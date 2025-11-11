Triumf în lupta cu infertilitatea. Sarcină obținută prin FIV la o pacientă de 40 de ani cu istoric complex de infertilitate și patologie uterină

14:50

Experții avertizează că fraudele prin apel telefonic capătă o nouă dimensiune odată cu apariția AI capabile să vorbească în timp real. Au un potențial uriaș de a păgubi chiar și mari companii cu miliarde de dolari, ceea ce înseamnă că sistemele de verificare vocală au nevoie de îmbunătățiri: “Cum privim cu suspiciune e-mailurile, trebuie să [...]