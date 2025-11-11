1 milion de dolari pentru Cosmin Contra. Ce club a fost obligat de FIFA să-i plătească daune

21:40

Cu energie spre Mondial! Românii vor revanşa în Bosnia şi îi cheamă pe fani cu San Marino, cu gândul la calificare. Învinsă de Bosnia cu un şut pe poartă la Bucureşti, România lui Lucescu vrea să dea lovitura la Zenica şi să meargă în America. "Este normal că simţim această nevoie de a câştiga acolo", […]