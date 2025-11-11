Umbrărescu contestă rezultatul licitației pentru o nouă autostradă în România VIDEO

12:30

Ministerul Finanțelor consideră că este o idee bună ca la regimul de impozitare, în regim de microîntreprindere, să existe o singură cotă de impozit, față de 1% și 3% în prezent. Regimul micro a fost restrâns drastic ca parte a PNRR, plafonul de venituri anuale pentru încadrarea unei firme la acest sistem de impoziate, mai avantajos în multe cazuri, urmând să ajungă anul următor la 100.000 de euro, după reduceri succesive de la nivelul de 1 milion de euro.