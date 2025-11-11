Bază de atac a Rusiei cu 500 de drone întinsă pe 5 kilometri. Ucraina a identificat-o cu imagini din satelit

Newsweek.ro, 11 noiembrie 2025 17:10

Imagini din satelit de înaltă rezoluție au fost publicate, arătând un poligon de lansare a dronelor ...

Acum 5 minute
17:30
VIDEO Vezi trailer-ul „Vrăjitorul Kremlinului”, film despre omul din spatele ascensiunii lui Putin Newsweek.ro
A apărut trailer-ul filmului „Vrăjitorul Kremlinului”, un film despre omul din spatele ascensiunii l...
Acum 15 minute
17:20
DNA a descins în Neamț la o primărie și la o școală într-un dosar de corupție legat de contracte publice Newsweek.ro
Procurorii DNA fac marți percheziții la 12 adrese în Neamț, printre care la Primărie și la școala di...
Acum 30 minute
17:10
Proiect comun IGSU–Moldova pentru intervenții mai eficiente. Valoarea investițiilor - 1,59 milioane euro Newsweek.ro
IGSU derulează, alături de parteneri din Republica Moldova, un proiect transfrontalier privind îmbun...
17:10
Bază de atac a Rusiei cu 500 de drone întinsă pe 5 kilometri. Ucraina a identificat-o cu imagini din satelit Newsweek.ro
Imagini din satelit de înaltă rezoluție au fost publicate, arătând un poligon de lansare a dronelor ...
Acum o oră
16:50
Târgurile de Crăciun din București se deschid oficial pe 29 noiembrie 2025 și țin până pe 28 decembrie Newsweek.ro
Bucureștiul intră în atmosfera sărbătorilor de iarnă începând cu 29 noiembrie 2025, când se deschid ...
16:40
Bulgaria mai are benzină pentru 35 zile și motorină pentru 50 zile, după sancțiunile împotriva Lukoil Newsweek.ro
Bulgaria se confruntă cu provizii limitate de combustibil: benzină pentru 35 de zile și motorină pen...
16:40
Fost ministru al Justiției despre pensiile speciale: „Expresia „drepturi câștigate” a fost inventată” Newsweek.ro
Monica Macovei, fost ministru al Justiției afirmă că „expresia „drepturi câștigate” a fost inventat...
Acum 2 ore
16:30
„Cârnații din topor din Vâlcea”, recunoscuți în Uniunea Europeană drept „DOP”. Din ce sunt făcuți? Newsweek.ro
Comisia Europeană a aprobat înregistrarea „Cârnaților din topor din Vâlcea” ca Denumire de Origine P...
16:20
O boală dispărută în Europa revine în forță pe front în Ucraina. Pacienții, tratați sub pământ. Dureri imense Newsweek.ro
Gangrena gazoasă o boală aproape eradicată în Europa revine în forță: medicii ucraineni raportează o...
16:20
Câștigătorul de 9,6 milioane euro la Loto 6/49 și-a ridicat premiul și transmite un mesaj jucătorilor Newsweek.ro
Câștigătorul premiului de 9,6 milioane euro la Loto 6/49, în vârstă de 30 de ani, și-a ridicat câști...
16:00
Primarul Istanbulului, Ekrem Imamoglu, acuzat de 142 de infracțiuni și riscă peste 2.300 ani de închisoare Newsweek.ro
Primarul Istanbulului, Ekrem Imamoglu, lider al opoziției, se confruntă cu acuzații grave: 142 de in...
15:50
VIDEO Avion militar, prăbușit la granița dintre Georgia şi Azerbaidjan Newsweek.ro
Un avion s-a prabușit la granița Georgia şi Azerbaidjan. Este vorba despre un avion militar de marfă...
15:40
Bărbat arestat pentru ultraj, după ce a lovit un poliţist care a intervenit pentru a aplana un scandal Newsweek.ro
Un bărbat a făst arestat pentru ultraj după ce a lovit un polițist care încerca să-l calmeze. Făcea ...
Acum 4 ore
15:30
Hidroelectica va avea profit de numai 3.000.000.000 de lei. De ce este considerat un eșec? Newsweek.ro
Anul acesta cred că vom reuși să atingem cel mai sumbru record de producție din istoria Hidroelectri...
15:10
Ai încălțat mașina cu anvelope de iarnă? Cum e recomandat să le depozitezi pe cele de vară ca să nu se strice Newsweek.ro
Dacă ai încălțat mașina cu anvelope de iarnă sau urmează să o faci și te întrebi cum e recomandat să...
14:50
Aproape 1.000 de autobuze chinezești, controlate prin SIM-uri din România, investigate în UK și Danemarca Newsweek.ro
Scandalul autobuzelor electrice chinezești Yutong din Norvegia, controlate de la distanță prin SIM-u...
14:40
Virgil Popescu: Statul român trebuie să clarifice urgent situaţia activelor Lukoil, de pe teritoriul ţării Newsweek.ro
Europarlamentarul PNL Virgil Popescu, fost ministru al Energiei, transmite, marţi, că statul român t...
14:30
Iranul crește producția de rachete pentru un nou război cu Israelul. Vrea să tragă 2000 de rachete simultan Newsweek.ro
Iranul afirmă că are mai multe rachete acum decât avea în timpul Războiului de 12 Zile cu Israelul. ...
14:20
Momente de groază în București. Un bărbat a fost înjunghiat de 33 de ori. Atacul s-a petrecut pe stradă Newsweek.ro
Un bărbat se află în stare critică după ce a fost atacat pe o stradă din București. Un tânăr l-ar fi...
14:10
Grevă în transportul public în Italia. Atenționare de călătorie de la Ministerul de Externe Newsweek.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Italia, unde vineri est...
14:00
VIDEO Un robot umanoid de 80.000 $, pus să demonstreze că poate să gătească ca un chef. A distrus bucătăria! Newsweek.ro
Se pare că mai e mult timp până când roboții vor fi capabili să le salveze pe gospodine. Încrezător ...
13:40
Postul Crăciunului începe anul acesta mai devreme. Care sunt zilele de dezlegare la pește? Newsweek.ro
Postul Crăciunului începe anul acesta mai devreme. Care sunt zilele de dezlegare la pește? Postul Na...
13:40
Șofer la salubritate, acuzat că a furat peste 100.000 de la colegi. Ce făcea când ei goleau tomberoanele Newsweek.ro
Un șofer pe o mașină de salubritate este reținut după ce a furat peste 100.000 de lei de la colegii ...
Acum 6 ore
13:20
Război hibrid contra României. FSB susține că blocat Ucraina să trimită un MiG peste baza de la Kogălniceanu Newsweek.ro
Rusia desfășoară un adevărat război informațional la adresa NATO, acuzând fără dovezi, că Ucraina ar...
13:10
Oana Gheorghiu, după declarațiile lui Carmen Uscatu: Activitatea mea din Guvern nu interferează cu asociația Newsweek.ro
Oana Gheorghiu respinge acuzațiile de incompatibilitate, afirmând că s-a autosuspendat din funcțiile...
12:50
Fotbal:Lamine Yamal, exclus din lotul Spaniei după ce a urmat un tratament fără acordul medicilor Newsweek.ro
Lamine Yamal nu va juca pentru La Roja în meciurile cu Georgia şi Turcia din preliminariile Cupei Mo...
12:40
Populaţia Spaniei a ajuns la un maxim istoric de 49,4 milioane de locuitori datorită străinilor Newsweek.ro
Populaţia Spaniei a crescut cu 105.488 persoane în al treilea trimestru al acestui an şi, la 1 octom...
12:40
EXCLUSIV Averea lui Dani Mocanu: Mercedes și Ferarri pe numele surorii de 20 ani. Banii, scoși prin Gibraltar Newsweek.ro
Averea lui Dani Mocanu e pusă pe numele surorii sale de 20 ani. Banii din Instagram sunt scoși prin ...
12:30
Imobiliarele comerciale duduie în România. Cererea de spaţii de închiriat a crescut cu 64% față de 2024 Newsweek.ro
Piața imobiliară comercială, pentru spații industriale și logistice, duduie în România. Cererea de s...
12:20
VIDEO Atac cu drone în Rusia. O rafinărie strategică rusească, în flăcări.Explozii la baza militară Engels Newsweek.ro
Mai multe explozii au zguduit orașele rusești Saratov și Engels în noaptea trecută provocând incendi...
12:10
Rheinmetall propune României tancul Panther KF51 pentru contractul de 216 blindate de 6.500.000.000 € Newsweek.ro
România este în discuții cu Rheinmetall privind un pachet de sisteme terestre care pune accent pe fa...
12:00
Aveți grijă de unde luați bani cu împrumut! Mai multe IFN-uri, amendate cu 1.500.000 lei. Ce a descoperit ANPC Newsweek.ro
ANPC a verificat peste 570 de Instituții Financiar Bancare (IFN), care acordă credite mult mai ușor ...
11:50
Câte mii de lei câștigă un administrator de bloc? Ce roluri au președintele și cenzorul? Newsweek.ro
Câte mii de lei câștigă un administrator de bloc? În cadrul asociațiilor de proprietari din România,...
11:40
Veste proastă pentru șoferi și scumpiri în lanț! Prețul motorinei, 8,5 lei de la 1 ianuarie 2026? Newsweek.ro
În ultima lună, în România, carburanții s-au scumpit cu peste 40 de bani per litru. Iar astăzi, 11 n...
Acum 8 ore
11:30
Incident șocant la un liceu din Cluj, O elevă a fost împușcată în față cu o armă de Airsoft Newsweek.ro
Un incident grav a avut loc la Colegiul „George Coșbuc” din Cluj-Napoca, unde o elevă a fost împușca...
11:10
Furie la Moscova. UE interzice vizele Schengen multiple pentru ruși: „La naiba cu Europa voastră” Newsweek.ro
Decizia Uniunii Europene de a interzice vizele Schengen cu intrări multiple pentru majoritatea cetăț...
11:00
Ciprian Ciucu, dat în judecată de un dezvoltator imobiliar. Îi cere 27.000.000 €: „E nițel șocant, recunosc” Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 al Capitalei, afirmă că a fost dat în judecată de un dezvoltato...
10:50
Pîslaru, după declarațiile Oanei Gheorghiu: Blocarea pensiilor speciale ne costă 231.000.000 € Newsweek.ro
România și-a asumat reforma pensiilor magistraților prin angajamentele din PNRR iar blocarea acestui...
10:40
Bilanțul taifunului Fung-wong a crescut: 18 morți, inclusiv copii Newsweek.ro
Bilanţul victimelor taifunului Fung-wong a crescut la 18 morţi.
10:30
Sistemul secret care cântărește mașinile în trafic. Amendă de 450 € și descărcarea mărfii pe loc Newsweek.ro
Un sistem secret capabil să cântărească mașinile direct în trafic va fi implementat începând din 202...
10:30
Veste proastă, pentru bloggeri și site-uri! Facebook elimină plug-in-urile pentru „Like” și „Share” Newsweek.ro
Bloggerii și site-urile care de 15 ani și-au crescut audiența și paginile de Facebook cu ajutorul pl...
10:20
VIDEO Ciprian Ciucu: „Bucureștiul are nevoie de o reformă serioasă, pe mai multe planuri” Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, candidat la alegerile pentru Primăria Capitalei, vorbește deschis despre nevoia unei ...
10:10
O renumită fabrică de porțelan, amenințată de faliment. Îngenunchiată de un partener de afaceri Newsweek.ro
O renumită fabrică de porțelan, amenințată de faliment. A supraviețuit Războaielor Mondiale dar un l...
10:10
Crimă în secția de terapie intensivă. Un bărbat de 32 de ani a ucis un pacient. Cum a fost posibil? Newsweek.ro
Un incident dramatic a avut loc la o clinică din Köln, Germania. Un bărbat în vârstă de 32 de ani ar...
10:00
Nicușor Dan, despre disputa Oana Gheorghiu-CSM: Nu voi semna cererea de urmărire penală Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a comentat marţi dimineaţă disputa dintre magistraţi şi vicepremierul Oana ...
09:50
Sorin Grindeanu, reacție la decizia CSM privind declarațiile Oanei Gheorghiu: „E exagerat” Newsweek.ro
Sorin Grindeanu reacționează după ce Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat că-i face plânger...
Acum 12 ore
09:30
Începe procesul lui Călin Georgescu pentru propagandă extremistă. Riscă 20 de ani de închisoare Newsweek.ro
Zi decisivă pentru Călin Georgescu, fostul candidat la președinția României susținut la vedere de Ru...
09:20
Ana Birchall spune că Oana Gheorghiu poate sesiza organele de anchetă în legătură cu CSM „Închisoare de 3 ani” Newsweek.ro
Continuă războiul dintre oana Gheorghiu și CSM pe tema pensiilor speciale. Intervine Ana Birchall ca...
09:20
Casa de Pensii face anunțul așteptat de 2.400.000 pensionari. „Banii sunt la bănci”. Când intră pensia pe card Newsweek.ro
Casa de Pensii tocmai a făcut anunțul așteptat de milioane de pensionari. „Banii sunt la bănci”. Cân...
09:10
Ajutor la pensie de 150 de lei, înainte de Crăciun. Cine primește sprijinul și cum beneficiezi de el? Newsweek.ro
Ajutor la pensie de Crăciun. Unele primării acordă, cu ocazia Crăciunului, ajutoare financiare perso...
