Noi condiții pentru vânzarea de mașini second-hand
TeleM Iași , 11 noiembrie 2025 14:10
Mașinile second hand pot fi vândute doar după obținerea Cărții de Identitate a Vehiculului. Registrul... Articolul Noi condiții pentru vânzarea de mașini second-hand apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 10 minute
14:20
Comuna Miroslava face încă un pas spre modernizare. Primăria a semnat contractul pentru extinderea și... Articolul Iluminat public modern în comuna Miroslava apare prima dată în TeleM Regional.
14:20
Municipiul Iași continuă investițiile masive prin fonduri europene, vizând dezvoltarea infrastructurii, modernizarea unităților de învățământ... Articolul Investiții record cu finanțare europeană la Iași apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 30 minute
14:10
Nord-Estul României rămâne în urma Europei. Un raport Eurostat arată că județele Suceava, Botoșani și... Articolul Suceava, Botoșani și Vaslui, județele cu cel mai scăzut nivel de trai din UE apare prima dată în TeleM Regional.
14:10
În nordul Vrancei prinde contur un proiect fără precedent: un oraș modern, dedicat angajaților grupului... Articolul Adjudul, viitorul oraș al dezvoltării apare prima dată în TeleM Regional.
14:10
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, cere explicații privind colectarea contribuției CASS pentru mame, veterani, foști deținuți... Articolul Grindeanu cere explicații privind colectarea CASS pentru mame și veterani apare prima dată în TeleM Regional.
14:10
14:10
Ministerul Apărării Naționale a organizat astăzi ceremonii militare și religioase în București și în garnizoanele... Articolul 11 noiembrie, zi de onor pentru veteranii români din teatrele de operații apare prima dată în TeleM Regional.
Acum o oră
13:50
„România Metropolitană 2025” – Conferința Națională pentru Dezvoltarea Zonelor Metropolitane # TeleM Iași
Municipiul Iași va găzdui, în perioada 12–14 noiembrie 2025, forumul „România Metropolitană 2025”, dedicat dezvoltării... Articolul „România Metropolitană 2025” – Conferința Națională pentru Dezvoltarea Zonelor Metropolitane apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 4 ore
10:30
Un pacient care se afla pe listele de asteptare pentru un transplant hepatic a primit... Articolul Al 13-lea transplant hepatic realizat la Iași apare prima dată în TeleM Regional.
10:30
În acest weekend, un conflict violent a avut loc în municipiul Roman. Un tânăr de... Articolul Tânăr înjunghiat la Roman, adus în stare critică la spital apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 6 ore
10:00
Un incident aviatic a avut loc, în noaptea de luni spre marţi, pe Aeroportul Băneasa,... Articolul Incident aviatic pe Aeroportul Băneasa, după aterizarea unui avion Wizz Air apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Prima reacţie a lui Nicuşor Dan în cazul disputei dintre magistraţi şi Oana Gheorghiu: Declaraţia ei a fost nefericită # TeleM Iași
Preşedintele Nicuşor Dan a comentat marţi disputa dintre magistraţi şi vicepremierul Oana Gheorghiu, considerând că... Articolul Prima reacţie a lui Nicuşor Dan în cazul disputei dintre magistraţi şi Oana Gheorghiu: Declaraţia ei a fost nefericită apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
El a confirmat că o persoană a încercat să-i cumpere influenţa cu un milion de... Articolul Ministrul Apărării a declarat că va curăţa de corupţie sistemul pe care îl conduce apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, vor să cumpere afacerea Carrefour din România și au depus deja... Articolul Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, vor să cumpere afacerea Carrefour din România apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
VIDEO Momentul în care o adolescentă din Iași este lovită de o mașină pe trecerea de pietoni și proiectată câțiva metri # TeleM Iași
O adolescentă de 17 ani a fost accidentată grav luni seară, în timp ce traversa... Articolul VIDEO Momentul în care o adolescentă din Iași este lovită de o mașină pe trecerea de pietoni și proiectată câțiva metri apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Un bărbat din Galați a fost arestat după ce a jefuit un livrator venit să-i aducă băutura și țigările comandate online # TeleM Iași
Un bărbat de 25 de ani, din Galați, a fost arestat preventiv după ce a... Articolul Un bărbat din Galați a fost arestat după ce a jefuit un livrator venit să-i aducă băutura și țigările comandate online apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Senatul american a aprobat o lege a finanţării care poate încheia blocajul guvernamental din SUA # TeleM Iași
Legea, care merge acum în Camera Reprezentanţilor, a devenit posibilă în urma unui acord între... Articolul Senatul american a aprobat o lege a finanţării care poate încheia blocajul guvernamental din SUA apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Un bărbat din Vrancea și-ar fi înjunghiat mortal fiul, după un conflict pe fondul consumului de alcool # TeleM Iași
Tragedie în localitatea Câmpineanca, județul Vrancea. Un bărbat a fost reținut de polițiști, luni seara,... Articolul Un bărbat din Vrancea și-ar fi înjunghiat mortal fiul, după un conflict pe fondul consumului de alcool apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Comisia Europeană îşi înfiinţează propriul serviciu de informaţii, sub conducerea Ursulei von der Leyen # TeleM Iași
Comisia Europeană a început procesul de creare a unui nou organism de informaţii sub conducerea... Articolul Comisia Europeană îşi înfiinţează propriul serviciu de informaţii, sub conducerea Ursulei von der Leyen apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Locuitorii satului Borosoaia se confruntă în aceste zile cu o situație revoltătoare, generată de compania... Articolul Scandal la Borosoaia: Apa Vital, în centrul unui nou abuz asupra cetățenilor apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează o suită de manifestări pe toată durata lunii... Articolul Zilele TUIASI 2025: o lună de evenimente dedicate istoriei și excelenței academice apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Un agent de poliţie din cadrul Secţiei de Poliţie din Crăcăoani a fost trimis în... Articolul Neamț: Polițist din Crăcăoani trimis în judecată pentru trafic de influență apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Galaţi: Au fost încheiate lucrările de consolidare a sectorului periculos numit ‘Râpa Morţii’, de pe DJ 251G # TeleM Iași
Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Galaţi, Costel Fotea, a anunţat finalizarea lucrărilor de consolidare a zonei... Articolul Galaţi: Au fost încheiate lucrările de consolidare a sectorului periculos numit ‘Râpa Morţii’, de pe DJ 251G apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Ei fuseseră daţi în urmărire generală după ce oamenii legii nu i-au găsit la domiciliu... Articolul Manelistul Dani Mocanu şi fratele lui au fost prinşi luni în Italia apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 24 ore
14:40
Fraudele informatice continuă să facă tot mai multe victime în județul Iași. Polițiștii atrag atenția... Articolul Valul fraudelor online din Iași aduce pagube tot mai mari apare prima dată în TeleM Regional.
14:40
Bucureşti, în topul celor mai atractive 30 de oraşe europene pentru investiţii imobiliare # TeleM Iași
Bucureştiul intră pentru prima dată în clasamentul european al oraşelor analizate pentru investiţii imobiliare în... Articolul Bucureşti, în topul celor mai atractive 30 de oraşe europene pentru investiţii imobiliare apare prima dată în TeleM Regional.
14:30
Proiect: Prime lunare între 1.000–2.500 de lei de la stat pentru tinerii care se angajează pentru prima dată # TeleM Iași
Ministerul Muncii propune modificarea Legii şomajului, cu prime pentru tinerii la primul loc de muncă... Articolul Proiect: Prime lunare între 1.000–2.500 de lei de la stat pentru tinerii care se angajează pentru prima dată apare prima dată în TeleM Regional.
14:30
Sezonul nunţilor e aproape de final, dar nu şi cel al controalelor. Organizatorii de evenimente... Articolul ANAF începe controalele la organizatorii de nunți și botezuri apare prima dată în TeleM Regional.
Ieri
14:20
Vești bune pentru șoferii din Moldova! Secțiunea Focșani – Adjud, parte din tronsonul Focșani –... Articolul Autostrada A7 se deschide între Focșani și Adjud până la finalul anului apare prima dată în TeleM Regional.
14:20
În Piatra-Neamț, autoritățile locale continuă investițiile în educația timpurie. Primarul Adrian Niță anunță modernizarea creșelor... Articolul Piatra-Neamț investește în creșe și grădinițe sigure pentru copii apare prima dată în TeleM Regional.
12:40
Spitalul Municipal Dorohoi își extinde serviciile medicale pentru comunitate prin lansarea unei noi specialități: chirurgie... Articolul Noi servicii medicale pentru copii la Spitalul Municipal Dorohoi apare prima dată în TeleM Regional.
12:00
Sistemul de Intrare/Ieșire, cunoscut ca EES, devine funcțional de astăzi la Aeroportul Suceava și la... Articolul Sistemul EES devine funcțional la Aeroportul Suceava apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
Băsescu: „Nu-i nicio reformă a administraţiei reducerea de personal. E enervant de naivă abordarea sau e o păcăleală” # TeleM Iași
Traian Băsescu a afirmat duminică, referindu-se la reforma administraţiei, că reducerea de personal nu reprezintă... Articolul Băsescu: „Nu-i nicio reformă a administraţiei reducerea de personal. E enervant de naivă abordarea sau e o păcăleală” apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, de 9,66 milioane de euro. Biletul norocos a costat doar 12 lei # TeleM Iași
La tragerea Loto 6/49 de duminică, 9 noiembrie, s-a câștigat premiul de categoria I in... Articolul S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, de 9,66 milioane de euro. Biletul norocos a costat doar 12 lei apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Stimați pasageri, traficul aerian pe Aeroportul Iași este afectat în această dimineață din cauza condițiilor... Articolul Ceață densă pe Aeroportul Iași – zboruri anulate și întârzieri semnificative apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, va solicita verificări privind respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti în cazul... Articolul Ministrul Justiţiei anunţă un proiect de lege care pedepseşte aspru omorul apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
În judeţul Vrancea au loc evenimente prilejuite de repatrierea sicriului domnitorului Grigore Alexandru Ghyka # TeleM Iași
După ce a fost deshumat pe 7 noiembrie dintr-o localitate din apropiere de Paris, sicriul... Articolul În judeţul Vrancea au loc evenimente prilejuite de repatrierea sicriului domnitorului Grigore Alexandru Ghyka apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Persoanele fizice rezidente şi nerezidente, care au peste 18 ani, pot cumpăra până vineri, 14... Articolul Persoanele fizice pot cumpăra titluri de stat Fidelis apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va continua de luni controalele în sectorul serviciilor pentru evenimente.... Articolul ANAF va continua controalele în sectorul serviciilor pentru evenimente apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Soția ar putea să-și păstreze numele din timpul căsătoriei, în caz de divorț, fără să aibă nevoie de acordul soțului. Ce prevede un proiect de lege! # TeleM Iași
Iniţiatorii arată că asta înseamnă mai puţine procese, mai puţine drumuri şi costuri, fără schimburi... Articolul Soția ar putea să-și păstreze numele din timpul căsătoriei, în caz de divorț, fără să aibă nevoie de acordul soțului. Ce prevede un proiect de lege! apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
Ministerul Dezvoltării va prezenta săptămâna aceasta varianta finală a proiectului de reformă în administraţie # TeleM Iași
Varianta finală a proiectului de reformă în administraţie va fi prezentată săptămână aceasta de Ministerul... Articolul Ministerul Dezvoltării va prezenta săptămâna aceasta varianta finală a proiectului de reformă în administraţie apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
Noua platformă informatică a asigurărilor de sănătate va deveni funcţională într-o primă etapă în luna decembrie # TeleM Iași
Noua platformă informatică a asigurărilor de sănătate va deveni funcţională într-o primă etapă în luna... Articolul Noua platformă informatică a asigurărilor de sănătate va deveni funcţională într-o primă etapă în luna decembrie apare prima dată în TeleM Regional.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:40
S-a dus să culeagă ciuperci şi a dat peste un craniu uman lângă Lacul Prodana, în Bârlad # TeleM Iași
O descoperire șocantă la marginea Bârladului. O femeie care ieșise să culeagă bureți într-o zonă... Articolul S-a dus să culeagă ciuperci şi a dat peste un craniu uman lângă Lacul Prodana, în Bârlad apare prima dată în TeleM Regional.
13:40
Doi români au fost răniţi într-un atac armat în piaţa Taksim din Istanbul, a transmis, dumincă,... Articolul Doi români, răniţi într-un atac armat în Istanbul. Anunţul MAE apare prima dată în TeleM Regional.
13:00
Un accident rutier s-a produs pe Bulevardul Independentei. Soferul unui autoturism înmatriculat în județul Neamț... Articolul Accident pe Bvd. Independenței. O mașină a ajuns pe trotuar apare prima dată în TeleM Regional.
12:40
Astăzi, echipajele Detașamentului 1 de Pompieri Iași au intervenit prompt pe șoseaua Păcurari, în municipiul... Articolul Incendiu stins rapid de pompieri în balconul unui apartament din Păcurari apare prima dată în TeleM Regional.
12:30
Aseara, în jurul orei 20:45, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Bicaz au fost... Articolul Neamț | Trei polițiști au salvat o bătrână dintr-o locuință incendiata de un nepot apare prima dată în TeleM Regional.
08:30
Un fost ministru investește 15 milioane euro într-un proiect strategic de baterii uriașe, la Iași # TeleM Iași
Un proiect major pentru stocarea de energie electrică va fi implementat la Iași de o... Articolul Un fost ministru investește 15 milioane euro într-un proiect strategic de baterii uriașe, la Iași apare prima dată în TeleM Regional.
08:20
Un fost oligarh rus avertizează: „Europa trebuie să se aştepte la un nou Război Rece, care să dureze 10 ani” # TeleM Iași
Mihail Hodorkovski, unul dintre cei mai mari critici ai Kremlinului, care a cunoscut închisorile ruseşti... Articolul Un fost oligarh rus avertizează: „Europa trebuie să se aştepte la un nou Război Rece, care să dureze 10 ani” apare prima dată în TeleM Regional.
08:20
Suceava – Incendiu la o pensiune din Gura Humorului. O persoană a fost găsită carbonizată # TeleM Iași
O femeie de 72 de ani a fost găsită carbonizată în urma unui incendiu izbucnit... Articolul Suceava – Incendiu la o pensiune din Gura Humorului. O persoană a fost găsită carbonizată apare prima dată în TeleM Regional.
