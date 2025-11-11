Un nou record mondial al USR. Guvernul e cu trotinetarii, dar ei protestează

18:20

Ministerul Muncii propune ca tinerii care se angajează pentru prima dată să primească bani de la stat, însă numai în primi doi ani. De asemenea, Guvernul mai pregăteşte subvenţii pentru mamele cu trei copii, dar şi pentru victimele traficului de persoane. Prima se va acorda lunar, timp de 24 de luni de la angajare, respectiv […]