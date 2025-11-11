Republica Moldova acordă Lukoil două săptămâni pentru a-și înceta activitatea, pe fondul sancțiunilor impuse de SUA

07:10

Tigrii siberieni – cele mai mari feline din lume și, totodată, unele dintre cele mai amenințate cu dispariția – erau cândva atât de rari încât oamenii din Orientul Îndepărtat al Rusiei îi considerau niște „fantome ale pădurii”. Începând din 2020, însă, tigrii de Amur au ieșit tot mai des din pădure din cauza lipsei de hrană, ceea ce a făcut ca atacurile asupra oamenilor din iarna trecută să fie cele mai sângeroase din ultimele decenii, stârnind groază în comunitățile care trăiesc în apropierea arealului lor.