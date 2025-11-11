România, sub protectorat francez? Cristoiu: „Avem un comisar francez, Cioloș”

11:10

Directorul general al Penny România, Daniel Gross, afirmă că românii sunt, în prezent, mult mai atenți la cheltuieli și pun accent pe reduceri și promoții. Mai departe, CEO-ul Penny anticipează că anul 2026 va fi unul dificil. Potrivit acestuia, s-a ajuns aici din cauza măsurilor economice ale Guvernului Bolojan. „2026 va fi un an greu” […]