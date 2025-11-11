APTIV închide fabrica de la Ineu. Peste 900 de persoane afectate
Timis Online, 11 noiembrie 2025 12:50
Compania a confirmat informațiile privind închiderea fabricii de la Ineu, notificând AJOFM Arad că 900 de persoane vor fi disponibilizate.
• • •
Alte ştiri de Timis Online
Acum 10 minute
13:00
FOTO. Turnul de Apărare din Ciacova, reabilitat și redeschis. Devine spațiu expozițional # Timis Online
După mai bine de 8 ani de la obținerea finanțării europene, Turnul de Apărare din Ciacova a fost reabilitat și redeschis publicului. Monumentul medieval, unic în vestul țării, devine spațiu muzeal și expozițional, readucând la viață istoria locului și marcând o nouă etapă pentru turismul din Banat.
Acum 30 minute
12:50
Tragedie la Timișoara: o adolescentă de la Moisil a murit după ce a ingerat substanțe necunoscute # Timis Online
O tânără, elevă în clasa a XII-a la liceul Grigore Moisil din Timișoara, a murit în condiții suspecte.
12:50
Compania a confirmat informațiile privind închiderea fabricii de la Ineu, notificând AJOFM Arad că 900 de persoane vor fi disponibilizate.
Acum o oră
12:10
Diagnosticarea cu cancer nu aduce doar un plan de investigații și tratament, ci și o încărcătură puternică de emoții. Pacienții se confruntă cu o schimbare profundă a modului în care își trăiesc viața, iar felul în care gestionează această perioadă diferă de la o persoană la alta, explică specialiștii Asociației OncoHelp – Centrul de Oncologie OncoHelp Timișoara.
Acum 2 ore
11:50
FOTO. „Seara mă înjură pe Facebook, ziua îmi dă amenzi”. Fritz acuză un angajat al ISC că duce o vendetă politică împotriva sa # Timis Online
Primarul Dominic Fritz acuză un angajat al Inspectoratului de Stat în Construcții că îl hărțuiește politic: „Seara mă înjură pe Facebook, ziua îmi dă amenzi”. Edilul spune că omul ar fi folosit de instituție pentru răfuieli politice, după ce a sancționat Primăria pentru motive „absurde”.
11:40
Sezonul rece slăbește imunitatea, avertizează medicii. Ce vitamine și minerale ajută organismul # Timis Online
Sezonul rece vine cu un risc crescut de îmbolnăvire, odată cu circulația virusurilor respiratorii și reducerea expunerii la lumina solară. Medicii de la Spitalul CFR Timișoara explică faptul că organismul este mai vulnerabil în această perioadă, iar alimentația și suplimentele nutritive pot juca un rol important în susținerea sistemului imunitar.
11:30
VIDEO. „Nesimțirea se pedepsește”. Lugojean, „ars la buzunar” și rămas fără mașină, după ce a fost prins abandonând deșeuri # Timis Online
Un bărbat din Lugoj a fost prins în flagrant în timp ce abandona deșeuri din construcții pe domeniul public. Pentru gestul său, a fost amendat cu 45.000 de lei, iar mașina folosită i-a fost confiscată. Primăria avertizează: „Nesimțirea se pedepsește, iar legea se aplică fără excepție.”
11:10
Lugojul începe pregătirile pentru noul „Regal al Sărbătorilor de Iarnă”. Termen limită pentru comercianți # Timis Online
Casa de Cultură „Traian Grozăvescu” din Lugoj pregătește o nouă ediție a „Regalului Sărbătorilor de Iarnă”, care va avea loc între 30 noiembrie și 21 decembrie. Comercianții interesați trebuie să se înscrie până pe 16 noiembrie pentru a putea participa la eveniment.
Acum 4 ore
11:00
Firma înființată de CJ Timiș pentru a administra deponeul de la Ghizela are punct de lucru în cadrul depozitului # Timis Online
Consiliul Județean Timiș face un nou pas pentru viitorul deponeului de la Ghizela. Aleșii județeni au aprobat marți înființarea unui sediu secundar pentru Eco Serv Timiș, compania creată special pentru administrarea depozitului de deșeuri.
10:10
Un contract pe punctul de a fi reziliat și unul mult întârziat. Cum stau lucrările CJT de la „Atanasiu” # Timis Online
Lucrările de reabilitare la Liceul Tehnologic Special „Gheorghe Atanasiu” din Timișoara bat pasul pe loc. Consiliul Județean Timiș a inițiat rezilierea unuia dintre cele două contracte, iar celălalt șantier, care ar trebui finalizat la sfârșitul lunii, este abia la jumătate.
09:20
VIDEO. Bărbat arestat la Sânnicolau Mare. Beat, a lovit o mașină, un stâlp și a ajuns cu mașina în canal # Timis Online
Un bărbat de 54 de ani din Sânnicolau Mare a fost reținut de polițiști după ce, aflat la volan fără permis și sub influența alcoolului, a provocat un accident în lanț pe mai multe străzi din oraș.
Acum 6 ore
08:40
Într-o lume dominată de scaune ergonomice, birouri statice și ecrane care ne țin captivi ore întregi, mersul pe jos a devenit una dintre cele mai subestimate activități fizice. Multe persoane îl consideră ceva banal și prea simplu pentru a avea un impact real asupra sănătății. Cercetările ultimilor ani arată că mersul pe jos este unul dintre cele mai eficiente medicamente, accesibile și sigure pentru sistemul cardiovascular, explică fiziokinetoterapeutul Larisa Varhanioschi.
08:40
„Cred că e nevoie de mai multe femei în politică”. Interviu cu Paula Romocean, prima femeie viceprimar al Timișoarei # Timis Online
Paula Romocean, prima femeie viceprimar al Timișoarei, vorbește despre experiența celor zece luni de mandat: schimbarea relației primăriei cu cetățenii, problemele din urbanism și nevoia de mai multe femei în politică.
08:30
Marți, 11 noiembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Acum 12 ore
00:10
Marți, 11 noiembrie, puteți merge la spectacole de teatru, la un concert sau la expoziții.
Acum 24 ore
22:50
FOTO. „Frumusețe fără filtru”: femeile și adolescentele au sărbătorit autenticitatea și încrederea în sine la Timișoara # Timis Online
La Timișoara a avut loc cea de-a doua ediție a evenimentului „Frumusețe fără filtru”, o întâlnire dedicată femeilor și adolescentelor interesate de discuții sincere despre frumusețe, identitate și încredere în sine, fără presiunea filtrelor și a perfecțiunii artificiale.
20:20
Seară caritabilă de artă și colinde pentru sprijinirea pacienților oncologici din Timișoara # Timis Online
Ca în fiecare an, în luna decembrie, Asociația OncoHelp – Centrul de Oncologie OncoHelp, împreună cu Asociația Împotriva Cancerului, grupurile de suport „Violeta” și „Curcubeul”, precum și cu Liceul de Artă „Ion Vidu” și Școala Gimnazială nr. 19 „Avram Iancu” din Timișoara, organizează o seară caritabilă.
19:20
„Recviem” de Giuseppe Verdi, una dintre capodoperele repertoriului vocal-simfonic universal, le este oferită melomanilor de către Filarmonica Banatul, la sfârșitul acestei săptămâni, sub conducerea muzicală a dirijorului francez de origine tunisiană Fayçal Karoui. Concertul va fi precedat de o prelegere despre Giuseppe Verdi, susținută de Cristian Rudic, managerul Operei Naționale Române din Timișoara, și de conf. univ. dr. Claudiu T. Arieșan.
18:20
Asociația Happy Tails, alături de asociațiile Micaela, Rin Tin Tin, Pieces of Heaven, Animals Welfare Team, La Psici Cafe, Pisicuțele Descurcărețe și Cățeii, împreună cu alți salvatori locali, organizează un Târg de Adopții pentru câini și pisici.
17:50
O femeie de 29 de ani a fost rănită, luni după-masă, într-un accident la Dumbrăvița, provocat de o șoferiță de 36 de ani. A fost transportată la spital. Polițiștii au deschis un dosar penal.
17:50
În prima parte a lunii octombrie, într-o exploatație non-profesională din satul Tomnatic a fost depistată pesta porcină africană. Începând de atunci, au fost impuse restricții sanitar-veterinare în mai multe localități din județ. Pe 10 noiembrie, însă, odată cu stingerea focarului, acestea au fost retrase.
17:40
Copil de 12 ani, rănit în urma unui accident în lanț produs pe strada Gheorghe Lazăr din Timișoara # Timis Online
Un tânăr de 23 de ani a provocat, luni după-masă, un accident în lanț pe strada Gheorghe Lazăr din Timișoara. Un copil de 12 ani a fost rănit și transportat la spital. Polițiștii au deschis un dosar penal.
17:10
VIDEO. A fost străpunsă și a doua galerie a primului tunel de pe viitoarea autostradă Margina-Holdea # Timis Online
Străpungere pe șantierul autostrăzii A1 Margina–Holdea: constructorii au ajuns la capătul celei de-a doua galerii a primului tunel. Lucrările continuă în ritm susținut și la al doilea tunel, cu un progres general al lucrărilor de 44%. Termenul de finalizare al contractului de peste 400 de milioane de euro rămâne sfârșitul anului 2026.
16:40
Universitatea de Vest din Timișoara, prin Facultatea de Litere, Istorie, Filosofie și Teologie, continuă seria de cursuri gratuite de limbi străine. În această lună se vor organiza cursuri de limba turcă și de limba bulgară, nivel începător, pentru persoanele interesate să descopere limbi și culturi noi.
16:30
Stéphane Courtois, în dialog cu Ana Blandiana și Cristian Pătrășconiu, despre totalitarism și epoca post-adevărului la Timișoara # Timis Online
Istoricul francez Stéphane Courtois, unul dintre cei mai influenți cercetători ai comunismului european, va fi prezent la Universitatea de Vest din Timișoara pentru o conferință, într-un dialog cu publicistul și scriitorul Cristian Pătrășconiu și scriitoarea Ana Blandiana.
15:20
Elevii din Timișoara învață despre alimentație sănătoasă, consum responsabil și protejarea mediului # Timis Online
Centrul de Resurse pentru Inițiative Etice și Solidare – CRIES aduce legumele, la propriu, în școli și le oferă elevilor oportunitatea de a descoperi piețele, grădinile și gătitul, în cadrul Programului „LA PAS – Educație pentru schimbare”.
15:20
Trafic deviat pe DN 7, în zona Vladimirescu, până la finalul anului viitor. Se construiesc două pasaje pe calea ferată # Timis Online
CFR Infrastructură va construi, prin firma care se ocupă de lotul 4 Ronaț Triaj – Arad, două pasaje denivelate la intersecția căii ferate cu DN 7. Din această cauză, până la finalul anului viitor, drumul național va fi închis, fiind anunțate rute alternative. Măsura se aplică încă de luni, 10 noiembrie.
14:10
FOTO. Vandalism în Parcul Central: cinci busturi de pe Aleea Personalităților, doborâte peste noapte # Timis Online
Cinci busturi de pe Aleea Personalităților din Parcul Central din Timișoara au fost vandalizate în noaptea de duminică spre luni. Sculpturile au fost doborâte sau rupte, iar polițiștii au deschis dosar penal pentru distrugere.
14:00
Campania „Ajută un bătrân să zâmbească” aduce căldură și sprijin vârstnicilor din Timiș # Timis Online
Prin intermediul Campaniei „Ajută un bătrân să zâmbească”, mai mulți vârstnici vulnerabili din județul Timiș au primit gratuit un metru cub de lemne, pentru a-i ajuta cu încălzirea locuinței pe timp de iarnă. Acțiunea s-a desfășurat în protopopiatul Lugoj, la parohia Hezeriș și filiala Valea Lungă.
13:30
Ai simptome digestive persistente? Spitalul Victor Babeș Timișoara oferă gratuit gastroscopii pentru un diagnostic precoce # Timis Online
Spitalul Victor Babeș Timișoara oferă gastroscopii gratuite, disponibile pe baza trimiterii de la medicul de familie și a unui consult al medicului specialist. Procedura permite depistarea precoce a cancerului gastric și a altor afecțiuni digestive, care pot fi dificil de tratat în stadii avansate.
13:20
FOTO. UVT deschide un studio de televiziune și podcast pentru formarea viitorilor jurnaliști # Timis Online
Universitatea de Vest din Timișoara a inaugurat, luni, 10 noiembrie, noul Laborator de Jurnalism, un studio de televiziune și podcast destinat pregătirii studenților în domeniul media. La eveniment au participat reprezentanți ai universității, ai Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest, dar și studenți.
Ieri
12:50
Tratamente de ultimă generație împotriva cancerului: Eveniment gratuit pentru pacienții oncologici, susținut de experți internaționali din Viena # Timis Online
ADVERTORIAL. Wiener Privatklinik (WPK), unul dintre cele mai mari și reputate spitale private din Austria – inclus cinci ani consecutivi în prestigiosul clasament World’s Best Hospitals (2021–2025) – aduce expertiza WPK Academy la Timișoara.
12:10
Adio, clase în containere și două schimburi! Se extinde Școala Gimnazială nr. 7 din Lipovei # Timis Online
Primăria Timișoara extinde Școala Gimnazială Nr. 7 „Sfânta Maria” cu un nou corp de clădire modern, care va include 20 de săli de clasă și o sală multifuncțională. Proiectul, de peste 33 de milioane de lei, urmează să fie supus aprobării Consiliului Local.
12:00
Un coș de fum necurățat poate provoca dezastru! Peste 100 de intervenții ale pompierilor în weekend, în Timiș # Timis Online
Weekend plin pentru pompierii timișeni: peste 115 intervenții în doar două zile, de la incendii și accidente rutiere până la misiuni medicale și salvarea unei pisici. Salvatorii trag un semnal de alarmă privind pericolele coșurilor de fum deteriorate.
11:20
ADVERTORIAL. Într-o piață online plină de coduri expirate și promisiuni false, Shopilo.ro apare ca o alternativă sigură. Platforma centralizează reduceri reale și funcționale, oferind o experiență de cumpărături eficientă și transparentă pentru utilizatorii din România.
09:00
Denis Chira, staroste și profesor coregraf de dansuri populare: „Tot ceea ce am făcut trebuie să dăinuie mai departe” # Timis Online
S-a pregătit să fie inginer, însă pașii vieții l-au purtat spre dansul popular. Denis Chira este profesor coregraf de dansuri populare și staroste la nunți.
08:50
Horoscopul în această săptămână:
08:20
Luni, 10 noiembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
00:10
Luni puteți merge la spectacole sau la o conferință.
9 noiembrie 2025
18:10
Un tânăr de 28 de ani a fost rănit sâmbătă, 9 noiembrie, după ce mașina pe care o conducea a lovit un autoturism parcat regulamentar pe o stradă din Sânnicolau Mare.
17:10
Senatorul Sorin Șipoș, ales președinte al USR Timiș. Cine mai face parte din Biroul Județean # Timis Online
Senatorul Sorin Șipoș este noul președinte al USR Timiș, după ce a fost ales în urma Conferinței Județene a filialei. El preia funcția de la Dominic Fritz și promite „o echipă unită, dedicată competenței, transparenței și bunei guvernări în județ”.
13:20
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a informat că cei doi cetățeni români răniți în atacul armat din piața Taksim din Istanbul sunt în afara oricărui pericol, scrie Agerpres.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:00
Licitația de 30 de milioane de lei prin care Salubrizare Timișoara vrea să cumpere utilaje noi este blocată în instanță, după o contestație la CNSC. Achiziția, ce include măturători, utilaje de spălat și autoutilitare, a fost suspendată până la soluționarea procesului.
12:20
Imprimantă 3D, ochelari VR și alte echipamente digitale pentru câteva școli din Timișoara # Timis Online
Primăria Timișoara continuă digitalizarea școlilor cu o nouă achiziție de aproape 1,8 milioane lei, finanțată prin PNRR. Vor fi cumpărate laptopuri, imprimante 3D, ochelari de realitate augmentată și alte echipamente moderne pentru mai multe licee tehnologice – și nu numai – din oraș.
09:40
„Ședință cu părinții... altfel”. Casa de Cultură Timișoara lansează spectacolul educativ „Patricia și distractorii. Ghidul micului spectator” # Timis Online
Casa de Cultură a Municipiului Timișoara pregătește o premieră inedită dedicată celor mai tineri iubitori de teatru. Este vorba despre „Patricia și distractorii. Ghidul micului spectator”, un proiect educativ adresat copiilor din clasele I–IV. Spectacolul este menit să îi învețe cum să se bucure de experiența unui spectacol respectând regulile de comportament din sală.
09:30
FOTO. Val de donații la Muzeul Satului Bănățean. Timișorenii readuc la viață obiecte vechi pline de istorie # Timis Online
Muzeul Satului Bănățean din Timișoara se bucură, în ultimele săptămâni, de un val neașteptat de mare de donații din partea publicului. Tot mai mulți bănățeni aleg să nu arunce, ci să doneze obiecte vechi, pline de valoare sentimentală și istorică, pentru a face parte din patrimoniul muzeului.
09:30
Restricții de circulație în Timișoara, de luni. Se reabilitează carosabilul în mai multe zone ale orașului # Timis Online
Începând de luni, 10 noiembrie, mai multe străzi din Timișoara vor fi afectate de restricții de circulație rutieră, ca urmare a lucrărilor de reabilitare a carosabilului efectuate la solicitarea companiei Del Gaz Grid.
09:00
În data de 9 noiembrie planeta Mercur își începe mișcarea aparent retrogradă, pe bolta cerească.
08:20
La marginea orașului malaezian George Town, într-un cartier liniștit, plin de palmieri și flori tropicale, se află Templul Șerpilor. Spre deosebire de alte lăcașuri budiste, aici printre statui, tămâie și ofrande, se mișcă nestingheriți zeci de vipere vii. Pentru localnici, ele nu sunt o amenințare, ci ființe sacre. Pentru turiști, sunt o combinație rară de fascinație și frică.
00:10
Duminică puteți merge la mai multe filme la cinema în oraș sau la expoziții.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.