Mihai Popescu, aflat în perioada de recuperare după accidentarea gravă suferită în meciul cu Austria, i-a vizitat pe tricolori la Mogoşoaia
Primasport.ro, 11 noiembrie 2025 14:20
• • •
Acum 30 minute
14:20
Novak Djokovic a sărbătorit al 101-lea titlu la Atena cu dalmaţieni
14:20
Acum 2 ore
13:40
Acum 4 ore
12:30
OMODA & JAECOO – Designul viitorului începe aici
12:20
CCA a oferit verdictul! Greşeală mare de arbitraj în partida Dinamo – Csikszereda
11:30
10:50
Scandalul pariurilor ia amploare în Turcia! Mai mulţi arbitri au fost reţinuţi
Acum 6 ore
10:40
10:30
Jannik Sinner, debut cu victorie la Turneul Campionilor
10:20
09:50
Acum 24 ore
23:40
23:30
22:50
22:40
Surpriză mare! Andres Iniesta, în centrul unei anchete de fraudă
22:30
22:20
22:00
21:40
VIDEO | ASA Tg. Mureş – Poli Iaşi, 4-0! Scor de neprezentare reuşit de gazde
21:20
21:00
21:00
Marius Şumudică a distrus titularul de la Universitatea Craiova: ”Zero tehnică!”
20:40
20:30
20:30
VIDEO | Taylor Fritz, victorie în două seturi la Turneul Campionilor
20:20
20:10
20:00
19:40
18:40
18:30
Probleme mari la Real Madrid! Stâlpul echipei s-a rupt
18:20
17:30
17:10
17:00
Fabulos! Lionel Messi, revenire de senzaţie pe Camp Nou
17:00
Editorial Vlad Măcicăşan | Tehnica ce l-ar fi salvat pe antrenorul Mirel Rădoi
16:40
15:50
15:50
15:00
Ieri
14:20
14:20
13:50
13:40
13:20
13:00
12:40
11:40
11:40
11:30
Terapia prin plutire oferă rezultate similare cu meditaţia
