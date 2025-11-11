Mihai Popescu, aflat în perioada de recuperare după accidentarea gravă suferită în meciul cu Austria, i-a vizitat pe tricolori la Mogoşoaia

Primasport.ro, 11 noiembrie 2025 14:20

Mihai Popescu, aflat în perioada de recuperare după accidentarea gravă suferită în meciul cu Austria, i-a vizitat pe tricolori la Mogoşoaia

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 30 minute
14:20
Novak Djokovic a sărbătorit al 101-lea titlu la Atena cu dalmaţieni Primasport.ro
Novak Djokovic a sărbătorit al 101-lea titlu la Atena cu dalmaţieni
14:20
Mihai Popescu, aflat în perioada de recuperare după accidentarea gravă suferită în meciul cu Austria, i-a vizitat pe tricolori la Mogoşoaia Primasport.ro
Mihai Popescu, aflat în perioada de recuperare după accidentarea gravă suferită în meciul cu Austria, i-a vizitat pe tricolori la Mogoşoaia
Acum 2 ore
13:40
Revenire importantă în lotul Rapidului! Victor Angelescu: „Poate prinde ultimele 2-3 etape din an” Primasport.ro
Revenire importantă în lotul Rapidului! Victor Angelescu: „Poate prinde ultimele 2-3 etape din an”
Acum 4 ore
12:30
OMODA & JAECOO – Designul viitorului începe aici Primasport.ro
OMODA & JAECOO – Designul viitorului începe aici
12:20
CCA a oferit verdictul! Greşeală mare de arbitraj în partida Dinamo – Csikszereda Primasport.ro
CCA a oferit verdictul! Greşeală mare de arbitraj în partida Dinamo – Csikszereda
11:30
EXCLUSIV | Mihai Stoica, dezvăluiri despre plecare lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii: „E o prostie” Primasport.ro
EXCLUSIV | Mihai Stoica, dezvăluiri despre plecare lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii: „E o prostie”
10:50
Scandalul pariurilor ia amploare în Turcia! Mai mulţi arbitri au fost reţinuţi Primasport.ro
Scandalul pariurilor ia amploare în Turcia! Mai mulţi arbitri au fost reţinuţi
Acum 6 ore
10:40
Anunţat drept favorit pentru a-i succeda lui Didier Deschamps, Zinédine Zidane confirmă revenirea sa iminentă: „În curând, voi antrena” Primasport.ro
Anunţat drept favorit pentru a-i succeda lui Didier Deschamps, Zinédine Zidane confirmă revenirea sa iminentă: „În curând, voi antrena”
10:30
Jannik Sinner, debut cu victorie la Turneul Campionilor Primasport.ro
Jannik Sinner, debut cu victorie la Turneul Campionilor
10:20
Cristi Chivu îi cucereşte pe italieni pe zi ce trece: „Acestea sunt exact calităţile care caracterizează Interul. Vertical şi agresiv ca niciodată” Primasport.ro
Cristi Chivu îi cucereşte pe italieni pe zi ce trece: „Acestea sunt exact calităţile care caracterizează Interul. Vertical şi agresiv ca niciodată”
09:50
Mircea Lucescu a apelat la ajutorul divin! Ce s-a întâmplat în cantonamentul echipei naţionale cu doar câteva zile înaintea meciurilor cu Bosnia şi San Marino Primasport.ro
Mircea Lucescu a apelat la ajutorul divin! Ce s-a întâmplat în cantonamentul echipei naţionale cu doar câteva zile înaintea meciurilor cu Bosnia şi San Marino
Acum 24 ore
23:40
Se întâmplă la FCSB! Jucătorul lui Becali a ”fugit” din hotel după meci şi s-a întors la micul dejun: ”Bă, atât de inconştient să fii nici măcar să nu vii mai devreme ca să nu ştie nimeni că ai plecat?” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Se întâmplă la FCSB! Jucătorul lui Becali a ”fugit” din hotel după meci şi s-a întors la micul dejun: ”Bă, atât de inconştient să fii nici măcar să nu vii mai devreme ca să nu ştie nimeni că ai plecat?” | VIDEO EXCLUSIV
23:30
Forţa din Superligă nu se gândeşte la titlu: ”Avem nişte obiective intermediare!” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Forţa din Superligă nu se gândeşte la titlu: ”Avem nişte obiective intermediare!” | VIDEO EXCLUSIV
22:50
”Vor fi amenzi poate unice în fotbalul românesc!”. A fost anunţată revoluţia la FCSB, după un nou meci slab | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
”Vor fi amenzi poate unice în fotbalul românesc!”. A fost anunţată revoluţia la FCSB, după un nou meci slab | VIDEO EXCLUSIV
22:40
Surpriză mare! Andres Iniesta, în centrul unei anchete de fraudă Primasport.ro
Surpriză mare! Andres Iniesta, în centrul unei anchete de fraudă
22:30
Vedetele susţin România! Fă-o şi tu, doar aşa câştigăm împreună: mesajul tău ajunge la tricolori. Bosnia – România, la Prima TV Primasport.ro
Vedetele susţin România! Fă-o şi tu, doar aşa câştigăm împreună: mesajul tău ajunge la tricolori. Bosnia – România, la Prima TV
22:20
Victor Piţurcă l-a luat la rost pe Rădoi după ce a plecat de la Universitatea Craiova: „Meseria de antrenor e extrem de dificilă. După cum se vede, Mirel are o problemă” Primasport.ro
Victor Piţurcă l-a luat la rost pe Rădoi după ce a plecat de la Universitatea Craiova: „Meseria de antrenor e extrem de dificilă. După cum se vede, Mirel are o problemă”
22:00
VIDEO | ASA Târgu Mureş – Poli Iaşi 4-0! Gazdele au făcut recital contra unei formaţii cu mari pretenţii Primasport.ro
VIDEO | ASA Târgu Mureş – Poli Iaşi 4-0! Gazdele au făcut recital contra unei formaţii cu mari pretenţii
21:40
VIDEO | ASA Tg. Mureş – Poli Iaşi, 4-0! Scor de neprezentare reuşit de gazde Primasport.ro
VIDEO | ASA Tg. Mureş – Poli Iaşi, 4-0! Scor de neprezentare reuşit de gazde
21:20
LIVE VIDEO | ASA Tg. Mureş – Poli Iaşi, ASTĂZI, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Scor de neprezentare reuşit de gazde Primasport.ro
LIVE VIDEO | ASA Tg. Mureş – Poli Iaşi, ASTĂZI, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Scor de neprezentare reuşit de gazde
21:00
LIVE VIDEO | ASA Tg. Mureş – Poli Iaşi, ASTĂZI, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Bîrnoi face dubla Primasport.ro
LIVE VIDEO | ASA Tg. Mureş – Poli Iaşi, ASTĂZI, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Bîrnoi face dubla
21:00
Marius Şumudică a distrus titularul de la Universitatea Craiova: ”Zero tehnică!” Primasport.ro
Marius Şumudică a distrus titularul de la Universitatea Craiova: ”Zero tehnică!”
20:40
Suma de bani pierdută de Mirel Rădoi, după ce antrenorul şi-a dat demisia! Mihai Rotaru a dezvăluit tot Primasport.ro
Suma de bani pierdută de Mirel Rădoi, după ce antrenorul şi-a dat demisia! Mihai Rotaru a dezvăluit tot
20:30
Starul planetar şi-a dat acordul să joace gratis pentru echipă, dar legea nu îi permite: ”Nu trebuia să fiu o povară!” Primasport.ro
Starul planetar şi-a dat acordul să joace gratis pentru echipă, dar legea nu îi permite: ”Nu trebuia să fiu o povară!”
20:30
VIDEO | Taylor Fritz, victorie în două seturi la Turneul Campionilor Primasport.ro
VIDEO | Taylor Fritz, victorie în două seturi la Turneul Campionilor
20:20
LIVE VIDEO | ASA Tg. Mureş – Poli Iaşi, ASTĂZI, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele se distanţează pe tabelă Primasport.ro
LIVE VIDEO | ASA Tg. Mureş – Poli Iaşi, ASTĂZI, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele se distanţează pe tabelă
20:10
LIVE VIDEO | ASA Tg. Mureş – Poli Iaşi, ASTĂZI, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele deschid scorul Primasport.ro
LIVE VIDEO | ASA Tg. Mureş – Poli Iaşi, ASTĂZI, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele deschid scorul
20:00
LIVE VIDEO | ASA Tg. Mureş – Poli Iaşi, ASTĂZI, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Început tare de meci Primasport.ro
LIVE VIDEO | ASA Tg. Mureş – Poli Iaşi, ASTĂZI, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Început tare de meci
19:40
LIVE VIDEO | ASA Tg. Mureş – Poli Iaşi, ASTĂZI, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start întârziat de partidă Primasport.ro
LIVE VIDEO | ASA Tg. Mureş – Poli Iaşi, ASTĂZI, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start întârziat de partidă
18:40
Lucescu nu l-a luat la naţională, iar fostul mare internaţional nu a ezitat: ”E cineva mai în formă decât el?” | EXCLUSIV Primasport.ro
Lucescu nu l-a luat la naţională, iar fostul mare internaţional nu a ezitat: ”E cineva mai în formă decât el?” | EXCLUSIV
18:30
Probleme mari la Real Madrid! Stâlpul echipei s-a rupt Primasport.ro
Probleme mari la Real Madrid! Stâlpul echipei s-a rupt
18:20
ŞOC în SuperLigă! Un grup de jucători este suspectat de implicarea în meciuri trucate Primasport.ro
ŞOC în SuperLigă! Un grup de jucători este suspectat de implicarea în meciuri trucate
17:30
Rareş Ilie, o nouă prestaţie solidă în Serie B! Internaţionalul de tineret, lăudat de antrenorul lui Empoli Primasport.ro
Rareş Ilie, o nouă prestaţie solidă în Serie B! Internaţionalul de tineret, lăudat de antrenorul lui Empoli
17:10
Răsturnare de situaţie! Mirel Rădoi se poate întoarce oricând la Craiova! Totul a fost dezvăluit: ”Îmi asum!” Primasport.ro
Răsturnare de situaţie! Mirel Rădoi se poate întoarce oricând la Craiova! Totul a fost dezvăluit: ”Îmi asum!”
17:00
Fabulos! Lionel Messi, revenire de senzaţie pe Camp Nou Primasport.ro
Fabulos! Lionel Messi, revenire de senzaţie pe Camp Nou
17:00
Editorial Vlad Măcicăşan | Tehnica ce l-ar fi salvat pe antrenorul Mirel Rădoi Primasport.ro
Editorial Vlad Măcicăşan | Tehnica ce l-ar fi salvat pe antrenorul Mirel Rădoi
16:40
Daniel Bîrligea s-a separat de colegii săi! Motivul pentru care atacantul FCSB-ului nu a plecat cu autocarul echipei după meciul cu Hermannstadt Primasport.ro
Daniel Bîrligea s-a separat de colegii săi! Motivul pentru care atacantul FCSB-ului nu a plecat cu autocarul echipei după meciul cu Hermannstadt
15:50
Neymar, în centrul unui scandal de proporţii! Starul brazilian este acuzat că grăbeşte retrogradarea echipei Santos Primasport.ro
Neymar, în centrul unui scandal de proporţii! Starul brazilian este acuzat că grăbeşte retrogradarea echipei Santos
15:50
LIVE VIDEO | ASA Tg. Mureş – Poli Iaşi, ASTĂZI, de la 19:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Duel în lupta pentru promovarea în Superligă Primasport.ro
LIVE VIDEO | ASA Tg. Mureş – Poli Iaşi, ASTĂZI, de la 19:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Duel în lupta pentru promovarea în Superligă
15:00
OFICIAL | Mirel Rădoi NU mai este antrenorul Universităţii Craiova! Trei variante de înlocuitori anunţate de olteni | UPDATE Primasport.ro
OFICIAL | Mirel Rădoi NU mai este antrenorul Universităţii Craiova! Trei variante de înlocuitori anunţate de olteni | UPDATE
Ieri
14:20
OFICIAL | Mihai Rotaru a anunţat decizia finală în privinţa lui Mirel Rădoi: „Avem un eveniment la echipă” | UPDATE Primasport.ro
OFICIAL | Mihai Rotaru a anunţat decizia finală în privinţa lui Mirel Rădoi: „Avem un eveniment la echipă” | UPDATE
14:20
Motivul incredibil pentru care Mirel Rădoi şi-a dat demisia de la Craiova! Cine este principalul vinovat Primasport.ro
Motivul incredibil pentru care Mirel Rădoi şi-a dat demisia de la Craiova! Cine este principalul vinovat
13:50
Două modificări în lotul naţionalei de tineret pentru meciurile cu Finlanda şi Spania Primasport.ro
Două modificări în lotul naţionalei de tineret pentru meciurile cu Finlanda şi Spania
13:40
Nu e Edi Iordănescu! Antrenor aflat în pole position să îi ia locul lui Mirel Rădoi la Universitatea Craiova! A lucrat la Tottenham şi la Chelsea | UPDATE Primasport.ro
Nu e Edi Iordănescu! Antrenor aflat în pole position să îi ia locul lui Mirel Rădoi la Universitatea Craiova! A lucrat la Tottenham şi la Chelsea | UPDATE
13:20
Gigi Becali, atac DEVASTATOR după remiza cu Hermannstadt: "Capul tău n-are creier? Lasă-te!" Primasport.ro
Gigi Becali, atac DEVASTATOR după remiza cu Hermannstadt: "Capul tău n-are creier? Lasă-te!"
13:00
Lovitură de teatru! S-a încheiat şedinţa decisivă între Mirel Rădoi şi Mihai Rotaru! Patronul Craiovei a luat decizia finală: urmează anunţul oficial Primasport.ro
Lovitură de teatru! S-a încheiat şedinţa decisivă între Mirel Rădoi şi Mihai Rotaru! Patronul Craiovei a luat decizia finală: urmează anunţul oficial
12:40
Lovitură de teatru! Mihai Rotaru i-a acceptat demisia lui Mirel Rădoi! Fostul selecţioner al României, pe lista scurtă a oltenilor Primasport.ro
Lovitură de teatru! Mihai Rotaru i-a acceptat demisia lui Mirel Rădoi! Fostul selecţioner al României, pe lista scurtă a oltenilor
11:40
Reacţia conducerii lui "U" Cluj după ce s-a scris că Răzvan Zamfir, fost oficial la CFR, ar urma să ajungă pe Cluj Arena! | EXCLUSIV Primasport.ro
Reacţia conducerii lui "U" Cluj după ce s-a scris că Răzvan Zamfir, fost oficial la CFR, ar urma să ajungă pe Cluj Arena! | EXCLUSIV
11:40
Lovitură de teatru! Mihai Rotaru i-a acceptat demisia lui Mirel Rădoi! Ce antrenor va ajunge în Bănie Primasport.ro
Lovitură de teatru! Mihai Rotaru i-a acceptat demisia lui Mirel Rădoi! Ce antrenor va ajunge în Bănie
11:30
Terapia prin plutire oferă rezultate similare cu meditaţia Primasport.ro
Terapia prin plutire oferă rezultate similare cu meditaţia
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.