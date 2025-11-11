Spitalul privat Armonia, lăsat parțial fără autorizația de funcționare după moartea unei gravide, a reluat nașterile
HotNews.ro, 11 noiembrie 2025 14:20
Spitalul privat Armonia din Constanța, unde Ministerul Sănătății a închis blocul operator și secția ATI în urma unui control făcut în luna octombrie, după cazul Mădălinei, o tânără de 29 de ani care a murit la…
Acum 5 minute
14:40
„Unde e Andreea?”, parola care te poate scăpa de un abuzator când ești în oraș. PLUS: Reguli de siguranță pe care trebuie să le știe toate adolescentele # HotNews.ro
Siguranța femeilor a devenit iarăși subiect de discuție în spațiul public după ce o femeie din Teleorman, mama a trei copii, a fost ucisă sâmbăta trecută de fostul ei soț, în timp ce se afla…
Acum 15 minute
14:30
Dr. Cella Danielescu, Regina Maria: „Toți cei peste 40 ani ar fi bine să efectueze o ecografie abdominală de rutină la câțiva ani”. Reguli de urmat înainte de investigație # HotNews.ro
Ecografia abdominală este o investigație simplă, rapida si lipsita de riscuri care poate identifica diverse probleme de sanatate. „Cele mai frecvente cazuri pe care le depistez prin ecografia abdominală sunt steatoza hepatică, în termen popular ficatul…
Acum 30 minute
14:20
Ședință a coaliției, acum, după întâlnirea cu Nicușor Dan de la Cotroceni / E așteptată o decizie pentru administrația locală # HotNews.ro
Ședința coaliției de guvernare are loc de la ora 14:00, după ce liderii partidelor aflate la guvernare au avut, tot marți, o întâlnire la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, pe tema pensiilor magistraților. Ilie Bolojan,…
14:20
Acum o oră
14:10
„Justiția nu mai are nevoie de aplauze sau de huiduieli, ci de luciditate” / Apel lansat de avocați și un avertisment după „atacurile repetate” asupra Înaltei Curți, conduse de Lia Savonea # HotNews.ro
Uniunea Națională a Barourilor din România condamnă „atacurile repetate asupra Înaltei Curți de Casație și Justiție”, avertizând că reprezintă „un pericol pentru societate” și că „justiția riscă să fie înghițită de zgomotul public”. Demersul UNBR…
14:00
Schuster Boarding House: O bijuterie arhitecturală la poalele Tâmpei, pusă în valoare de ferestrele și balcoanele de mansardă VELUX # HotNews.ro
Te-ai întrebat vreodată cum lumina naturală poate transforma complet o clădire? Prin ferestrele și balcoanele sale de mansardă inovatoare, VELUX redefinește modul în care spațiile sunt percepute și trăite. Un exemplu remarcabil este Schuster Boarding…
14:00
Evenimentele din ultimele zile au atras emoție, atacuri și replici. Dar, dincolo de merite personale incontestabile și de numele prestigioase prinse în vortexul reacțiilor, în democrații lumea non guvernamentală nu se aliniază cu guvernele. Iar vicepremierii…
13:50
Salariu de până la 3.000 de euro pe lună pentru șoferii profesioniști indieni, căutați intens de angajatorii români # HotNews.ro
Deficitul tot mai mare de personal din transporturi determină companiile de profil din România să caute șoferi profesioniști din India, care pot câștiga lunar până la 3.000 de euro, în funcție de experiență și tipul…
Acum 2 ore
13:10
MAE ironizează afirmațiile Rusiei despre un presupus complot la baza Mihail Kogălniceanu: „Romanele sovietice de spionaj nu erau tocmai strălucite” # HotNews.ro
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Andrei Ţărnea, a reacționat, marți, la afirmațiile Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), care susține că a dejucat un complot al spionilor ucraineni și britanici legat de…
13:00
Bulgaria are rezerve de benzină pentru doar o lună înainte ca sancțiunile SUA împotriva Lukoil să intre în vigoare # HotNews.ro
Bulgaria mai are rezerve de benzină pentru aproximativ o lună, în condițiile în care se pregătește pentru intrarea în vigoare a sancțiunilor americane împotriva companiei ruse Lukoil, care deține cea mai mare rafinărie de petrol…
12:50
Alegeri pentru Primăria Capitalei. Coaliția VotCorect și Funky Citizens caută observatori la vot # HotNews.ro
Două asociații civice, coaliția VotCorect și Funky Citizens, acreditează observatori independenți care vor să supravegheze alegerile parțiale din 7 decembrie 2025, care vor avea loc în București și în alte 12 localități din țară. Orice…
Acum 4 ore
12:40
Un nou raport al BCE acuză China că face dumping în Uniunea Europeană de ani de zile, cu mult înainte de impunerea taxelor vamale americane # HotNews.ro
Cererea internă slabă din China, și nu taxele vamale impuse de Statele Unite, este principalul motiv pentru care China își varsă excedentul de produse pe piețele europene la prețuri de dumping, în detrimentul producătorilor locali,…
12:40
Șefa MAE sare în apărarea Oanei Gheorghiu: Oameni care au închis ochii la ingerințele Rusiei aruncă acum cu zoaie și minciuni exact în cei capabili # HotNews.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, intervine în scandalul momentului în România, în care este implicată Oana Gheorghiu, cofondatoare a Asociației „Dăruiește Viață” care a depus jurământul ca vicepremier în 30 octombrie. „Despre ce se întâmplă…
12:20
Oana Gheorghiu o contrazice pe Carmen Uscatu, care a spus că vicepremierul nu s-a retras din conducerea „Dăruiește Viață”: „Sunt surprinsă. Sper că e vorba de o neînțelegere a cadrului legal privind incompatibilitățile” # HotNews.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu spune că faptul că a rămas membru fondator al asociației „Dăruiește Viață” nu o face incompatibilă cu funcția din guvern. Ea îi răspunde astfel lui Carmen Uscatu, confondatoarea ONG-ului, care a spus într-un…
12:10
SONDAJ. Cum votează femeile și bărbații. Sociolog: „Electoratul masculin manifestă o tendință accentuată de orientare către partide cu discurs radical” # HotNews.ro
Un barometru realizat de INSCOP Research arată că cum ar vota românii în funcție de gen dacă duminica următoare ar avea loc alegeri parlamentare. Sociologul Remus Ștefureac a observat că femeile se raportează diferit față…
12:00
Povești din ZBOR: 6 elevi ne-au spus cum putem lupta cu prejudecățile față de tinerii din ziua de azi # HotNews.ro
La Vaslui, Capitala Tineretului din România 2025, s-au adunat sute de elevi, studenți și voluntari din toată țara la Summitul Tinerilor din România, ajuns la cea de-a zecea ediție. Este cel mai amplu eveniment dedicat…
12:00
Înțelegerea încheiată de Donald Trump cu unul dintre aliații importanți ai SUA s-a împotmolit din cauza unui submarin # HotNews.ro
La două săptămâni după ce președintele american Donald Trump și omologul său sud-coreean Lee Jae-myung s-au întâlnit și au anunțat că au ajuns la o înțelegere după luni întregi de negocieri privind taxele vamale și…
11:30
Finanțare de 23 milioane dolari pentru un startup românesc destinat cabinetelor veterinare și proprietarilor de animale. Fondul AI al Google, printre investitori # HotNews.ro
Un startup românesc, utilizat de proprietarii de animale de companie pentru a face programări la cabinetele veterinare, a obținut o finanțare de 23 de milioane de dolari, de la mari investitori externi, printre care și…
11:20
Una dintre comorile naturale ale Orientului Mijlociu se stinge bucată cu bucată din cauza unui invadator despre care se crede că a sosit în paleți din lemn # HotNews.ro
În inima sudului Libanului, acolo unde odinioară se ridicau păduri înalte și bogate de pini, are loc o criză tăcută. Conurile sunt goale, copacii se usucă, iar o pădure care a fost odinioară sursă de…
11:20
Ce fac România și Bulgaria în cazul Lukoil. Autoritățile bulgare au luat rapid o decizie privind gigantul petrolier rusesc aflat sub sancțiunile SUA / Guvernul României amână # HotNews.ro
Autoritățile bulgare au acționat rapid după ce gigantul Lukoil, aflat sub sancțiunile SUA, a rămas fără cumpărător pentru activele sale din străinătate. La sfârșitul săptămânii trecute, imediat după ce traderul de mărfuri Gunvor Group a…
11:20
O flacără văzută sub cabina unui avion Wizz Air abia aterizat pe Aeroportul Băneasa a evacuat cei peste 200 de pasageri # HotNews.ro
Incident aviatic a avut loc, în noaptea de luni spre marţi, pe Aeroportul Băneasa, după aterizarea unui avion al companiei Wizz Air, venit de la Barcelona, a transmis Compania Naţională de Aeroporturi Bucureşti. Reprezentanţii companiei…
10:50
„Pe tata l-am văzut o singură dată, când aveam 16 ani, și nu l-am putut privi în ochi. Cum a apărut la ușă bărbatul care îmi era părinte doar în acte și cine a fost tatăl meu adevărat” # HotNews.ro
Mi-am întâlnit tatăl biologic o singură dată în viață, când aveam vreo 16 ani. Nu m-a tulburat acea întâlnire și n-am simțit absolut nimic vizavi de bărbatul acela, care se uita cu o privire tâmpă…
10:50
Antoine Benech, Vice President Public Affairs & Sustainability, Pluxee Group: „Sustenabilitatea începe cu fiecare decizie pe care o luăm. Voucherele ecologice – un model european de succes de peste 15 ani, care promovează consumul responsabil” # HotNews.ro
Antoine Benech, Vice President Public Affairs & Sustainability la Pluxee Group, prezent la Climate Change Summit 2025, desfășurat recent la Palatul Parlamentului, din București, a vorbit despre modul în care compania își asumă responsabilitatea față…
10:50
Sunt dezvantajați copiii singuri la părinți? Ce arată cercetările și 4 recomandări pentru o relație sănătoasă # HotNews.ro
Părinții care au un singur copil se întreabă dacă a-l crește fără frați îl va face mai răsfățat, mai egoist sau mai singuratic. În absența unui frate sau a unei surori, temerile acestea sunt frecvente.…
Acum 6 ore
10:30
Warren Buffett a publicat ultimul dintre mesajele cu care a obișnuit de 65 de ani: „Voi intra într-o perioadă de tăcere” # HotNews.ro
Warren Buffett, în mesajul său anual către acționarii Berkshire Hathaway – o tradiție care datează din 1965 – a declarat că va „intra într-o perioadă de tăcere” după ce se va retrage la sfârșitul acestui…
10:30
Mihai Barbu, cel care l-a adus pe afaceristul Bogos în biroul lui Ilie Bolojan, a demisionat de la conducerea Autorității pentru Reformă Feroviară # HotNews.ro
Mihai Barbu, liderul PNL Vaslui și președintele Autorității pentru Reformă Feroviară, instituție din subordinea Ministerului Transporturilor, și-a înaintat demisia din funcție. Informația, anunțată inițial de Club Feroviar, a fost confirmată pentru HotNews de ministrul Transporturilor,…
10:20
Președintele PSD Sorin Grindeanu critică atât declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu pe tema pensiilor speciale, cât și demersul Consiliului Superior al Magistraturii împotriva acesteia, Grindeanu a spus, marți,pe Facebook, că apreciează demersul lui Nicușor Dan de…
10:20
Corespondență din Lisabona de la „Jocurile Olimpice” ale tehnologiei: Cum arată un „oraș al inovației” unde primarul tocmai a fost reales detașat și ce a spus Khaby Lame, cel mai urmărit user din lume pe TikTok # HotNews.ro
„Datorită agilității și proximității față de cetățeni, orașele sunt mai potrivite pentru a rezolva problemele cotidiene, chiar și în domenii care, în mod tradițional, țin de competența guvernelor centrale”, crede Carlos Moedas, primarul Lisabonei, oraș…
10:20
Avocatul lui Călin Georgescu spune că există „o singură soluție legală și temeinică” privind dosarul pentru propagandă legionară # HotNews.ro
Apărătorul lui Călin Georgescu, prezent marți dimineața la primul termen în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară, a declarat la ieșirea de la instanță că există o singură variantă privind parcursul dosarului. „Am…
09:30
Louis Schweitzer, omul care a supravegheat privatizarea Renault, precum și achiziționarea Nissan, Dacia și Samsung Motors, a murit săptămâna trecută, la vârsta de 83 de ani, potrivit unui anunț al grupului francez, preluat de presa…
09:10
VIDEO Gestul făcut de Nicușor Dan când aude că „România riscă să piardă milioane de euro la final de lună” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan urmează să se vadă marți, de la ora 10:00, cu liderii coaliției de guvernare, pe agendă fiind subiectul pensiilor magistraților. Înainte de întâlnirea de la Palatul Cotroceni, Nicușor Dan a depus o…
08:50
Președintele Nicușor Dan a comentat marți dimineața disputa iscată între Consiliul Superior al Magistraturii și vicepremierul Oana Gheorghiu, după ce CSM i-a făcut plângere la parchet. „Cred că declarația doamnei viceprim-ministru a fost nefericită și…
Acum 8 ore
08:30
Complot cu baza Mihail Kogălniceanu, dejucat, susține fostul KGB: 3 milioane de dolari pentru un MiG-31 echipat cu racheta hipersonică Kinjal # HotNews.ro
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat că a dejucat un complot al spionilor ucraineni și britanici care voiau să-i convingă pe piloții ruși să fure un avion MiG-31 echipat cu o rachetă…
07:50
Nicușor Dan discută astăzi cu liderii coaliției despre pensiile magistraților. România riscă să piardă 231 de milioane de euro la final de lună # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan i-a convocat marți, de la ora 10:00, pe liderii formațiunilor aflate la guvernare, la Palatul Cotroceni, pentru a discuta despre pensiile magistraților, una dintre temele care macină coaliția. Dacă până la finalul…
07:30
ULTIMA ORĂ Dronă căzută în Tulcea, după un atac rusesc. Armata nu a putut ridica avioane de la sol din cauza vremii # HotNews.ro
Rusia a lansat un noi atacuri aeriane în noaptea luni spre marți asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, informează MApN. Radarele MApN au semnalat prezența unor grupuri de drone în zona adiacentă spațiului aerian național,…
07:20
Revocarea Liei Savonea de la vârful Instanței Supreme, cerută în stradă. Protest anunțat în fața ÎCCJ. „Venim cu un propriu rechizitoriu” # HotNews.ro
Mai multe organizații civice, printre care Corupția Ucide, Rezistența, Inițiativa Timișoara și Inițiativa România, organizează un protest vineri, 14 noiembrie, în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție, cerând revocarea judecătoarei Lia Savonea din funcția…
07:20
Zi importantă pentru Călin Georgescu. Judecătorii vor decide dacă va fi judecat pentru propagandă legionară sau dacă dosarul va fi restituit la Parchet # HotNews.ro
Călin Georgescu este așteptat, marți, la Judecătoria Sectorului 1, unde este termen pentru judecarea excepțiile ridicate în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară. Cel de-al doilea dosar, în care Călin Georgescu este judecat…
07:10
Cum a ajuns gruparea minorităților naționale să primească mai mulți bani de la stat decât partidele. UDMR încasează zeci de milioane de lei / Câți bani iau celelalte 19 minorități # HotNews.ro
Guvernul Bolojan a tăiat 10% din banii dedicați minorităților naționale la rectificarea bugetară realizată pe 1 octombrie, o informație care nu a fost anunțată public, confirmată pentru HotNews de secretarul general al Executivului, Radu Oprea.…
07:10
Prinsă că deversează în Las Vegas, o companie a lui Elon Musk a spus că încetează. Ce a făcut, de fapt # HotNews.ro
O autoritate de reglementare în domeniul mediului a amendat Boring Company, startup-ul de săpat tuneluri a lui Elon Musk, cu aproape 500.000 de dolari după ce compania a deversat „fluide de foraj” în gurile de…
07:00
EXCLUSIV SURPRIZĂ Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, vor magazinele Carrefour din România. Auchan și proprietarul Froo, de asemenea pe listă # HotNews.ro
Antreprenorii Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman, se află pe lista de investitori care au depus oferte pentru achiziția rețelei Carrefour în România. Oferte au mai depus Zabka, cel mai mare retailer de proximitate din…
07:00
INTERVIU Carmen Uscatu, cofondatoarea „Dăruiește Viață”, spune că vicepremierul Oana Gheorghiu nu s-a retras din Adunarea Generală a ONG-ului și crede că asta este „o incompatibilitate” # HotNews.ro
„Sponsorii ne pun întrebări, unii donatorii se retrag, alții rămân”, spune Carmen Uscatu, cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață”, despre efectul numirii Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier al României, într-un interviu pentru publicul HotNews. „O vulnerabilitate…
Acum 24 ore
00:00
În Belgia a fost lansat partidul „TRUMP”. Numele, inspirat de „simbolul suprem al populismului” # HotNews.ro
Un partid francofon de extremă dreapta din Belgia, care poartă ca acronim numele actualului președinte american, a fost lansat recent de fostul lider al formațiunii Frontul Național belgian, a relatat publicația locală BRUZZ, luni, potrivit…
10 noiembrie 2025
23:50
Un fost vicepremier spune că „Oana Gheorghiu poate sesiza, la rândul ei, organele de urmărire penală”, după ce a fost reclamată de CSM. Argumentul invocat # HotNews.ro
Ana Birchall, fost vicepremier și ministru al Justiției, a declarat luni seară că Oana Gheorghiu poate formula o plângere penală privind săvârșirea infracțiunii de inducere în eroare a organelor judiciare, după ce actualul vicepremier a…
23:40
Scut financiar sau colac de salvare? Banii pe care mizează Ungaria, după înghețarea fondurilor europene # HotNews.ro
Aflată în căutarea unor alternative la finanțarea venită din partea UE, Ungaria elaborează un acord-cadru cu Washingtonul care poate include cooperarea în domeniul swap-urilor (schimburi comericale), facilități de împrumut și credite bancare pentru dezvoltare sau…
23:20
Papa Leon va primi la Vatican zeci de actori și regizori de la Hollywood / Care sunt filmele sale preferate # HotNews.ro
Aproximativ treizeci de vedete de la Hollywood, printre care Cate Blanchett, Chris Pine și Adam Scott, se vor întâlni în weekend cu Papa Leo, a anunțat luni Vaticanul, conform Reuters. La audiența specială de la…
23:00
Fiul președintelui din Columbia, pus sub acuzare. Nicolas Petro a dat vina pe sancțiunile americane pentru absența din instanță # HotNews.ro
Fiul cel mare al președintelui columbian Gustavo Petro, Nicolas, a fost inculpat luni pentru șase capete de acuzare referitoare la presupuse fapte de corupție din perioada în care a fost parlamentar, transmite AFP. În 2023,…
22:50
Cine este Timur Mindich, omul de afaceri din cercul lui Zelenski aflat în centrul anchetei majore de corupție # HotNews.ro
Timur Mindich, un om de afaceri apropiat al președintelui Volodimir Zelenski, este investigat într-un amplu dosar de corupție care vizează inclusiv compania energetică de stat Energoatom, potrivit unor surse citate de presă. Mindich ar fi…
22:40
SuperLiga: Sorin Cârțu reacționează după plecarea lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova: „Asta ar fi trebuit să facă” # HotNews.ro
Sorin Cârțu, președintele de onoare al Universității Craiova, și-a exprimat regretul după ce antrenorul Mirel Rădoi a ales să demisioneze din funcția de antrenor al echipei din Bănie. „Si pentru mine a fost o plecare…
22:30
Traian Băsescu, sceptic că dreapta are șanse să câștige Primăria Capitalei: „Așa ceva încă n-am mai pomenit” # HotNews.ro
Cursa electorală pentru Primăria Bucureștiului este una echilibrată, consideră fostul președinte Traian Băsescu, potrivit căruia partidele politice de dreapta par să fi căzut „în plasa PSD”. „Sincer, cred că e o competiție robustă, este o…
22:10
Ministrul Justiției spune că nu a semnat plângerea CSM împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu # HotNews.ro
Ministrul Justiției, membru de drept al Consiliului Superior al Magistraturii, a declarat luni seară pentru G4Media că nu a semnat plângerea care o vizează pe vicepremierul Oana Gheorghiu, acuzată de CSM de „incitare la violență,…
