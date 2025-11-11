Bază de atac a Rusiei cu 500 de drone întinsă pe 5 kilometri. Ucraina a identificat-o cu imagini din satelit
Newsweek.ro, 11 noiembrie 2025 17:10
Imagini din satelit de înaltă rezoluție au fost publicate, arătând un poligon de lansare a dronelor ...
Acum 5 minute
17:30
VIDEO Vezi trailer-ul „Vrăjitorul Kremlinului”, film despre omul din spatele ascensiunii lui Putin # Newsweek.ro
A apărut trailer-ul filmului „Vrăjitorul Kremlinului”, un film despre omul din spatele ascensiunii l...
Acum 15 minute
17:20
DNA a descins în Neamț la o primărie și la o școală într-un dosar de corupție legat de contracte publice # Newsweek.ro
Procurorii DNA fac marți percheziții la 12 adrese în Neamț, printre care la Primărie și la școala di...
Acum 30 minute
17:10
Proiect comun IGSU–Moldova pentru intervenții mai eficiente. Valoarea investițiilor - 1,59 milioane euro # Newsweek.ro
IGSU derulează, alături de parteneri din Republica Moldova, un proiect transfrontalier privind îmbun...
17:10
Bază de atac a Rusiei cu 500 de drone întinsă pe 5 kilometri. Ucraina a identificat-o cu imagini din satelit # Newsweek.ro
Imagini din satelit de înaltă rezoluție au fost publicate, arătând un poligon de lansare a dronelor ...
Acum o oră
16:50
Târgurile de Crăciun din București se deschid oficial pe 29 noiembrie 2025 și țin până pe 28 decembrie # Newsweek.ro
Bucureștiul intră în atmosfera sărbătorilor de iarnă începând cu 29 noiembrie 2025, când se deschid ...
16:40
Bulgaria mai are benzină pentru 35 zile și motorină pentru 50 zile, după sancțiunile împotriva Lukoil # Newsweek.ro
Bulgaria se confruntă cu provizii limitate de combustibil: benzină pentru 35 de zile și motorină pen...
16:40
Fost ministru al Justiției despre pensiile speciale: „Expresia „drepturi câștigate” a fost inventată” # Newsweek.ro
Monica Macovei, fost ministru al Justiției afirmă că „expresia „drepturi câștigate” a fost inventat...
Acum 2 ore
16:30
„Cârnații din topor din Vâlcea”, recunoscuți în Uniunea Europeană drept „DOP”. Din ce sunt făcuți? # Newsweek.ro
Comisia Europeană a aprobat înregistrarea „Cârnaților din topor din Vâlcea” ca Denumire de Origine P...
16:20
O boală dispărută în Europa revine în forță pe front în Ucraina. Pacienții, tratați sub pământ. Dureri imense # Newsweek.ro
Gangrena gazoasă o boală aproape eradicată în Europa revine în forță: medicii ucraineni raportează o...
16:20
Câștigătorul de 9,6 milioane euro la Loto 6/49 și-a ridicat premiul și transmite un mesaj jucătorilor # Newsweek.ro
Câștigătorul premiului de 9,6 milioane euro la Loto 6/49, în vârstă de 30 de ani, și-a ridicat câști...
16:00
Primarul Istanbulului, Ekrem Imamoglu, acuzat de 142 de infracțiuni și riscă peste 2.300 ani de închisoare # Newsweek.ro
Primarul Istanbulului, Ekrem Imamoglu, lider al opoziției, se confruntă cu acuzații grave: 142 de in...
15:50
Un avion s-a prabușit la granița Georgia şi Azerbaidjan. Este vorba despre un avion militar de marfă...
15:40
Bărbat arestat pentru ultraj, după ce a lovit un poliţist care a intervenit pentru a aplana un scandal # Newsweek.ro
Un bărbat a făst arestat pentru ultraj după ce a lovit un polițist care încerca să-l calmeze. Făcea ...
Acum 4 ore
15:30
Hidroelectica va avea profit de numai 3.000.000.000 de lei. De ce este considerat un eșec? # Newsweek.ro
Anul acesta cred că vom reuși să atingem cel mai sumbru record de producție din istoria Hidroelectri...
15:10
Ai încălțat mașina cu anvelope de iarnă? Cum e recomandat să le depozitezi pe cele de vară ca să nu se strice # Newsweek.ro
Dacă ai încălțat mașina cu anvelope de iarnă sau urmează să o faci și te întrebi cum e recomandat să...
14:50
Aproape 1.000 de autobuze chinezești, controlate prin SIM-uri din România, investigate în UK și Danemarca # Newsweek.ro
Scandalul autobuzelor electrice chinezești Yutong din Norvegia, controlate de la distanță prin SIM-u...
14:40
Virgil Popescu: Statul român trebuie să clarifice urgent situaţia activelor Lukoil, de pe teritoriul ţării # Newsweek.ro
Europarlamentarul PNL Virgil Popescu, fost ministru al Energiei, transmite, marţi, că statul român t...
14:30
Iranul crește producția de rachete pentru un nou război cu Israelul. Vrea să tragă 2000 de rachete simultan # Newsweek.ro
Iranul afirmă că are mai multe rachete acum decât avea în timpul Războiului de 12 Zile cu Israelul. ...
14:20
Momente de groază în București. Un bărbat a fost înjunghiat de 33 de ori. Atacul s-a petrecut pe stradă # Newsweek.ro
Un bărbat se află în stare critică după ce a fost atacat pe o stradă din București. Un tânăr l-ar fi...
14:10
Grevă în transportul public în Italia. Atenționare de călătorie de la Ministerul de Externe # Newsweek.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Italia, unde vineri est...
14:00
VIDEO Un robot umanoid de 80.000 $, pus să demonstreze că poate să gătească ca un chef. A distrus bucătăria! # Newsweek.ro
Se pare că mai e mult timp până când roboții vor fi capabili să le salveze pe gospodine. Încrezător ...
13:40
Postul Crăciunului începe anul acesta mai devreme. Care sunt zilele de dezlegare la pește? # Newsweek.ro
Postul Crăciunului începe anul acesta mai devreme. Care sunt zilele de dezlegare la pește? Postul Na...
13:40
Șofer la salubritate, acuzat că a furat peste 100.000 de la colegi. Ce făcea când ei goleau tomberoanele # Newsweek.ro
Un șofer pe o mașină de salubritate este reținut după ce a furat peste 100.000 de lei de la colegii ...
Acum 6 ore
13:20
Război hibrid contra României. FSB susține că blocat Ucraina să trimită un MiG peste baza de la Kogălniceanu # Newsweek.ro
Rusia desfășoară un adevărat război informațional la adresa NATO, acuzând fără dovezi, că Ucraina ar...
13:10
Oana Gheorghiu, după declarațiile lui Carmen Uscatu: Activitatea mea din Guvern nu interferează cu asociația # Newsweek.ro
Oana Gheorghiu respinge acuzațiile de incompatibilitate, afirmând că s-a autosuspendat din funcțiile...
12:50
Fotbal:Lamine Yamal, exclus din lotul Spaniei după ce a urmat un tratament fără acordul medicilor # Newsweek.ro
Lamine Yamal nu va juca pentru La Roja în meciurile cu Georgia şi Turcia din preliminariile Cupei Mo...
12:40
Populaţia Spaniei a ajuns la un maxim istoric de 49,4 milioane de locuitori datorită străinilor # Newsweek.ro
Populaţia Spaniei a crescut cu 105.488 persoane în al treilea trimestru al acestui an şi, la 1 octom...
12:40
EXCLUSIV Averea lui Dani Mocanu: Mercedes și Ferarri pe numele surorii de 20 ani. Banii, scoși prin Gibraltar # Newsweek.ro
Averea lui Dani Mocanu e pusă pe numele surorii sale de 20 ani. Banii din Instagram sunt scoși prin ...
12:30
Imobiliarele comerciale duduie în România. Cererea de spaţii de închiriat a crescut cu 64% față de 2024 # Newsweek.ro
Piața imobiliară comercială, pentru spații industriale și logistice, duduie în România. Cererea de s...
12:20
VIDEO Atac cu drone în Rusia. O rafinărie strategică rusească, în flăcări.Explozii la baza militară Engels # Newsweek.ro
Mai multe explozii au zguduit orașele rusești Saratov și Engels în noaptea trecută provocând incendi...
12:10
Rheinmetall propune României tancul Panther KF51 pentru contractul de 216 blindate de 6.500.000.000 € # Newsweek.ro
România este în discuții cu Rheinmetall privind un pachet de sisteme terestre care pune accent pe fa...
12:00
Aveți grijă de unde luați bani cu împrumut! Mai multe IFN-uri, amendate cu 1.500.000 lei. Ce a descoperit ANPC # Newsweek.ro
ANPC a verificat peste 570 de Instituții Financiar Bancare (IFN), care acordă credite mult mai ușor ...
11:50
Câte mii de lei câștigă un administrator de bloc? Ce roluri au președintele și cenzorul? # Newsweek.ro
Câte mii de lei câștigă un administrator de bloc? În cadrul asociațiilor de proprietari din România,...
11:40
Veste proastă pentru șoferi și scumpiri în lanț! Prețul motorinei, 8,5 lei de la 1 ianuarie 2026? # Newsweek.ro
În ultima lună, în România, carburanții s-au scumpit cu peste 40 de bani per litru. Iar astăzi, 11 n...
Acum 8 ore
11:30
Incident șocant la un liceu din Cluj, O elevă a fost împușcată în față cu o armă de Airsoft # Newsweek.ro
Un incident grav a avut loc la Colegiul „George Coșbuc” din Cluj-Napoca, unde o elevă a fost împușca...
11:10
Furie la Moscova. UE interzice vizele Schengen multiple pentru ruși: „La naiba cu Europa voastră” # Newsweek.ro
Decizia Uniunii Europene de a interzice vizele Schengen cu intrări multiple pentru majoritatea cetăț...
11:00
Ciprian Ciucu, dat în judecată de un dezvoltator imobiliar. Îi cere 27.000.000 €: „E nițel șocant, recunosc” # Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 al Capitalei, afirmă că a fost dat în judecată de un dezvoltato...
10:50
Pîslaru, după declarațiile Oanei Gheorghiu: Blocarea pensiilor speciale ne costă 231.000.000 € # Newsweek.ro
România și-a asumat reforma pensiilor magistraților prin angajamentele din PNRR iar blocarea acestui...
10:40
Bilanţul victimelor taifunului Fung-wong a crescut la 18 morţi.
10:30
Sistemul secret care cântărește mașinile în trafic. Amendă de 450 € și descărcarea mărfii pe loc # Newsweek.ro
Un sistem secret capabil să cântărească mașinile direct în trafic va fi implementat începând din 202...
10:30
Veste proastă, pentru bloggeri și site-uri! Facebook elimină plug-in-urile pentru „Like” și „Share” # Newsweek.ro
Bloggerii și site-urile care de 15 ani și-au crescut audiența și paginile de Facebook cu ajutorul pl...
10:20
VIDEO Ciprian Ciucu: „Bucureștiul are nevoie de o reformă serioasă, pe mai multe planuri” # Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, candidat la alegerile pentru Primăria Capitalei, vorbește deschis despre nevoia unei ...
10:10
O renumită fabrică de porțelan, amenințată de faliment. Îngenunchiată de un partener de afaceri # Newsweek.ro
O renumită fabrică de porțelan, amenințată de faliment. A supraviețuit Războaielor Mondiale dar un l...
10:10
Crimă în secția de terapie intensivă. Un bărbat de 32 de ani a ucis un pacient. Cum a fost posibil? # Newsweek.ro
Un incident dramatic a avut loc la o clinică din Köln, Germania. Un bărbat în vârstă de 32 de ani ar...
10:00
Nicușor Dan, despre disputa Oana Gheorghiu-CSM: Nu voi semna cererea de urmărire penală # Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a comentat marţi dimineaţă disputa dintre magistraţi şi vicepremierul Oana ...
09:50
Sorin Grindeanu, reacție la decizia CSM privind declarațiile Oanei Gheorghiu: „E exagerat” # Newsweek.ro
Sorin Grindeanu reacționează după ce Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat că-i face plânger...
Acum 12 ore
09:30
Începe procesul lui Călin Georgescu pentru propagandă extremistă. Riscă 20 de ani de închisoare # Newsweek.ro
Zi decisivă pentru Călin Georgescu, fostul candidat la președinția României susținut la vedere de Ru...
09:20
Ana Birchall spune că Oana Gheorghiu poate sesiza organele de anchetă în legătură cu CSM „Închisoare de 3 ani” # Newsweek.ro
Continuă războiul dintre oana Gheorghiu și CSM pe tema pensiilor speciale. Intervine Ana Birchall ca...
09:20
Casa de Pensii face anunțul așteptat de 2.400.000 pensionari. „Banii sunt la bănci”. Când intră pensia pe card # Newsweek.ro
Casa de Pensii tocmai a făcut anunțul așteptat de milioane de pensionari. „Banii sunt la bănci”. Cân...
09:10
Ajutor la pensie de 150 de lei, înainte de Crăciun. Cine primește sprijinul și cum beneficiezi de el? # Newsweek.ro
Ajutor la pensie de Crăciun. Unele primării acordă, cu ocazia Crăciunului, ajutoare financiare perso...
