Numirea șefilor serviciilor, discuție amânată SURSE

Cotidianul mi-a solicitat un interviu despre Corneliu Coposu, de la a cărui moarte se împlinesc 30 de ani. Întrebările ce mi-au fost trimise, și la care urma să răspund în scris, se refereau la trecut, dar solicitau și multe comparații cu prezentul politic al României. La cele din urmă mi-a fost imposibil să răspund – n-am fost capabil fie și numai să pomenesc numele lui Corneliu Coposu lângă cel al unui Grindeanu, Ciolacu, Ciucă etc. La celelalte, răspund prin acest articol din noiembrie 1995.