Atacatorul livratorului, găsit mort în arest

Meta a anunțat că plugin-urile Facebook Like și Share, pe care le găsești pe multe site-uri pentru a da like sau share rapid, vor înceta să mai funcționeze din februarie 2026. Aceste butoane au fost folosite încă din 2010 pentru a ajuta site-urile să crească comunitățile și pentru a face reclame mai bine direcționate. În timp, însă, interesul pentru ele a scăzut, așa că Meta va opri funcționarea lor automat, fără să fie nevoie să faci ceva. Dacă vrei, poți elimina manual codul acestor plugin-uri de pe site-ul tău.