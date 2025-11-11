Dani Mocanu ar fi vizat de o anchetă a ANAF

16:40

Însă, mult mai aproape de adevăr este faptul că ne putem gândi la locul 2 dacă vom reuși să ne revanșăm în Bosnia, la Zenica. O victorie în partida de sâmbătă ar conta enorm, pentru că, terminând pe locul 2 am, avea parte de un adversar mai ușor în semifinala barajului de calificare. Și bosniacii […] The post Probleme mari în tabăra bosniacilor înainte de meciul cu România appeared first on Cotidianul RO.