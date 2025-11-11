Extinderea UE – un imperativ geopolitic.Între regată și convoi: perspective ale proiectului european
Euractiv.ro, 11 noiembrie 2025 12:50
Articol semnat de Ștefan Josan, expert în relații internaționale și afaceri europene, fiind specializat pe statele din centrul și estul Europei.
• • •
Alte ştiri de Euractiv.ro
Acum 30 minute
12:50
Extinderea UE – un imperativ geopolitic.Între regată și convoi: perspective ale proiectului european # Euractiv.ro
Articol semnat de Ștefan Josan, expert în relații internaționale și afaceri europene, fiind specializat pe statele din centrul și estul Europei.
Acum 4 ore
09:40
Trump l-a primit pe președintele sirian, o întâlnire istorică pentru consolidarea alianței lor # Euractiv.ro
Donald Trump l-a primit luni la Casa Albă pe Ahmad al-Sharaa, o premieră pentru un șef de stat sirian de la independența țării în 1946 și o realizare majoră pentru fostul jihadist care, în mai puțin de un an la putere, și-a scos țara din izolare.
09:20
COP30 reunește 60.000 de oameni la Belém, Brazilia, pentru a stabili viitorul planetei # Euractiv.ro
Organizată pentru prima dată în Brazilia, conferința este programată să se desfășoare până pe 21 noiembrie. Publicația braziliană „O Globo” explică cititorilor cum funcționează întâlnirea.
09:10
O ieșire din shutdown se conturează în SUA după un acord încheiat între democrați și republicani # Euractiv.ro
Țara se află într-o stare de paralizie bugetară de la 1 octombrie, fapt care a dus la închiderea mai multor servicii guvernamentale federale, relatează „Le Monde” (Franța).
Acum 6 ore
09:00
Povestea lui Eppinger, germanul de 31 de ani care a câștigat 250 de milioane $ din petrolulul rusesc # Euractiv.ro
Secretul, sau aspectul excepțional al lui Christoph Eppinger nu constă în ceea ce a realizat, adică 250 de milioane de euro câștigați în treizeci de luni prin tranzacționarea petrolului rusesc. Ci în faptul că a vrut să povestească acest lucru.
08:20
Ce aduce echipa de patru diplomați în Mediterana de Est, după inițiativele energetice promovate la conferința Cooperării Transatlantice în Domeniul Energiei (P-TEC), desfășurate la Atena, în perioada 6-7 noiembrie, scrie „Kathimerini” (Grecia).
08:10
13 Noiembrie, zece ani mai târziu: organizația Statul Islamic rămâne o amenințare globală # Euractiv.ro
La zece ani după atacurile din 13 noiembrie și la șase ani după căderea „califatului” său, gruparea jihadistă Statul Islamic profită de instabilitatea din Africa și Asia pentru a-și crea un nou bastion, constată „Courrier International” (Franța).
08:00
Rusia escaladează tensiunile în Arctica, iar NATO încearcă să limiteze amenințarea: „Am fost naivi!” # Euractiv.ro
Moscova își mărește prezența militară în Peninsula Kola, China deschide o „autostradă polară”, iar SUA cumpără spărgătoare de gheață, scrie „20 Minutos” (Spania) sub semnătura Chemei Lizarralde.
07:40
Războiul din Ucraina și înarmarea Chinei au readus cea mai letală armă din lume în prim-planul politicii mondiale, scie „The Financial Times” (Marea Britanie) într-o analiză semnată de Gideon Rachman.
07:30
Președintele ucrainean Zelenski a declarat că Rusia testează integritatea aliaților europeni din cadrul NATO prin încălcări ale spațiului aerian cu drone și simte o „slăbiciune”, inclusiv teama de o agravare a războiului, notează „Newsweek” (SUA).
07:20
Președintele Ucrainei a anunțat luni că intenționează să comande 25 de sisteme de apărare aeriană Patriot din SUA, în contextul în care Kievul continuă să respingă neîncetatele atacuri aeriene rusești care au provocat pene de curent în toată țara.
07:10
Duminică, în Belgia, au fost observate mai multe drone care survolau deasupra aeroportului din Liège, iar seara, alte trei drone au fost observate deasupra centralei nucleare Doel, scrie „IlSole24Ore” (Italia).
Acum 8 ore
07:00
Nici nu s-a anunțată bine victoria lui Zohran Mamdani în cursa pentru funcția de primar al New York-ului, Alexandria Ocasio-Cortez l-a felicitat imediat pe candidatul democrat pentru „victoria istorică”, scrie „Diario de Notocias” (Portugalia).
06:50
Péter Magyar: Dacă Donald Trump ar locui în această țară, l-ar vedea pe Viktor Orbán altfel # Euractiv.ro
Președintele Partidului Tisza a declarat pentru Financial Times că Vladimir Putin are interesul ca Viktor Orbán să rămână la putere. Péter Magyar consideră că Ungaria trebuie să elimine dependența energetică de Rusia, scrie „Nepszava” (Ungaria).
06:40
Uniunea Europeană ar plăti un preț geopolitic „uriaș” și „ar pierde credibilitatea” dacă nu ar reuși să se extindă, a declarat viceprim-ministrul muntenegrean Filip Ivanović pentru „Euronews” (Italia).
Acum 24 ore
18:00
Consiliul Superior al Magistraturii o reclamă penal pe Oana Gheorghiu pentru incitare la violență # Euractiv.ro
Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat luni că a decis sesizarea organelor abilitate pentru efectuarea de cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de incitare la violență, ură sau discriminare.
14:40
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a adăugat opțiuni de modificare la propunerea sa pentru următorul buget pe termen lung al Uniunii Europene, după ce Parlamentul European a amenințat că îl va bloca.
14:30
Teleorman: Procurorul general a trimis control la Parchetul sesizat de femeia ucisă de fostul soț # Euractiv.ro
Procurorul general Alex Florența a dispus luni efectuarea unui control la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele în legătură cu modul în care s-au efectuat cercetările în cazul femeii ucise în Teleorman.
Ieri
11:30
N. Dan: România are datele pentru a deveni un hub de inovație și producție în industria de apărare # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan afirmă că România are toate datele pentru a deveni un hub de inovație și producție în zona industriei de apărare în Europa de Sud-Est și a precizat că țara noastră are o tradiție în acest sens.
09:40
Barometru Inscop. România politică se fracturează: tinerii votează ruptura, seniorii – continuitatea # Euractiv.ro
Preferințele electorale ale românilor nu doar diferă între generații, ci descriu astăzi două lumi politice aproape paralele, arată cel mai recent Barometru Informat.ro – Inscop Research.
08:20
Învingătorii le numesc „efecte colaterale” sau „consecințe inevitabile”. Adevăratul lor nume este crime împotriva mediului și a umanității care îl locuiește, scrie „Avvenire” (Italia).
08:00
Pe 29 octombrie, o gardă elvețiană ar fi insultat două femei evreice care vizitau Vaticanul, potrivit ziarelor austriece „Die Furche” și „Kathpress”, informează „Euronews” (Italia).
07:50
OpenAI se confruntă cu noi procese. ChatGPT ar fi condus mai multe persoane la sinucidere și delir # Euractiv.ro
ChatGPT este acuzată că a indus utilizatorii la iluzii psihice sau chiar sinucidere, chiar și în absența unor probleme anterioare de sănătate mintală, în șapte procese împotriva companiei care deține platforma de inteligență artificială, OpenAI.
07:10
Trump s-a întâlnit cu liderii din Asia Centrală pentru a discuta despre pământurile rare # Euractiv.ro
Președintele Donald Trump s-a întâlnit joi la Casa Albă cu liderii a cinci țări din Asia Centrală. Obiectivul a fost de a intensifica căutarea metalelor din pământuri rare, esențiale pentru dispozitivele de înaltă tehnologie, scrie „Euronews”.
07:00
Adunarea delegaților sindicatelor italiene CGIL a decis joi să convoace o grevă generală pentru 12 decembrie, împotriva legii bugetului elaborate de guvern, informează „RAI News” (Italia).
06:50
În Gaza, ONU a declarat că „în ciuda progreselor semnificative în creșterea ajutoarelor umanitare, nevoile urgente ale populației rămân enorme, iar obstacolele nu sunt îndepărtate suficient de repede”, scrie „La Stampa” (Italia).
06:50
„Italia trebuie să recunoască Statul Palestina”, spune președintele palestinian Mahmoud Abbas, adresându-se prim-ministrului italian în timpul întâlnirii lor de la Palatul Chigi, notează „La Repubblica” (Italia).
06:40
Cum își pune Putin foștii prieteni pe lista agenților străini: „Vinerea este ziua judecății” # Euractiv.ro
În Rusia, „fiecare vineri este Ziua Judecății”, în condițiile în care eticheta de „agent străin” a devenit un instrument de intimidare, menit să semene frica chiar și în rândul elitelor loiale Kremlinului, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia).
06:30
Războiul din Ucraina: „Noaptea de sâmbătă spre duminică a fost una dintre cele mai dificile” # Euractiv.ro
Ucraina se străduia duminică să restabilească electricitatea și încălzirea după ce atacurile aeriene rusești la scară largă i-au deteriorat infrastructura energetică și au provocat pene de curent pe scară largă, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
06:20
Germania se pregătește de război: „Până în 2029, vom fi cea mai puternică armată din Europa” # Euractiv.ro
Ministrul Apărării, Boris Pistorius, a declarat clar la sfârșitul unei conferințe a armatei la Berlin, referindu-se la atacurile cibernetice și campaniile de dezinformare, că „Rusia se pregătește pentru un alt război”, scrie „Il Fatto Quotidiano”.
06:10
Trump „îl grațiază” pe prietenul Orban: un an fără sancțiuni asupra petrolului și gazelor rusești # Euractiv.ro
După întâlnirea cu Donald Trump la Casa Albă, Viktor Orban a anunțat vineri seară jurnaliștii maghiari că a obținut o scutire de un an de la sancțiunile asupra petrolului și gazelor rusești, scrie „Corriere della Sera” (Italia).
9 noiembrie 2025
14:40
Hegseth: În România vor rămâne staționate trupe americane, vor fi modificări în ce privește rotația # Euractiv.ro
În România vor rămâne staționate trupe americane, dar vor exista unele modificări în modul de rotație a militarilor, le-a declarat vineri reporterilor șeful Pentagonului, Pete Hegseth.
14:20
MAE, prin intermediul Consulatului General la Istanbul, a fost sesizat pe 8 noiembrie, printr-un apel pe telefonul de urgență, cu privire la producerea unui atac armat în Istanbul, în urma căruia doi cetățeni români au fost răniți.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:40
„Comunicăm prin telefon și suntem pregătiți să avem întâlniri față în față atunci când este necesar”, a declarat ministrul rus de externe pentru agenția Ria Novosti, scrie „Politico” (Belgia).
12:00
Liceenii pasionați de fizică au o șansă specială de admitere la Universitatea Babeș-Bolyai # Euractiv.ro
Facultatea de Fizică organizează pe 22 noiembrie 2025 concursul „Augustin Maior”, prin care elevii pot intra direct la facultate, fără examen clasic, informează Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca.
11:40
Casa Albă acuză BBC de „fake news” în urma unui program despre insurecția de la Capitoliu # Euractiv.ro
Purtătoarea de cuvânt a lui Trump denunță postul public britanic ca fiind o „mașină de propagandă de stânga”, acuzând editarea selectivă a discursului lui Trump din ziua revoltelor de la Capitoliu, scrie „Politico” (Belgia).
08:20
România și Bulgaria se grăbesc să protejeze rafinăriile rusești pe fondul sancțiunilor lui Trump # Euractiv.ro
România și Bulgaria se află într-o cursă contra-cronometru pentru a împiedica oprirea unor rafinării critice de petrol înainte ca sancțiunile americane împotriva Rusiei să intre în vigoare mai târziu luna aceasta, scrie „Politico” (Belgia).
7 noiembrie 2025
16:40
Bucureștiul devine gazda celui mai amplu dialog realizat vreodată cu un comisar european # Euractiv.ro
Într-un moment în care UE se confruntă cu transformări complexe și cu o creștere a euroscepticismului, Europuls propune un spațiu autentic de dialog și reflecție asupraviitorului comun european și asupra rolului României în acest proiect.
16:40
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție al-au reținut pe Marius Ovidiu Isăilă, fost senator, sub acuzația de cumpărare de influență.
16:00
Congresul PSD în care a fost aleasă noua conducere a fost ocazia cu care social-democrații au renunțat de fapt la mască. Un singur candidat, o echipă parțial reșapată și îndreptarea pe față către electoratul pierdut de mirajul AUR.
15:10
Nicușor Dan susține că în România nu există capacitatea administrativă de a transforma niște idei care sunt corecte în niște principii.
14:30
Nicușor Dan susține că în România nu există capacitatea administrativă de a transforma niște idei care sunt corecte în niște principii.
13:50
Nicușor Dan: Europa riscă să piardă cursa competitivității. România are nevoie de o cooperare reală # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat vineri, în cadrul evenimentului „Dialog pentru dezvoltare - Summit 2025”, că relansarea competitivității economice este esențială atât pentru Uniunea Europeană, cât și pentru România.
11:10
El sau „comunismul”: Donald Trump a rămas fidel strategiei sale de polarizare după ce a suferit înfrângeri zdrobitoare în alegerile locale, care au plasat partidul său într-o poziție delicată pentru alegerile intermediare din toamna anului 2026.
11:00
O cafenea neobișnuită a apărut în viața orașului universitar de pe Someș, unde poți servi cafea cu idei și poți să socializezi cu experți în inovație și tehnologie.
10:10
Cum arată viitorul patologiei prin implicarea AI? Terapiile personalizate în lupta cu cancerul # Euractiv.ro
Integrarea inteligenței artificiale în diagnosticarea și tratarea cancerului devine o direcție esențială în medicina modernă, afirmă Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, în cadrul programului Studium Generale.
09:40
Curtea Supremă ridică îndoieli cu privire la legalitatea taxelor vamale impuse de Trump # Euractiv.ro
Într-o audiere crucială pentru războiul comercial al președintelui SUA, trei judecători conservatori l-au interogat pe avocatul administrației Trump, relatează „Le Point” (Franța).
09:30
Val de disponibilizări în SUA: efectul inteligenței artificiale, mai rău decât revoluția industrială # Euractiv.ro
Valul de concedieri la Amazon, UPS și Target, dar și avertismentele venite de la companii precum Meta, Citigroup sau General Motors, sunt puse pe seama înlocuirii muncii intelectuale cu inteligența artificială, scrie „Corriere della Sera” (Italia).
09:20
Miercuri, Washingtonul a prezentat țărilor partenere un proiect de rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU, menită să sprijine planul de pace al lui Donald Trump pentru Gaza, a anunțat misiunea SUA la Organizația Națiunilor Unite.
09:10
Agenții austrieci au descoperit la Viena o ascunzătoare cu arme care ar avea legătură cu Hamas # Euractiv.ro
Serviciul de informații intern al Austriei a descoperit o ascunzătoare cu arme în Viena, despre care se crede că ar avea legături cu gruparea militantă palestiniană Hamas și că ar fi destinat unor „posibile atacuri teroriste în Europa”.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.