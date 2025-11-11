O adolescentă din Timișoara a murit la spital, după ce ar fi mâncat fructele unei plante ornamentale
National.ro, 11 noiembrie 2025 15:50
Tragedie la Timișoara. O adolescentă de 17 ani a murit la Spitalul „Louis Țurcanu", în ciuda eforturilor medicilor de a o salva. Fata era elevă în clasa a XII-a la un liceu de elită din orașul de pe Bega. În acest caz s-a deschis deja o anchetă, iar polițiștii fac cercetări pentru a stabili exact
• • •
Acum 15 minute
16:00
„Frații Dedeman” vor să cumpere Carrefour. Cine a mai depus ofertă pentru preluarea lanțului de magazine # National.ro
Frații Pavăl, afaceriștii băcăuani care dețin Dedeman, vor să cumpere Carrefour România! Dragoș și Adrian Pavăl, fondatorii Dedeman, au depus o ofertă pentru preluarea rețelei de magazine. Potrivit publicației Profit, cei doi antreprenori, prin Pavăl Holding, au depus o ofertă de preluare a rețelei Carrefour România, una dintre cele mai mari afaceri din sectorul alimentar.
Acum 30 minute
15:50
Tinerii au fost total abandonați de statul român, astfel că au ajuns campionii UE la rata șomajului. Cu un sistem de educație care i-a scos total necalificați și nepregătiți pentru a exercita vreo profesie, tinerii nu reușesc să-și găsească un loc de muncă. De altfel, România este campioană absolută în Uniunea Europeană la procentul scăzut
15:50
O adolescentă din Timișoara a murit la spital, după ce ar fi mâncat fructele unei plante ornamentale # National.ro
Tragedie la Timișoara. O adolescentă de 17 ani a murit la Spitalul „Louis Țurcanu", în ciuda eforturilor medicilor de a o salva. Fata era elevă în clasa a XII-a la un liceu de elită din orașul de pe Bega. În acest caz s-a deschis deja o anchetă, iar polițiștii fac cercetări pentru a stabili exact
Acum o oră
15:40
În ultimii patru ani, lumea s-a confruntat cu provocări de o amploare neobișnuită, de la rate ale dobânzii mai mari și crize bancare până la războaie comerciale și războaie fierbinți. Cu toate acestea, între 2022 și 2024, creșterea PIB-ului global a fost de 3% în medie. Șomajul în țările membre ale OCDE rămâne aproape de
15:30
Tesla a pierdut doi dintre principalii săi manageri de programe, după ce Emmanuel Lamacchia, coordonatorul global al proiectului Model Y, şi Siddhant Awasthi, liderul echipei Cybertruck, au anunţat duminică că părăsesc compania, relatează Reuters. Lamacchia, care s-a alăturat Tesla în 2018, a fost responsabil în ultimii patru ani de producţia şi extinderea internaţională a Model
Acum 2 ore
14:50
Tensiuni între Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu, fondatoarele Dăruiește Viață. Vicepremiera, lovitură neașteptată de la partenera sa # National.ro
Carmen Uscatu, cofondatoarea „Dăruiește Viață", spune că numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier a pus ONG-ul într-o poziție vulnerabilă. Aceasta susține că membrii asociației nu au fost consultați și nu au avut timp să pregătească un plan de separare clară a rolurilor. „A fost o surpriză totală", a explicat Uscatu, adăugând că ONG-ul lucrează
14:30
Compania aeriană care nu mai acceptă bilete printate de miercuri, 12 noiembrie. Ce trebuie să știe pasagerii din România # National.ro
Compania aeriană irlandeză Ryanair, care operează zboruri și la noi în țară, va cere pasagerilor să utilizeze, de miercuri, tichetele de îmbarcare digitale generate din aplicaţia sa, renunţând pentru totdeauna la biletele de hârtie. Pasagerii trebuie să folosească tichetele de îmbarcare digitale Operatorul aerian european low-cost a informat că fără permis pe telefon sau pe
14:20
Scene de groază în Capitală! Bărbat înjunghiat de zeci de ori, de un tânăr de 20 de ani. „Ferocitate ieșită din comun”! # National.ro
Au fost scene de groază, în stradă, în București! Un bărbat a ajuns de urgență la spital, după ce a fost înjunghiat de peste 30 de ori. Suspectul, un tânăr de 20 de ani, a fost reținut. Un tânăr în vârstă de 20 de ani a atacat cu cruzime un bărbat de 68 de ani,
Acum 4 ore
14:10
1. La câteva zile după ce a ajuns la Cotroceni, am scris că "Nicușor Dan trebuie să se gândească la faptul că nu USR l-a făcut președinte. USR l-a făcut de râs. Președinte l-au făcut oamenii care l-au votat în turul doi. În primul a avut 20%." Nu numai oamenii care l-au votat în turul
14:00
Pedepse record pentru ucigașii omului de afaceri Adrian Kreiner. Închisoare pe viață pentru doi dintre atacatori # National.ro
S-au aflat sentințele în cazul uciderii omului de afaceri Adrian Kreiner din Sibiu. Magistrații de la Tribunalul Alba au decis marți, 11 noiembrie, câți ani vor petrece după gratii cei trei atacatori. Doi dintre cei trei inculpați, Laurențiu Ghiță și Cristian Marian Minae, au fost condamnați la închisoare pe viață, iar fugarul Costinel Cosmin Zuleam
13:20
Cât a ajuns să coste o noapte de cazare la hotelul Simonei Halep în luna decembrie, înainte de Crăciun # National.ro
Pe măsură ce se apropie tot mai mult luna decembrie, luna mult-așteptatelor sărbători de iarnă – Crăciunul și Revelionul, nu sunt puțini cei care-și fac de pe acum planuri pentru a petrece ultima lună din an la munte, departe de agitația marilor orașe. Și nu doar cei care analizează opțiunile pentru o minivacanță de sărbători
12:30
Călin Georgescu, la ieșirea de la Judecătorie: „Orice atentat la libertatea de exprimare e o treaptă către dictatură”/A vorbit despre „păduchii” din politica românească # National.ro
Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a ajuns, marți, 11 noiembrie, în fața instanței, unde a avut loc primul termen în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară, cauza fiind trimisă în judecată de procurorii Parchetului General. Ulterior, fostul candidat în cursa prezidențială a trebuit să facă o oprire și la secția de poliție,
12:30
„România a fost prima țară din lume care a tratat științific îmbătrânirea!” A spus-o azi o cercetătoare de la Institutul Național de Îmbătrânire din SUA # National.ro
O cercetătoare cu origini românești de la National Institute on Aging (SUA) a declarat astăzi, la Congresul Internațional de Longevitate de la București, că România a fost pionierul mondial al medicinei longevității, prin munca vizionară a Anei Aslan. „Sunt recunoscătoare față de rădăcinile românești și formarea primită aici. România este, de fapt, pionierul acestui domeniu.
Acum 6 ore
12:00
FSB susține că ar fi dejucat un complot de deturnare a unui MiG-31, cu o rachetă Kinjal la bord. Ar fi urmat să fie direcționat către baza NATO din România # National.ro
Moscova susține că Ucraina, sprijinită de Marea Britanie, ar fi complotat și ar fi încercat deturnarea unui avion rusesc MiG-31 înarmat cu o rachetă hipersonică Kinjal. Avionul deturnat urma să fie direcționat către baza NATO din Constanța, România. Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a declarat că a dejucat un complot al spionilor ucraineni
11:00
Președintele face scut în jurul Oanei Gheorghiu. Nicuşor Dan: „Declaraţia doamnei vicepremier, nefericită/Reacţia CSM, exagerată” # National.ro
Chiar dacă a recunoscut că declarația vicepremierului Oana Gheorghiu referitoare la pensiile magistraților a fost „nefericită", Nicușor Dan consideră că reacția Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a fost „exagerată". Și a precizat că nu va semna o eventuală cerere de avizare a urmăririi penale. Anunță că nu va semna cererea de urmărire penală „Cred că
10:30
Incident pe Aeroportul Băneasa: O flacără a apărut sub cabina unui avion, la scurt timp după aterizare # National.ro
Momente de panică la primele ore ale zilei de marți, 11 noiembrie, pe aeroportul Aurel Vlaicu – Băneasa. A fost vorba despre un incident apărut la un avion care venise de la Barcelona, situație neprevăzută semnalată la scurt timp de la aterizarea aeronavei la bordul căreia se aflau peste 200 de pasageri. Un incident a
Acum 8 ore
10:00
Noi atacuri aeriene rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Fragmente de dronă, descoperite pe teritoriul României # National.ro
A fost alertă, noaptea trecută, la granița României, după un nou val de atacuri aeriene lansate de Rusia asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. A fost emis un mesaj RO-alert pentru populația din nordul județului Tulcea. Ministerul Apărării Naționale (MApN) a transmis că în noaptea de 10 spre 11 noiembrie 2025, Federația Rusă a lansat
10:00
Dieta nordică — sau „New/Healthy Nordic Diet" — nu este doar un trend gastronomic: este o regulă simplă: mănâncă local, sezonier și mult din plante, cereale integrale și pește gras. În Scandinavia, acest model (bazat pe ovăz, secară, fructe de pădure, pește gras, rădăcinoase și ulei de rapiță) este asociat cu indicatori cardio-metabolici buni și
Acum 12 ore
07:20
05:00
BERBEC Va trebui să vă confruntați și să acționați asupra unei probleme de muncă dacă aveți o echipă sau trebuie să organizați mai mulți oameni. Așa că trebuie să acționezi cu curaj, atât doar că este un moment oarecum neplăcut. TAUR Economisirea timpului este importantă pentru dvs. acum, deoarece există o problemă pe care trebuie
Acum 24 ore
23:30
Simona Halep își va încheia oficial cariera sportivă pentru a doua oară, iar evenimentul va avea loc la Cluj-Napoca, în cadrul Festivalului Sporturilor din 2026. Fosta lideră mondială, care a disputat ultimul meci WTA în 2025 la Transylvania Open, revine în fața publicului pentru un ultim salut, într-un eveniment care se anunță istoric pentru fanii
23:00
Ce sume pot primi pensionarii în decembrie și cum se ajunge la un sprijin total de până la 700 de lei # National.ro
Vești importante pentru pensionarii cu venituri mici, care ar putea beneficia în luna decembrie de mai multe forme de sprijin financiar din partea statului, sumele cumulate ajungând până la 700 de lei. Deși numărul beneficiarilor este mai redus față de anii anteriori, Guvernul menține o serie de programe menite să ajute seniorii înainte de sărbători.
22:30
Mașini avariate de inundații: pericolul ascuns din piața auto second-hand. Cum recunoști un vehicul afectat de apă # National.ro
Fenomenul de ,,mașini avariate de inundații" devine o problemă majoră pe piața auto second-hand din Europa, tot mai multe vehicule afectate de ploile extreme fiind reparate superficial și scoase ulterior la vânzare. Specialiștii avertizează că aceste mașini prezintă riscuri tehnice serioase și pot genera costuri uriașe pentru cumpărători. Mașini avariate de inundații: cum ajung pe
21:40
ANAF a declanșat, începând de astăzi, o amplă acțiune de verificare a organizatorilor de nunți, botezuri și petreceri private, vizând peste 80 de societăți din domeniul evenimentelor. Instituția anunță că participanții nu vor fi afectați, controalele fiind îndreptate exclusiv către companii care nu au respectat legislația fiscală. ANAF verifică organizatorii de evenimente: ce urmăresc inspectorii
21:10
21:10
Nicușor Dan blochează legea „hidrocentralelor din păduri”: atac la Curtea Constituțională # National.ro
Președintele Nicușor Dan a trimis la Curtea Constituțională legea care modifică regimul ariilor protejate, acuzând că actul normativ încalcă atât Constituția, cât și obligațiile europene ale României. Textul legislativ a generat deja un conflict major între PSD și ministrul Mediului, Diana Buzoianu, după ce social-democrații au introdus modificări care permit finalizarea hidrocentralelor blocate de ani
20:00
Au apărut diviziuni profunde cu privire la prima taxă vamală pe carbon din lume, introdusă de UE, în contextul în care Bruxelles se pregătește să modifice schema cu doar câteva luni înainte de intrarea sa în vigoare. Comisia Europeană urmează să propună revizuirea mecanismului de ajustare la frontieră a emisiilor de carbon (CBAM) – o
19:40
România traversează o perioadă tulbure, în care deciziile politice par luate „după ureche", iar efectele lor se văd, deja, în economie. Cea mai importantă veste a acestei toamne nu vine din zona politică, ci dinspre mediul de afaceri: marii investitori se pregătesc de retragere. După soldații americani, și corporațiile sunt gata să își facă bagajele.
19:20
Cândva, odată și demult, părinții le spuneau copiilor lor: „Cine are carte, are parte!" și mulți copii s-au ținut cu dinții de școală. Cartea pe gratis! A venit, însă, comunismul și oferind cartea gratis și încă douăsprezece clase obligatorii plus facultatea pentru cine reușea să treacă de examenul de intrare și mult prea mulți au
19:10
Criză periculoasă în energie. Importăm deja 2.000 MWh și se închid peste 1.000 MW din cărbune # National.ro
Marea victorie obținută în negocierile cu cei de la Bruxelles a fost, în realitate, extrem de anemică. Nu mai închidem, acum, 1.755 MW pe cărbune, ci 1.045 MW. Practic, ni s-a permis, doar până în august 2026, să păstrăm 710 MW. Și asta în condițiile în care deja, la 12 grade C afară, importăm, în
19:10
Cum îţi poţi reduce factura la energie electrică printr-un truc simplu ce are legătură cu frigiderul # National.ro
România are unul dintre cele mai ridicate preţuri la energie electrică din Europa. Ba chiar unii ar spune că din lume. După eliminarea plafonării tarifului la curent electric, facturile românilor au „explodat". Specialiştii indică, totuși, câteva trucuri simple, pe care le poţi aplica acasă, pentru a-ţi micşora costurile la energie. Un frigider curăţat consumă mai
18:50
Turiştii merg acolo să se distreze, dar, în schimb, se pot „trezi” cu amenzi de 300 de dolari. Ţara care nu te lasă să consumi alcool în timpul zilei # National.ro
Decidenţii politici dintr-o destinaţie turistică aflată la mare căutare şi printre români interzic consumul de alcool în tipul zilei. Cine nu se supune va fi amendat cu 300 de dolari. Legea era deja în vigoare din 1972, dar valoarea amenzii a fost stabilită abia acum. Thailanda te
18:40
Apel disperat al medicilor. Opriți extinderea tehnologiei ARNm la vaccinuri! Risc de deteriorare genetică # National.ro
Peste 11.000 de medici și personalități din lumea științifică, cei mai mulți din Germania, Austria, Elveția, Franța și Olanda, au semnat un Moratoriu ARNm, în care avertizau asupra pericolului extinderii tehnologiei ANRm. Aceștia au semnalat că Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) a aprobat și alte vaccinuri genetice cu , care acum sunt chiar „autoamplificatoare”, existând […] The post Apel disperat al medicilor. Opriți extinderea tehnologiei ARNm la vaccinuri! Risc de deteriorare genetică first appeared on Ziarul National.
18:20
Bani de la Guvern pentru tinerii români care se angajează pentru prima dată. Pe lângă salariu, angajaţii mai primesc şi prime # National.ro
Ministerul Muncii propune ca tinerii care se angajează pentru prima dată să primească bani de la stat, însă numai în primi doi ani. De asemenea, Guvernul mai pregăteşte subvenţii pentru mamele cu trei copii, dar şi pentru victimele traficului de persoane. Prima se va acorda lunar, timp de 24 de luni de la angajare, respectiv […] The post Bani de la Guvern pentru tinerii români care se angajează pentru prima dată. Pe lângă salariu, angajaţii mai primesc şi prime first appeared on Ziarul National.
18:10
Universitatea Craiova și FCSB traversează zile fierbinți, chiar dacă suntem în buza iernii. Mirel Rădoi i-a anunțat pe jucătorii săi, chiar în vestiar, că demisionează după eșecul cu UTA, 1-2. Tehnicianul și-a strâns lucrurile încă de duminică noapte și a plecat spre București. Nici măcar întâlnirea decisivă cu patronul Mihai Rotaru nu a mai avut […] The post „Black Friday” la demisii în Superliga first appeared on Ziarul National.
18:00
Ion Iliescu a plecat la cele veșnice pe 5 august, la vârsta de 95 de ani. S-a stins din viață la Spitalul Clinic de Urgență Agrippa Ionescu, acolo unde era internat de câteva săptămâni. Acesta a fost înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea. Funeraliile de stat pentru Ion Iliescu, fost președinte al României între 1990–1996 și […] The post Cât au costat, de fapt, funeraliile de stat ale fostului președinte Ion Iliescu first appeared on Ziarul National.
17:40
Banca Centrală Europeană va da în curând startul unei reorganizări radicale a conducerii sale – o competiție care va decide în cele din urmă cine va succeda președintei Christine Lagarde. Patru dintre cele șase posturi din consiliul executiv al BCE vor deveni vacante până la sfârșitul anului 2027, începând cu vicepreședintele Luis de Guindos, al […] The post Se schimbă șefii ”gardienilor euro”. Era Lagarde intră în ultima etapă first appeared on Ziarul National.
17:30
Momentul şocant în care un tânăr se aruncă dintr-o maşină aflată în mers. Care este situaţia lui medicală. VIDEO # National.ro
Un şofer a filmat momentul şocant un tânăr de 20 de ani, aflat într-o maşină din faţa lui, s-a aruncat în mers. Polițiștii bănuiesc că atât șoferul, cât și pasagerul ar fi fost sub influența drogurilor. Episodul s-a consumat pe un drum național, în localitatea Almaș, județul Arad. Un bărbat s-a aruncat dintr-o mașină în […] The post Momentul şocant în care un tânăr se aruncă dintr-o maşină aflată în mers. Care este situaţia lui medicală. VIDEO first appeared on Ziarul National.
17:20
Fotbalul turc fierbe după ce procurorii au anunțat arestarea a 21 de persoane în mega-ancheta privind manipularea rezultatelor. Printre cei reținuți se află nu mai puțin de 17 arbitri, dar și președintele unei echipe din Super Lig – identificat de presa locală drept Murat Ozkaya, șeful lui Eyupspor, clubul unde joacă internaționalul român Denis Drăguș. […] The post Patronul lui Drăguș, arestat pentru trucarea meciurilor! first appeared on Ziarul National.
17:10
Pe 20 decembrie 1989, armata SUA a lansat Operațiunea Just Cause în Panama. Ținta: dictatorul, traficantul de droguri și fostul informator al CIA, Manuel Noriega. La câteva zile după invazie, Noriega a fost capturat și trimis în Statele Unite. Forțele americane au luptat în Panama timp de câteva săptămâni, iar liderul opoziției, Guillermo Endar, a […] The post Venezuela nu e Panama. Mai duce America ”războaie veșnice”? first appeared on Ziarul National.
17:00
Potrivit unor surse, Dani Mocanu şi fratele său au fost arestaţi în Italia, La Napoli. Manelistul a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare cu executare pentru tentativă de omor și tulburarea liniștii publice. În același dosar a fost condamnat și fratele său. Imediat după decizia definitivă a magistraţilor, polițiștii din Argeș au mers […] The post Manelistul Dani Mocanu și fratele lui, arestați în Italia, la Napoli (surse) first appeared on Ziarul National.
16:40
Silențioase, puternice, dar prea scumpe, motocicletele electrice nu găsesc destui cumpărători. În cadrul EICMA, cel mai mare salon mondial de motociclete, organizat la Milano, Honda a prezentat modelul WN7. „Ideea era să ruleze ca vântul, fără zgomot, fără vibrații”, a explicat pentru AFP inginerul Masatsugu Tanaka. WN7 este chiar „mai plăcută de condus decât o […] The post Motocicletele electrice: silențioase, puternice, dar prea scumpe first appeared on Ziarul National.
16:40
Cum se scuză instituțiile după femicidul din Teleorman. Șeful Poliției Române caută adevărații vinovați # National.ro
Șeful Poliției Române a anunțat controale în toată țara după crima șocantă, care a avut loc sâmbătă, în județul Teleorman. Autoritățile vor verifica modul în care au fost gestionate cazurile de violență domestică și dacă polițiștii au respectat toate procedurile legale. Scopul acestor controale în toată țara este de a preveni situații similare și de […] The post Cum se scuză instituțiile după femicidul din Teleorman. Șeful Poliției Române caută adevărații vinovați first appeared on Ziarul National.
Ieri
16:10
Guvernul Bolojan a descoperit marea evaziune fiscală: pachetul de țigări cumpărat de amărâți din Bulgaria # National.ro
Guvernul reușește, printr-o singură mișcare, să anuleze și avantajele apartenenței la UE, dar și la Schengen pentru românii obișnuiți. Sub pretextul că ar stârpi marea evaziune fiscală, ministrul Finanțelor a decis să interzică românilor să mai cumpere vreun pachet de țigări din Bulgaria, chiar dacă acesta este pentru consum propriu. Prima etapă este instituirea unui […] The post Guvernul Bolojan a descoperit marea evaziune fiscală: pachetul de țigări cumpărat de amărâți din Bulgaria first appeared on Ziarul National.
16:10
Mirel Rădoi a decis să părăsească banca de tehnician al echipei Universitatea Craiova. Demisia lui vine după eșecul de pe teren propriu cu UTA Arad, scor 1-2, în etapa a 16-a din Superliga. Conducerea i-a găsit deja înlocuitor Potrivit informațiilor existente, Rădoi și conducerea clubului au ajuns la o înțelegere privind rezilierea contractului, după o […] The post Mirel Rădoi a plecat de la Universitatea Craiova. Motivul invocat pentru demisie first appeared on Ziarul National.
16:00
Președintele Camerei Deputaților și al PSD-ului, Sorin Grindeanu, spune că nu e acceptabil ca premierul să nu vină în Parlament pentru informări. „Nu se poate să nu vii”, a transmis Grindeanu, luni, într-un mesaj menit să ajungă și în atenția șefului Guvernului și al PNL. „Ca să fim clari, noi am cerut la Camera Deputaților […] The post VIDEO. Grindeanu, avertisment pentru Bolojan: Nu merge să nu vii! Nu se poate! first appeared on Ziarul National.
15:50
Doctorul vedetă Cristian Andrei, un impostor? Este acuzat și de agresiune de două femei! # National.ro
Cristian Andrei este prezentat public drept psihoterapeut și psiholog. În realitate, nu are atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor. Mai mult, două cliente îl acuză de hărțuire sexuală în cabinet, potrivit unei investigații PressOne. Practică psihoterapia fără avizul Colegiul Psihologilor Cristian Andrei se recomandă de peste 20 de ani drept psihoterapeut și psiholog. […] The post Doctorul vedetă Cristian Andrei, un impostor? Este acuzat și de agresiune de două femei! first appeared on Ziarul National.
15:30
Stârnit de jelaniile cohortelor de disperați care s-au înspăimântat că șapte sute de soldați americani și-au luat gamelele și au șters-o de pe plaiul mioritic, mai-marele ‒ cum este prezentat de unele televiziuni ‒ alianței defensive NATO, fostul cultivator de lalele olandeze Mark Rutte, a luat o nouă… rută spre România, cu gândul părintesc de […] The post Uite popa, nu e popa! first appeared on Ziarul National.
15:10
Generația milenialilor investește din ce în ce mai mulți bani în active alternative, precum fondurile private de investiții și capitalul de risc, într-o schimbare radicală care marchează o ruptură față de tendințele consacrate de mult timp. Conform unui studiu realizat de Goldman Sachs Asset Management în luna octombrie, activele alternative, inclusiv fonduri imobiliare și speculative, […] The post Unde investește Generația milenialilor. Schimbare radicală first appeared on Ziarul National.
15:10
Statele Unite au anunțat că dominația Chinei asupra pământurilor rare se apropie de sfârșit. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat în octombrie că influența Beijingului asupra metalelor rare nu va dura mai mult de 24 de luni. Luna trecută, China a înăsprit restricțiile la exportul de pământuri rare și magneți. Totuși, Xi Jinping a convenit […] The post Statele Unite nu pot să rupă dominația Chinei într-un sector crucial first appeared on Ziarul National.
