă, în urma unei anchete privind proiecte de modernizare a sistemelor...
12:20
Ferrari fierbe după Interlagos: Hamilton și Leclerc reacționează după atacul dur al președintelui Scuderiei
Lewis Hamilton și Charles Leclerc au ieșit în față și au avut un mesaj după ce președintele Ferrari, John Elkann, i-a criticat după cursa dezastruoasă...
12:20
Dominic Fritz, acuză un angajat al Inspectoratului de Stat în Construcţii: Seara mă înjură pe Facebook, ziua îmi dă amenzi/ Asta e faţa politizării instituţiilor din România
Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, a afirmat că un angajat al Inspectoratului de Stat în Construcţii îl înjură deseori pe Facebook, în comentarii, la diferite...
12:10
Sosirea Shein în BHV Marais și, în curând, în șapte orașe din Franța, a făcut senzație în prima săptămână a lunii noiembrie 2025. Nu este...
12:10
Două condamnări la închisoare pe viață și o pedeapsă de 30 de ani de închisoare în cazul ucigașilor afaceristului din Sibiu / Decizia nu este definitivă
Tribunalul Alba i-a condamnat în 11 noiembrie pe ucigașii afaceristului Adrian Kreiner din Sibiu, Cosmin Zuleam, Laurențiu Ghiță și Cristian Minae, pentru omor calificat, scrie...
Acum 2 ore
11:50
Ministrul de Externe, despre atacurile la adresa vicepremierului Oana Gheorghiu: Aruncă cu zoaie și minciuni exact în cei capabili care au dovedit că pot să-și construiască cariere independente de rețelele lor
Oana Țoiu îi atacă dur pe Sorin Grindeanu și pe mai mulți lideri social-democrați, în contextul declarațiilor la adresa vicepremierului Oana Gheorghiu, care a vorbit...
11:50
Ons Jabeur a anunțat pe contul personal de Instagram că se va retrage temporar din tenis: este însărcinată cu primul ei copil. Fostă ocupantă a...
11:40
Doi lideri importanţi părăsesc Tesla în contextul reorientării companiei spre proiecte de mobilitate şi inteligenţă artificială
Tesla a pierdut doi dintre principalii săi manageri de programe, după ce Emmanuel Lamacchia, coordonatorul global al proiectului Model Y, şi Siddhant Awasthi, liderul echipei...
11:40
Ministrul Investițiilor: Nu mai putem să separăm România în mulți „obișnuiți" și câțiva foarte „speciali" / România și-a asumat reforma pensiilor magistraților / Blocarea acestui proces tocmai de către magistrați ne costă 231 milioane de euro
Dragoș Pâslaru a scris marți, 11 noiembrie, pe Facebook că este solidar cu Oana Gheorghiu, care a declarat că România nu își mai permite să...
11:40
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, marți, pentru G4Media, că este "surprinsă de declarațiile lui Carmen Uscatu" și că speră ca la mijloc să fie vorba...
11:40
Fake news alimentar. Italia reglementează prin lege activitatea influencerilor care vorbesc despre mâncare / Amenzile pot ajunge până la 600.000 euro
Influencerii și creatorii de conținut din Italia care discută public pe teme care țin de alimente, indiferent de titluri și certificări profesionale, sunt obligați, printr-o...
11:30
BREAKING Vama Română dă afară șefi: Vor fi redistribuiți pe unul dintre cele peste 300 de posturi vacante la nivel national, anunță instituția
Autoritatea Vamală Română (AVR) anunță că începe să dea afară șefi: Vor fi redistribuiți pe unul dintre cele peste 300 de posturi vacante la nivel...
11:30
VIDEO TRAILER Cravata Galbenă, povestea lui Serghiu Celibidache. Doi actori celebri vorbesc despre filmul regizat de fiul dirijorului în doua interviuri exclusive / Ce spun Sean Bean și Kate Philips despre scenariu și de ce trebuie văzut acest film
Dintr-un colț al României începe extraordinara poveste a unui copil cu un vis, care a cucerit lumea. Povestea lui Sergiu Celibidache. Este călătoria unui om care...
11:20
ANPC a verificat peste 570 de IFN-uri şi a dat amenzi de aproape 1,5 milioane de lei / Principalele abateri: dobânzi excesive, clauze înşelătoare, perceperea dublă a comisionului de analiză a dosarului
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au verificat peste 570 de instituţii financiare nebancare (IFN-uri) şi au dat 256 de amenzi contravenţionale, în valoare...
11:10
New York Times: Directorul FBI, Kash Patel, ar fi încălcat o promisiune pe care i-ar fi făcut-o șefului MI5 / Lunga serie a deciziile controversate și a gesturilor inadecvate ale lui Kash Patel
Acest episod a contribuit la îngrijorarea aliaților din serviciile de informații că Kash Patel, impetuos și partizan, este și imprevizibil și chiar nesigur. La o...
11:10
O moleculă experimentală oferă rezultate promițătoare pentru o nouă potenţială abordare de tratament în cancerul de sân agresiv
O moleculă experimentală s-a dovedit promiţătoare pentru a opri evoluţia uneia dintre cele mai agresive forme de cancer de sân. Testată în laborator, molecula a...
11:10
Guvernul României nu mai susține excelența în educație prin sistemul de burse școlare, confirmă Ministerul Educației și Cercetării – document
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) confirmă oficial, într-un răspuns transmis Parlamentului, că statul român nu mai susține excelența în educație prin burse școlare. În documentul semnat...
11:10
STENOGRAME Cum îi propunea fostul senator PSD Isăilă lui Berceanu să dezasambleze arme din Kazahstan și să le revândă în Ucraina, printr-o firmă din Bulgaria: "Le punem, le asamblăm din nou, le vopsim, le-aranjăm și statul român le vinde…"
Fostul senator PSD Marius Isăilă îi propunea fostului șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, să dezasambleze arme din Kazahstan și să le revândă în...
Acum 4 ore
11:00
Mihai Barbu, cercetat sub control judiciar în dosarul în care este vizat omul de afaceri vasluian Fănel Bogos, a demisionat din funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Reformă Feroviară
Liberalul Mihai Barbu a demisionat de la conducerea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, a anunţat ARF, pe Facebook. Acesta este cercetat de DNA sub control judiciar...
10:50
Anul școlar 2025-2026 a început sub auspicii extrem de proaste, spune fostul ministru al Educației Mircea Miclea: O să intrăm într-o criză masivă de profesori
Mircea Miclea, profesor de științe cognitive aplicate la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) și fost ministru al Educației, a declarat că anul școlar 2025-2026 „a...
10:50
Un bărbat din Constanța este cercetat pentru rănirea intenţionată a unei pisici. Poliţia a descoperit în locuința acestuia un „arsenal" pentru torturarea animalelor
Un bărbat de 58 de ani, din judeţul Constanţa, este cercetat de poliţişti deoarece în luna octombrie ar fi rănit în mod intenţionat o pisică,...
10:50
Misterul tânărului elegant, fotografiat în ziua jafului de la Luvru a fost elucidat: e un adolescent, fan împătimit al lui Sherlock Holmes / „Mă îmbrac așa la școală"
În ziua spectaculosului furt de la Luvru, o fotografie Associated Press a făcut înconjurul pământului: ea arată un bărbat bine îmbrăcat, cu vestă și pălărie...
10:50
Executivul chinez anunţă o deschidere mai mare în mai multe sectoare strategice controlate de stat pentru a revigora investiţiile private
China va deschide anumite sectoare controlate de stat, cum ar fi căile ferate, energia nucleară sau conductele de petrol pentru o participare mai mare a...
10:50
Ines Crețu, inspector școlar: Matematica nu este doar despre calcule, despre ecuații, ci mai ales despre a înțelege. Învățarea remedială nu înseamnă neaparat mai mult, înseamnă altfel
Ines Crețu, inspector pentru disciplina matematică (ISJ Iași), este de părere că „matematica nu este doar despre calcule, despre ecuații, despre algoritmi, ci, mai ales,...
10:40
Bilanţul victimelor taifunului Fung
Salvatori filipinezi echipaţi cu excavatoare şi drujbe au început marţi să cureţe ravagiile cauzate de taifunul Fung-wong, în timp ce nivelul apei scade în sate... © G4Media.ro.
10:40
Rata șomajului din Marea Britanie a crescut la 5% în intervalul iunie – august, indicând semne de slăbire a pieței muncii, potrivit noilor cifre oficiale... © G4Media.ro.
10:40
900 de salariaţi vor fi concediaţi după închiderea celei mai mari fabrici din orașul arădean Ineu # G4Media
Cel mai mare angajator din zona oraşului Ineu, o companie din domeniul automotive care va fi închisă în luna decembrie, a notificat autorităţile că urmează... © G4Media.ro.
10:30
Bradul-carusel, noutatea Târgului de Crăciun de la Timișoara / Urşi polari şi pinguini în Piața Unirii / Povestea lui Harry Potter într-un spectacol de dans pe gheață # G4Media
Cea de-a 18-a ediţie a Târgului de Crăciun se va desfășura în cele patru pieţe ultracentrale ale Timișoarei, respective Piața Victoriei, Piața Libertăţii, Piața Unirii... © G4Media.ro.
10:30
Nou atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii feroviare şi energetice din regiunea Odesa # G4Media
Un nou atac masiv al Rusiei cu drone, în noaptea de luni spre marţi, a avariat infrastructura energetică şi pe cea a companiei feroviare publice... © G4Media.ro.
10:20
Constanța împrumută 50 de milioane de lei pentru furnizarea căldurii în această iarnă / Primar: ”Romgazul cere banii înainte” # G4Media
Convocați în ședință extraordinară, consilierii locali constănțeni au aprobat contractarea unui împrumut în valoare de 50 de milioane de lei, pentru o perioadă de cinci... © G4Media.ro.
10:20
Grindeanu: Declaraţiile vicepremierului Oana Gheorghiu se înscriu în registrul declaraţiilor politice populiste şi iresponsabile, însă populismul nu se sancţionează penal în România. Demersul CSM, o reacţie exagerată # G4Media
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că declaraţiile vicepremierului Oana Gheorghiu despre pensiile magistraţilor „se înscriu în registrul declaraţiilor politice populiste şi iresponsabile, însă populismul nu... © G4Media.ro.
10:10
Târgul de Crăciun de la Sibiu se va deschide vineri / Noutatea acestui an: târgul se extinde în curtea Palatului Brukenthal, cu programe creative destinate copiilor # G4Media
Târgul de Crăciun se va deschide vineri în Piaţa Mare din centrul istoric al municipiului Sibiu şi în imediata apropiere, în curtea Palatului Brukenthal, unde... © G4Media.ro.
10:00
Socialiștii din Republica Moldova vor să creeze un grup neoficial de prietenie cu Rusia / Dodon susține că Federația Rusă este un partener strategic # G4Media
Fracțiunea Partidului Socialiștilor intenționează să înființeze un grup neoficial de prietenie între Parlamentul Republicii Moldova și Duma de Stat a Federației Ruse. Despre aceasta a... © G4Media.ro.
10:00
Mark Webber dezvăluie secretul lui Norris în lupta cu Piastri pentru titlul din F1: „Ori pui presiune, ori ești sub presiune” # G4Media
Mark Webber, fost pilot și managerul lui Oscar Piastri, a explicat într-o intervenție pentru Channel 4 unde s-a făcut diferența între australian și coechipierul Lando... © G4Media.ro.
09:50
Săptămâna trecută a fost dificilă pentru acțiunile din domeniul tehnologic ar putea semnala o pierdere a încrederii investitorilor în inteligența artificială, relatează TechCrunch. © G4Media.ro.
09:40
BREAKING Serviciul secret al Rusiei acuză o tentativă de deturnare a unui avion MiG-31 echipat cu un sistem de rachete Kinjal pentru a fi trimis în zona bazei Kogălniceanu din Constanța # G4Media
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB, ex-KGB) a publicat marți dimineață o declarație în care susține că serviciul secret ar fi „descoperit și dejucat” o... © G4Media.ro.
09:40
Sorin Grindeanu ”apreciază” decizia președintelui Nicușor Dan de a face consultări cu coaliția și critică guvernul Bolojan, CSM și pe vicepremierul Oana Gheorghiu # G4Media
Sorin Grindeanu, președintele PSD, a declarat marți că ”apreciază” decizia președintelui Nicușor Dan de a face consultări cu liderii coaliției de guvernare pe tema reformei... © G4Media.ro.
09:30
Care sunt orașele din România care ard de febra construcției de stadioane, deşi fiecare construcție este neprofitabilă – publicație maghiară # G4Media
Timișoara, Oradea, București, Hunedoara, Constanța, Pitești – ca să amintim doar câteva orașe în care hotărârea de guvern emisă la începutul lunii octombrie a dat... © G4Media.ro.
09:30
Călin Georgescu, judecat marți pentru promovarea legionarismului și cultul criminalilor de război # G4Media
Călin Georgescu, fostul candidat pro-rus la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, este judecat, marți dimineață, de magistrații Judecătoriei Sector 1 pentru promovarea legionarismului și cultul... © G4Media.ro.
09:20
Incendiu în cabina unui avion WizzAir, pe Aeroportul Băneasa: 225 de persoane care se aflau la bord au fost evacuate # G4Media
Incendiu în cabina unui avion WizzAir, pe Aeroportul Băneasa: 225 de persoane care se aflau la bord au fost evacuate. Avionul aterizase de la Barcelona... © G4Media.ro.
09:20
UE va înfiinţa o nouă unitate care să utilizeze mai bine informaţiile colectate de agenţiile naţionale de spionaj / O celulă va funcționa în cadrul secretariatului Comisiei Europene # G4Media
Comisia Europeană a început procesul de creare a unui nou organism de informaţii sub conducerea preşedintei Ursula von der Leyen, în încercarea de a îmbunătăţi... © G4Media.ro.
09:20
După o sesiune dezastruoasă de calificări la Interlagos, RedBull a decis să schimbe motorul mașinii lui Max Verstappen. Decizia a strânit controverse, iar McLaren cere... © G4Media.ro.
09:10
Scriitorul britanico-maghiar David Szalay a câştigat Booker Prize pentru romanul „Flesh”, „povestea unei masculinităţi chinuite” # G4Media
Booker Prize, prestigiosul premiu literar care recompensează operele de ficţiune în limba engleză, a fost decernat luni seara la Londra lui David Szalay, pentru al... © G4Media.ro.
Acum 6 ore
09:00
Tribunalul Ilfov se mută într-o clădire deținută de un offshore cipriot. Aici a avut sediul grupul Teamnet al mogulului fugar Sebastian Ghiță / Chirie de 120.000 de euro lunar / Manager Economic al tribunalului ar fi nepoata Liei Savonea # G4Media
Tribunalul Ilfov se mută cu chirie într-un sediu nou din București după o procedură de achiziție atribuită unui offshore din Cipru administrat de doi cehi.... © G4Media.ro.
