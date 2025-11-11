APTIV închide fabrica de la Ineu. Peste 900 de persoane afectate

08:40

Într-o lume dominată de scaune ergonomice, birouri statice și ecrane care ne țin captivi ore întregi, mersul pe jos a devenit una dintre cele mai subestimate activități fizice. Multe persoane îl consideră ceva banal și prea simplu pentru a avea un impact real asupra sănătății. Cercetările ultimilor ani arată că mersul pe jos este unul dintre cele mai eficiente medicamente, accesibile și sigure pentru sistemul cardiovascular, explică fiziokinetoterapeutul Larisa Varhanioschi.