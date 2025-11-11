China pregăteşte o nouă etapă a invaziei cu maşini electrice. Giganţii auto se grăbesc să cucerească noi pieţe după ce se confruntă acasă cu eliminarea unor subvenţii – analiză eToro

12:40

Vești bune de la ministrul finanțelor, Alexandru Nazare. România se pare că va îndeplini, pentru prima dată, toate jaloanele din PNRR, anul viitor. În plus, oficialul spune că ne bazăm pe un PIB de 2.000 de miliarde de lei în 2026, ceea ce ar însemna o creștere nominală cu 13% față de nivelul la care am încheiat 2024 și circa 5,3% față de 2025, dacă actualele prognoze sse dovedesc reale. Pentru 2026, sunt estimate venituri din PNRR de 10 miliarde euro.