“Nu mi se pare normal”. Selecţionerul Spaniei, prima reacţie după ce Lamine Yamal a fost exclus din lotul naţionalei
Antena Sport, 11 noiembrie 2025 14:10
Luis de la Fuente, selecţionerul Spaniei, a oferit prima reacţie după ce Lamine Yamal a fost exclus din lotul naţionalei. Starul Barcelonei nu va evolua în duelurile campioanei Europei din această lună, cu Georgia şi Turcia, din preliminariile World Cup 2026. Luis de la Fuente a luat decizia de a-l exclude din lot pe Lamine
• • •
Acum 30 minute
14:10
14:00
Vinicius a încercat să îl destabilizeze pe Andrei Rațiu: “Nici nu știi unde sunt. Te schimbă sau te bagă atacant” # Antena Sport
Andrei Rațiu și Vinicius s-au aflat într-un duel constant în bandă în meciul de duminică dintre Rayo Vallecano și Real Madrid, iar camerele de filmat au surprins și câteva replici pe care i le-a dat brazilianul fundașului român. Superstarul "blanco" a fost urmărit constant de cei de la "El Dias Despues", care au analizat modul
Acum o oră
13:50
Sergio Perez şi-a stabilit marele obiectiv la Cadillac, în sezonul următor de Formula 1: “Chiar cred asta” # Antena Sport
Pilotul mexican Sergio Perez, cu 39 de clasări pe podium, inclusiv şase victorii în Formula 1, consideră că poate urca pe podium şi cu noua sa echipă Cadillac, chiar dacă este o debutantă şi va fi probabil cea mai lentă la startul sezonului viitor. Mexicanul şi coechipierul său finlandez, Valtteri Bottas, sunt un cuplu de
13:40
În plină "league phase" de Europa League și Europa Conference League, fotbalul românesc trăiește un sezon european de tranziție: lumini importante venite de la Craiova, dificultăți pentru FCSB, ieșire dureroasă pentru CFR Cluj. În acest tablou, instrumente de analiză a formelor, a trendurilor și a stilurilor de joc precum Pro Ponturi Pariuri Sportive pot fi
Acum 2 ore
13:20
Cerere-record pentru meciul de retragere al Simonei Halep. Dubla campioană de Grand Slam, peste Ronaldinho # Antena Sport
Meciul de retragere al Simonei Halep a generat un interes extrem de mare din partea fanilor româncei, iar timpul record în care s-au vândut primele bilete puse la vânzare susține acest lucru. Pe pagina oficială a Sports Festival, dar și pe cea a lui Patrick Ciorcilă, a apărut informația potrivit căreia au fost vândute în
13:20
“Ce noroc?” Victor Angelescu, replică pentru critici după ce Rapid a ajuns pe primul loc în Liga 1 # Antena Sport
Victor Angelescu a venit cu replica pentru critici după ce Rapid a ajuns pe primul loc în Liga 1. Preşedintele giuleştenilor a declarat că echipa nu a ajuns pe această poziţie prin "noroc", ci prin jocul consistent al elevilor lui Costel Gâlcă. Victor Angelescu a subliniat, în primul rând, apărarea solidă a Rapidului. În cele
13:00
Lamine Yamal, noul star al fotbalului spaniol, nu va juca pentru "Furia Roja" în meciurile cu Georgia şi Turcia din preliminariile Cupei Mondiale 2026, fiind exclus din lot de selecţionerul Luis de la Fuente, după ce acesta a aflat că jucătorul echipei FC Barcelona a fost supus luni unei proceduri invazive de radiofrecvenţă pentru a-şi
12:40
Kyros Vassaras a dat verdictul după controversele de la Dinamo – Csikszereda: gafă uriașă comisă de arbitri # Antena Sport
Meciul dintre Dinamo și Csikszereda a generat controverse prin anumite decizii luate de brigada de arbitri condusă de Iuliana Demetrescu, iar Comisia Centrală a Arbitrilor a venit cu o reacție în acest sens. Ciucanii au contestat modul în care alb-roșiii au primit lovitura de la 11 metri de pe urma căreia au deschis scorul, dar
Acum 4 ore
12:20
Mihai Popescu, primit cu aplauze şi încurajări în cantonamentul naţionalei: “Continuă să lupţi, te aşteptăm pe teren” # Antena Sport
Mihai Popescu a fost primit cu aplauze şi încurajări în cantonamentul naţionalei. Fundaşul de la FCSB i-a vizitat pe "tricolori" înaintea dublei României cu Bosnia şi San Marino, din finalul preliminariilor. Mihai Popescu nu va mai juca niciun meci până la finalul sezonului, după ce s-a accidentat grav în victoria României cu Austria, scor 1-0,
12:10
Mirel Rădoi, comparat cu Alex Mitriță după ce și-a dat demisia de la Universitatea Craiova: “Foarte ușor” # Antena Sport
Victor Pițurcă a comentat pe seama subiectului demisiei lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova și nu s-a ferit să facă o paralelă între fostul tehnician din Bănie și Alexandru Mitriță. Luni, fostul închizător a decis să părăsească formația din Bănie ca urmare a consumului psihic pe care l-a avut în ultima perioadă, coroborat cu
12:00
Cine e bărbatul misterios cu care Mădălina Ghenea a fost surprinsă pe străzile din Bucureşti: “Vom fi împreună peste tot” # Antena Sport
Mădălina Ghenea (38 de ani) a dat cărţile pe faţă şi a dezvăluit cine este bărbatul misterios cu care a fost surprinsă pe străzile din Bucureşti. Actriţa se află în România în această perioadă pentru a filma un scurtmetraj, cât şi o campanie publicitară. Mădălina Ghenea a fost surprinsă alături de un italian de 30
11:40
“Nu e nevoie de circ”. LPF reacționează după ce a aflat ce vrea să facă Dinamo la Adunarea Generală # Antena Sport
Fotbalul românesc este la un pas de a avea un nou scandal, în contextul în care pe 13 noiembrie urmează să aibă loc o Adunare Generală a LPF în care se vor vota schimbări în statutul ligii ce l-ar avantaja pe Gino Iorgulescu în vederea obținerii unui nou mandat. Dinamo nu concepe acest lucru și
11:30
Jucătorul lui Liverpool a refuzat convocarea la naţională: “Trebuie să respectăm problemele fiecăruia” # Antena Sport
Federico Chiesa, atacantul echipei engleze de fotbal FC Liverpool, a refuzat convocarea la naţionala Italiei pentru meciurile programate săptămâna aceasta în preliminariile Cupei Mondiale 2026, a anunţat selecţionerul Gennaro Gattuso. Squadra Azzurra, care a ratat calificarea la ultimele două Cupe Mondiale, va juca joi în deplasare cu Republica Moldova, înainte de a înfrunta liderul grupei,
11:20
Alexandru Dobre a fost aproape de transferul la Dinamo. Ce jucător au transferat “câinii” în schimb # Antena Sport
Alexandru Dobre a fost aproape de un transfer la Dinamo. Andrei Nicolescu a dezvăluit că în vara anului trecut, "câinii" l-au avut pe listă pe actualul căpitan de la Rapid. Preşedintele lui Dinamo a transmis că nu s-a mai insistat pentru transferul lui Alexandru Dobre deoarece echipa a ajuns la o înţelegere cu Alberto Soro,
11:10
Pariul incredibil făcut de milionarul de 34 de ani care construieşte un castel în România: “Ţăranii se închinau” # Antena Sport
George Ţucudean (34 de ani) e unul dintre puţinii jucători din România despre care putem spune că a jucat fotbal pentru plăcere, el provenind dintr-o familie de milionari. Mai mult, de-a lungul timpului, el a făcut mai multe gesturi superbe pentru cei alături de care a lucrat. Unul dintre aceste momente a fost povestit în
10:50
Preşedintele lui Napoli, susţinere totală pentru Antonio Conte. Mesaj direct pentru fani: “Au citit prostii” # Antena Sport
Preşedintele clubului SSC de fotbal Napoli, Aurelio De Laurentiis, a respins speculaţiile referitoare la viitorul antrenorului Antonio Conte, spunând că este mândru să-l aibă alături pe fostul selecţioner al Italiei, în ciuda rezultatelor nesatisfăcătoare înregistrate în ultima perioadă de campioana en titre din Serie A. Napoli nu a reuşit să marcheze şi nu a câştigat
10:40
Mihai Stoica a făcut anunţul despre plecările lui Charalambous şi Pintilii de la FCSB: “O prostie” # Antena Sport
Mihai Stoica a făcut anunţul despre plecările lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii de la FCSB. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei a declarat că nu se pune problema ca cei doi tehnicieni să se despartă de campioană. Mihai Stoica a dezvăluit ce discuţie a purtat Mihai Pintilii cu Gigi Becali în urmă cu o
10:30
Zinedine Zidane a fost prezent luni seara la Toulon pentru un meci caritabil. Deşi nu a putut participa la meci, el a profitat de ocazie pentru a alimenta zvonurile privind o revenire pe banca tehnică în curând. Zinedine Zidane revine "curând" „Urmează să fiu din nou antrenor pentru o perioadă", a spus el zâmbind, înainte
Acum 6 ore
10:20
Englezii au făcut anunţul despre revenirea lui Radu Drăguşin la Tottenham. Oficialii lui Spurs au dezvăluit că internaţionalul român de 23 de ani se pregăteşte de revenirea pe teren. Radu Drăguşin nu a mai bifat un meci oficial de la finalul lunii ianuarie, de când s-a accidentat grav în meciul cu Elfsborg, din Europa League.
09:40
Ilie Dumitrescu, emoționat la SuperFAZE: „Am dat cele mai importante goluri din istoria fotbalului românesc” # Antena Sport
Legenda Generației de Aur a retrăit fazele de aur ale României la World Cup 1994. Ilie Dumitrescu a retrăit în platoul SuperFAZE cele mai intense momente din istoria echipei naționale – de la golurile memorabile din 1994, până la emoțiile care au unit o țară întreagă în jurul Generației de Aur. „Am dat cele mai
09:40
Cristi Chivu (45 de ani) i-a impresionat pe italieni după debutul său la Inter, echipă pe care a readus-o în fruntea clasamentului din Serie A şi care are punctaj maxim după cele patru runde din grupa principală a Champions League. Cei de la Corriere della Sera au analizat Interul lui Cristi Chivu, unul în care
09:30
Unde au fost surprinse partenerele lui Florin Tănase şi Daniel Bîrligea, după cearta avută de ei pe teren cu Hermannstadt # Antena Sport
Florin Tănase şi Daniel Bîrligea au fost surprinşi certându-se pe teren în duelul dintre FCSB şi Hermannstadt, încheiat cu scorul de 3-3, în etapa a 16-a din Liga 1. Decarul campioanei l-a taxat pe atacant după ce acesta a fost eliminat pentru proteste. În ciuda disputei dintre cei doi, iubitele lor au decis să se
09:10
“A spus un lucru urât”. Victor Piţurcă l-a atacat pe Mihai Rotaru: “Trebuia să-mi dea banii dacă făcea asta” # Antena Sport
Victor Piţurcă l-a atacat în direct pe Mihai Rotaru. Antrenorul de 69 de ani a povestit ce s-a întâmplat în momentul în care s-a despărţit de Universitatea Craiova. Victor Piţurcă a antrenat-o pe Universitatea Craiova în perioada septembrie 2019 – ianuarie 2020. Trupa din Bănie a fost ultima antrenată de "Piţi". Victor Piţurcă l-a atacat
09:00
Gigi Becali nici nu a stat la discuţii! Decizia radicală luată la FCSB, după egalul cu Hermannstadt # Antena Sport
Elias Charalambous şi Mihai Pintilii şi-au dat demisia după Hermannstadt – FCSB 3-3, un nou pas greşit al campioanei în Liga 1. Gigi Becali nu le-a acceptat demisia celor doi care au dus echipa în optimile Europa League în stagiunea precedentă. Becali a anunţat că în urma unei convorbiri telefonice a luat decizia de a-i
09:00
Haos în Turcia: peste 1.000 de jucători ajung în faţa Comisiei de Disciplină pentru pariuri # Antena Sport
Federaţia turcă de fotbal (TFF) a anunţat luni că trimite 1.024 de jucători în faţa comisiei sale de disciplină, inclusiv 27 din divizia sa de elită, Super Lig, pentru participarea la pariuri pe meciurile de fotbal, informează EFE. Aceasta este o măsură "preventivă", în cadrul unei ample anchete privind pariurile în fotbalul profesionist turc, lansată
08:50
Sorin Cârţu a spus ce a vorbit cu Mirel Rădoi înainte de plecarea de la Universitatea Craiova: “Bă, Mirele, iei şi tu ceva?” # Antena Sport
Sorin Cârţu a dezvăluit ce a vorbit cu Mirel Rădoi înainte ca acesta să plece de la Universitatea Craiova. Antrenorul de 44 de ani a decis să-şi încheie al doilea mandat în Bănie după eşecul cu UTA, scor 1-2, din etapa a 16-a din Liga 1. La anunţul demisiei lui Mirel Rădoi, Mihai Rotaru a
08:40
Mirel Rădoi, criticat după demisie: “Să ai echipa ta, să faci ce vrei tu, să îţi cumperi clubul tău” # Antena Sport
Mirel Rădoi a plecat de la Universitatea Craiova, după 16 etape, dar nu a fost prima tentativă a antrenorului de 44 de ani de a se despărţi de oltenii pe care i-a lăsat pe locul 4 în Liga 1. Fostul căpitan al Stelei a fost criticat de Ciprian Marica, care consideră că i-a ţinut "în
08:40
Un titular a fugit din cantonamentul FCSB-ului. Mihai Stoica a dat toate detaliile: “Atât de inconştient” # Antena Sport
Mihai Stoica a dezvăluit că un titular al FCSB-ului a fugit din cantonament, după meciul câştigat cu U Cluj, scor 2-0, în urmă cu două etape. Oficialul campioanei a transmis că Siyabonga Ngezana a lipsit toată noapte, revenind abia la micul dejun. Despre escapada lui Siyabonga Ngezana a aflat şi Gigi Becali şi s-a întrebat
08:40
Andres Iniesta face obiectul unei anchete de fraudă desfăşurate de sistemul judiciar peruan, potrivit publicaţiei El Español. Andres Iniesta (41 de ani) face obiectul unei anchete „pentru fraudă agravată de peste 600.000 de dolari împotriva unor oameni de afaceri peruani în timpul mai multor evenimente". Andres Iniesta, în centrul unei anchete de fraudă Ancheta se
08:30
Propunerea incredibilă a lui Gigi Becali, acceptată de Mircea Lucescu. Ce s-a întâmplat la naţională înaintea meciului cu Bosnia # Antena Sport
Propunerea lui Gigi Becali a fost acceptată de Mircea Lucescu înainte de Bosnia – România, duelul "de foc" din preliminariile World Cup 2026. Patronul FCSB-ului a trimis un preot în cantonamentul naţionalei. România se va duela cu Bosnia sâmbătă, de la ora 21:45, în deplasare. La trei zile distanţă
Acum 24 ore
23:40
După câteva zile de negocieri intense, Roberto Mancini, fostul selecționer al echipei naționale de fotbal a Italiei, a acceptat oferta de a deveni noul antrenor al echipei qatariene Al Sadd, anunţă Gazzeta dello Sport. În angajament va fi inserată o clauză potrivit căreia Roberto Mancini poate pleca fără să plătească vreo compensație în cazul în […] The post Roberto Mancini, destinaţie surpriză. Cu ce echipă a bătut palma appeared first on Antena Sport.
23:40
Jannik Sinner, victorie la pas la Turneul Campionilor. Adversarul italianului a avut probleme medicale # Antena Sport
Jannik Sinner a început cu dreptul la Turneul Campionilor, după ce l-a învins fără mari emoții pe canadianul Felix Auger-Aliassime, sportiv clasat pe locul 8 în ierarhia ATP. Italianul a profitat în cadrul acestei dispute și de probleme medicale pe care adversarul său le-a acuzat pe parcursul meciului. Victoria îl ajută pe liderul mondial să […] The post Jannik Sinner, victorie la pas la Turneul Campionilor. Adversarul italianului a avut probleme medicale appeared first on Antena Sport.
23:20
Laurenţiu Reghecampf, tun de 500.000 de euro! Ce club este obligat de FIFA să-i dea banii # Antena Sport
Lovitură financiară dată de Laurenţiu Reghecampf. FIFA a decis că tehnicianul român a fost concediat abuziv de Esperance Sportive de Tunis și a obligat clubul să-i plătească salariile rămase până la finalul contractului. Laurențiu Reghecampf a câștigat la FIFA litigiul cu clubul Esperance Sportive de Tunis. Forul mondial a decis că echipa tunisiană a reziliat […] The post Laurenţiu Reghecampf, tun de 500.000 de euro! Ce club este obligat de FIFA să-i dea banii appeared first on Antena Sport.
22:50
Mihai Stoica anunță amenzi record la FCSB, după eliminarea lui Daniel Bîrligea: „Vor fi unice” # Antena Sport
FCSB a scos un punct dramatic pe terenul celor de la Hermannstadt, iar jocul roș-albaștrilor a fost dat peste cap de eliminarea lui Daniel Bîrligea, care a primit două cartonașe galbene în câteva minute, pentru proteste. Gigi Becali a anunțat o amendă record pentru atacantul transferat de la CFR Cluj, iar Mihai Stoica a venit […] The post Mihai Stoica anunță amenzi record la FCSB, după eliminarea lui Daniel Bîrligea: „Vor fi unice” appeared first on Antena Sport.
22:30
Mihai Neşu, reacţie surpriză în conflictul “Steaua – FCSB”: “E echipa mea, care mi-a rămas în suflet” # Antena Sport
Mihai Neșu cere “pace” între cele două cluburi care acum au ajuns în instanţă, Steaua şi FCSB, în lupta pentru palmares. ”Îmi doresc pace între suporteri. Avem două echipe la Dinamo, Craiova, Rapid, Timișoara”, spune fostul fotbalist. Cel mai bun prieten al lui Neşu, George Ogăraru, este un simpatizant declarat al Stelei, cea a Armatei. […] The post Mihai Neşu, reacţie surpriză în conflictul “Steaua – FCSB”: “E echipa mea, care mi-a rămas în suflet” appeared first on Antena Sport.
22:00
Marius Șumudică l-a făcut praf pe Elias Charalambous, după remiza cu Hermannstadt: „E strigător la cer” # Antena Sport
FCSB a făcut un nou pas greșit în Liga 1 și a scos doar un rezultat de egalitate pe terenul celor de la Hermannstadt, după un „thriller” cu șase goluri marcate. Staff-ul roș-albaștrilor a apelat la o decizie bizară în timpul jocului și l-a trecut pe Juri Cisotti pe postul de fundaș dreapta, lucru remarcat […] The post Marius Șumudică l-a făcut praf pe Elias Charalambous, după remiza cu Hermannstadt: „E strigător la cer” appeared first on Antena Sport.
22:00
Veste şoc pentru clubul la care joacă Denis Drăguş. Preşedintele clubului, arestat pentru meciuri trucate # Antena Sport
Președintele clubului la care joacă Denis Drăguș a fost arestat în scandalul pariurilor din Turcia. Potrivit agenției de presă Anadolu, tribunalul din Istanbul a decis arestarea preventivă a lui Murat Özkaya și a altor șapte persoane. Acţiunea vine la o săptămână după ce Federaţia Turcă de Fotbal (TFF) a suspendat 149 de arbitri şi arbitri […] The post Veste şoc pentru clubul la care joacă Denis Drăguş. Preşedintele clubului, arestat pentru meciuri trucate appeared first on Antena Sport.
21:40
Românii vor revanşa în Bosnia şi îi cheamă pe fani cu San Marino, cu gândul la calificare # Antena Sport
Cu energie spre Mondial! Românii vor revanşa în Bosnia şi îi cheamă pe fani cu San Marino, cu gândul la calificare. Învinsă de Bosnia cu un şut pe poartă la Bucureşti, România lui Lucescu vrea să dea lovitura la Zenica şi să meargă în America. “Este normal că simţim această nevoie de a câştiga acolo”, […] The post Românii vor revanşa în Bosnia şi îi cheamă pe fani cu San Marino, cu gândul la calificare appeared first on Antena Sport.
21:30
Cu energie spre Mondial! Românii vor revanşa în Bosnia şi în cheamă pe fani cu San Marino, cu gândul la calificare. Învinsă de Bosnia cu un şut pe poartă la Bucureşti, România lui Lucescu vrea să dea lovitura la Zenica şi să meargă în America. “Este normal că simţim această nevoie de a câştiga acolo”, […] The post Românii vor revanşa în Bosnia şi în cheamă pe fani cu San Marino, cu gândul la calificare appeared first on Antena Sport.
21:20
20:50
Victor Pițurcă l-a luat la țintă pe Mirel Rădoi, după ce și-a dat demisia de la Craiova: „Are o problemă” # Antena Sport
Universitatea Craiova a rămas fără tehnician în plin sezon, după ce Mirel Rădoi a luat decizia de a-și da demisia din postura de antrenor principal al formației din Bănie. Victor Pițurcă a comentat situația de la echipa clasată pe locul al patrulea în Liga 1 și l-a criticat pe Rădoi pentru felul în care a […] The post Victor Pițurcă l-a luat la țintă pe Mirel Rădoi, după ce și-a dat demisia de la Craiova: „Are o problemă” appeared first on Antena Sport.
20:50
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion # Antena Sport
Detalii șocante ies la iveală după accidentul extrem de grav petrecut duminică dimineață pe un drum național din Dolj. Ambii șoferi implicați și-au pierdut viața, iar o femeie este în stare gravă, după o ciocnire frontală. Unul dintre cei decedaţi era Laurenţiu Marcu, în vârstă de 20 de ani, fotbalist la echipa din Liga a […] The post Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion appeared first on Antena Sport.
20:40
The post Jurnal Antena Sport | Rodri muşcă din dinamovişti appeared first on Antena Sport.
20:20
The post Jurnal Antena Sport | Rădoi făcu pasul înapoi appeared first on Antena Sport.
20:10
Suporterii CFR-ului nu vor fi încântați! Ce obiectiv și-a propus Daniel Pancu: „Ar fi un miracol” # Antena Sport
Instalat pe banca celor de la CFR Cluj pentru a-l înlocui pe Andrea Mandorlini, Daniel Pancu a debutat cu victorie pe banca celor din Gruia, scor 1-0 la Clinceni, cu Unirea Slobozia. Antrenorul ardelenilor a vorbit în premieră după primul meci pe banca „feroviarilor” și a explicat care este obiectivul său real în acest sezon, […] The post Suporterii CFR-ului nu vor fi încântați! Ce obiectiv și-a propus Daniel Pancu: „Ar fi un miracol” appeared first on Antena Sport.
19:40
Universitatea Craiova a rămas fără antrenor, asta după ce Mirel Rădoi și-a anunțat demisia chiar la finalul partidei pierdute cu UTA. Mihai Rotaru a anunțat că este deja în căutarea unui înlocuitor și că un anunț oficial ar urma să fie făcut cel târziu marți. Gică Craioveanu a comentat situația de la clubul din Bănie […] The post Reacția lui Ștefan Baiaram, după plecarea lui Mirel Rădoi: „S-a mai eliberat” appeared first on Antena Sport.
19:40
De ce lipseşte de la naţională “cel mai în formă jucător din campionat”? Mircea Lucescu, din nou criticat # Antena Sport
Selecţionerul Mircea Lucescu a anunţat vineri lotul convocat pentru cele două jocuri cu Bosnia şi marino, format din 13 jucători din străinătate şi alţi 13 fotbalişti care evoluează în prima ligă din România. Printre jucătorii surpriză care lipsesc de pe lista lui Mircea Lucescu se află şi Alex Dobre de la Rapid. Basarab Panduru a […] The post De ce lipseşte de la naţională “cel mai în formă jucător din campionat”? Mircea Lucescu, din nou criticat appeared first on Antena Sport.
19:00
România şi Bosnia se întâlnesc într-un meci decisiv, iar “tricolorii” speră la o calificare la Mondial. Veştile venite din tabăra Bosniei sunt foarte importante pentru Mircea Lucescu, care analizează fiecare detaliu. La scurt timp după ce a anunțat lotul pentru duelul cu România, selecționerul Sergej Barbarez (54 de ani) a primit o lovitură: Stjepan Radeljic […] The post S-a “rupt” înainte de Bosnia – România. E confirmare oficială: “Nu e disponibil” appeared first on Antena Sport.
18:40
Real Madrid i-a stabilit prețul lui Vinicius Jr! Pentru ce sumă ar putea pleca de pe ”Bernabeu” # Antena Sport
Situația lui Vinicius Junior este una incertă la Real Madrid, mai ales că el se află într-un conflict cu antrenorul Xabi Alonso. Reacția sa din meciul cu Barcelona a spus multe despre relația celor doi în acest sezon. Mai mult decât atât, brazilianul este curtat de cluburile din Arabia Saudită, care sunt gata să arunce […] The post Real Madrid i-a stabilit prețul lui Vinicius Jr! Pentru ce sumă ar putea pleca de pe ”Bernabeu” appeared first on Antena Sport.
18:20
“Nu vreau să fiu ca Ganea!” Mirel Rădoi a explicat motivul pentru care a plecat de la Universitatea Craiova # Antena Sport
Mirel Rădoi i-a explicat lui Mihai Rotaru motivul pentru care a demisionat de la Universitatea Craiova. Îmtr-o discuţie purtată la telefon, fostul tehnician al oltenilor i-a recunoscut patronului că este la un pas să cedeze nervos! El a dat exemplul Ganea şi ce s-a întâmplat în perioada în care acesta activa la Timişoara. Jucătorul a […] The post “Nu vreau să fiu ca Ganea!” Mirel Rădoi a explicat motivul pentru care a plecat de la Universitatea Craiova appeared first on Antena Sport.
