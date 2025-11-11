COINCIDENȚĂ: Fiul lui Moammar Gaddafi, eliberat din închisoare în aceeași zi cu Sarkozy, președintele acuzat că a primit șpagă de la fostul lider libian și a contribuit apoi la uciderea acestuia

23:10

Cu mult înainte de a-l cunoaște pe Grigore Caraza, auzisem despre el ca despre o persoană deosebită: un om de o rezistență surprinzătoare la toate suferințele și ispitirile vieții de închisoare, un fel de legendă vie, mai ales după ce s-a aflat că refuzase să iasă din închisoare la termen.