Anchetă la Vatican. O scriitoare israeliană acuză un gardian elvețian de antisemitism

12:20

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, marţi, de Ziua Veteranilor din Teatrele de Operaţii, că România a pierdut, în total, 31 de militari în misiunile din teatrele de operaţii, iar peste 200 au fost răniţi. ”Ei sunt între eroii care ne-au arătat ce înseamnă să pui interesul ţării şi al societăţii în faţa interesului personal. Ne-au dovedit că atunci când lupţi pentru ziua de mâine, clădeşti siguranţă şi încredere generaţiilor viitoare. Şi ne amintesc mereu că nu putem fi bine noi, nici individual, nici ca societate, în lipsa securităţii ţării noastre”, a arătat el.