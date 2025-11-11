FOTO. Ce ar schimba Alexandru Sautner la ”Chefi la cuțite”. ”Îmi dă DURERI de stomac”
Gândul, 11 noiembrie 2025 15:40
Chef Alexandru Sautner a spus ce ar schimba la formatul ”Chefi la cuțite”, show-ul culinar de la Antena 1 unde este jurat. Chef Alexandru Sautner este cunoscut publicului telespectator din postura de jurat la show-ul culinar ”Chefi la cuțite”, de la Antena 1. În ceea ce privește viața personală, chef Alexandru Sautner este căsătorit […]
Acum 5 minute
16:00
Fostul șef al spionilor îl atacă pe Nicușor Dan pentru poziționarea în scandalul Gheorghiu: E foarte grav că s-a antepronunțat # Gândul
În cea mai recentă ediție a emisiunii Ai Aflat!, jurnalistul Ionuț Cristache și invitatul său Silviu Predoiu au analizat toate nuanțele declarațiilor publice ale vicepremierului Oana Gheorghiu. Cea mai surprinzătoare poziție vine chiar de la vârful statului, antepronunțarea președintelui creând un precedent extrem de periculos, consideră fostul director al SIE. Predoiu: Nicușor Dan arată că […]
16:00
An nou, aceleași promisiuni. Nazare: „Nu luăm în calcul ipoteza creşterii TVA pentru bugetul din 2026. Repet. Nu luăm în calcul această ipoteză” # Gândul
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că ipoteza creșterii TVA nu este luată în calcul pentru bugetul de anul viitor, deși recunoaște că procesul de construcție a bugetului nu va fi unul simplu. Acum câteva zile, premierul Ilie Bolojan transmitea că nu vor mai exista majorări de TVA sau taxe în 2026 dacă bugetul României va […]
16:00
Oamenii din orașele situate în Valea Jiului, poalele munților Vâlcan, Parâng și Retezat, sunt terorizați. Urșii s-au înmulțit, iar în perioada aceasta își fac tot mai des simțită prezența în zonele locuite. Mai mulți localnici din municipiul Vulcan s-au plâns în ultima vreme la autorități din cauza pagubelor provocate recent în gospodăriile lor, aflate la […]
16:00
Fostul șeful al spionilor, apel către intelectualii care l-au susținut pe Nicușor Dan: „Veniți și spuneți că ați greșit” # Gândul
Fostul șef al spionilor, Silviu Predoiu, i-a criticat, în cadrul emisiunii „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, pe intelectualii care i-au îndemnat pe cetățeni, în timpul campaniei electorale, să-l voteze pe Nicușor Dan, având în vedere că președintele și-a încălcat promisiunile făcute alegătorilor. Silviu Predoiu, fost prim adjunct al directorului SIE, s-a arătat indignat de faptul […]
16:00
Nicușor Dan – jucător pune bocancul pe gâtul Parchetului. Pentru că poate. Plângerea CSM e moartă în fașă! # Gândul
Doamna Oana Gheorghiu e incompatibilă. La pătrat. Mai întâi, că e incompatibilă cu funcția de vicepremier o spune Carmen Uscatu, partenera de asociație “Dăruiește viață” despre ea. „Ne scriu sponsorii!”, spune doamna Uscatu, sponsori care nu vor să fie susceptibili că ar avea de-a face cu vreun trafic de influență ținând cont de scaunul pe […]
Acum 30 minute
15:40
15:40
George Simion reacționează la scandalul Gheorghiu: „România este o țară blocată. Bolojan se ceartă cu magistrații în loc să guverneze” # Gândul
Liderul AUR, George Simion a reacționat la scandalul Gheorghiu. Acesta a criticat dur actuala guvernare și l-a acuzat pe Bolojan că a blocat România în scandaluri interne și reforme „de formă”, în timp ce oamenii de rând resimt lipsa de justiție și creșterea costurilor de trai. „În cauza actualilor guvernanți, România este o țară blocată. […]
Acum o oră
15:30
Un avion de transport militar turcesc s-a prăbușit în Georgia. O misiune de căutare și salvare a fost lansată de autoritățile azere și georgiene # Gândul
O aeronavă de transport militar turcă s-a prăbușit în apropierea graniței dintre Azerbaidjan și Georgia, a informat, marți, Ministerului Apărării din Turcia. Ministerul a declarat că avionul C-130 decolase din Azerbaidjan și se întorcea în Turcia. „O aeronavă de transport C-130 care decola din Azerbaidjan spre țara noastră s-a prăbușit în Georgia. Eforturile de căutare […]
15:30
Se simplifică procedurile de obținere a avizelor ISU. Premierul Ilie Bolojan: „Ordonanța de Urgență va fi pusă în transparență decizională” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan anunță că procedurile de obținere a avizelor ISU se simplifică. Proiectul a fost finalizat, deja, iar Ordonanța de Urgență cu noile reguli va fi pusă în transparență decizională până la finalul acestei săptămâni. Ilie Bolojan a anunțat marți, 11 noiembrie 2025, care sunt, de fapt, modificările aduse: termenele de avizare vor fi […]
15:30
Șoferiță păcălită de un indicator vopsit, în Franța. Amenda cu care s-a ales după ce cifra 8 a fost transformată în cifra 9 # Gândul
O șoferiță din departamentul Marne, nord-estul Franței, a fost surprinsă de radar și amendată pentru viteză excesivă, după ce un indicator rutier fals, modificat cu vopsea albă, indica 90 km/h în loc de 80, inducând-o total în eroare. Lydia, o șoferiță care se întorcea în regiunea Marne după 15 ani petrecuți în Savoia, reclama că […]
15:30
Detalii revoltătoare din trecutul puștiului care a înjunghiat un om de 33 de ori, ca sa se distreze. Mama lui trăia un coșmar # Gândul
Tânărul în vârstă de 20 de ani care a înjunghiat de 33 de ori un bărbat pe care nu-l cunoștea și care nu-i făcuse nimic are un trecut violent, care pare inspirat din textele un melodii trap. Acesta își teroriza mama dar și vecinii, motiv pentru care pe numele lui există mai multe dosare penale, […]
15:20
Motivul ireal pentru care un bărbat și-a înscenat propria ÎNMORMÂNTARE. Cum au reacționat rudele când i-au descoperit planul # Gândul
Caz mai rar întâlnit petrecut în India. Un bărbat și-a înscenat propria înmormântare dintr-un motiv absolut incredibil. Rudele au reacționat imediat când descoperit ce s-a întâmplat, de fapt. Întreaga poveste a ieșit la iveală la momentul potrivit, scrie Times of India. Mohan Lal are 74 și este din satul Konchi, districtul Gaya, statul Bihar. La […]
15:10
În viață, lucrurile se întâmplă cu un motiv. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de miercuri, 12 noiembrie 2025. Berbec Este în firea ta să nu vrei să ridici un deget, dar dintr-un motiv oarecare s-ar putea să te simți obligat să te ridici și să te miști. Vei descoperi că atunci când te […]
15:10
Cel mai mare brad de Crăciun va fi împodobit în Brașov. Pomul înalt de 31 de metri a fost montat, deja, în centrul istoric # Gândul
Cel mai mare brad natural de Crăciun „sălășluiește”, deja, în centrul istoric al orașului Brașov. Pomul înalt de 31 de metri, care are aproape opt decenii de viață, a fost montat până târziu în noapte. Acum, urmează să fie împodobit. A fost adus din Poiana Brașov și va fi, cu siguranță, o „atracție” pentru turiști […]
Acum 2 ore
15:00
Cum poți păstra căldura în locuință fără să-ți crești factura la curent. Trucul simplu care poate fi aplicat zilnic # Gândul
În sezonul rece, creșterea temperaturii îm locuințe devine o obișnuință, însă acest obicei duce la facturi mari la încălzire. Conform experților, există o soluție simplă și gratuită ca să păstrezi căldura în casă. Potrivit publicației italiene Selectra.net, un gest mic poate să facă diferența. La început de iarnă, folosirea excesivă a caloriferelor devine obișnuită, fapt […]
14:50
Începe asaltul asupra Justiției! Susținătorii lui Nicușor Dan și Ilie Bolojan pregătesc proteste împotriva magistraților. „Nu avem toată Puterea, până nu luăm și Justiția”, ideea USL din 2012 revine în 2025 – îmbrățișată chiar de cei care o contestau # Gândul
Mai multe acțiuni petrecute în cascadă în ultimele zile arată că actuala Putere politică – reprezentată la nivel de stat de Președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, și liderii USR alături de susținătorii săi, pregătește un adevărat asalt asupra sistemului judiciar. Dacă metodele, țintele și sloganurile sunt deja cunoscute, mizele sunt concrete: „bătălia” se dă […]
14:50
Stelian Ion, atac dur la adresa CSM: „Plângerea împotriva Oanei Gheorghiu este o formă de șantaj politic și o fumigenă aruncată la Cotroceni” # Gândul
Fostul ministru al Justiției, Stelian Ion, reacționează după ce Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a depus o plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, acuzată de „instigare la ură și discriminare” pentru declarațiile despre pensiile speciale. „Această plângere penală are scopul de a intimida orice politician care ar îndrăzni să propună diminuarea pensiilor magistraților sau modificarea […]
14:40
FOTO. Cum a început relația dintre Adela Popescu și Radu Vâlcan. ”Se uita într-un fel la mine care mi-a dat FIORI” # Gândul
Adela Popescu, în vârstă de 39 de ani, a povestit cum a început relația sa cu Radu Vâlcan, în vârstă de 48 de ani. Adela Popescu este căsătorită cu prezentatorul de televiziune Radu Vâlcan. Cei doi au împreună trei copii – Alexandru, Andrei și Adrian. La podcastul „Prima Dată cu Raluca Hagiu”, Adela Popescu a […]
14:40
O GREVĂ a angajaților va paraliza transportul local și aerian. Atenționare MAE pentru românii care ajung în Italia. 24 de ore de proteste de amploare # Gândul
O grevă a angajaților va paraliza vineri transportul local din Roma și transportul aerian din Italia, potrivit unei atenționări lansate de Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Oficialii MAE informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Italia asupra faptului că în 14 noiembrie va fi organizată o grevă în sectorul transportului public […]
14:40
Reacția MAE, după ce Rusia a anunțat că „a dejucat” un complot la baza Kogălniceanu: „Romanele sovietice de spionaj nu erau strălucite. Așa sunt și știrile rusești cu spioni de azi” # Gândul
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Andrei Ţărnea, a ironizat declarațiile Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB) care susține că a dejucat un complot ucraineano-britanic de a fura un avion MiG-31 și de a-l direcționa în zona bazei Kogălniceanu pentru a fi doborât. Potrivit acestuia, „știrile cu spioni ale Rusiei”, nu sunt […]
14:40
În plin scandal pe salariul minim, Curtea de Justiție decide că Uniunea Europeană nu poate interveni în stabilirea salariilor țărilor membre # Gândul
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis că Uniunea Europeană nu poate interveni direct în stabilirea salariilor din statele membre și nu poate impune criterii obligatorii pentru calcularea sau actualizarea salariului minim. Decizia vine în contextul în care, la noi, singurul consens la care s-a ajuns în privința salariului minim, este majorarea tichetelor de […]
14:40
Marcel Ciolacu: „Dezvoltarea Buzăului înseamnă continuitate, responsabilitate și proiecte concrete” # Gândul
În cursul zilei de luni, 10 noiembrie 2025, Marcel Ciolacu s-a întâlnit cu Petre Adrian Robert, vicepreședinte cu atribuții de președinte al Consiliului Județean Buzău. În cadrul întâlnirii, s-au abordat mai multe subiecte, printre care cele legate de proiectele aflate în derulare, în județ. De altfel, Marcel Ciolacu și Petre Adrian Robert au discutat și […]
14:30
Cum influențează Jupiter retrograd în Rac cele 12 zodii, în noiembrie 2025. De partea cui va fi norocul # Gândul
Jupiter retrograd în Rac aduce noi trăiri, situații și experiențe celor 12 zodii, în luna noiembrie 2025. Începând cu ziua de marți, 11 noiembrie 2025, unii dintre nativi vor avea de partea lor norocul. Alții vor cunoaște dezvoltarea personală și vor face introspecții. Accentul va fi pus pe progres. Zodia Berbec. Introspecția se va muta […]
14:30
Trei zodii care vor avea ȘANSA vieții în noiembrie 2025. Aceste oportunități rare apar o dată la 33 de ani # Gândul
Luna noiembrie 2025 vine cu o configurație astrală deosebită. Specialiștii în interpretarea semnelor spun că urmează schimbări majore pentru trei semne zodiacale. Lor li se va deschide o perioadă de renaștere și succes. De fapt, arată astrele, această ocazie rară apare o dată la aproximativ 33 de ani. Cele trei zodii norocoase în noiembrie 2025 […]
14:30
George Simion acuză „teroare politică” în România: „Nu mai e loc pentru opoziție. AUR e țintit de actuala putere” # Gândul
Liderul AUR, George Simion, acuză Guvernul Bolojan că ar fi instaurat „un climat de teroare politică” în România și susține că opoziția este tratată „ca un dușman intern”. „Ne confruntăm cu o situație fără precedent: opoziția e tratată ca un dușman intern, iar deciziile administrative sunt folosite ca arme politice. Nu pot exista doar , iar […]
14:20
Când se pot obține cărțile electronice de identitate pentru românii din străinătate și documentele necesare # Gândul
Iată când se pot obține cărțile electronice de identitate pentru românii din străinătate și documentele necesare. Deocamdată, eliberarea cărții electronice de identitate (CEI) pentru cetățenii români care locuiesc în străinătate și nu mai au domiciliu în România nu este posibilă, deși cadrul legal a fost modificat în luna martie 2025. Astfel, autoritățile estimează depășirea impedimentelor […]
14:10
Lovitură pe Wall Street: se retrage o legendă a lumii afacerilor, unul dintre cei mai mari miliardari ai lumii. A fost supranumit „ORACOLUL din Omaha” # Gândul
Warren Buffett, supranumit „Oracolul din Omaha”, și-a anunțat retragerea, încheind o carieră care a redefinit investițiile și a modelat piețele globale timp de peste 60 de ani. Ajuns la 95 de ani, Buffett spune că „va păstra tăcerea” înainte de a se retrage de la Berkshire Hathaway. El îi predă ștafeta lui Greg Abel. Încredere […]
14:10
Întâlnire istorică la Casa Albă între Donald Trump și președintele Siriei, al-Sharaa. Care sunt concluziile întâlnirii # Gândul
Donald Trump l-a primit luni la Casa Albă pe Ahmed al-Sharaa, fost lider al-Qaeda și ISIS și actual președinte al Siriei. Întâlnirea dintre cei doi a durat două ore, fără prezența presei, și a marcat aderarea țării arabe ca cel de-al 90-lea membru al coaliției împotriva Statului Islamic. Donald Trump a publicat pe pagina de […]
14:10
Cea mai nouă ediție a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, avându-l ca invitat pe jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu, a abordat influența Franței în România. Aceasta a fost vizibilă inclusiv la ceremonia de repatriere a rămășițelor pământești ale ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Ghica. Fastuosul eveniment a fost însoțit de un amplu discurs […]
14:10
Un „greu” al CSM intervine în scandalul Gheorghiu: „Discuția s-a încheiat în momentul în care s-a decis să se depună această plângere penală” # Gândul
Tensiunile dintre Consiliul Superior al Magistraturii și vicepremierul Oana Gheorghiu continuă să crească, după ce CSM a depus o plângere penală împotriva acesteia pentru „incitare la ură și discriminare”. Vicepreședintele instituției, Claudiu Sandu, a explicat că decizia a fost luată prin vot majoritar și că, din punctul de vedere al Consiliului, subiectul este închis până […]
Acum 4 ore
13:50
Ferocitate ieșită din comun pe o stradă din București. Un bărbat a fost ÎNJUNGHIAT de 33 de ori. Cine este agresorul # Gândul
Ferocitate ieșită din comun pe o stradă din București, acolo unde un bărbat de 68 de ani a fost înjunghiat cu 33 de lovituri de cuțit în zona abdomenului, toracelui, membrelor și capului în Sectorul 2 al Capitalei. Agresorul, un tânăr de 20 de ani, a urmărit victima aproximativ 400 de metri înainte de atac. […]
13:50
Imagini de la înmormântarea femeii din Teleorman, ucisă de fostul soț. Primarul comunei: „Îi cunoșteam, erau niște apropiați ai mei” # Gândul
Astăzi are loc înmormântarea femeii din Teleorman, comuna Beciu, ucisă de fostul soț, chiar în timp ce se afla cu copilul de trei ani pe stradă. Femeia, mamă a trei copii minori, avea ordin de protecție împotriva agresorului, care o răpise și o violase. La înmormântarea femeii în vârstă de 25 de ani au venit […]
13:50
EPPO anunță soluționarea unui nou dosar de fraudă: subvenții deturnate de fermieri din Vâlcea în valoare de 1,2 milioane de euro # Gândul
Parchetul European din România (EPPO) a depus un rechizitoriu împotriva a trei persoane din județul Vâlcea pentru fraudă, în urma unei anchete privind proiecte de modernizare a sistemelor de irigații, susținute de Uniunea Europeană, transmite G4Media. Suspecții sun acuzați că au primit în mod nejustificat 1,2 milioane de euro. Potrivit EPPO, sunt vizate trei organizații […]
13:40
FOTO. Corina Caragea a dezvăluit care a fost cea mai SCUMPĂ vacanță. ”A meritat toți banii” # Gândul
Corina Caragea a dat detalii despre cea mai scumpă destinație de vacamță în care a fost. ”A meritat toți banii”, a afirmat vedeta. Corina Caragea este cunoscută publicului telespectator din postura de prezentatoare a știrilor sportive de la Pro TV. Aceasta este una dintre cele mai senzuale apariții de pe micile ecrane de la […]
13:40
A fost lansat primul trailer al filmului „Vrăjitorul de la Kremlin”. Jude Law, asemănare remarcabilă cu Vladimir Putin # Gândul
Studiourile franceze de film Gaumont au lansat primul trailer al filmului „Vrăjitorul Kremlinului”, bazat pe romanul cu același nume al lui Giuliano da Empoli. Lungmetrajul spune povestea unui strateg politic care îl ajută pe președintele rus Vladimir Putin să ajungă la putere în anii 1990. Filmul a avut premiera la Festivalul de Film de la […]
13:40
Un jurnalist îl acuză pe Nicușor Dan de „cea mai gravă imixtiune in justiția post-decembristă”. Președintele a anunțat că va bloca orice anchetă în cazul vicepremierului Gheorghiu # Gândul
Jurnalistul Bogdan Tiberiu Iacob îl acuză pe președintele Nicusor Dan de „cea mai gravă imixtiune politică post-decembristă” după ce a anunțat, la nici 24 de ore de la momentul la care CSM a anuntat sesizarea PICCJ, că va bloca orice urmărire penală a vicepremierului Oana Gheorghiu pentru incitare la violență, ură sau discriminare. Presedintele Romaniei a […]
13:40
Câștigătorul Asia Express care și-a luat lanț de aur de 1 kilogram din bazar. A defilat cu bijuteria pe stradă: „Așa a zis că-i place, să vadă lumea” # Gândul
Unul dintre concurenții de la Asia Express despre care se cunoaște, deja, că a câștigat competiția, își cumpărase, în urmă cu mulți ani, un lanț de aur de un kilogram dintr-un bazar turcesc. Episodul haios a fost adus în atenție chiar de unul dintre foștii colegi ai câștigătorului de la Antena 1. După ce și-a […]
13:30
Femicidul, un fenomen din ce în ce mai îngrijorător. Judecătorii îi tratează cu blândețe pe agresori # Gândul
A fost nevoie de trei ani și două procese lungi pentru ca un bărbat din județul Iași să ajungă, în cele din urmă, după gratii, deși își agresase în repetate rânduri soția. Singurul „noroc” al femeii, dacă-l putem numi așa, a fost că bătăile încasate nu au degenerat într-o tragedie. În acest caz, scrie Ziarul […]
13:20
Congresul PSD, cântecul de lebădă al social-democraților? Cristoiu: „A fost o povară pentru toată lumea” # Gândul
Va renaște PSD din propria cenușă? Recentul congres al PSD a fost una din temele abordate de Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat!, avându-l ca invitat special pe Ion Cristoiu. Prezent la fața locului, cunoscutul gazetar a oferit impresii la cald. Cea mai frapantă este aceea a unui consens ca în vremurile de tristă amintire, […]
13:10
Ioana Dogioiu face scut pentru vicepremierul lui Bolojan, după acuzațiile lui Uscatu: „Din punct de vedere legal, nu știu să existe vreo incompatibilitate” # Gândul
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a reacționat după ce cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață”, Carmen Uscatu, acuză că numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier afectează activitatea ONG-ului, pentru că deține în continuare funcții cu drept de decizie în cadrul organizației. Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, susține că din punct de vedere […]
13:00
Drona rusească și avioanele militare ținute la sol de condițiile meteo. Ce facem în caz de război și ce spun doi experți militari: „Nu cred că s-a dorit ieșirea în spațiu” / „Ni se confirmă că războiul este lângă noi” # Gândul
O nouă provocare rusească pentru România, după un val de atacuri aeriene lansate de Rusia asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. S-a dat alarma în localitatea tulceană Grindu, după ce radarele românești au detectat „un vehicul aerian”, căzut la aproximativ 5 kilometri sud de frontieră. Decizia care a deschis din nou o „Cutie a Pandorei” […]
13:00
Președintele Nicușor Dan se antepronunță și spune că va bloca de la început o anchetă penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, după solicitarea CSM către Parchetul General: „Nu voi semna începerea urmăririi penale” # Gândul
Nicușor Dan a avut o primă reacție, astăzi dimineață, după ce CSM a solicitat anchetarea penală a Oanei Gheorghiu pentru declarațiile făcute. Nicușor Dan s-a antepronunțat pe un demers al Justiției și spune că nu are de gând să semneze cererea de urmărire penală a Oanei Gheorghiu, dacă va fi solicitat. Președintele României a menționat […]
13:00
Ursula von der Leyen vrea să creeze o unitate de informații în cadrul Comisiei Europene, plasată sub conducerea sa # Gândul
Uniunea Europeană vrea să înființeze o unitate de informații în cadrul Secretariatului General al Comisiei Europene, cu scopul de a utiliza mai bine datele care provin de la agențiile de informații ale statelor membre. Comisia Europeană lucrează la un proiect prin care dorește să înființeze o unitate de informații în cadrul Secretariatului General. Conform Financial […]
13:00
Călin Georgescu: „Macron și Ursula nu mai reprezintă Europa. Frica plutește în aer, iar șahul se joacă până cade regele” # Gândul
Călin Georgescu a efectuat noi declarații, după ce a bifat prezența la secția de poliție din Buftea, pentru a semna controlul judiciar. În fiecare zi de marți, fostul candidat la prezidențialele din 2024 se prezintă în fața ofițerilor, pentru a semna documentul. Astăzi, a menționat că Emmanuel Macron, președintele Franței, și Ursula von der Leyen, […]
13:00
Vicepremierul Oana Gheorghiu, buimacă după acuzațiile partenerei de ONG: “Sunt surprinsă, sper că e o neînțelegere!” # Gândul
Vicepremierul Oana Gheorghiu reacționează după ce fosta sa colegă și parteneră de la Ascociația „Dăruiește Viață”, Carmen Uscatu, a declarat că numirea sa în Guvern a pus organizația „într-o situație vulnerabilă” în fața sponsorilor. În replică, Gheorghiu susține că a respectat toate procedurile legale și că și-a clarificat statutul în cadrul ONG-ului înainte de […]
13:00
Lamine Yamal, EXCLUS din lotul Spaniei! A urmat un tratament fără acordul medicilor selecționatei # Gândul
Lamine Yamal a fost exclus din lotul Spaniei, după ce a urmat un tratament fără acordul medicilor selecționatei. Lamine Yamal, noul copil-minune al fotbalului spaniol, a fost exclus din lotul naționalei pentru meciurile cu Georgia și Turcia, după ce selecționerul Luis de la Fuente a aflat că jucătorul Barcelonei a urmat o procedură medicală fără […]
13:00
Cum răspunde primarul din COTNARI criticilor legate de distrugea cetății getice de pe Dealul Cătălina: „Căutăm finanțare” # Gândul
Primarul comunei Cotnari, Vasile Crețu, vine cu explicații după criticile aduse autorităților locale de către arheologul Vasile Cotiugă, care a acuzat distrugeri repetate și lipsă de intervenție din partea administrației în cazul cetății getice de pe Dealul Cătălina. Într-un material publicat de Ziarul de Iași, edilul susține că se caută finanțare pentru punerea în valoare […]
12:40
Andreea Raicu, în vârstă de 48 de ani, a vorbit despre prietenii, explicând că și-a ales amicii după criteri bine stabilite. Andreea Raicu a avut o carieră de succes în televiziune. În plan personal, Andreea Raicu a avut mai multe relații, însă niciuna nu s-a finalizat cu o căsătorie. Într-un interviu pe care l-a acordat […]
12:40
Federația Română de Rugby a anunțat, luni seara, că are deja trei absențe în lotul echipei naționale pentru meciul test cu reprezentativa Statelor Unite. S-au alăturat delegației jucătorul de linia a doua Marius Antonescu (Narbonne), jucătorul de linia a treia Adrian Mitu (Soyaux-Angouleme) și aripa Nicolas Onuțu (CS Annonay), a precizat Federația pe pagina sa […]
12:40
Carmen Uscatu, cofondatoarea „Dăruiește Viață”: „Sunt răspunzătoare să continui proiectele, sunt responsabilă în fața donatorilor” # Gândul
Carmen Uscatu, cofondatoarea „Dăruiește Viață”, vorbește despre efectul numirii Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier al României, pe care, de altfel, a și a numit-o „o vulnerabilitate foarte mare”. Întrebată despre bani, și ce sume de bani ar fi sub semnul întrebării, Carmen Uscatu susține că nu a făcut un calcul. De asemenea, aceasta susține […]
