China pregăteşte o nouă etapă a invaziei cu maşini electrice. Giganţii auto se grăbesc să cucerească noi pieţe după ce se confruntă acasă cu eliminarea unor subvenţii – analiză eToro

Economica.net, 11 noiembrie 2025 15:40
Producătorii auto chinezi se grăbesc să cucerească noi pieţe pentru vehiculele lor electrice şi hibride deoarece în ţara lor se confruntă cu eliminarea subvenţiilor şi cu "războaie nemiloase de preţuri", arată o analiză realizată de eToro, platformă de tranzacţionare şi investiţii.
Acum 5 minute
16:00
Bulgaria mai are provizii de benzină pentru o lună, în contextul sancţiunilor americane impuse Lukoil, care deţine cea mai mare rafinărie a ţării, Burgas, şi cea mai mare parte a infrastructurii de depozitare şi conducte, a declarat marţi preşedintele Agenţiei rezervelor de stat, Assen Asenov..
16:00
Listarea la BVB a două ETF-uri lansate de InterCapital, confirmare a maturităţii pieţei de capital – președinte ASF # Economica.net
Listarea la Bursa de Valori Bucureşti a două ETF-uri lansate de InterCapital reprezintă o confirmare a maturităţii şi a dinamicii tot mai pronunţate a pieţei noastre de capital, care îşi diversifică portofoliul şi se deschide tot mai mult către regiune şi investitori sofisticaţi, consideră preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu.
16:00
Primăria Capitalei, nevoită să împrumute 100 de mil. lei, prin Trezorerie, pentru restanțe la termoficare # Economica.net
Primarul interimar, Stelian Bujduveanu, a anunțat că Primăria Capitalei urmează să împrumute 100 de milioane de lei, prin Trezorerie, pentru plata unor facturi restante la termoficare.
16:00
Unii producători de băuturi spirtoase vor un nou sistem de calcul al accizei. Ar aduce venituri suplimentare de 3,6 mld. lei până în 2030 # Economica.net
Producătorii de băuturi spirtoase propun un model de taxare care ar aduce venituri suplimentare la bugetul de stat de 3,6 miliarde de lei, până în 2030, potrivit asociaţiei Spirits România.
16:00
Mai cresc accizele la carburanți la 1 ianuarie, în contextul scumpirilor care au loc la carburanți deja? Ce spune ministrul Finanțelor # Economica.net
Săptămâna viitoare se va decide dacă acciza la carburanți, care a crescut în august, va mai crește încă o dată la 1 ianuarie, așa cum era prevăzut, în condițiile în care prețurile carburanților au crescut semnificativ în ultima vreme.
Acum 30 minute
15:40
China pregăteşte o nouă etapă a invaziei cu maşini electrice. Giganţii auto se grăbesc să cucerească noi pieţe după ce se confruntă acasă cu eliminarea unor subvenţii – analiză eToro # Economica.net
Producătorii auto chinezi se grăbesc să cucerească noi pieţe pentru vehiculele lor electrice şi hibride deoarece în ţara lor se confruntă cu eliminarea subvenţiilor şi cu "războaie nemiloase de preţuri", arată o analiză realizată de eToro, platformă de tranzacţionare şi investiţii.
15:40
Simplificarea procedurii de emitere a autorizaţiilor privind securitatea la incendiu, discutată de premier cu retailerii din România # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan a avut marţi o nouă rundă de consultări cu reprezentanţii camerelor de comerţ şi ai retailerilor din România, discuţia fiind axată pe simplificarea şi digitalizarea procedurii de emitere a avizelor şi autorizaţiilor privind securitatea la incendiu.
15:40
Circulaţia trenurilor între Gara de Nord şi Aeroportul Henri Coandă va fi modificată temporar # Economica.net
Circulaţia trenurilor între Gara de Nord şi Aeroportul Henri Coandă din topeni va fi modificată temporar, în zilele de 19 şi 20 noiembrie, pentru efectuarea unor lucrări de verificare a infrastructurii în staţia Bucureşti Nord.
15:40
Lukas Istvan de la Succeslabursa.ro testează brokerii XTB și eToro: realitate, nu reclamă # Economica.net
Investițiile sunt un domeniu unde devine din ce în ce mai greu să distingeti profesioniștii cu experiență reală de cei care doar copiază texte din broșurile de marketing. Lukas Istvan, investitor privat și fondatorul portalului Succeslabursa.ro, testează brokerii cu bani proprii. Recenziile sale sunt cunoscute pentru caracterul independent și deschis, dar și pentru exprimarea pe înțelesul tuturor.
15:40
Black Friday la Flip.ro: În 10 zile, peste 14.000 clienți au generat vânzări de 35 de milioane de lei # Economica.net
În primele 10 zile de Black Friday la Flip.ro, platforma care cumpără și vinde dispozitive electronice recondiționate, parte din grupul eMAG, mai mult de 14.000 clienți au generat vânzări de peste 35 de milioane de lei.
15:40
România și Ucraina dezmint informația privind deturnarea unui avion de vânătoare rus # Economica.net
Bucureştiul şi Kievul au dezminţit acuzaţiile Moscovei, care susţine că Ucraina şi aliatul său britanic ar fi încercat să deturneze spre România un avion de vânătoare rus echipat cu o rachetă hipersonică Kinjal.
Acum 2 ore
14:50
Ipoteza creşterii TVA nu este luată în calcul pentru bugetul pentru 2026, iar eventuala adoptare a altor măsuri va fi discutată în coaliţie, a afirmat, marţi, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, la Summitul de Fiscalitate şi Tehnologie.
14:30
Record în Spania – Cea mai mare populaţie din istorie. Creșterea a fost susţinută de străini # Economica.net
Populaţia Spaniei a crescut cu 105.488 persoane în al treilea trimestru al acestui an şi, la 1 octombrie 2025, a ajuns la 49.442.844 de locuitori, o valoare maximă a seriei istorice iniţiate în 1971, ca urmare a creşterii numărului de persoane născute în străinătate, informează marţi EFE.
14:30
China – Cea mai mare piaţa auto din lume a încetinit, în octombrie, pe o piaţa supraaglomerată, afectată şi de scăderea unor subvenţii, dar exporturile de maşini electrice şi hibride au crescut cu peste 50% # Economica.net
Vânzările de vehicule pe piaţa chineză, cea mai mare din lume, au încetinit în octombrie, companiile auto reducând preţurile pentru a concura pe o piaţă supraaglomerată, arată datele publicate marţi de Asociaţia Producătorilor Auto din China (CAAM) , transmit Xinhua şi AP.
14:30
Republica Moldova este campioana candidatelor la aderarea la UE – comisarul european pentru extindere # Economica.net
Republica Moldova a înregistrat cel mai mare progres anual dintre toate statele candidate la Uniunea Europeană, dar până la aderarea propriu-zisă sunt încă multe de făcut, a declarat marţi, la Chişinău, comisarul european pentru extindere, Marta Kos, în cadrul conferinţei "Raportul de Extindere 2025: progrese şi priorităţi de viitor ale Republicii Moldova", potrivit portalului Deschide.md.
14:30
Autostrada Unirii A8: UMB contestă licitația pentru lotul Moțca – Tg Frumos, după ce Danlin XXL a fost desemnat câștigător # Economica.net
Compania Națională de Investiții Rutiere anunță că, marți, 11 noiembrie 2025, a primit o contestație a Asocierii SA & PE CONSTRUCT SRL (Leader),TEHNOSTRADE S.R.L.,SPEDITION UMB,Euro-Asfalt la contractul pentru proiectarea și execuția tronsonului 1 Târgu Neamț(Moțca)-Târgu Frumos al Autostrăzii A8.
14:30
Comisia Europeană a salutat hotărârea de marţi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, care confirmă în mare măsură că Directiva privind salariile minime adecvate are o bază juridică solidă, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.
Acum 4 ore
13:00
Producătorul de pompe Tricomserv își cere insolvența. Compania nu mai are bani pentru plata datoriilor, iar în ianuarie lansase o emisiune de obligațiuni de 2,5 milioane de lei # Economica.net
O nouă insolvență pe Bursa de la București. Producătorul român Tricomserv, care în ianuarie a listat prima emisiune de obligațiuni corporative, își va cere intrarea în insolvență. Compania spune că nu mai are bani suficienți pentru plata datoriilor.
13:00
Decizie importantă pentru fermieri. Acord pentru simplificarea politicii agricole comune (PAC) # Economica.net
Negociatorii Parlamentului European şi ai preşedinţiei daneze a Consiliului Uniunii Europene au ajuns luni seară la un acord provizoriu privitor la simplificarea politicii agricole comune (PAC), cu obiectivul de a spori competitivitatea agriculturii europene prin sprijinirea fermierilor, inclusiv a micilor fermieri, prin încurajarea inovaţiei şi stimularea productivităţii, indică un comunicat al Consiliului UE.
12:50
VIDEO Metroul de Otopeni: Stadiul lucrărilor pe fiecare stație în parte în luna octombrie # Economica.net
Metrorex transmite marți detalii despre cifrele de progres înregistrate în luna octombrie în jurnalul de șantier al viitoarei Magistrale 6 de metrou.
12:50
Rusia este pregătită să renunţe la controlul asupra NIS – ministrul Energiei din Serbia # Economica.net
Proprietarii ruşi sunt pregătiţi să renunţe la controlul companiei petroliere NIS, care are sediul în Serbia şi este afectată de sancţiunile americane, a anunţat marţi ministrul sârb al Energiei, Dedovic Handanovic, într-o postare pe Instagram, transmite Reuters.
12:40
Gigantul american Procter & Gamble a închiriat un nou sediu în România, cea mai mare tranzacție de închiriere de anul acesta: 7.000 mp # Economica.net
Compania americană Procter & Gamble a semnat cu dezvoltatorul Genesis Property, deținută de Liviu Tudor, închirierea unui nou sediu în România.
12:40
Vești bune de la ministrul finanțelor, Alexandru Nazare: Luăm 10 miliarde de euro din PNRR și alte fonduri europene în 2026. Încep discuțiile pe buget, PIB în creștere cu peste 5% nominal # Economica.net
Vești bune de la ministrul finanțelor, Alexandru Nazare. România se pare că va îndeplini, pentru prima dată, toate jaloanele din PNRR, anul viitor. În plus, oficialul spune că ne bazăm pe un PIB de 2.000 de miliarde de lei în 2026, ceea ce ar însemna o creștere nominală cu 13% față de nivelul la care am încheiat 2024 și circa 5,3% față de 2025, dacă actualele prognoze sse dovedesc reale. Pentru 2026, sunt estimate venituri din PNRR de 10 miliarde euro.
12:20
Finanţare de un miliard de lei pentru IMM. ING a semnat un acord cu Banca de Investiţii şi Dezvoltare pentru două convenţii de garantare pentru proiecte de investiţii strategice din sectorul public # Economica.net
ING Bank a semnat cu Banca de Investiţii şi Dezvoltare două convenţii de garantare destinate IMM-urilor şi finanţării proiectelor de investiţii strategice din sectorul public, valoarea totală a finanţărilor dedicate investiţiilor şi capitalului de lucru fiind de peste un miliard de lei, potrivit unui comunicat.
12:20
Efectul Trump – Acţiunile producătorilor de ceasuri elveţiene cresc, pe fondul optimismului privind posibila reducere a taxelor vamale americane # Economica.net
Acţiunile producătorilor elveţieni de ceasuri Richemont şi Swatch au crescut marţi, după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat că lucrează la un acord comercial cu Elveţia, transmit Bloomberg şi Reuters.
12:20
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a aplicat amenzi în valoare totală de aproximativ 1,47 milioane lei unor instituţii financiare nebancare, în urma neregulilor constatate, potrivit unui comunicat al instituţiei.
12:20
Noile taxe suplimentare pe carbon care vor fi plătite de români: 1,16 lei pe litru la motorină, cel puțin 76 de lei pe lună la gaze. Calcule EPG # Economica.net
EPG, un think-tank specializat pe energie, a făcut câteva calcule de impact legate de costurile suplimentare ale carburanților auto și gazelor naturale pe care le va aduce sistemul european de taxare a emisiilor de carbon ETS 2, transpus recent în legislația românească. Există și o veste bună.
Acum 6 ore
11:30
Pîslaru: România şi-a asumat reforma pensiilor magistraţilor prin PNRR. Blocarea procesului ne costă 231 milioane euro # Economica.net
România şi-a asumat reforma pensiilor magistraţilor prin angajamentele din PNRR iar blocarea acestui proces tocmai de către magistraţi ne costă 231 milioane de euro, a arătat, marţi, ministrul Investiţiilor şi proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru.
11:30
Ucraina: Nou atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii feroviare şi energetice din regiunea Odesa # Economica.net
Un nou atac masiv al Rusiei cu drone, în noaptea de luni spre marţi, a avariat infrastructura energetică şi pe cea a companiei feroviare publice ucrainene Ukrainian Railways (Ukrzaliznytsia), în regiunea Odesa (sudul ţării), potrivit informaţiilor furnizate de guvernatorul, Oleg Kiper, citat de EFE.
11:30
China se deschide unei participări mai mare a capitalului privat în mai multe domenii # Economica.net
China va deschide anumite sectoare controlate de stat, cum ar fi căile ferate, energia nucleară sau conductele de petrol pentru o participare mai mare a capitalului privat într-un moment în care acest tip de investiţii se confruntă cu incertitudini atât la nivel naţional, cât şi internaţional, relatează marţi EFE.
11:30
Alconor Company – locul I în Industria de Pet Food, la Topul Național al Firmelor 2025 # Economica.net
Alconor Company, unul dintre jucătorii-cheie din industria românească a bunurilor de larg consum, a obținut locul I în cadrul Topului Național al Firmelor 2025, la categoria Întreprinderi Mari, domeniul Industrie – Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie. Distincția marchează o etapă importantă în recunoașterea performanței și a evoluției susținute a companiei în segmentul pet food, într-un context economic dinamic și competitiv.
11:30
Nicuşor Dan, sesizare la CCR privind legea pentru ariile naturale protejate: Contravine obligaţiilor României în UE # Economica.net
Nicuşor Dan a sesizat Curtea Constituţională a României (CCR) privind legea pentru ariile naturale protejate, afirmând că actul normativ contravine obligaţiilor ţării noastre în UE.
11:30
Cel mai mare angajator din zona oraşului Ineu, o companie din domeniul automotive care va fi închisă în luna decembrie, a notificat autorităţile că urmează să disponibilizeze aproximativ 900 de salariaţi în următoarea perioadă.
Acum 8 ore
10:00
Banca Angliei (BoE) a propus ca emiţătorilor de monede digitale stabile (stablecoins) să li se permită să investească până la 60% din activele pe care le susţin în obligaţiuni guvernamentale, ca parte a noilor reglementări care sugerează o atenuare a abordării acestui sector, transmite Reuters.
10:00
Președintele Mihai Barbu a demisionat din funcţia de preşedinte al ARF. Este cercetat de DNA # Economica.net
Mihai Barbu a demisionat din funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Reformă Feroviară (ARF), după ce Direcţia Naţională Anticorupţie a anunţat că acesta este cercetat sub control judiciar pentru folosirea influenţei în scopul obţinerii de foloase necuvenite.
09:20
Nicușor Dan: Nu voi semna o eventuală cerere de urmărire penală pentru vicepremierul Oana Gheorghiu # Economica.net
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, marţi, că nu va semna o eventuală cerere de urmărire penală pentru vicepremierul Oana Gheorghiu.
09:20
UE va înfiinţa o nouă unitate de informaţii sub conducerea Ursulei von der Leyen – Financial Times # Economica.net
Comisia Europeană a început procesul de creare a unui nou organism de informaţii sub conducerea preşedintei Ursula von der Leyen, în încercarea de a îmbunătăţi utilizarea informaţiilor colectate de agenţiile naţionale de spionaj, a relatat marţi Financial Times, preluat de Reuters.
09:20
Incident pe Aeroportul Băneasa: o flacără a apărut sub cabina unui avion Wizz Air la alimentarea cu energie electrică # Economica.net
Un incident minor a avut loc în noaptea de marți, 11 noiembrie 2025, pe Aeroportul Internațional București Băneasa, după ce o flacără a fost observată sub cabina unui avion Wizz Air în momentul în care a fost cuplat grupul de alimentare electrică la aeronavă, a transmis Compania Națională Aeroporturi București (CNAB).
09:00
Carburanții s-au scumpit din nou, motorina a depășit pragul de 8 lei pe litru. De ce și ce urmează # Economica.net
Prețurile carburanților au crescut și azi în benzinării, pentru a noua oară la rând. Motorina, cel mai vândut carburant, a depășit pragul de 8 lei pe litru la stațiile mai scumpe. Prețurile cresc în toată zona noastră.
09:00
Senatul SUA a adoptat luni un proiect de lege care, odată aprobat şi de Camera Reprezentanţilor, ar pune capăt paraliziei bugetare după mai mult de 40 de zile, dar a stârnit diviziuni în cadrul Partidului Democrat, informează AFP.
09:00
Frații Pavăl, patronii Dedeman, ar fi depus ofertă să cumpere magazinele Carrefour din România – Profit.ro # Economica.net
Frații Pavăl, unii dintre cei mai mari antreprenori români, ar fi depus o ofertă să cumpere magazinele lanțului Carrefour, care ar pleca din România, scriu jurnaliștii de la Profit.ro în exclusivitate
09:00
Un avion rusesc MiG-31 înarmat cu o rachetă hipersonică Kinjal trebuia să ajungă în România, spun rușii. FSB ar fi dejucat acest complot # Economica.net
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a declarat că a dejucat un complot al spionilor ucraineni şi britanici care încercaseră să racoleze piloţi ruşi, promiţându-le o recompensă de 3 milioane de dolari pentru a sustrage un avion de vânătoare MiG-31 înarmat cu o rachetă hipersonică Kinjal, a raportat marţi media de stat ruse, citate de Reuters.
Acum 24 ore
22:20
Octavian Berceanu susține că i s-au propus 10 milioane de euro pentru a facilita o afacere cu muniție din Kazahstan # Economica.net
Fostul comisar-şef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, a declarat că i s-au propus 10 milioane de euro pentru a facilita o afacere care viza aducerea de muniţie din Kazahstan şi vinderea ulterioară a acesteia către un stat european.
22:20
Ilie Bolojan anunță că Guvernul pregătește o nouă cerere de plată pentru granturi în valoare de 2,5 miliarde de euro din PNRR # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan, preşedintele PNL, a anunţat că luni a avut o şedinţă de lucru cu colegi din mai multe ministere în vederea pregătirii unei noi cereri de plată de peste 2,5 miliarde de euro granturi din PNRR, cerere care ar urma să fie depusă până la finalul lunii noiembriem transmite Agerpres.
22:20
Prim-ministrul croat Andrej Plenkovic dezminte afirmațiile lui Viktor Orban potrivit cărora compania JANAF ar fi incapabilă să livreze suficient petrol Unagriei # Economica.net
Premierul Croaţiei, Andrej Plenkovic, a dezminţit luni "poveştile false" ale Ungariei despre incapacitatea companiei de stat croate JANAF de a livra suficient petrol pentru rafinăriile ungare, transmite HINA, relatează Agerpres.
22:20
Crescătorul de păsări Transavia investeşte 150 de milioane de euro într-o fabrică de mâncare pentru animale „În comerţul modern 3% din hrana de pisici şi câini provine din România” # Economica.net
Transavia, unul dintre cei mai mari producători de carne de pui, construieşte de la zero o fabrică de mâncare pentru animale de companie (petfood) în Ciugud, în judeţul Alba, investiţia ridicându-se la 150 de milioane de euro.
22:20
Nicușor Dan: Fiecare schimbare fiscală înseamnă pentru IMM-uri refacerea planului de afaceri # Economica.net
Fiecare modificare fiscală înseamnă pentru întreprinderile mici şi mijlocii refacerea planului de afaceri, recalcularea costurilor, renegocierea contractelor, adaptarea sistemelor IT, instruirea contabililor, a transmis, luni, preşedintele Nicuşor Dan.
22:20
Getica’95, unul dintre marii furnizori români pentru clienții non-casnici, anunță investiții masive în regenerabile și în baterii # Economica.net
Getica’95, companie de furnizare românească cu activitate exclusiv pe piața de clienți non-casnici, urmează să aibă, peste patru ani, un portofoliu de sute de MW instalați în zona de regenerabile, toți cu instalații de stocare, potrivit lui Viorel Tudose, fondator și patron al firmei.
22:20
Ședință BNR la 12 noiembrie, ultima din acest an. Ce va decide Banca Centrală în legătură cu inflația, cursul de schimb, dobânzile și ratele la credit – Analiști șefi # Economica.net
BNR va avea în data de 12 noiembrie 2025 ultima ședință de politică monetară și de aprobare a inflației din acest an. Economiștii șefi din BCR și ING Bank sunt de părere că prima modificare a dobânzii de referință a băncii centrale va avea loc abia la ședința din mai 2026. Perspectivele de creștere rămân limitate pe termen scurt, iat previziunile pe inflație revizuite în sens ascendent.
22:20
TOP Unde se vinde cel mai mult: ce orașe bat Cluj-Napoca la numărul de apartamente vândute # Economica.net
Chiar dacă luna trecută s-au vândut mai multe apartamente față de septembrie sau august, a fost cea mai slabă lună octombrie din ultimii patru ani. În două mari orașe din țară, unde prețul mediu pe mp este sub 1.900 de euro, se vând mai multe apartamente.
