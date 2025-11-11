AUR anunță că va sesiza toate organismele internaționale cu atribuții în supravegherea respectării regulilor democratice
Un avion militar de transport C-130 aparținând Turciei s-a prăbușit marți în Georgia, după ce decolase din Azerbaidjan. Președintele Recep Tayyip Erdoğan a transmis condoleanțe pentru „martirii noștri”, în timp ce echipele de căutare și salvare se îndreaptă spre locul accidentului. Ministerul turc al Apărării a anunțat prăbușirea avionului, în apropiere de granița Georgiei cu […]
Realizator: Gabriela Mitrovici – Ipoteza creșterii TVA nu este luată în calcul pentru bugetul pentru 2026, iar eventuala adoptare a altor măsuri va fi discutată în coaliție – a declarat marți ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, la Summitul de Fiscalitate și Tehnologie. El a precizat că autoritățile își propun să construiască un buget care să acopere […]
România are de marți al doilea preparat tradițional recunoscut la nivel european cu titlul de Denumire de Origine Protejată, după ”Telemeaua de Ibănești”, și anume ”Cârnații din topor din Vâlcea”. Executivul european a apreciat gustul și frăgezimea obținute prin conservarea cărnii cu sare de la Ocnele Mari, la care se adaugă aroma fumului din lemn […]
Emisiunea: „Radiojurnal” – Realizator: Gabriela Mitrovici – Estonia, România și Belgia au înregistrat în septembrie cele mai mari scăderi în comerțul cu alimente, băuturi și tutun, în condițiile în care media Uniunii Europene arată o creștere. Eurostat publică marți și ultimele date privind cheltuielile cu protecția socială, un segment în care România a înregistrat printre […]
Procurorii din Istanbul au solicitat Curții Supreme de Apel a Turciei să deschidă un proces pentru desființarea principalului partid de opoziție, Partidul Republican al Poporului (CHP), acuzând că formaţiunea ar fi fost finanțată prin fonduri ilicite, potrivit unui document consultat de Reuters. Această notificare survine după ce marţi a fost publicat un amplu rechizitoriu împotriva […]
Introducere Programul Gemini a fost al doilea program spațial american cu echipaj uman, desfășurat între 1961 și 1966, între Mercury și Apollo. Scopul principal a fost pregătirea pentru misiunile pe Lună, dezvoltând tehnologiile și experiența necesare pentru aterizarea lunară. Cum s-a desfășurat misiunea Mercury Misiunea Mercury Programul Mercury (1958–1963) a fost primul program spațial american […]
Atmosfera internațională la sfârșitul Primului Război Mondial în Ungaria și Germania Imperială # Rador
Introducere Sfârșitul Primului Război Mondial, în noiembrie 1918, a adus o lume profund schimbată. Europa era devastată economic și moral, iar milioane de vieți fuseseră pierdute. Imperiile vechi : austro-ungar, german, otoman și rus s-au prăbușit, lăsând loc unor noi state naționale și unor frontiere instabile. Învingătorii, în special Franța, Marea Britanie și Statele Unite, au […]
Comisia Europeană plăteşte Bulgariei 438,6 milioane euro prin Planul de Redresare şi Rezilienţă # Rador
Bulgaria a primit o nouă tranşă de 438,6 milioane euro finanţare nerambursabilă prin Planul de Redresare şi Rezilienţă. În acelaşi timp, transferul a 214,5 milioane euro este întârziat, din cauza unei reforme neîndeplinite privind Comisia Anticorupţie. Suma acordată reprezintă a doua tranşă pe care Bulgaria o primeşte conform PNNR, urmând să primească în total 6,17 […]
Liderii coaliției de guvernare discută la Palatul Victoria reforma sistemului de pensionare al magistraților # Rador
Liderii coaliției de guvernare discută la această oră la Palatul Victoria despre reforma sistemului de pensionare a magistraților, după ce în cursul dimineții au avut loc dezbateri pe aceeași temă la Palatul Cotroceni, în prezența președintelui Nicușor Dan. Șeful statului s-a declarat optimist, afirmând că până la sfârșitul lunii va fi identificată o soluție privind […]
Trei persoane au fost trimise în judecată de procurorii Parchetului European din București într-o anchetă de fraudă cu fonduri europene # Rador
Trei persoane au fost trimise în judecată de procurorii Parchetului European din București într-o anchetă de fraudă cu fonduri europene. Banii au fost obținuți prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, iar suspecții sunt acuzați că au folosit peste un milion de euro în beneficiul propriu, deși îi ceruseră pentru modernizarea unor sisteme de irigații în […]
World Vision România lansează de Crăciun o campanie prin care dorește să strângă banii necesari pentru ca peste 2.000 de copii din mediul rural să primească ghete noi și geci de iarnă. Organizația amintește că mai mult de un sfert dintre copiii de la sate spun că familia nu își permite nici măcar strictul necesar […]
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, a cerut scuze mediului de afaceri pentru bugetul pe anul 2026. „Deşi instituţia prezidenţială este separată de puterea legislativă şi executivă şi nu participă la elaborarea bugetului, conform Constituţiei, preşedintele reprezintă totuşi Bulgaria în relaţiile internaționale, adică mediul în care operaţi. Doresc să-mi cer scuze pentru bugetul 2026, deoarece acesta nu […]
Dacă învăț, o să ajung cineva mare într-o zi – Daiana, o fetiță din mediul rural care visează să devină asistentă # Rador
În spatele viselor fetiței stau însă bariere invizibile, dar foarte reale: frigul, lipsurile materiale, distanța, izolarea. De Crăciun, Fundaţia World Vision România lansează campania “Descalță-i de limitări” București, noiembrie 2025 – În multe sate din România, iarna înseamnă drumuri lungi, frig, haine prea subțiri și ghetuțe vechi. Mai mult de un sfert dintre copiii din mediul rural ne […]
Acţiunile Bulgariei împotriva Lukoil sunt pripite şi discutabile din punct de vedere juridic (ambasadorul Rusiei la Sofia) # Rador
Ambasadorul Rusiei în Bulgaria, Eleonora Mitrofanova, consideră că acţiunile autorităţilor bulgare împotriva Lukoil sunt „pripite şi discutabile din punct de vedere juridic”. Într-un interviu acordat Agenţiei TASS, diplomatul rus a declarat: „Situaţia privind Lukoil este foarte serioasă şi îngrijorătoare. Lukoil dorea să vândă holdingul său european, ceea ce ar fi fost cea mai bună opţiune, […]
Romfilatelia și Poșta Română introduc în circulație vineri, 14 noiembrie a.c. o emisiune de mărci poștale dedicată unei sportive de valoare mondială. Sub titlul Sportivi de aur. Gabriela Szabó, emisiunea are în componență un timbru (cu valoarea nominală de 25 Lei), o coliță filatelică dantelată (cu valoarea nominală de 30 Lei), un plic „prima zi”, […]
Israel – Un proiect de lege care propune pedeapsa capitală pentru teroriști a trecut în primă lectură de Knesset # Rador
Israelul a aprobat (în primă lectură în Knesset, n.red.) un proiect de lege care propune pedeapsa capitală în cazul celor considerați teroriști care acționează împotriva statului, măsură ce va fi folosită, cel mai probabil, doar împotriva palestinienilor condamnați pentru atacuri sângeroase împotriva israelienilor. Corespondentul BBC la Ierusalim transmite că ministrul israelian de extremă dreapta Itamar […]
Islamabad – Cel puțin 12 persoane ucise într-un atac sinucigaș cu bombă comis în fața unui tribunal, anunță ministrul de Interne # Rador
Cel puțin 12 persoane au fost ucise într-un atac sinucigaș cu bombă, executat marți în fața unui tribunal local din capitala Pakistanului, Islamabad, a declarat ministrul pakistanez de Interne./cstoica/dstanesc (REUTERS – 11 noiembrie)
Pe 1 ianuarie, Bulgaria va face un pas decisiv către finalizarea integrării sale europene (Rosen Jeliazkov) # Rador
Premierul Bulgariei, Rosen Jeliazkov, şi-a exprimat încrederea că guvernul va reuşi să convingă Parlamentul să adopte primul buget în euro pe anul 2026. „Pe 1 ianuarie, Bulgaria va face un pas decisiv către finalizarea integrării sale europene”, a declarat Jeliazkov în deschiderea conferinţei „Dialog pentru apărare şi democraţie: Fortăreaţa libertăţii” de la Sofia, organizată de […]
Știri Radio Ujgorod – Elvira Chilaru
China – Potrivit unui raport, peste 364 de mii de hectare de culturi au fost afectate de inundații și dezastre geologice în octombrie # Rador
Inundațiile și dezastrele geologice au avariat 364.400 de hectare de culturi în China în octombrie, într-o lună neobișnuit de ploioasă – cu 52% mai multe precipitații decât media istorică – care a împiedicat un sezon cheie de recoltare, în special în nord și vest. Terenurile agricole afectate de vremea umedă au reprezentat aproape 80% din […]
900 de salariaţi din judeţul Arad vor fi concediaţi, după închiderea celei mai mari fabrici din zona oraşului Ineu # Rador
În judeţul Arad, 900 de salariaţi vor fi concediaţi, după închiderea celei mai mari fabrici din zona oraşului Ineu. Este o companie din domeniul automotive care va fi închisă în decembrie şi a notificat deja autorităţile că va face disponibilizări colective în curând. Doar o mică parte dintre angajaţi vor mai rămâne câteva luni, pentru […]
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va derula, de luna aceasta, o campanie de prevenire a risipei alimentare. Instituţia îşi propune ca firmele şi consumatorii să afle despre importanţa respectării normelor de igienă şi valorificării responsabile a alimentelor. O amplă acţiune de control desfăşurată luna trecută la peste 1.000 de comercianţi, unităţi de […]
Prezența virusului myxoma, care afectează și iepurii de câmp, a fost confirmată în Ungaria prin teste de laborator efectuate de o echipă de cercetare constituită în urma cooperării Institutului de Management al Faunei Sălbatice și Biologie a Faunei Sălbatice al Universității din Sopron și secţiei de virologie a Autorității Naționale pentru Siguranța Lanțului Alimentar (Nébih). […]
În Irak se desfășoară alegeri parlamentare, într-un moment crucial în care Iranul și SUA luptă pentru influență în zonă. Prin convenție, premierul este întodeauna musulman șiit, președintele Parlamentului va fi un sunnit, iar mandatul de președinte, funcție în principal ceremonială, merge la un kurd. Actualul prim-ministru, Mohammed Shia’ al-Sudani, care susține că a asigurat o […]
Comisia Europeană a aprobat peste 14 milioane de euro pentru patru proiecte ecologice în Bulgaria # Rador
Comisia Europeană informează că a aprobat finanţarea pentru 132 de noi proiecte de protecţie a mediului în UE, dintre care patru vor fi realizate în Bulgaria. Finanţarea totală pentru Bulgaria se ridică la peste 14 milioane de euro. Una dintre iniţiativele finanţate, în valoare de 8,5 milioane de euro, vizează reducerea mortalităţii păsărilor pe cale […]
Autoritățile taiwaneze au evacuat peste 3.000 de persoane și au emis o avertizare înainte sosirii taifunului Fung-wong # Rador
Taiwan a evacuat marți peste 3.000 de persoane, emitând o avertizare terestră cu privire la sosirea taifunului Fung-wong, care se așteaptă să aducă mari cantități de precipitații pe coasta sa muntoasă de est, recent lovită de un alt taifun. Fung-wong, care slăbește acum în intensitate, este prognozat să atingă miercuri pe coasta de sud-vest a […]
Începe astăzi perioada de depunere a candidaturilor pentru alegerile parțiale din 7 decembrie, în cele mai multe dintre circumscripțiile unde se organizează alegeri parțiale. Nu însă și pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău și nici pentru cea de primar general al Capitalei. În aceste două cazuri, candidaturile se vor putea depune doar începând […]
„Nu poți fi urmărit penal pentru o opinie”, a spus preşedintele Nicuşor Dan, care consideră că vicepremierul Oana Gheorghiu trebuie să rămână în funcție # Rador
Preşedintele Nicuşor Dan a spus cu puțin timp în urmă că declarația vicepremierului Oana Gheorghiu referitoare la magistrați a fost nefericită, dar și că reacția Consiliului Superior al Magistraturii a fost exagerată. Președintele, la care ar urma să ajungă cererea CSM de urmărire penală a vicepremierului, a transmis că nu va semna această solicitare. „Nu […]
Persoanele păgubite în accidente rutiere vor putea solicita despăgubiri prin Fondul de Garantare # Rador
Persoanele păgubite în urma accidentelor rutiere vor putea solicita Fondului de Garantare a Asiguraților despăgubirile cuvenite pe baza contractelor RCA încheiate cu asiguratorii în cazul falimentului acestora. Dispare și plafonul de 500.000 lei în cazul persoanelor prejudiciate. Măsurile sunt incluse într-un proiect de lege propus de guvern și care așteaptă mâine votul final, după ce […]
India – Capitala Delhi este în stare ridicată de alertă după explozia din apropierea monumentului istoric Red Fort # Rador
Capitala indiană Delhi este în alertă ridicată în urma unei explozii puternice produse în apropierea unui monument istoric, Red Fort, incident soldat cu moartea a cel puțin opt persoane și rănirea a altor 20. Agențiile care au demarat anchete nu au spus dacă explozia a fost provocată în mod deliberat și nici dacă a fost […]
Bulgaria va continua să sprijine Libanul în eforturile sale de a asigura pacea şi stabilitatea (Rosen Jeliazkov) # Rador
Premierul bulgar, Rosen Jeliazkov, s-a întâlnit cu preşedintele Libanului, generalul Joseph Aoun, care efectuează o vizită oficială în Bulgaria. În cadrul întrevederii, şeful Executivului de la Sofia a subliniat că, în calitate de stat membru al UE, Bulgaria continuă să sprijine Libanul în efortul său de pace, securitate şi dezvoltare durabilă. „Bulgaria apreciază eforturile şi […]
Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte cu președinții partidelor din arcul guvernamental, cu câteva ore înainte de o nouă ședință a coaliției # Rador
Președintele Nicuşor Dan încearcă din nou, astăzi, să atenueze tensiunile din coaliția de guvernare, care au tot sporit, mai ales pe tema pensiilor magistraților. Șeful statului i-a invitat la Cotroceni, de la ora 10:00, pe președinții partidelor din arcul guvernamental, cu câteva ore înainte de o ședință a coaliției, la care ar trebui să fie […]
Rusia susține că a dejucat un complot ucraineano-britanic de a fura un avion de luptă dotat cu o rachetă Kinjal (RIA) # Rador
Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei a anunțat că a dejucat un complot al unor spioni ucraineni și britanici, care vizau ademenirea piloților ruși de a fura un avion MiG-31 înarmat cu o rachetă hipersonică Kinjal, pentru suma de 3 milioane de dolari, a relatat marți presa de stat. Agenția de știri RIA, citând […]
EVENIMENTE INTERNE – Preşedinţie – Programul preşedintelui Nicuşor Dan: ora 8:15 – depunerea unei coroane de flori la Monumentul lui Corneliu Coposu din Bucureşti ora 10:00 – întâlnire cu liderii Coaliţiei de guvernare – la Palatul Cotroceni – Parlament * ora 12:00 – şedinţa Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru […]
Materiale informative destinate familiarizării cu designul şi elementele de securitate ale bancnotelor euro, prezentate în Bulgaria # Rador
Banca Naţională a Bulgariei şi Banca Centrală Europeană (BCE) au pregătit materiale informative destinate familiarizării cu designul şi elementele de securitate ale bancnotelor euro. Pe un panou special realizat, sunt marcate cele mai importante elemente de securitate ale bancnotelor euro. De asemenea, pe site-ul BCE, poate fi găsit clip video şi o vizualizare grafică a […]
Ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, a devenit preşedinte al Clubului de Fotbal Budapest Honvéd, iar datorită unui nou sponsor, spațiul de manevră bugetar al echipei va crește în ordinea a sutelor de milioane de forinţi în următorii patru ani, s-a anunțat luni la evenimentul Clubului de Fotbal din Budapesta. Potrivit unui comunicat al Ministerului […]
Posibile fragmente de dronă, căzute în judeţul Tulcea, la aproximativ 5 km de frontieră (MApN) # Rador
În această noapte a avut loc un nou val de atacuri aeriene lansate de Federaţia Rusă asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, la graniţa cu România. S-a înregistrat un număr mare de explozii în zona portului Ismail, pe partea ucraineană a Dunării. Ministerul Apărării Naționale anunță că un vehicul aerian a căzut în jurul orei […]
NEWS IT: ”Modelul” românesc pentru noua explozie a cheltuielilor de înarmare și a prezenței soldaților europeni pe flancul estic # Rador
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că România înțelege importanța investițiilor în apărare și dă un exemplu pentru celelalte state membre NATO și UE încearcă un dublu viraj în direcția unei creșteri mai rapide a cheltuielilor pentru apărare și o consolidare a rolului național al fiecărui stat membru – având România ca „vehicul”. […]
Justiția este oarbă… sau nu? – aceasta pare să fie dilema presei internaționale, o dilemă la care ziarele, mai ales franceze, încearcă să găsească un răspuns. Cotidianul Le Monde anunță eliberarea din închisoare a fostului președinte francez, Nicolas Sarkozy. Ziarul subliniază că, „după 20 de zile de arest provizoriu, Sarkozy este acum plasat sub control […]
Un neurochirurg din SUA a folosit un robot pentru a efectua prima operație post-accident vascular cerebral transatlantică pe un cadavru din Scoţia, aflată la mai mult de 6.400 de kilometri depărtare. Ricardo Hanel, care lucrează în oraşul Jacksonville, din Florida, a efectuat operaţia pe un cadavru din oraşul scoţian Dundee, înlăturând cheaguri de sânge formate […]
Autorităţile libiene l-au eliberat pe Hannibal Gaddafi, fiul cel mai mic al fostului dictator Muammar Gaddafi, după aproape zece ani de detenţie fără proces. Acesta a fost eliberat pentru o cauţiune de 900.000 de dolari. Autorităţile din Liban l-au capturat pe Hannibal Gaddafi în 2015, acuzându-l că ar fi ascuns informaţii despre un cleric şiit […]
Un ceas Patek Philippe, care în 2016 a devenit cel mai scump ceas de mână vândut vreodată la licitație, a atins un preț și mai mare în acest weekend în Elveția, a anunțat duminică casa de licitații Phillips. Ceasul s-a vândut cu 14.190.000 de franci elvețieni (17,6 milioane de dolari sau 15,2 milioane de euro). […]
România se situează pe locul 21 la cea mai scumpă energie electrică pentru populație din lume # Rador
Azi s-a dat publicității o statistică realizată de Asociația Energia Inteligentă, care analizează prețul energiei electrice pentru populație în 144 de țări, iar România se situează pe locul 21 la cea mai scumpă energie electrică pentru populație din lume. România are o energie mai scumpă de 70 de ori decât cea mai ieftină energie din […]
Conform Ministerului sirian de Externe, SUA și-a confirmat sprijinul pentru un acord de securitate între Israel și Siria # Rador
Ministerul sirian de Externe a anunţat luni că SUA și-a confirmat sprijinul pentru un acord de securitate între Israel și Siria. Comunicatul a urmat unei întâlniri dintre secretarul american de stat Marco Rubio, ministrul sirian de externe Assad al-Shibani și omologul lor turc, Hakan Fidan, în marja vizitei istorice a președintelui Ahmed al-Sharaa la Washington. […]
Asociaţia Presei Străine – FPA – organismul care reprezintă presa internaţională din Israel şi teritoriile palestiniene, a cerut autorităţilor israeliene să acţioneze în vederea opririi atacurilor coloniştilor evrei din Cisiordania împotriva reporterilor. Armata israeliană a anunţat că va continua să acţioneze în aşa fel încât să menţină securitatea în acea regiune. Conform FPA, atât jurnaliştii […]
Guvernul își propune să depună o nouă cerere de plată din PNRR până la finalul lunii. Premierul Ilie Bolojan anunță că a avut, astăzi, o ședință cu colegi din mai multe ministere pentru a pregăti această solicitare către Bruxelles, în valoare de peste 2 miliarde și jumătate de euro din componenta nerambursabilă a Planului Național […]
Aproximativ 40 de vedete de la Hollywood se vor întâlni cu Papa Leon al XIV-lea în acest weekend, printre care actorii Cate Blanchett, Chris Pine și Adam Scott, a anunțat luni Vaticanul. La audiența specială de la Vatican cu Papa Leon, primul papă din Statele Unite, vor participa și regizorii câștigători ai premiului Oscar Spike […]
Începând de mâine până pe 17 noiembrie se pot depune candidaturile pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie. Campania electorală va începe pe 22 noiembrie, potrivit calendarului stabilit de autorități. Votul se va desfășura duminică, 7 decembrie, între orele 07:00 și 21:00.(RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI – 10 noiembrie)/apostelnicu/dsirbu RADOR RADIO ROMÂNIA (10 noiembrie)
În marja COP 30, care a început luni, 10 noiembrie, în Brazilia, Prințul William a făcut noi dezvăluiri despre cancerul Prințesei Kate. El a declarat că le-au povestit totul celor trei copii mici ai lor. Fiul cel mare al regelui Charles a vorbit în special despre modul în care el și soția sa au trebuit […]
