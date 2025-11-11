Împreună fără ură. Florin Nicolae, localnic din Sohatu, Călărași: "Ura vine de la neajunsuri, din invidie"
Digi24.ro, 11 noiembrie 2025 15:50
Invidia și neajunsurile îi învrăjbesc pe români, dar cel mai puternic combustibil pentru ura din societate îl reprezintă discrepanța dintre promisiunile și faptele celor care ajung în fruntea statului. Asta crede Florin Nicolae, un localnic din Sohatu, județul Călărași. Iată argumentele sale, într-un nou episod al campaniei Împreună fără ură.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 15 minute
16:00
ANAF trece la controlul rețelelor sociale să caute mașini de lux și poze de la saloane cu nunți sau petreceri nedeclarate # Digi24.ro
Șeful ANAF, Adrian Nica, a anunțat marți că instituția a început o campanie amplă de controale ce vizează proprietarii de mașini de lux, dar și patronii de saloane de evenimente care declară că nu au avut activitate, deși organizează nunți și botezuri. Inspectorii ANAF vor verifica inclusiv postările de pe rețelele sociale să vadă dacă găsesc imagini de la petreceri nedeclarate.
Acum 30 minute
15:50
Primarul din Istanbul, principalul opozant al lui Erdogan, riscă peste 2.300 ani de închisoare. El este acuzat de 142 de infracţiuni # Digi24.ro
Primarul din Istanbul, Ekrem Imamoglu, lider al opoziţiei şi principalul rival al preşedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, este acuzat oficial de 142 de infracţiuni, conform actului de acuzare publicat marţi de parchet.
15:50
Împreună fără ură. Florin Nicolae, localnic din Sohatu, Călărași: "Ura vine de la neajunsuri, din invidie" # Digi24.ro
Invidia și neajunsurile îi învrăjbesc pe români, dar cel mai puternic combustibil pentru ura din societate îl reprezintă discrepanța dintre promisiunile și faptele celor care ajung în fruntea statului. Asta crede Florin Nicolae, un localnic din Sohatu, județul Călărași. Iată argumentele sale, într-un nou episod al campaniei Împreună fără ură.
15:50
Blocul Național Sindical va sesiza Comisia Europeană dacă Guvernul va decide înghețarea salariului minim # Digi24.ro
Blocul Național Sindical a anunțat că va sesiza Comisia Europeeană dacă Guvernul va decide înghețarea salariului minim, și, pe cale de consecință, România riscă să piardă banii europeni. BNS reamintește Executivului că trebuie să reajusteze că are obligația ssă aplice mecanismul de ajustare pentru acest salariu, în acord cu jalonul asumat prin PNRR.
Acum o oră
15:40
Radu Marinescu: Nu am primit plângerea CSM împotriva Oanei Gheorghiu. Ca membru al Consiliului, nu am semnat # Digi24.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a spus la Digi24 că nu a semnat, în calitate de membru CSM, o plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu și nici nu a primit o astfel de plângere.
15:30
Doi dintre ucigașii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, condamnați pe viață. Al treilea primește 30 de ani de închisoare # Digi24.ro
Tribunalul Alba s-a pronunţat, marţi, în dosarul în care persoanele inculpate pentru uciderea omului de afaceri sibian Adrian Kreiner au fost trimise în judecată. Doi dintre inculpaţi au fost condamnaţi la închisoare pe viaţă, iar al treilea a fost condamnat, în lipsă, la 30 de ani de închisoare. Decizia poate fi atacată cu apel în 10 zile de la comunicare.
15:30
Un avion militar turcesc s-a prăbușit. Nu se cunoaște numărul victimelor rezultate în urma tragediei # Digi24.ro
Ministerul Apărării din Turcia a anunțat că un avion militar turcesc de transport s-a prăbușit marți în apropierea frontierei dintre Azerbaidjan și Georgia.
15:20
Spitalul privat din Constanța unde o tânără a murit după naștere funcționează fără acreditare # Digi24.ro
Spitalul privat din Constanța, unde o tânără a murit după naștere, este implicat într-un noi scandal. Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate a suspendat acreditarea clinicii, potrivit Digi24. Deși ANMCS arată că unitatea nu oferă servicii de calitate, spitalul este în continuare deschis și funcționează în baza unei autorizații de la Direcția de Sănătate Publică Constanța.
15:20
Situație critică în Bulgaria: autoritățile anunță că rezervele de benzină mai ajung pentru maximum o lună # Digi24.ro
Bulgaria mai are provizii de benzină pentru o lună, în contextul sancţiunilor americane impuse Lukoil, care deţine cea mai mare rafinărie a ţării, Burgas, şi cea mai mare parte a infrastructurii de depozitare şi conducte, a declarat marţi preşedintele Agenţiei rezervelor de stat, Assen Asenov, transmite Reuters.
15:20
Târguri de Crăciun în București 2025: Când se vor deschide și unde va monta Primăria Capitalei cel mai mare brad ecologic din țară # Digi24.ro
În 2025, bucureștenii și turiștii vor putea vizita trei târguri de Crăciun: Bucharest Christmas Market în Piața Constituției, Bucharest Downtown Christmas Market în Piața Universității și Bucharest Opera Christmas Market pe Esplanada Operei Naționale.
Acum 2 ore
15:10
Premierul Ilie Bolojan a anunțat simplificarea procedurilor de obținere a avizelor ISU, cu termene reduse, digitalizare și reguli mai clare, fără a afecta standardele de siguranță. Este doar prima etapă, spune acesta, urmând ca și avizele de mediu să fie debirocratizate, deoarece „energiile României nu trebuie blocate de reguli încâlcite și de birocrație”.
15:00
Parchetul European: Trei persoane, puse sub acuzare pentru fraudă cu fonduri europene într-un caz de finanțare a sistemelor de irigații # Digi24.ro
Parchetul European (EPPO) din România a pus sub acuzare trei persoane pentru fraudă, în urma unei anchete privind proiecte de modernizare a sistemelor de irigații, finanțate de UE. Suspecții sunt acuzați că au încasat în mod necuvenit 1,2 milioane de euro, potrivit unui comunicat al parchetului condus de Laura Kovesi.
15:00
Măsură disperată într-o regiune din Rusia din cauza dronelor ucrainene: „Nu este un capriciu al funcționarilor” # Digi24.ro
În regiunea Ulianovsk, interdicția de acces la internetul mobil va fi în vigoare până la sfârșitul războiului împotriva Ucrainei, a declarat guvernul regional în cadrul unei conferințe de presă pe 8 noiembrie. Potrivit ministrului regional al dezvoltării digitale, Oleg Yagfarov, autoritățile din Ulyanovsk nu pot influența această decizie, deoarece ea este luată de centrul federal pentru a asigura „securitatea națională”, iar restricția va fi ridicată numai la decizia Moscovei. Problemele cu accesul la internet în regiunea Ulianovsk sunt observate de mai bine de o săptămână, notează „Ulianovskaia Pravda”.
14:30
Creștere uriașă a numărului de refugiați ucraineni în UE după relaxarea regulilor pentru bărbații între 18 și 22 de ani # Digi24.ro
Numărul ucrainenilor care fug de războiul Rusiei pentru a căuta siguranță în țările Uniunii Europene a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani, după ce Kievul a modificat regulile pentru a permite mai multor bărbați tineri să părăsească țara, arată datele oficiale.
14:20
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis, marți, o atenţionare de călătorie pentru Italia, unde vineri este programată o grevă în transportul public local, la Roma, şi aerian, la nivel naţional.
Acum 4 ore
14:00
Țoiu condamnă bombardamentul asupra Ucrainei în urma căruia o dronă a ajuns în România: Nu vom ezita să creştem preţul plătit de Rusia # Digi24.ro
Noaptea trecută, Rusia a bombardat din nou Ucraina, cu consecinţe pe teritoriul României, o "caracteristică a războiului de agresiune" dus de această ţară, a afirmat marţi ministrul de Externe, Oana Ţoiu.
14:00
Un tânăr de 20 de ani a înjunghiat un bărbat de 33 de ori, pe o stradă din Capitală. Procurori: „Atac de o ferocitate ieșită din comun” # Digi24.ro
Un tânăr în vârstă de 20 de ani a atacat cu cruzime un bărbat, pe o stradă din Bucureşti, înjunghiindu-l de 33 de ori. Victima, un bărbat de 68 de ani, a supravieţuit, și a fost supus unor intervenţii chirurgicale. Anchetatorii, care l-au prins pe agresor, nu au putut stabili un motiv al atacului.
13:50
O fată de 17 ani a murit la Spitalul de Copii din Timișoara, la o zi după internarea cu stare de somnolență. Poliția a deschis anchetă # Digi24.ro
O fată în vârstă de 17 ani de la Liceul Teoretic „Grigore Moisil” din Timişoara a murit la Spitalul de Copii „Louis Ţurcanu”, după ce ar fi ingerat o substanţă. Ea se internase, cu o zi înainte, având o stare de somnolenţă. Medicii au sesizat Poliţia, care acum face cercetări în acest caz.
13:50
Curtea de Justiţie a UE: Uniunea Europeană şi-a depăşit atribuţiile în stabilirea regulilor privind salariul minim # Digi24.ro
Uniunea Europeană şi-a depăşit atribuţiile în stabilirea regulilor privind salariul minim, a anunţat marţi Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), după ce a anulat două prevederi ale unei directive europene privind salariul minim.
13:40
„Sunteţi cei mai buni elevi din clasa mea". Republica Moldova, exemplu în procesul de aderare la UE, anunță comisarul european # Digi24.ro
Republica Moldova a înregistrat cel mai mare progres anual dintre toate statele candidate la Uniunea Europeană, dar până la aderarea propriu-zisă sunt încă multe de făcut, a declarat marţi, la Chişinău, comisarul european pentru extindere, Marta Kos, în cadrul conferinţei "Raportul de Extindere 2025: progrese şi priorităţi de viitor ale Republicii Moldova", potrivit portalului Deschide.md.
13:30
Românii care încalcă sancțiunile impuse de UE riscă ani de închisoare. Ce prevede noua lege adoptată de Senat # Digi24.ro
Senatul a adoptat luni, 10 noiembrie, legea prin care încălcarea sancțiunilor economice impuse de Uniunea Europeană devine infracțiune penală în România. Proiectul de lege, elaborat de Guvern, prevede pedepse de până la 12 ani de închisoare pentru persoanele fizice și amenzi penale uriașe pentru companii.
13:30
Două persoane acuzate că au furat bijuterii şi bani în valoare de 200.000 de lei au fost prinse în timp ce ieşeau din ţară # Digi24.ro
Un bărbat şi o femeie, suspectaţi că au furat bani şi bijuterii în valoare de 200.000 de lei din locuinţa unei femei din Bacău, au fost prinşi în timp ce încercau să iasă din ţară către Ungaria.
13:30
Am finalizat acest text pe 9 noiembrie, atunci când s-au împlinit doi ani de la alegerea mea ca judecător al Curții Internaționale de Justiție a ONU, cu votul a 117 state în Adunarea Generală și 9 în Consiliul de Securitate, pentru un mandat de 9 ani. După aproape doi ani de la începutul acestui mandat pot spune că este pasionant să constat că instanța de la Haga se află în centrul atenției comunității internaționale mai mult ca niciodată, tot mai multe state cerând soluționarea diferendelor lor la Curtea Mondială, care astfel are pe masa sa cel mai mare număr de cazuri din toată istoria ei de aproape 80 de ani (pe care îi va împlini în 2026). Sunt convins că până la finalul mandatului meu la Curte importanța acesteia se va consolida și mai mult, mai ales în contextul unor relații internaționale tot mai turbulente, dinamice și impredictibile.
13:20
Acord provizoriu în UE pentru sectorul agricol. Fermierii ar putea economisi până la 1,6 miliarde de euro pe an # Digi24.ro
Negociatorii Parlamentului European și ai președinției daneze a Consiliului UE au ajuns la un acord provizoriu pentru simplificarea Politicii Agricole Comune, măsuri care ar reduce semnificativ birocrația și ar sprijini fermierii, inclusiv pe cei mici. Potrivit estimărilor Comisiei Europene, fermierii ar putea economisi anual până la 1,6 miliarde de euro, iar administrațiile statelor membre peste 200 de milioane de euro.
13:20
Românii care încalcă sancțiunile europene riscă ani de închisoare. Ce prevede noua lege adoptată de Senat # Digi24.ro
Senatul a adoptat luni, 10 noiembrie, legea prin care încălcarea sancțiunilor economice impuse de Uniunea Europeană devine infracțiune penală în România. Proiectul de lege, elaborat de Guvern, prevede pedepse de până la 12 ani de închisoare pentru persoanele fizice și amenzi penale uriașe pentru companii.
13:20
Oana Țoiu condamnă bombardamentul Rusiei asupra Ucrainei în urma căruia o drona a ajuns în România: „Nu vom ezita să creştem preţul” # Digi24.ro
Noaptea trecută, Rusia a bombardat din nou Ucraina, cu consecinţe pe teritoriul României, o "caracteristică a războiului de agresiune" dus de această ţară, a afirmat marţi ministrul de Externe, Oana Ţoiu.
13:10
Autoritatea Vamală Română a început reorganizarea: dispar 29 de funcții de conducere. Câți bani vor fi economisiți anual # Digi24.ro
Autoritatea Vamală Română a anunțat că a început un proces de reorganizare prin care va fi redus numărul posturilor de conducere de la 68 la 39, ceea ce va aduce economii anuale de peste 6,2 milioane de lei la cheltuielile salariale. Peste 300 de posturi de execuție vacante vor fi completate prin redistribuirea persoanelor care își vor pierde funcțiile de conducere.
12:50
Republica Moldova acordă Lukoil două săptămâni pentru a-și înceta activitatea, pe fondul sancțiunilor impuse de SUA # Digi24.ro
Republica Moldova a ordonat companiei Lukoil, al doilea producător de petrol din Rusia, să-și înceteze activitatea în termen de două săptămâni, pe fondul sancțiunilor impuse de SUA, care încep să forțeze gigantul energetic să se retragă de pe piețele externe, informează TVPWorld. Washingtonul a sancționat Lukoil și rivalul său mai mare, compania de stat Rosneft, luna trecută, ca parte a eforturilor președintelui Donald Trump de a presa Moscova să negocieze în privința Ucrainei.
12:50
Nicușor Dan, mesaj de Ziua Veteranilor: „Independența și suveranitatea României se datorează sacrificiilor acestora” # Digi24.ro
Nicușor Dan a avut un mesaj pentru veterani și le-a transmis că ei reprezintă „repere pentru societate și pentru tinerele generații”, iar faptul că România este „un stat independent și suveran (...) se datorează în mare măsură sacrificiilor”, acestora. Președintele a reamintit că traversăm în continuare „cea mai gravă criză de securitate din Europa de la finalul celui de-al Doilea Război Mondial” și a adăugat că țara noastrră rămâne un pilon de stabilitate pe Flancul Estic al NATO.
12:40
Reacția ironică a MAE după ce serviciile secrete ale lui Putin au susținut că un avion rus urma să fie deturnat către baza Kogălniceanu # Digi24.ro
Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Ţărnea, a avut o reacţie ironică, vorbind despre ”poveşti inventate cu spioni”, după un comunicat al FSB care anunţa dejucarea unei operaţiuni ucrainene vizând deturnarea unui avion purtător de rachetă Kinjal către baza de la ”Mihai Kogălniceanu”, pentru ca aparatul să fie apoi doborât de apărarea antiaeriană.
12:40
Statele Unite presează aliații NATO să nu mai cumpere energie din Rusia. Turcia, luată în vizor (Bloomberg) # Digi24.ro
Statele Unite au solicitat aliaților NATO să înceteze achiziționarea de energie din Rusia pentru a contribui la încheierea războiului din Ucraina, exercitând presiuni suplimentare asupra țărilor membre precum Turcia, chiar dacă acestea și-au redus achizițiile, relatează Bloomberg. Anunțul a fost făcut de vicepreședintele american JD Vance și de secretarul de stat, Marco Rubio, în cadrul unei întâlniri cu ministrul turc de Externe, Hakan Fidan.
12:40
Șeful Armatei, după atacurile rusești de la granița României: „E aproape imposibil să acoperi toată această zonă” # Digi24.ro
Şeful Statului Major al Apărării, Generalul Gheorghiță Vlad, a explicat că autoritățile se concentrează mai ales pe zonele locuite din apropierea graniței cu Ucraina, astfel încât să nu existe incidente care să afecteze populația. Declarația vine după ce o dronă militară a căzut în noaptea de luni spre marți în zona localității tulcene Grindu, la 5 km de frontiera cu Ucraina. Armata română nu a putut ridica avioanele de vânătoare din cauza vremii.
12:30
Localnicii din Tulcea se tem de atacurile rușilor de la granița României: „Azi-noapte s-au zguduit casele. Se auzea foarte aproape” # Digi24.ro
Locuitorii satului Grindu, din judeţul Tulcea, stau în fiecare noapte cu teamă, din cauza atacurilor Rusiei asupra infrastructurii portuare de la Dunăre a Ucrainei, zgomotele exploziilor auzindu-se foarte puternic în localitatea respectivă.
12:20
Oana Gheorghiu, după acuzațiile de incompatibilitate: „Sunt surprinsă. Sper să nu fie o încercare de a mă înlătura din ONG” # Digi24.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a avut o primă reacție după ce Carmen Uscatu, cofondatoarea „Dăruiește Viață”, a declarat că numirea sa în Guvern afectează activitatea ONG-ului. „Nu există nicio interferență între atribuțiile mele guvernamentale și activitatea Asociației”, a declarat Gheorghiu pentru Digi24, spunând că speră ca declarația partenerei sale să nu fie o încercare de a o înlătura din cadrul ONG-ului.
Acum 6 ore
12:10
Germania va aloca un buget uriaș pentru înarmarea Ucrainei în 2026. Pe ce vor fi cheltuiți banii # Digi24.ro
Guvernul german intenționează să majoreze sprijinul acordat Ucrainei pentru apărarea împotriva agresiunii ruse la peste 11,5 miliarde de euro în anul viitor, transmite eurpean pravda.
12:10
Ministrul Apărării, mesaj de Ziua Veteranilor: Militarii români au dus cu demnitate tricolorul peste hotare # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a transmis marți un mesaj de Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații, în care a subliniat că militarii români au reprezentat țara cu curaj și profesionalism în misiuni internaționale, iar familiilor celor căzuți la datorie le este datorat respect și recunoștință.
12:00
O explozie, în faţa unui tribunal districtual, într-o zonă locuită, la Islamabad, s-a soldat cu victime.
11:50
Carmen Uscatu, cofondatoarea Dăruiește Viață, crede că numirea Oanei Gheorghiu vicepremier afectează ONG-ul: „I-am cerut să se retragă” # Digi24.ro
Cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață”, Carmen Uscatu, susține că numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier afectează activitatea ONG-ului, pentru că deține în continuare funcții cu drept de decizie în cadrul organizației. „Nu e ilegal, dar e posibil ca sponsorii să nu mai sponsorizeze în viitor”, a declarat Carmen Uscatu la Digi24.
11:40
Președintele Nicușor Dan a depus o coroană de flori la monumentul lui Corneliu Coposu: „Principiile nu sunt negociabile” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a depus o coroană de flori în semn de omagiu la monumentul omului politic Corneliu Coposu. Dan a declarat că „În cei 17 ani petrecuți în temnițele comuniste, Seniorul și-a păstrat valorile și a rămas fidel idealurilor de integritate, verticalitate și moralitate politică.”
11:40
Zelenski vrea să cumpere 25 de sisteme Patriot din SUA. Până sosesc, cere împrumut unele de la europeni # Digi24.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat luni că intenționează să comande 25 de sisteme de apărare aeriană Patriot din SUA, în contextul în care Kievul continuă să respingă neîncetatele atacuri aeriene rusești care au provocat pene de curent în toată țara, relatează Euronews Italia.
11:30
Lukașenko cere belarușilor să folosească telefoanele fixe pentru „a nu fi spionați” și informațiile să ajungă în SUA sau Canada # Digi24.ro
Președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, a îndemnat funcționarii să nu neglijeze telefoanele fixe obișnuite, deoarece, potrivit lui, comunicațiile mobile nu garantează că convorbirile lor nu vor ajunge „pe serverele din Canada sau SUA”.
11:30
Un nou atac masiv al Rusiei cu drone, în noaptea de luni spre marţi, a avariat infrastructura energetică şi pe cea a companiei feroviare publice ucrainene Ukrainian Railways (Ukrzaliznytsia), în regiunea Odesa (sudul ţării). În România, Ministerul Apărării a anunțat căderea unor resturi de dronă militară pe teritoriul național, în urma unor atacuri în zona porturilor ucrainene de la Dunăre. În est, Kramatorsk, dronele rusești au ucis o persoană şi au provocat incendii luni.
11:30
Reacția Hamas la legea pedepsei cu moartea pentru teroriști votată în Israel: „Legalizează uciderea palestinienilor” # Digi24.ro
Hamas a condamnat proiectul de lege privind aplicarea pedepsei cu moartea pentru teroriști, după ce acesta a trecut de prima lectură în Parlamentul israelian, acuzând Israelul că încearcă să „legalizeze uciderea sistematică” a palestinienilor.
11:20
Ilie Bolojan, de Ziua Veteranilor: „Sunt eroii care ne amintesc mereu că nu putem fi bine în lipsa securităţii ţării noastre” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, marţi, de Ziua Veteranilor din Teatrele de Operaţii, că România a pierdut, în total, 31 de militari în misiunile din teatrele de operaţii, iar peste 200 au fost răniţi. „Ei sunt între eroii care ne-au arătat ce înseamnă să pui interesul ţării în faţa interesului personal. Ne amintesc mereu că nu putem fi bine noi, nici individual, nici ca societate, în lipsa securităţii ţării noastre”, a arătat el.
11:00
Document obligatoriu la vânzarea mașinilor second-hand în România. Avertismentul RAR: „Se vor face verificări” # Digi24.ro
Registrul Auto Român (RAR) a demarat o acțiune de informare și control la nivel național, având ca obiect verificarea modului în care operatorii economici care pun la dispoziție pe piață vehicule utilizate (second hand) respectă prevederile OG nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea Cărții de Identitate a Vehiculului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere.
11:00
Avocaţii lui Călin Georgescu cer instanței retrimiterea la Parchet a dosarului de propagandă legionară # Digi24.ro
Călin Georgescu s-a prezentat, marţi dimineaţa, la sediul Judecătoriei Sectorului 1, unde a avut loc un termen al procesului în care fostul candidat la prezidenţiale este judecat pentru propagandă legionară. Procesul se află în stadiul de cameră preliminară, iar avocaţii lui Georgescu au anunţat că au ridicat mai multe excepţii, prin care solicită retrimiterea dosarului la Parchet.
11:00
Scandal în Cehia din cauza steagului ucrainean. Președintele țării se opune îndepărtării simbolului de pe clădirile publice # Digi24.ro
Președintele ceh Petr Pavel consideră că steagurile ucrainene ar trebui să continue să fluture în Cehia ca simbol al solidarității, adăugând însă că întreruperea ajutorului material acordat Kievului ar fi o greșeală mult mai gravă, transmite agenția de știri cehă ČTK
10:50
Cum votează românii în funcție de gen: femeile preferă partide moderate, bărbații se orientează spre discursuri radicale (sondaj) # Digi24.ro
AUR se află pe primul loc atât în opțiunile de vot pentru parlamentare ale femeilor, cu 32%, cât și în cele ale bărbaților, cu 44%, potrivit sondajului informat.ro - INSCOP Research realizat în perioada 25 octombrie - 2 noiembrie. Electoratul feminin rămâne ceva mai prudent și mai echilibrat în opțiunile de vot, în timp ce bărbații tind să voteze partide cu discurs radical, consideră directorul INSCOP Research Remus Ștefureac.
10:50
O scrisoare deschisă a mai multor ONG-uri în sprijinul Oanei Gheorghiu a strâns peste 8.000 de semnături # Digi24.ro
Peste 8.000 de persoane au semnat până acum o scrisoare deschisă lansată de mai multe organizaţii civice prin care îşi arată sprijinul pentru vicepremierul Oana Gheorghiu, după ce Consiliul Superior al Magistraturii a acuzat-o de incitare la violenţă, ură sau discriminare.
10:40
Lukoil suspendă operațiunile din Irak, din cauza sancțiunilor. Caz de forță majoră la zăcământul West Qurna-2 # Digi24.ro
Lukoil a declarat caz de forţă majoră la zăcământul petrolier major West Qurna-2 din Irak, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, după ce sancţiunile occidentale au afectat operaţiunile gigantului petrolier rus, scrie The Moscow Times.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.