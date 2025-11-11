Fostul șef al spionilor, Silviu Predoiu, avertizează: România este IRELEVANTĂ pe plan extern, dar începe să fie irelevantă și pentru români!
În ediția de marți a emisiunii Ai Aflat!, jurnalistul Ionuț Cristache și-a provocat invitatul, Silviu Predoiu, să analizeze profilul României pe plan extern. Fostul șef al spionilor a argumentat că țara noastră devine tot mai irelevantă la nivel internațional, criză accentuată de ignorarea ei chiar de către propriii cetățeni. „România este irelevantă în momentul de […]
Valentin Sanfira duce dorul soției sale, Codruța Filip, care filmează în Thailanda pentru emisiunea ”Desafio – Aventura”, de la Pro TV. În luna octombrie a anului 2020, interpretul de muzică populară Valentin Sanfira și Codruța Filip s-au căsătorit. Cei doi au participat împreună și la emisiunea ”Te cunosc de undeva”, de la postul de televiziune […]
Sinucidere sinistră în arestul Poliției Galați. Un tânăr, care a atacat un livrator, s-a spânzurat cu hanoracul # Gândul
Un tânăr s-a spânzurat în arestul Poliției Galați. Incidentul a avut loc marți, înainte de prânz. Cel care a murit este un bărbat arestat preventiv pentru că a atacat un livrator. Incidentul s-a produs marți, 11 noiembrie, înainte de prânz. Polițiștii au descoperit cadavrul tânărului de 25 de ani. El s-a sinucis cu hanoracul, publică […]
Serghei Lavrov amenință puterile nucleare ale lumii: „Dacă una dintre ele va face teste cu arme nucleare, Rusia va face același lucru” # Gândul
Dacă vreo putere nucleară efectuează teste cu arme nucleare, Rusia va răspunde pe măsură, a declarat luni ministrul de Externe rus, Serghei Lavrov, pentru presa din Rusia. Această declarație vine ca replică laordinul dat de Donald Trump, care a instruit Pentagonul să reia testele cu arme nucleare. „Vladimir Putin a prezentat poziția noastră încă din […]
Banii pe care nepalezii, care muncesc în România, îi trimit acasă. Economiștii au fost surprinși de aceste sume # Gândul
România a devenit o destinație de muncă din ce în ce mai atractivă pentru lucrătorii veniți din Asia. Printre ei, nepalezii ocupă detașat primul loc, fiind cei mai numeroși angajați străini care lucrează legal în România. Pentru salarii de 4.000 – 5.000 de lei pe lună, mulți trăiesc modest și economisesc fiecare leu, cu un […]
Marele câștigător la premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 și-a ridicat banii. Câte cifre are cecul # Gândul
Marele câștigător la premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din 9 noiembrie 2025, în valoare de 49.149.676,24 de lei (echivalentul a peste 9,66 milioane de euro), și-a ridicat câștigul marți, 11 noiembrie 2025. „Vreau ca toată lumea să învețe de la mine că lucrurile, indiferent de natura lor, se pot întâmpla. Și ele […]
Cristiano Ronaldo își anunță retragerea din fotbal. Campionatul Mondial din America de Nord (2026) va fi ultimul pentru el # Gândul
Cristiano Ronaldo se retrage din fotbal. Campionatul Mondial din America de Nord (2026) va fi ultimul pentru el, a anunțat The Independent. Fotbalistul a marcat 953 de goluri în carieră și peste 120 de goluri pentru echipa națională — un record mondial printre echipele naționale. De cinci ori câștigător al Balonului de Aur. Știre în […]
Inamicul politic al lui Erdogan, fostul primar din Istanbul, riscă 2430 de ani de pușcărie. Procurorii turci îl acuză de aproape 150 de infracțiuni # Gândul
Procurorii turci au solicitat o pedeapsă cu închisoarea de până la 2.430 de ani pentru primarul din Istanbul, Ekrem Imamoglu, lider al opoziţiei şi principalul rival al preşedintelui turc Recep Tayyip Erdogan. Imamoglu se află în închisoare din martie în așteptarea procesului pentru acuzații de corupție, fapt negat de el și de principalul partid de […]
Fostul șef al spionilor pune tunurile și pe Bolojan: Avea nevoie de o spălare de imagine, de asta a adus-o pe Gheorghiu/Sunt convins că nu realizează importanța funcției # Gândul
Într-o ediție transmisă live din studioul Gândul a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul a comentat alături de invitatul său cel mai fierbinte subiect al zilei, scandalul public declanșat de declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu la adresa CSM. În opinia fostului șef al spionilor, Silviu Predoiu, premierul Bolojan este adevăratul vinovat pentru această situație. Acesta practic a […]
La Bubu este istorie. Noua nebunie marca Starbucks: paharul Bearista, oamenii s-au bătut pentru a îl obține # Gândul
Pentru cei mai înrăiți fani Starbucks, un latte de 7 dolari a devenit o plăcere vinovată mai puțin relevantă. Acum, adevărata extravaganță vine sub forma unui ursuleț de pluș. Paharul de stică – Glass Bearista Cold Cup – s-a epuizat în câteva ore și a declanșat isterie online demnă de o colecție rară. Paharul a […]
FOTO. Nicole Cherry, despre viața de mămică. ”Maternitatea mi-a influențat și SCHIMBAT viața în totalitate” # Gândul
Nicole Cherry, în vârstă de 26 de ani, a mărturisit că maternitatea i-a schimbat viața în totalitate. Artista este mama unei fetițe. Nicole Cherry este un nume cunoscut de pe scena muzicală din țara noastră. În ceea ce privește viața personală, Nicole Cherry a devenit mămică pentru prima oară în anul 2021. Vedeta a adus […]
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, semnalează apariția unor informații false potrivit cărora lucrările de consolidare și refacere a Planșeului Unirii ar fi fost oprite. Într-un mesaj public pe pagina personală de Facebook, edilul califică aceste afirmații drept „un fals, răspândit cu scopul de a manipula opinia publică”. Daniel Băluță spune că proiectul este esențial pentru […]
„Diddy” profită de timpul petrecut la închisoare pentru a se „vindeca”: Lucrează ca asistent al preotului din penitenciar și merge la reabilitare # Gândul
Sean „Diddy” Combs profită de timpul petrecut în închisoare pentru a se vindeca atât din punct de vedere fizic, cât și spiritual. Potrivit unor documente obținute de CBS News, rapperul lucrează în capela penitenciarului, ca asistent al preotului, și s-a înscris și într-un program intensiv de tratament pentru dependența de droguri. Se pare că magnatul […]
Vine Bosnia – România, meci decisiv pentru calificarea la Mondialul din 2026! Care e lotul tricolorilor # Gândul
Naționala de fotbal a României va juca sâmbătă 15 noiembrie (ora 21:45) contra Bosniei-Herțegovina, pe Stadionul Bilino Polje din Zenica. Urmează marți 18 noiembrie (ora 21:45) va înfrunta reprezentativa San Marino, pe Stadionul „Ilie Oană” din Ploiești. Vine Bosnia – România, meci decisiv pentru calificarea la Mondialul din 2026! Care e lotul tricolorilor Austria ocupă […]
The Telegraph dezvăluie șocul de pe frontul din Ucraina: Izbucnește cangrena gazoasă, care distruge mușchii și ucide instantaneu # Gândul
Războiul din Ucraina a dus la reapariția unor boli considerate de mult timp dispărute. Medicii ucraineni raportează cazuri de Cangrenă gazoasă, o infecție bacteriană mortală care distruge mușchii în câteva zile. Boala este asociată din punct de vedere istoric cu Primul Război Mondial datorită combinației de condiții de pe câmpul de luptă, rănile grave și […]
Gândul.ro vă invită la o porție de râs cu un banc în care protagoniști sunt Bulă și bunicul acestuia. Bunicul îl întreabă pe nepoțelul lui: – Bulă, cum îl cheamă pe neamțul ăla mic care îmi tot ascunde lucrurile? – Bunicule, îl cheamă Alzheimer. Să râdem în continuare BANC | „Bulă, am făcut o mare […]
Ucraina este la mâna europenilor. În timp ce Trump anunță că SUA nu va mai finanța livrările de arme către Kiev, Germania pregătește un buget uriaș pentru 2026 # Gândul
Statele Unite au încetat să mai cheltuiască bani pentru a sprijini Ucraina, ba chiar au început să primească fonduri prin intermediul NATO, din vânzările de arme, a declarat președintele Donald Trump în timpul unei conferințe de la Casa Albă pe 10 noiembrie. Trump și-a reiterat afirmația că el și administrația sa au pus capăt unui […]
Fostul șef al spionilor îl atacă pe Nicușor Dan pentru poziționarea în scandalul Gheorghiu: E foarte grav că s-a antepronunțat # Gândul
În cea mai recentă ediție a emisiunii Ai Aflat!, jurnalistul Ionuț Cristache și invitatul său Silviu Predoiu au analizat toate nuanțele declarațiilor publice ale vicepremierului Oana Gheorghiu. Cea mai surprinzătoare poziție vine chiar de la vârful statului, antepronunțarea președintelui creând un precedent extrem de periculos, consideră fostul director al SIE. Predoiu: Nicușor Dan arată că […]
An nou, aceleași promisiuni. Nazare: „Nu luăm în calcul ipoteza creşterii TVA pentru bugetul din 2026. Repet. Nu luăm în calcul această ipoteză” # Gândul
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că ipoteza creșterii TVA nu este luată în calcul pentru bugetul de anul viitor, deși recunoaște că procesul de construcție a bugetului nu va fi unul simplu. Acum câteva zile, premierul Ilie Bolojan transmitea că nu vor mai exista majorări de TVA sau taxe în 2026 dacă bugetul României va […]
Oamenii din orașele situate în Valea Jiului, poalele munților Vâlcan, Parâng și Retezat, sunt terorizați. Urșii s-au înmulțit, iar în perioada aceasta își fac tot mai des simțită prezența în zonele locuite. Mai mulți localnici din municipiul Vulcan s-au plâns în ultima vreme la autorități din cauza pagubelor provocate recent în gospodăriile lor, aflate la […]
Fostul șeful al spionilor, apel către intelectualii care l-au susținut pe Nicușor Dan: „Veniți și spuneți că ați greșit” # Gândul
Fostul șef al spionilor, Silviu Predoiu, i-a criticat, în cadrul emisiunii „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, pe intelectualii care i-au îndemnat pe cetățeni, în timpul campaniei electorale, să-l voteze pe Nicușor Dan, având în vedere că președintele și-a încălcat promisiunile făcute alegătorilor. Silviu Predoiu, fost prim adjunct al directorului SIE, s-a arătat indignat de faptul […]
Nicușor Dan – jucător pune bocancul pe gâtul Parchetului. Pentru că poate. Plângerea CSM e moartă în fașă! # Gândul
Doamna Oana Gheorghiu e incompatibilă. La pătrat. Mai întâi, că e incompatibilă cu funcția de vicepremier o spune Carmen Uscatu, partenera de asociație “Dăruiește viață” despre ea. „Ne scriu sponsorii!”, spune doamna Uscatu, sponsori care nu vor să fie susceptibili că ar avea de-a face cu vreun trafic de influență ținând cont de scaunul pe […]
Chef Alexandru Sautner a spus ce ar schimba la formatul ”Chefi la cuțite”, show-ul culinar de la Antena 1 unde este jurat. Chef Alexandru Sautner este cunoscut publicului telespectator din postura de jurat la show-ul culinar ”Chefi la cuțite”, de la Antena 1. În ceea ce privește viața personală, chef Alexandru Sautner este căsătorit […]
George Simion reacționează la scandalul Gheorghiu: „România este o țară blocată. Bolojan se ceartă cu magistrații în loc să guverneze” # Gândul
Liderul AUR, George Simion a reacționat la scandalul Gheorghiu. Acesta a criticat dur actuala guvernare și l-a acuzat pe Bolojan că a blocat România în scandaluri interne și reforme „de formă”, în timp ce oamenii de rând resimt lipsa de justiție și creșterea costurilor de trai. „În cauza actualilor guvernanți, România este o țară blocată. […]
Un avion de transport militar turcesc s-a prăbușit în Georgia. O misiune de căutare și salvare a fost lansată de autoritățile azere și georgiene # Gândul
O aeronavă de transport militar turcă s-a prăbușit în apropierea graniței dintre Azerbaidjan și Georgia, a informat, marți, Ministerului Apărării din Turcia. Ministerul a declarat că avionul C-130 decolase din Azerbaidjan și se întorcea în Turcia. „O aeronavă de transport C-130 care decola din Azerbaidjan spre țara noastră s-a prăbușit în Georgia. Eforturile de căutare […]
Se simplifică procedurile de obținere a avizelor ISU. Premierul Ilie Bolojan: „Ordonanța de Urgență va fi pusă în transparență decizională” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan anunță că procedurile de obținere a avizelor ISU se simplifică. Proiectul a fost finalizat, deja, iar Ordonanța de Urgență cu noile reguli va fi pusă în transparență decizională până la finalul acestei săptămâni. Ilie Bolojan a anunțat marți, 11 noiembrie 2025, care sunt, de fapt, modificările aduse: termenele de avizare vor fi […]
Șoferiță păcălită de un indicator vopsit, în Franța. Amenda cu care s-a ales după ce cifra 8 a fost transformată în cifra 9 # Gândul
O șoferiță din departamentul Marne, nord-estul Franței, a fost surprinsă de radar și amendată pentru viteză excesivă, după ce un indicator rutier fals, modificat cu vopsea albă, indica 90 km/h în loc de 80, inducând-o total în eroare. Lydia, o șoferiță care se întorcea în regiunea Marne după 15 ani petrecuți în Savoia, reclama că […]
Detalii revoltătoare din trecutul puștiului care a înjunghiat un om de 33 de ori, ca sa se distreze. Mama lui trăia un coșmar # Gândul
Tânărul în vârstă de 20 de ani care a înjunghiat de 33 de ori un bărbat pe care nu-l cunoștea și care nu-i făcuse nimic are un trecut violent, care pare inspirat din textele un melodii trap. Acesta își teroriza mama dar și vecinii, motiv pentru care pe numele lui există mai multe dosare penale, […]
Motivul ireal pentru care un bărbat și-a înscenat propria ÎNMORMÂNTARE. Cum au reacționat rudele când i-au descoperit planul # Gândul
Caz mai rar întâlnit petrecut în India. Un bărbat și-a înscenat propria înmormântare dintr-un motiv absolut incredibil. Rudele au reacționat imediat când descoperit ce s-a întâmplat, de fapt. Întreaga poveste a ieșit la iveală la momentul potrivit, scrie Times of India. Mohan Lal are 74 și este din satul Konchi, districtul Gaya, statul Bihar. La […]
În viață, lucrurile se întâmplă cu un motiv. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de miercuri, 12 noiembrie 2025. Berbec Este în firea ta să nu vrei să ridici un deget, dar dintr-un motiv oarecare s-ar putea să te simți obligat să te ridici și să te miști. Vei descoperi că atunci când te […]
Cel mai mare brad de Crăciun va fi împodobit în Brașov. Pomul înalt de 31 de metri a fost montat, deja, în centrul istoric # Gândul
Cel mai mare brad natural de Crăciun „sălășluiește”, deja, în centrul istoric al orașului Brașov. Pomul înalt de 31 de metri, care are aproape opt decenii de viață, a fost montat până târziu în noapte. Acum, urmează să fie împodobit. A fost adus din Poiana Brașov și va fi, cu siguranță, o „atracție” pentru turiști […]
Cum poți păstra căldura în locuință fără să-ți crești factura la curent. Trucul simplu care poate fi aplicat zilnic # Gândul
În sezonul rece, creșterea temperaturii îm locuințe devine o obișnuință, însă acest obicei duce la facturi mari la încălzire. Conform experților, există o soluție simplă și gratuită ca să păstrezi căldura în casă. Potrivit publicației italiene Selectra.net, un gest mic poate să facă diferența. La început de iarnă, folosirea excesivă a caloriferelor devine obișnuită, fapt […]
Începe asaltul asupra Justiției! Susținătorii lui Nicușor Dan și Ilie Bolojan pregătesc proteste împotriva magistraților. „Nu avem toată Puterea, până nu luăm și Justiția”, ideea USL din 2012 revine în 2025 – îmbrățișată chiar de cei care o contestau # Gândul
Mai multe acțiuni petrecute în cascadă în ultimele zile arată că actuala Putere politică – reprezentată la nivel de stat de Președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, și liderii USR alături de susținătorii săi, pregătește un adevărat asalt asupra sistemului judiciar. Dacă metodele, țintele și sloganurile sunt deja cunoscute, mizele sunt concrete: „bătălia” se dă […]
Stelian Ion, atac dur la adresa CSM: „Plângerea împotriva Oanei Gheorghiu este o formă de șantaj politic și o fumigenă aruncată la Cotroceni” # Gândul
Fostul ministru al Justiției, Stelian Ion, reacționează după ce Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a depus o plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, acuzată de „instigare la ură și discriminare” pentru declarațiile despre pensiile speciale. „Această plângere penală are scopul de a intimida orice politician care ar îndrăzni să propună diminuarea pensiilor magistraților sau modificarea […]
FOTO. Cum a început relația dintre Adela Popescu și Radu Vâlcan. ”Se uita într-un fel la mine care mi-a dat FIORI” # Gândul
Adela Popescu, în vârstă de 39 de ani, a povestit cum a început relația sa cu Radu Vâlcan, în vârstă de 48 de ani. Adela Popescu este căsătorită cu prezentatorul de televiziune Radu Vâlcan. Cei doi au împreună trei copii – Alexandru, Andrei și Adrian. La podcastul „Prima Dată cu Raluca Hagiu”, Adela Popescu a […]
O GREVĂ a angajaților va paraliza transportul local și aerian. Atenționare MAE pentru românii care ajung în Italia. 24 de ore de proteste de amploare # Gândul
O grevă a angajaților va paraliza vineri transportul local din Roma și transportul aerian din Italia, potrivit unei atenționări lansate de Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Oficialii MAE informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Italia asupra faptului că în 14 noiembrie va fi organizată o grevă în sectorul transportului public […]
Reacția MAE, după ce Rusia a anunțat că „a dejucat” un complot la baza Kogălniceanu: „Romanele sovietice de spionaj nu erau strălucite. Așa sunt și știrile rusești cu spioni de azi” # Gândul
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Andrei Ţărnea, a ironizat declarațiile Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB) care susține că a dejucat un complot ucraineano-britanic de a fura un avion MiG-31 și de a-l direcționa în zona bazei Kogălniceanu pentru a fi doborât. Potrivit acestuia, „știrile cu spioni ale Rusiei”, nu sunt […]
În plin scandal pe salariul minim, Curtea de Justiție decide că Uniunea Europeană nu poate interveni în stabilirea salariilor țărilor membre # Gândul
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis că Uniunea Europeană nu poate interveni direct în stabilirea salariilor din statele membre și nu poate impune criterii obligatorii pentru calcularea sau actualizarea salariului minim. Decizia vine în contextul în care, la noi, singurul consens la care s-a ajuns în privința salariului minim, este majorarea tichetelor de […]
Marcel Ciolacu: „Dezvoltarea Buzăului înseamnă continuitate, responsabilitate și proiecte concrete” # Gândul
În cursul zilei de luni, 10 noiembrie 2025, Marcel Ciolacu s-a întâlnit cu Petre Adrian Robert, vicepreședinte cu atribuții de președinte al Consiliului Județean Buzău. În cadrul întâlnirii, s-au abordat mai multe subiecte, printre care cele legate de proiectele aflate în derulare, în județ. De altfel, Marcel Ciolacu și Petre Adrian Robert au discutat și […]
Cum influențează Jupiter retrograd în Rac cele 12 zodii, în noiembrie 2025. De partea cui va fi norocul # Gândul
Jupiter retrograd în Rac aduce noi trăiri, situații și experiențe celor 12 zodii, în luna noiembrie 2025. Începând cu ziua de marți, 11 noiembrie 2025, unii dintre nativi vor avea de partea lor norocul. Alții vor cunoaște dezvoltarea personală și vor face introspecții. Accentul va fi pus pe progres. Zodia Berbec. Introspecția se va muta […]
Trei zodii care vor avea ȘANSA vieții în noiembrie 2025. Aceste oportunități rare apar o dată la 33 de ani # Gândul
Luna noiembrie 2025 vine cu o configurație astrală deosebită. Specialiștii în interpretarea semnelor spun că urmează schimbări majore pentru trei semne zodiacale. Lor li se va deschide o perioadă de renaștere și succes. De fapt, arată astrele, această ocazie rară apare o dată la aproximativ 33 de ani. Cele trei zodii norocoase în noiembrie 2025 […]
George Simion acuză „teroare politică” în România: „Nu mai e loc pentru opoziție. AUR e țintit de actuala putere” # Gândul
Liderul AUR, George Simion, acuză Guvernul Bolojan că ar fi instaurat „un climat de teroare politică” în România și susține că opoziția este tratată „ca un dușman intern”. „Ne confruntăm cu o situație fără precedent: opoziția e tratată ca un dușman intern, iar deciziile administrative sunt folosite ca arme politice. Nu pot exista doar , iar […]
Când se pot obține cărțile electronice de identitate pentru românii din străinătate și documentele necesare # Gândul
Iată când se pot obține cărțile electronice de identitate pentru românii din străinătate și documentele necesare. Deocamdată, eliberarea cărții electronice de identitate (CEI) pentru cetățenii români care locuiesc în străinătate și nu mai au domiciliu în România nu este posibilă, deși cadrul legal a fost modificat în luna martie 2025. Astfel, autoritățile estimează depășirea impedimentelor […]
Lovitură pe Wall Street: se retrage o legendă a lumii afacerilor, unul dintre cei mai mari miliardari ai lumii. A fost supranumit „ORACOLUL din Omaha” # Gândul
Warren Buffett, supranumit „Oracolul din Omaha”, și-a anunțat retragerea, încheind o carieră care a redefinit investițiile și a modelat piețele globale timp de peste 60 de ani. Ajuns la 95 de ani, Buffett spune că „va păstra tăcerea” înainte de a se retrage de la Berkshire Hathaway. El îi predă ștafeta lui Greg Abel. Încredere […]
