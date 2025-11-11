Momente de groază în București. Un bărbat a fost înjunghiat de 33 de ori. Atacul s-a petrecut pe stradă
Newsweek.ro, 11 noiembrie 2025 14:20
Un bărbat se află în stare critică după ce a fost atacat pe o stradă din București. Un tânăr l-ar fi...
• • •
Acum 5 minute
14:40
Virgil Popescu: Statul român trebuie să clarifice urgent situaţia activelor Lukoil, de pe teritoriul ţării # Newsweek.ro
Europarlamentarul PNL Virgil Popescu, fost ministru al Energiei, transmite, marţi, că statul român t...
Acum 15 minute
14:30
Iranul crește producția de rachete pentru un nou război cu Israelul. Vrea să tragă 2000 de rachete simultan # Newsweek.ro
Iranul afirmă că are mai multe rachete acum decât avea în timpul Războiului de 12 Zile cu Israelul. ...
Acum 30 minute
14:20
Acum o oră
14:10
Grevă în transportul public în Italia. Atenționare de călătorie de la Ministerul de Externe # Newsweek.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Italia, unde vineri est...
14:00
VIDEO Un robot umanoid de 80.000 $, pus să demonstreze că poate să gătească ca un chef. A distrus bucătăria! # Newsweek.ro
Se pare că mai e mult timp până când roboții vor fi capabili să le salveze pe gospodine. Încrezător ...
Acum 2 ore
13:40
Postul Crăciunului începe anul acesta mai devreme. Care sunt zilele de dezlegare la pește? # Newsweek.ro
Postul Crăciunului începe anul acesta mai devreme. Care sunt zilele de dezlegare la pește? Postul Na...
13:40
Șofer la salubritate, acuzat că a furat peste 100.000 de la colegi. Ce făcea când ei goleau tomberoanele # Newsweek.ro
Un șofer pe o mașină de salubritate este reținut după ce a furat peste 100.000 de lei de la colegii ...
13:20
Război hibrid contra României. FSB susține că blocat Ucraina să trimită un MiG peste baza de la Kogălniceanu # Newsweek.ro
Rusia desfășoară un adevărat război informațional la adresa NATO, acuzând fără dovezi, că Ucraina ar...
13:10
Oana Gheorghiu, după declarațiile lui Carmen Uscatu: Activitatea mea din Guvern nu interferează cu asociația # Newsweek.ro
Oana Gheorghiu respinge acuzațiile de incompatibilitate, afirmând că s-a autosuspendat din funcțiile...
12:50
Fotbal:Lamine Yamal, exclus din lotul Spaniei după ce a urmat un tratament fără acordul medicilor # Newsweek.ro
Lamine Yamal nu va juca pentru La Roja în meciurile cu Georgia şi Turcia din preliminariile Cupei Mo...
Acum 4 ore
12:40
Populaţia Spaniei a ajuns la un maxim istoric de 49,4 milioane de locuitori datorită străinilor # Newsweek.ro
Populaţia Spaniei a crescut cu 105.488 persoane în al treilea trimestru al acestui an şi, la 1 octom...
12:40
EXCLUSIV Averea lui Dani Mocanu: Mercedes și Ferarri pe numele surorii de 20 ani. Banii, scoși prin Gibraltar # Newsweek.ro
Averea lui Dani Mocanu e pusă pe numele surorii sale de 20 ani. Banii din Instagram sunt scoși prin ...
12:30
Imobiliarele comerciale duduie în România. Cererea de spaţii de închiriat a crescut cu 64% față de 2024 # Newsweek.ro
Piața imobiliară comercială, pentru spații industriale și logistice, duduie în România. Cererea de s...
12:20
VIDEO Atac cu drone în Rusia. O rafinărie strategică rusească, în flăcări.Explozii la baza militară Engels # Newsweek.ro
Mai multe explozii au zguduit orașele rusești Saratov și Engels în noaptea trecută provocând incendi...
12:10
Rheinmetall propune României tancul Panther KF51 pentru contractul de 216 blindate de 6.500.000.000 € # Newsweek.ro
România este în discuții cu Rheinmetall privind un pachet de sisteme terestre care pune accent pe fa...
12:00
Aveți grijă de unde luați bani cu împrumut! Mai multe IFN-uri, amendate cu 1.500.000 lei. Ce a descoperit ANPC # Newsweek.ro
ANPC a verificat peste 570 de Instituții Financiar Bancare (IFN), care acordă credite mult mai ușor ...
11:50
Câte mii de lei câștigă un administrator de bloc? Ce roluri au președintele și cenzorul? # Newsweek.ro
Câte mii de lei câștigă un administrator de bloc? În cadrul asociațiilor de proprietari din România,...
11:40
Veste proastă pentru șoferi și scumpiri în lanț! Prețul motorinei, 8,5 lei de la 1 ianuarie 2026? # Newsweek.ro
În ultima lună, în România, carburanții s-au scumpit cu peste 40 de bani per litru. Iar astăzi, 11 n...
11:30
Incident șocant la un liceu din Cluj, O elevă a fost împușcată în față cu o armă de Airsoft # Newsweek.ro
Un incident grav a avut loc la Colegiul „George Coșbuc” din Cluj-Napoca, unde o elevă a fost împușca...
11:10
Furie la Moscova. UE interzice vizele Schengen multiple pentru ruși: „La naiba cu Europa voastră” # Newsweek.ro
Decizia Uniunii Europene de a interzice vizele Schengen cu intrări multiple pentru majoritatea cetăț...
11:00
Ciprian Ciucu, dat în judecată de un dezvoltator imobiliar. Îi cere 27.000.000 €: „E nițel șocant, recunosc” # Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 al Capitalei, afirmă că a fost dat în judecată de un dezvoltato...
10:50
Pîslaru, după declarațiile Oanei Gheorghiu: Blocarea pensiilor speciale ne costă 231.000.000 € # Newsweek.ro
România și-a asumat reforma pensiilor magistraților prin angajamentele din PNRR iar blocarea acestui...
Acum 6 ore
10:40
Bilanţul victimelor taifunului Fung-wong a crescut la 18 morţi.
10:30
Sistemul secret care cântărește mașinile în trafic. Amendă de 450 € și descărcarea mărfii pe loc # Newsweek.ro
Un sistem secret capabil să cântărească mașinile direct în trafic va fi implementat începând din 202...
10:30
Veste proastă, pentru bloggeri și site-uri! Facebook elimină plug-in-urile pentru „Like” și „Share” # Newsweek.ro
Bloggerii și site-urile care de 15 ani și-au crescut audiența și paginile de Facebook cu ajutorul pl...
10:20
VIDEO Ciprian Ciucu: „Bucureștiul are nevoie de o reformă serioasă, pe mai multe planuri” # Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, candidat la alegerile pentru Primăria Capitalei, vorbește deschis despre nevoia unei ...
10:10
O renumită fabrică de porțelan, amenințată de faliment. Îngenunchiată de un partener de afaceri # Newsweek.ro
O renumită fabrică de porțelan, amenințată de faliment. A supraviețuit Războaielor Mondiale dar un l...
10:10
Crimă în secția de terapie intensivă. Un bărbat de 32 de ani a ucis un pacient. Cum a fost posibil? # Newsweek.ro
Un incident dramatic a avut loc la o clinică din Köln, Germania. Un bărbat în vârstă de 32 de ani ar...
10:00
Nicușor Dan, despre disputa Oana Gheorghiu-CSM: Nu voi semna cererea de urmărire penală # Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a comentat marţi dimineaţă disputa dintre magistraţi şi vicepremierul Oana ...
09:50
Sorin Grindeanu, reacție la decizia CSM privind declarațiile Oanei Gheorghiu: „E exagerat” # Newsweek.ro
Sorin Grindeanu reacționează după ce Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat că-i face plânger...
09:30
Începe procesul lui Călin Georgescu pentru propagandă extremistă. Riscă 20 de ani de închisoare # Newsweek.ro
Zi decisivă pentru Călin Georgescu, fostul candidat la președinția României susținut la vedere de Ru...
09:20
Ana Birchall spune că Oana Gheorghiu poate sesiza organele de anchetă în legătură cu CSM „Închisoare de 3 ani” # Newsweek.ro
Continuă războiul dintre oana Gheorghiu și CSM pe tema pensiilor speciale. Intervine Ana Birchall ca...
09:20
Casa de Pensii face anunțul așteptat de 2.400.000 pensionari. „Banii sunt la bănci”. Când intră pensia pe card # Newsweek.ro
Casa de Pensii tocmai a făcut anunțul așteptat de milioane de pensionari. „Banii sunt la bănci”. Cân...
09:10
Ajutor la pensie de 150 de lei, înainte de Crăciun. Cine primește sprijinul și cum beneficiezi de el? # Newsweek.ro
Ajutor la pensie de Crăciun. Unele primării acordă, cu ocazia Crăciunului, ajutoare financiare perso...
09:00
Ziua de marți aduce vreme închisă în Muntenia, în Dobrogea și în sudul Moldovei, pe unde o să plouă
08:50
VIDEO Autostrada A1, tot mai aproape de finalizare. Când vom putea circula prin Tunelul Margina–Holdea # Newsweek.ro
Lucrările la secțiunea Margina–Holdea a autostrăzii A1 avansează rapid. Directorul CNAIR, Cristian P...
Acum 8 ore
08:40
Panică, marți dimineață, pe aeroportul Băneasa, din Capitală. Pasagerii unui avion care venea din Ba...
08:20
De la diabet la dietă globală: cum medicamentele GLP-1 rescriu regulile sănătății și alimentației # Newsweek.ro
Medicamentele destinate scăderii în greutate elimină poftele alimentare. Vă uitați la o prăjitură fă...
08:20
Rusia bombardează din nou la granița României. RO-Alert în Tulcea. Dronă rusească prăbușită la Grindu # Newsweek.ro
Noi atacuri aeriene lansate de Rusia în noaptea de luni spre marți au vizat porturile ucrainene de l...
08:10
Începe depunerea candidaturilor pentru alegerile parţiale, mai puţin pentru Capitală şi Buzău # Newsweek.ro
Perioada de depunere a candidaturilor pentru alegerile partiale din 7 decembrie începe marţi, când p...
07:50
Unitate NATO pentru debarcări rapide. 150 de soldați, gata de raiduri să preia nave și platforme petroliere # Newsweek.ro
Grupul Maritim de Operațiuni Speciale din Marea Britanie execută misiuni pentru recucerirea rapidă a...
07:50
Octavian Berceanu susține că i s-au oferit 10 milioane de euro pentru o afacere cu muniție din Kazahstan # Newsweek.ro
Fostul comisar-şef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, a declarat că i s-au propus 10 milioane de...
07:30
Adormi în fiecare seară cu televizorul deschis? De ce trebuie să renunți definitiv la acest obicei # Newsweek.ro
Adormi în fiecare seară cu televizorul deschis? Este momentul să renunți la acest obicei, deoarece l...
07:20
Horoscop 12 noiembrie. Luna în Leu strică rutina Berbecilor. Taurii, discuții intense. Scorpionii, schimbări # Newsweek.ro
Horoscop 12 noiembrie. Luna în Leu strică rutina Berbecilor. Taurii au parte de discuții intense aca...
07:10
Membru CSM Fănel Mihalcea: 43.000 lei salariu, 27.000 lei pensie specială. Fiica lui este deputat PSD # Newsweek.ro
Fănel Mihalcea, fost prim procuror la Parchetul Brăila, are o pensie specială de 27.000 lei și un sa...
Acum 12 ore
06:10
Care bănci virează pensia pe card miercuri dimineața și care după masa? Care bănci iau comision la retragere # Newsweek.ro
Ziua de miercuri 12 noiembrie este importantă pentru pensionari. Asta deoarece se încarcă pensiile p...
Acum 24 ore
22:40
Ce a început în 2012 ca un simplu canal de YouTube în limba română a devenit astăzi un grup media co...
22:40
Calendarul pensionării femeilor în 2026, lună cu lună. Cum se depune cererea pentru pensie # Newsweek.ro
În 2026, va începe să se simtă efectul tranziției spre vârsta standard de pensionare pentru femeile ...
22:40
Omul de afaceri ieșean Gheorghe Ionescu nu va mai demola Hotelul Perla din Mamaia, îl va restaura # Newsweek.ro
Blocat de o decizie administrativă venită pe neașteptate, proiectul de 12 milioane de euro, care pre...
22:30
2.500.000.000 € sunt fondurile PNRR pentru care Ilie Bolojan pregăteşte o nouă cerere de plată # Newsweek.ro
2.500.000.000 € este valoarea totală a fondurilor din PNRR, pentru care prim-ministrul Ilie Bolojan ...
