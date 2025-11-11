Când se pot obține cărțile electronice de identitate pentru românii din străinătate și documentele necesare
11 noiembrie 2025
Iată când se pot obține cărțile electronice de identitate pentru românii din străinătate și documentele necesare. Deocamdată, eliberarea cărții electronice de identitate (CEI) pentru cetățenii români care locuiesc în străinătate și nu mai au domiciliu în România nu este posibilă, deși cadrul legal a fost modificat în luna martie 2025. Astfel, autoritățile estimează depășirea impedimentelor […]
FOTO. Cum a început relația dintre Adela Popescu și Radu Vâlcan. ”Se uita într-un fel la mine care mi-a dat FIORI” # Gândul
Adela Popescu, în vârstă de 39 de ani, a povestit cum a început relația sa cu Radu Vâlcan, în vârstă de 48 de ani. Adela Popescu este căsătorită cu prezentatorul de televiziune Radu Vâlcan. Cei doi au împreună trei copii – Alexandru, Andrei și Adrian. La podcastul „Prima Dată cu Raluca Hagiu”, Adela Popescu a […]
O GREVĂ a angajaților va paraliza transportul local și aerian. Atenționare MAE pentru românii care ajung în Italia. 24 de ore de proteste de amploare # Gândul
O grevă a angajaților va paraliza vineri transportul local din Roma și transportul aerian din Italia, potrivit unei atenționări lansate de Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Oficialii MAE informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Italia asupra faptului că în 14 noiembrie va fi organizată o grevă în sectorul transportului public […]
Reacția MAE, după ce Rusia a anunțat că „a dejucat” un complot la baza Kogălniceanu: „Romanele sovietice de spionaj nu erau strălucite. Așa sunt și știrile rusești cu spioni de azi” # Gândul
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Andrei Ţărnea, a ironizat declarațiile Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB) care susține că a dejucat un complot ucraineano-britanic de a fura un avion MiG-31 și de a-l direcționa în zona bazei Kogălniceanu pentru a fi doborât. Potrivit acestuia, „știrile cu spioni ale Rusiei”, nu sunt […]
În plin scandal pe salariul minim, Curtea de Justiție decide că Uniunea Europeană nu poate interveni în stabilirea salariilor țărilor membre # Gândul
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis că Uniunea Europeană nu poate interveni direct în stabilirea salariilor din statele membre și nu poate impune criterii obligatorii pentru calcularea sau actualizarea salariului minim. Decizia vine în contextul în care, la noi, singurul consens la care s-a ajuns în privința salariului minim, este majorarea tichetelor de […]
Marcel Ciolacu: „Dezvoltarea Buzăului înseamnă continuitate, responsabilitate și proiecte concrete” # Gândul
În cursul zilei de luni, 10 noiembrie 2025, Marcel Ciolacu s-a întâlnit cu Petre Adrian Robert, vicepreședinte cu atribuții de președinte al Consiliului Județean Buzău. În cadrul întâlnirii, s-au abordat mai multe subiecte, printre care cele legate de proiectele aflate în derulare, în județ. De altfel, Marcel Ciolacu și Petre Adrian Robert au discutat și […]
Cum influențează Jupiter retrograd în Rac cele 12 zodii, în noiembrie 2025. De partea cui va fi norocul # Gândul
Jupiter retrograd în Rac aduce noi trăiri, situații și experiențe celor 12 zodii, în luna noiembrie 2025. Începând cu ziua de marți, 11 noiembrie 2025, unii dintre nativi vor avea de partea lor norocul. Alții vor cunoaște dezvoltarea personală și vor face introspecții. Accentul va fi pus pe progres. Zodia Berbec. Introspecția se va muta […]
Trei zodii care vor avea ȘANSA vieții în noiembrie 2025. Aceste oportunități rare apar o dată la 33 de ani # Gândul
Luna noiembrie 2025 vine cu o configurație astrală deosebită. Specialiștii în interpretarea semnelor spun că urmează schimbări majore pentru trei semne zodiacale. Lor li se va deschide o perioadă de renaștere și succes. De fapt, arată astrele, această ocazie rară apare o dată la aproximativ 33 de ani. Cele trei zodii norocoase în noiembrie 2025 […]
George Simion acuză „teroare politică” în România: „Nu mai e loc pentru opoziție. AUR e țintit de actuala putere” # Gândul
Liderul AUR, George Simion, acuză Guvernul Bolojan că ar fi instaurat „un climat de teroare politică” în România și susține că opoziția este tratată „ca un dușman intern”. „Ne confruntăm cu o situație fără precedent: opoziția e tratată ca un dușman intern, iar deciziile administrative sunt folosite ca arme politice. Nu pot exista doar , iar […]
Lovitură pe Wall Street: se retrage o legendă a lumii afacerilor, unul dintre cei mai mari miliardari ai lumii. A fost supranumit „ORACOLUL din Omaha” # Gândul
Warren Buffett, supranumit „Oracolul din Omaha”, și-a anunțat retragerea, încheind o carieră care a redefinit investițiile și a modelat piețele globale timp de peste 60 de ani. Ajuns la 95 de ani, Buffett spune că „va păstra tăcerea” înainte de a se retrage de la Berkshire Hathaway. El îi predă ștafeta lui Greg Abel. Încredere […]
Întâlnire istorică la Casa Albă între Donald Trump și președintele Siriei, al-Sharaa. Care sunt concluziile întâlnirii # Gândul
Donald Trump l-a primit luni la Casa Albă pe Ahmed al-Sharaa, fost lider al-Qaeda și ISIS și actual președinte al Siriei. Întâlnirea dintre cei doi a durat două ore, fără prezența presei, și a marcat aderarea țării arabe ca cel de-al 90-lea membru al coaliției împotriva Statului Islamic. Donald Trump a publicat pe pagina de […]
Cea mai nouă ediție a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, avându-l ca invitat pe jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu, a abordat influența Franței în România. Aceasta a fost vizibilă inclusiv la ceremonia de repatriere a rămășițelor pământești ale ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Ghica. Fastuosul eveniment a fost însoțit de un amplu discurs […]
Un „greu” al CSM intervine în scandalul Gheorghiu: „Discuția s-a încheiat în momentul în care s-a decis să se depună această plângere penală” # Gândul
Tensiunile dintre Consiliul Superior al Magistraturii și vicepremierul Oana Gheorghiu continuă să crească, după ce CSM a depus o plângere penală împotriva acesteia pentru „incitare la ură și discriminare”. Vicepreședintele instituției, Claudiu Sandu, a explicat că decizia a fost luată prin vot majoritar și că, din punctul de vedere al Consiliului, subiectul este închis până […]
Ferocitate ieșită din comun pe o stradă din București. Un bărbat a fost ÎNJUNGHIAT de 33 de ori. Cine este agresorul # Gândul
Ferocitate ieșită din comun pe o stradă din București, acolo unde un bărbat de 68 de ani a fost înjunghiat cu 33 de lovituri de cuțit în zona abdomenului, toracelui, membrelor și capului în Sectorul 2 al Capitalei. Agresorul, un tânăr de 20 de ani, a urmărit victima aproximativ 400 de metri înainte de atac. […]
Imagini de la înmormântarea femeii din Teleorman, ucisă de fostul soț. Primarul comunei: „Îi cunoșteam, erau niște apropiați ai mei” # Gândul
Astăzi are loc înmormântarea femeii din Teleorman, comuna Beciu, ucisă de fostul soț, chiar în timp ce se afla cu copilul de trei ani pe stradă. Femeia, mamă a trei copii minori, avea ordin de protecție împotriva agresorului, care o răpise și o violase. La înmormântarea femeii în vârstă de 25 de ani au venit […]
EPPO anunță soluționarea unui nou dosar de fraudă: subvenții deturnate de fermieri din Vâlcea în valoare de 1,2 milioane de euro # Gândul
Parchetul European din România (EPPO) a depus un rechizitoriu împotriva a trei persoane din județul Vâlcea pentru fraudă, în urma unei anchete privind proiecte de modernizare a sistemelor de irigații, susținute de Uniunea Europeană, transmite G4Media. Suspecții sun acuzați că au primit în mod nejustificat 1,2 milioane de euro. Potrivit EPPO, sunt vizate trei organizații […]
FOTO. Corina Caragea a dezvăluit care a fost cea mai SCUMPĂ vacanță. ”A meritat toți banii” # Gândul
Corina Caragea a dat detalii despre cea mai scumpă destinație de vacamță în care a fost. ”A meritat toți banii”, a afirmat vedeta. Corina Caragea este cunoscută publicului telespectator din postura de prezentatoare a știrilor sportive de la Pro TV. Aceasta este una dintre cele mai senzuale apariții de pe micile ecrane de la […]
A fost lansat primul trailer al filmului „Vrăjitorul de la Kremlin”. Jude Law, asemănare remarcabilă cu Vladimir Putin # Gândul
Studiourile franceze de film Gaumont au lansat primul trailer al filmului „Vrăjitorul Kremlinului”, bazat pe romanul cu același nume al lui Giuliano da Empoli. Lungmetrajul spune povestea unui strateg politic care îl ajută pe președintele rus Vladimir Putin să ajungă la putere în anii 1990. Filmul a avut premiera la Festivalul de Film de la […]
Un jurnalist îl acuză pe Nicușor Dan de „cea mai gravă imixtiune in justiția post-decembristă”. Președintele a anunțat că va bloca orice anchetă în cazul vicepremierului Gheorghiu # Gândul
Jurnalistul Bogdan Tiberiu Iacob îl acuză pe președintele Nicusor Dan de „cea mai gravă imixtiune politică post-decembristă” după ce a anunțat, la nici 24 de ore de la momentul la care CSM a anuntat sesizarea PICCJ, că va bloca orice urmărire penală a vicepremierului Oana Gheorghiu pentru incitare la violență, ură sau discriminare. Presedintele Romaniei a […]
Câștigătorul Asia Express care și-a luat lanț de aur de 1 kilogram din bazar. A defilat cu bijuteria pe stradă: „Așa a zis că-i place, să vadă lumea” # Gândul
Unul dintre concurenții de la Asia Express despre care se cunoaște, deja, că a câștigat competiția, își cumpărase, în urmă cu mulți ani, un lanț de aur de un kilogram dintr-un bazar turcesc. Episodul haios a fost adus în atenție chiar de unul dintre foștii colegi ai câștigătorului de la Antena 1. După ce și-a […]
Femicidul, un fenomen din ce în ce mai îngrijorător. Judecătorii îi tratează cu blândețe pe agresori # Gândul
A fost nevoie de trei ani și două procese lungi pentru ca un bărbat din județul Iași să ajungă, în cele din urmă, după gratii, deși își agresase în repetate rânduri soția. Singurul „noroc” al femeii, dacă-l putem numi așa, a fost că bătăile încasate nu au degenerat într-o tragedie. În acest caz, scrie Ziarul […]
Congresul PSD, cântecul de lebădă al social-democraților? Cristoiu: „A fost o povară pentru toată lumea” # Gândul
Va renaște PSD din propria cenușă? Recentul congres al PSD a fost una din temele abordate de Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat!, avându-l ca invitat special pe Ion Cristoiu. Prezent la fața locului, cunoscutul gazetar a oferit impresii la cald. Cea mai frapantă este aceea a unui consens ca în vremurile de tristă amintire, […]
Ioana Dogioiu face scut pentru vicepremierul lui Bolojan, după acuzațiile lui Uscatu: „Din punct de vedere legal, nu știu să existe vreo incompatibilitate” # Gândul
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a reacționat după ce cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață”, Carmen Uscatu, acuză că numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier afectează activitatea ONG-ului, pentru că deține în continuare funcții cu drept de decizie în cadrul organizației. Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, susține că din punct de vedere […]
Drona rusească și avioanele militare ținute la sol de condițiile meteo. Ce facem în caz de război și ce spun doi experți militari: „Nu cred că s-a dorit ieșirea în spațiu” / „Ni se confirmă că războiul este lângă noi” # Gândul
O nouă provocare rusească pentru România, după un val de atacuri aeriene lansate de Rusia asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. S-a dat alarma în localitatea tulceană Grindu, după ce radarele românești au detectat „un vehicul aerian”, căzut la aproximativ 5 kilometri sud de frontieră. Decizia care a deschis din nou o „Cutie a Pandorei” […]
Președintele Nicușor Dan se antepronunță și spune că va bloca de la început o anchetă penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, după solicitarea CSM către Parchetul General: „Nu voi semna începerea urmăririi penale” # Gândul
Nicușor Dan a avut o primă reacție, astăzi dimineață, după ce CSM a solicitat anchetarea penală a Oanei Gheorghiu pentru declarațiile făcute. Nicușor Dan s-a antepronunțat pe un demers al Justiției și spune că nu are de gând să semneze cererea de urmărire penală a Oanei Gheorghiu, dacă va fi solicitat. Președintele României a menționat […]
Ursula von der Leyen vrea să creeze o unitate de informații în cadrul Comisiei Europene, plasată sub conducerea sa # Gândul
Uniunea Europeană vrea să înființeze o unitate de informații în cadrul Secretariatului General al Comisiei Europene, cu scopul de a utiliza mai bine datele care provin de la agențiile de informații ale statelor membre. Comisia Europeană lucrează la un proiect prin care dorește să înființeze o unitate de informații în cadrul Secretariatului General. Conform Financial […]
Călin Georgescu: „Macron și Ursula nu mai reprezintă Europa. Frica plutește în aer, iar șahul se joacă până cade regele” # Gândul
Călin Georgescu a efectuat noi declarații, după ce a bifat prezența la secția de poliție din Buftea, pentru a semna controlul judiciar. În fiecare zi de marți, fostul candidat la prezidențialele din 2024 se prezintă în fața ofițerilor, pentru a semna documentul. Astăzi, a menționat că Emmanuel Macron, președintele Franței, și Ursula von der Leyen, […]
Vicepremierul Oana Gheorghiu, buimacă după acuzațiile partenerei de ONG: “Sunt surprinsă, sper că e o neînțelegere!” # Gândul
Vicepremierul Oana Gheorghiu reacționează după ce fosta sa colegă și parteneră de la Ascociația „Dăruiește Viață”, Carmen Uscatu, a declarat că numirea sa în Guvern a pus organizația „într-o situație vulnerabilă” în fața sponsorilor. În replică, Gheorghiu susține că a respectat toate procedurile legale și că și-a clarificat statutul în cadrul ONG-ului înainte de […]
Lamine Yamal, EXCLUS din lotul Spaniei! A urmat un tratament fără acordul medicilor selecționatei # Gândul
Lamine Yamal a fost exclus din lotul Spaniei, după ce a urmat un tratament fără acordul medicilor selecționatei. Lamine Yamal, noul copil-minune al fotbalului spaniol, a fost exclus din lotul naționalei pentru meciurile cu Georgia și Turcia, după ce selecționerul Luis de la Fuente a aflat că jucătorul Barcelonei a urmat o procedură medicală fără […]
Cum răspunde primarul din COTNARI criticilor legate de distrugea cetății getice de pe Dealul Cătălina: „Căutăm finanțare” # Gândul
Primarul comunei Cotnari, Vasile Crețu, vine cu explicații după criticile aduse autorităților locale de către arheologul Vasile Cotiugă, care a acuzat distrugeri repetate și lipsă de intervenție din partea administrației în cazul cetății getice de pe Dealul Cătălina. Într-un material publicat de Ziarul de Iași, edilul susține că se caută finanțare pentru punerea în valoare […]
Andreea Raicu, în vârstă de 48 de ani, a vorbit despre prietenii, explicând că și-a ales amicii după criteri bine stabilite. Andreea Raicu a avut o carieră de succes în televiziune. În plan personal, Andreea Raicu a avut mai multe relații, însă niciuna nu s-a finalizat cu o căsătorie. Într-un interviu pe care l-a acordat […]
Federația Română de Rugby a anunțat, luni seara, că are deja trei absențe în lotul echipei naționale pentru meciul test cu reprezentativa Statelor Unite. S-au alăturat delegației jucătorul de linia a doua Marius Antonescu (Narbonne), jucătorul de linia a treia Adrian Mitu (Soyaux-Angouleme) și aripa Nicolas Onuțu (CS Annonay), a precizat Federația pe pagina sa […]
Carmen Uscatu, cofondatoarea „Dăruiește Viață”: „Sunt răspunzătoare să continui proiectele, sunt responsabilă în fața donatorilor” # Gândul
Carmen Uscatu, cofondatoarea „Dăruiește Viață”, vorbește despre efectul numirii Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier al României, pe care, de altfel, a și a numit-o „o vulnerabilitate foarte mare”. Întrebată despre bani, și ce sume de bani ar fi sub semnul întrebării, Carmen Uscatu susține că nu a făcut un calcul. De asemenea, aceasta susține […]
Dinamoviștii s-au bucurat pentru eșecul lui FCSB din Europa League, mai cu seamă că la Young Boys Berna, adversara din grupe a campioanei României, a stat pe banca tehnică un fost jucător din „Groapă”. Zoltan Kadar (59 de ani) este în prezent unul dintre „secunzii” de la YBB. Kadar a jucat la Dinamo între 1991 […]
Jaful de la Luvru: Cine este „detectivul” misterios și elegant, fotografiat lângă polițiști în ziua spargerii. Imaginea lui a făcut înconjurul lumii # Gândul
Un adolescent de 15 ani din Paris a devenit o adevărată senzație a internetului, după ce a fost fotografiat de un jurnalist AP lângă ofițerii de poliție ce păzeau Muzeul Luvru, imediat după jaful de la Galeria Apollo. Imaginea care l-a făcut celebru a fost menită să documenteze scena unei crime. Trei ofițeri de poliție […]
Nicușor Dan merge pe varianta PSD și va face un grup de lucru pe reforma pensiilor magistraților SURSE # Gândul
După întâlnirea de la Cotroceni dintre președintele Nicușor Dan și membrii Coaliției, s-a stabilit că se va face un grup de lucru pe reforma pensiilor magistraților, așa cum a vrut PSD încă din octombrie, confirmă surse politice pentru Gândul. Președintele se va întâlni miercuri și cu partidele și magistrații pentru consultări la Palatul Cotroceni. Înainte […]
Actorul american Jeremy Renner, acuzat de hărţuire sexuală și comportament violent de regizoarea chineză Yi Zhou # Gândul
Regizoarea chineză Yi Zhou îl acuză pe actorul american Jeremy Renner de hărţuire sexuală. Astfel, într-o serie de postări pe Instagram, cineasta de 37 de ani a explicat faptul că actorul, starul din saga „Avengers”, ar fi conractat-o în iunie ca să-i trimită „o serie de imagini pornografice nesolicitate cu el însuşi prin mesaje private […]
Meteorologii Ease Weather anunță cum va fi vremea de 1 DECEMBRIE 2025. Ce haine vom purta de Ziua Națională # Gândul
Meteorologii Ease Weather anunță cum va fi vremea de 1 DECEMBRIE 2025. Ce haine vom purta de Ziua Națională. Meteorologii Ease Weather anunță cum va fi vremea de 1 DECEMBRIE 2025 Cu doar două zile de ninsoare în decembrie 2025, potrivit meteorologilor Ease Weather, copiii doar vor prinde „gustul” zăpezii și cam atât, pentru început. […]
Președintele PSD Gorj punctează marile priorități ale județului: susținerea Complexului Energetic Oltenia (CEO) și realizarea Drumului Expres Târgu Jiu – Craiova # Gândul
Președintele PSD Gorj, Mihai Weber, punctează marile priorități ale județului: susținerea Complexului Energetic Oltenia (CEO) și realizarea Drumului Expres Târgu Jiu – Craiova. „Gorjul are nevoie de stabilitate economică și de legături mai rapide cu restul țării”, spune deputatul Mihai Weber, președintele comisiei de apărare din Camera Deputaților. „Am făcut un apel către toate forțele […]
Marius Șumudică distruge tactica lui Mirel Rădoi! Mesaj pentru FOSTUL antrenor al Universității Craiova: „Dă dovadă de instabilitate psihică” # Gândul
Marius Șumudică a vorbit despre tactica echipei oltene din meciul cu UTA, 1-2, partidă după care Mirel Rădoi a demisionat. Șumudică, liber de contract, crede că Rădoi a greșit că a început titular cu Florin Ștefan în meciul dintre Universitatea Craiova și UTA, 1-2, dar și că a făcut schimbări neinspirate. Fostul antrenor al Rapidului […]
Calendar Ortodox 11 noiembrie 2025. Este pomenit Sfântul Mare Mucenic Mina din Cotiani. Rugăciune pe care să o rostești pentru protecție și ajutor # Gândul
Calendar Ortodox 11 noiembrie 2025. În fiecare an, pe 11 noiembrie, este pomenit Sfântul Mare Mucenic Mina din Cotiani. În această zi, unii dintre credincioși merg la biserică, se roagă și oferă pomană. Tot în această zi poate fi rostită o rugăciune pentru protecție și ajutor. Sursele bisericești arată că Sf. Mare Mucenic Mina era […]
O explozie a avut loc în capitala Pakistanului, la o zi după un incident similar în capitala Indiei. Sunt anunțate cel puțin 12 decese și 20 de răniți # Gândul
O explozie rară s-a produs marți în Islamabad, capitala Pakistanului. Cel puțin 12 persoane au fost ucise și 20 rănite, au anunțat oficialii. O sursă din domeniul securității din Pakistan a declarat pentru CNN că explozia de lângă Înalta Curte este investigată ca un atac sinucigaș. Explozia a avut loc în parcarea complexului judiciar aglomerat […]
Zi de foc la Cotroceni. Nicușor Dan a chemat coaliția la Palat ca să tranșeze problema reformei pensiilor magistraților # Gândul
Președintele Nicușor Dan i-a chemat la Palatul Cotroceni pe liderii coaliției de guvernare pentru o discuție pe tema reformei pensiilor magistraților, declarată neconstituțională de CCR. Convocarea are loc după ce CCR a publicat motivarea deciziei prin care a respins proiectul de lege asumat de Guvernul Bolojan. De luni bune, tema pensiilor magistraților a generat tensiuni […]
Partenera de ONG a vicepremierului Oana Gheorghiu îi cere DEMISIA din organizație și o acuză că-i periclitează activitatea din cauza INCOMPATIBILITĂȚII: „Am semnat contracte de sponsorizare în care am spus că nu avem membri în Guvern. Ne sună sponsorii, unii donatori s-au retras în ziua anunțului” # Gândul
Carmen Uscatu, cofondatoare „Dăruiește Viață”, spune că numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier deschide o „vulnerabilitate foarte mare” pentru ONG și a confirmat că aceasta nu s-a retras din Adunarea Generală. Declarațiile apar într-un interviu publicat pe HotNews. Uscatu spune că i-a cerut colegei sale „în mod formal și informal” să se retragă din […]
Meteorologii anunță o lună DECEMBRIE cu vreme neobișnuită. Ce se întâmplă în București și unde va ninge. Două hărți relevante # Gândul
Meteorologii anunță că urmează o lună decembrie cu vreme neobișnuită, schimbări importante fiind așteptate în perioada care vine atât în România, cât și la nivel internațional. Un vortex polar va afecta Statele Unite și o parte din Europa, iar consecințele se vor resimți și în țara noastră. Astfel, luna decembrie va fi una atipică, în […]
Pentru a te putea bucura de o experiență vizuală și audio superioară, trebuie să știi să alegi un smart TV. În funcție de caracteristicile acestuia, experiența cu smart TV-ul va fi influențată. Merită să cumperi televizorul cu diagonală mare, chiar dacă tu dispui de puțin spațiu? De ce este importantă diagonala și distanța de vizionare […]
Cântăreața Lavinia Pîrva, în vârstă de 40 de ani, a decis să înceapă o nouă etapă în viața sa. Aceasta este studentă la Psihlogie. Lavinia Pîrva a anunțat, pe contul său de pe o rețea de socializare, că este din nou studentă. Artista s-a înscris la facultatea de Psihologie și a explicat care a fost […]
Xiaomi 14T Pro reușește să livreze tot ceea ce promite. Specificațiile sale, mai ales la prețul foarte accesibil pe care-l are, sunt un adevărat avantaj. Xiaomi 14T Pro devine, astfel, un flagship care îți poate schimba percepția despre ceea ce oferă de regulă telefoanele din gama mid-premium. Dacă ești curios de ceea ce poate acesta, […]
Universitatea Craiova pune ANTRENOR străin, după plecarea lui Mirel Rădoi. „Avem o listă scurtă cu trei tehnicieni” # Gândul
Mirel Rădoi a demisionat de la Universitatea Craiova, decizia venind după meciul pierdut cu UTA, 1-2, în Superliga. Antrenorul de 44 de ani a preluat echipa pe 28 ianuarie, după ce a mai fost la formația olteană între 9 august și 8 decembrie 2022. Rădoi a reușit să califice Universitatea Craiova în premieră în competițiile […]
