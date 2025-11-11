Bursa românească a depășit pragul unei capitalizări de 100 miliarde euro... cu ajutor de la Viena
Profit.ro, 11 noiembrie 2025 15:50
BVB a doborât o bornă a valorii agregate de piață, însă peste o treime din acest aport este reprezentată de acțiunile grupului bancar austriac Erste, listat secundar la București.
ANAF l-a verificat pe manelistul Dani Mocanu și a găsit obligații fiscale nedeclarate de 1,6 milioane de lei. Mocanu - condamnat definitiv într-un dosar de tentativă la omor e fugit din țară # Profit.ro
Inspectorii Antifraudă din cadrul ANAF au încheiat verificarea manelistului Dani Mocanu, au declarat surse pentru Profit.ro. În urma verificărilor la mai multe societăți comerciale și persoane fizice, au fost stabilite obligații fiscale nedeclarate de 1,6 milioane de lei.
Bucureștiul confirmă statutul de lider al pieței imobiliare – investițiile accelerează în nordul Capitalei # Profit.ro
Bucureștiul se menține în fruntea pieței imobiliare naționale, atrăgând cel mai mare volum de tranzacții și consolidându-și poziția de pol principal al investițiilor din România.
Idee de reformă a accizelor la băuturi - Scade la spirtoase, dar la vin, unde acciza este foarte redusă, s-ar majora de 11 ori până în 2028. Guvernul ar câștiga câteva miliarde # Profit.ro
Acciza la băuturi spirtoase ar trebui să scadă cu 30%, la bere și vinuri spumoase să crească ușor, în timp ce la vin s-ar impune o majorare semnificativă, de la 10 lei pe hectolitru în acest an, la 27,7 lei pe hectolitru anul următor, ajungându-se chiar la 111,11 lei pe hectolitru în 2028, o creștere de peste 11 ori, prevede o propunere de reformă a accizelor la băuturi alcoolice transmisă Ministerului Finanțelor de către Spirits România, asociația patronală care reunește principalii producători și importatori de băuturi spirtoase din România.
Circulația trenurilor care circulă între Gara de Nord și Aeroportul Henri Coandă va fi modificată temporar în 19 și 20 noiembrie, pentru efectuarea unor lucrări de verificare a infrastructurii în stația București Nord.
Câștigătorul ultimului premiul de categoria I la tragerea Loto 6/49, în valoare de 49.149.676,24 de lei (peste 9,66 milioane de euro), și-a ridicat banii.
La BVB ajung instrumente financiare configurate la Zagreb. Oportunitatea momentului oferită de croați este... din România # Profit.ro
InterCapital, companie croată care este emitent constant de ETF-uri la cota bursei românești de un an și jumătate, aduce 2 fonduri de acest tip, din care unul pentru bursa de la Zagreb și unul care agregă titluri de stat românești denominate în euro, cu cel mai mare randament dintre emitenții suverani.
Anunț Bolojan - ”Energiile României nu trebuie blocate de reguli încâlcite și birocrație!” - Guvernul simplifică procedurile de obținere a avizelor ISU pentru firme. Urmează avizele de mediu # Profit.ro
Premierul Bolojan anunță că a finalizat proiectul de simplificare și debirocratizare a procedurilor de obținere a avizelor ISU. Termenele de avizare vor fi scurtate, procesul va fi debirocratizat și digitalizat, iar regulile vor fi clare, spune Bolojan, care promite că va urma simplificarea pentru avizele de mediu.
Uniunea Europeană și-a depășit atribuțiile în stabilirea regulilor privind salariul minim # Profit.ro
Uniunea Europeană și-a depășit atribuțiile în stabilirea regulilor privind salariul minim, a anunțat Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), după ce a anulat două prevederi ale unei directive europene privind salariul minim, informează dpa
Republica Moldova a înregistrat cel mai mare progres anual dintre toate statele candidate la UE # Profit.ro
Republica Moldova a înregistrat cel mai mare progres anual dintre toate statele candidate la Uniunea Europeană, dar până la aderarea propriu-zisă sunt încă multe de făcut, a declarat la Chișinău, comisarul european pentru extindere, Marta Kos, în cadrul conferinței 'Raportul de Extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova', potrivit portalului Deschide.md.
Americanii de la Titan Machinery pleacă din Germania. România conduce creșterea vânzărilor în Europa # Profit.ro
Grupul american Titan Machinery, printre cei mai mari distribuitori de utilaje pentru agricultură și construcții, cu operațiuni și în România, se retrage din Germania, din cauza rezultatelor slabe.
Bulgaria mai are rezerve de benzină doar pentru o lună, în condițiile în care se pregătește pentru intrarea în vigoare a sancțiunilor SUA asupra companiei ruse Lukoil, care deține cea mai mare rafinărie de petrol din țară și cea mai mare parte a infrastructurii de depozitare și conducte, a anunțat președintele agenției de rezerve de stat, Assen Asenov.
Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air reacționează după un incident aviatic pe Aeroportul Băneasa.
Compania Națională de Investiții Rutiere a primit o contestație a Asocierii SA & PE CONSTRUCT (Leader),TEHNOSTRADE., SPEDITION UMB și Euro-Asfalt la contractul pentru proiectarea și execuția tronsonului 1 Târgu Neamț(Moțca)-Târgu Frumos al Autostrăzii A8.
Comisia Europeană a aprobat înregistrarea Cârnaților din topor din Vâlcea ca Denumire de Origine Protejată (DOP), recunoscând-le calitățile distinctive.
Populația Spaniei a crescut cu 105.488 persoane în al treilea trimestru al acestui an și, la 1 octombrie 2025, a ajuns la 49.442.844 de locuitori, o valoare maximă a seriei istorice inițiate în 1971, ca urmare a creșterii numărului de persoane născute în străinătate, informează EFE.
Dominic Fritz afirmă că este înjurat pe Facebook de un angajat al Inspectoratului de Stat în Construcții, care ulterior îl amendează # Profit.ro
Primarul municipiului Timișoara, Dominic Fritz, a afirmat că un angajat al Inspectoratului de Stat în Construcții îl înjură deseori pe Facebook.
Comisia Europeană a aprobat înregistrarea Cârnaților din topor din Vâlcea ca Denumire de Origine Protejată (DOP), recunoscând-le calitățile distinctive.
Ambito, companie specializată în servicii de proiectare și construcție de instalații electrice, design și amenajare de spații comerciale și de birouri și antreprenoriat de rețele pentru clădiri rezidențiale, închide anul 2025 cu o cifră de afaceri de 9 milioane euro și atinge un număr de 100 de angajați.
O companie din România care se ocupă cu fabricarea și comercializarea de mobilier pentru casă a fost amendată de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu 2.000 euro, după ce a trimis unui client SMS-uri comerciale nesolicitate.
ULTIMA ORĂ ANAF a luat la ochi patronii bogați cu firme pline de datorii. Vor fi acțiuni dure în partea de mari averi și de proprietăți deținute fără să fie prezentate veniturile aferente # Profit.ro
ANAF are în prezent în derulare o analiză pentru a identifica persoanele fizice implicate în operațiuni de acumulare de datorii pe anumite firme, care sunt golite de active și înstrăinate, păcălind alți oameni de afaceri și chiar și bugetul de stat, anunțat președintele ANAF, Adrian Nica.
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat marți de BNR, a ajuns la 5,0845 lei, de la 5,0854 lei, înregistrat luni.
Pirat într-un joc imersiv inspirat de manga ''One Piece'' sau participant la un carnaval organizat de Wednesday Addams, asta propune Netflix în primele sale parcuri tematice deschise în Statele Unite, informează AFP.
Metrorex continuă alert lucrările la linia spre metroul Otopeni, prezentând acum noul stadiu.
Șoferii profesioniști din India au devenit în 2025 printre cei mai căutați angajați de companiile din România, pe fondul deficitului tot mai mare de personal din transporturi, aceștia putând câștiga până la 3.000 de euro lunar, în funcție de experiență și tipul de activitate, potrivit datelor unei companii specializate în recrutare, formare și management de personal din Asia.
Tricomserv își cere insolvența, argumentând că nu deține fonduri bănești disponibile în cuantum suficient pentru a achita datoriile exigibile.
Rusia se pregătește să își dezvolte propria industrie a metalelor rare, esențiale pentru producția de cipuri, vehicule electrice și turbine eoliene, însă analiștii avertizează că intrarea sa în competiția globală vine târziu și cu numeroase obstacole, relatează CNBC.
Nou risc la mașinile second-hand, semnalat de experți: Cum le recunoști pe cele avariate de inundații # Profit.ro
În fiecare an, inundațiile provoacă pagube semnificative în Europa, ploile abundente și inundațiile extreme avariind mii de mașini.
ULTIMA ORĂ Ministrul Finanțelor vorbește despre o singură cotă la microîntreprinderi, față de 1% și 3% în prezent # Profit.ro
Ministerul Finanțelor consideră că este o idee bună ca la regimul de impozitare, în regim de microîntreprindere, să existe o singură cotă de impozit, față de 1% și 3% în prezent. Regimul micro a fost restrâns drastic ca parte a PNRR, plafonul de venituri anuale pentru încadrarea unei firme la acest sistem de impoziate, mai avantajos în multe cazuri, urmând să ajungă anul următor la 100.000 de euro, după reduceri succesive de la nivelul de 1 milion de euro.
Black Friday înseamnă, de obicei, liste interminabile, goană după reduceri și teama că stocul se epuizează exact când te hotărăști să cumperi. Dar, într-o perioadă în care toată lumea se grăbește, Salt Bank alege să facă lucrurile altfel și trece totul pe modul zen.
Contract semnat - Investiție majoră în sănătate cu schemă de ajutor de stat. Antibiotice Iași va lansa un centru de cercetare-dezvoltare pentru producția de medicamente critice # Profit.ro
Contractul pentru Centrul de cercetare Inova a+ care va fi operat de Antibiotice, în cadrul unui program mai larg național de sănătate în zona de biotehnologie și tehnologii digitale, este semnat astăzi.
VIDEO ETF-uri lansate - Investitorii de la BVB vor opera în Croația de la terminalele brokerilor români CONFIRMARE # Profit.ro
InterCapital ETF a lansat două noi ETF-uri la Bursa de Valori București.
Investitorii japonezi se orientează spre Europa, atrași de boom-ul tehnologiilor profunde și de ecosistemul matur de startupuri, transmite CNBC.
FOTO Tranzacție majoră pe piața închirierilor. Procter & Gamble își mută angajați din sediul central în birourile lui Liviu Tudor CONFIRMARE # Profit.ro
P&G și-a prelungit contractul de închiriere pentru actualul sediu central, care ocupă aproximativ 6.000 de metri pătrați în cadrul Iride Business Park, însă, în paralel, și-a asigurat închirierea a încă 6.500 de metri pătrați în clădirile de birouri învecinate,Yunity Park.
Banca Comercială Română (BCR) a încheiat cu succes o nouă emisiune locală de obligațiuni, în valoare de 1,125 miliarde de lei. Tranzacția este prezentată ca reflectând încrederea investitorilor în stabilitatea și strategia de creștere BCR, dar și în potențialul economiei românești.
Warren Buffett a anunțat că va accelera ritmul donațiilor din averea sa de 149 de miliarde de dolari către fundațiile conduse de cei trei copii ai săi, în timp ce se pregătește pentru predarea conducerii companiei Berkshire Hathaway către succesorul desemnat, Greg Abel, relatează CNBC.
FOTO Tranzacție majoră pe piața închirierilor. Procter & Gamble își mută cei 700 de angajați din sediul central în birourile lui Liviu Tudor. Sediul actual va fi demolat CONFIRMARE # Profit.ro
P&G și-a prelungit contractul de închiriere pentru actualul sediu central, care ocupă aproximativ 6.000 de metri pătrați în cadrul Iride Business Park, însă, în paralel, și-a asigurat închirierea a încă 6.500 de metri pătrați în clădirile de birouri învecinate,Yunity Park.
Senatul a adoptat legea prin care încălcarea sancțiunilor economice impuse de UE devine infracțiune în România: până la 12 ani închisoare sau sute de mii lei pe zi amendă # Profit.ro
Diferitele forme de încălcare a sancțiunilor economice internaționale impuse de Uniunea Europeană (UE) vor deveni infracțiuni în România și vor fi investigate de DIICOT, pedepsele mergând până la 12 ani de închisoare sau sute de mii de lei pe zi amendă penală, potrivit proiectului de lege elaborat de Guvern și aprobat luni de Senat, în calitate de primă cameră sesizată.
Protecția Consumatorilor a intrat cu amenzi printre IFN-uri și case amanet. Ce au descoperit comisarii # Profit.ro
Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au verificat peste 570 de instituții financiare nebancare (IFN-uri) și au dat 256 de amenzi contravenționale, în valoare de aproape 1,5 milioane de lei.
Cel mai mare angajator din zona orașului Ineu va fi închis în luna decembrie, procedura fiind notificată oficial autorităților.
Vama anunță reorganizarea amplă, cu reducere de posturi de conducere. Reorganizarea a fost prezentată de săptămâna trecută de Profit.ro, inclusiv noua organigramă # Profit.ro
Autoritatea Vamală Română (AVR) a anunțat astăzi că inițiază un proces amplu de reorganizare instituțională, având ca obiectiv optimizarea structurii interne, creșterea eficienței operaționale și realizarea de economii importante la bugetul de stat, fără a afecta activitatea personalului din zona de execuție.
Registrul Auto Român (RAR) a demarat o acțiune de informare și control la nivel național, având ca obiect verificarea modului în care operatorii economici care pun la dispoziție pe piață vehicule utilizate (second hand) respectă prevederile Ordonanței de Urgență privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a vehiculului (CIV) și certificarea autenticității vehiculelor rutiere.
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
Poate preferi Apple Maps în oraș, Google Maps pentru POI-uri și Waze pentru alerte.
Casa de avocatură JGV & Asociații a marcat 20 de ani de activitate printr-o gală aniversară la care au participat peste o sută de invitați, inclusiv parteneri, clienți, reprezentanți ai presei și lideri de opinie din domeniul juridic.
În prima parte a lui 2026, Apple va lansa pe piață un prim MacBook așa-zis ieftin, susțin surse citate de Bloomberg.
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) va derula, din noiembrie, o campanie de conștientizare la nivel național dedicată prevenirii risipei alimentare, a anunțat președintele instituției, Alexandru Bociu.
Ecranul camerei te poate păcăli în funcție de lumina ambientală, dar histograma și zebrele îți oferă obiectivitate.
Apple a decis amânarea pe termen nedefinit a unui nou model de iPhone Air, după vânzările sub așteptări ale primei versiuni, lansate în septembrie.
ULTIMA ORĂ Incident aviatic pe Aeroportul Băneasa, după aterizarea unui avion Wizz Air. Pasagerii scoși pe tobogan, după o flacără sub cabina aeronavei # Profit.ro
Un incident aviatic a avut loc, în noaptea de luni spre marți, pe Aeroportul Băneasa, după aterizarea unui avion al companiei Wizz Air, venit de la Barcelona.
