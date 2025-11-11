Când se pot obține cărțile electronice de identitate pentru românii din străinătate și documentele necesare

11:40

Xiaomi 14T Pro reușește să livreze tot ceea ce promite. Specificațiile sale, mai ales la prețul foarte accesibil pe care-l are, sunt un adevărat avantaj. Xiaomi 14T Pro devine, astfel, un flagship care îți poate schimba percepția despre ceea ce oferă de regulă telefoanele din gama mid-premium. Dacă ești curios de ceea ce poate acesta, […]