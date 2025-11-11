Investigație ANAF Antifraudǎ: Obligații fiscale nedeclarate de peste 1,6 milioane lei la un solist de muzică de petrecere
Financial Intelligence, 11 noiembrie 2025 17:20
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) anunțǎ încheierea verificărilor în cazul unui solist de muzică de petrecere din județul […] The post <b>Investigație <b>ANAF</b> Antifraudǎ:</b> Obligații fiscale nedeclarate de peste 1,6 milioane lei la un solist de muzică de petrecere appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 10 minute
17:40
Nica(ANAF): Ne propunem să ţintim acel tip de contribuabil cu comportament inadecvat din punct de vedere al declaraţiilor fiscale # Financial Intelligence
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) va ţinti tipul de contribuabil care are un comportament inadecvat din punct […] The post Nica(ANAF): Ne propunem să ţintim acel tip de contribuabil cu comportament inadecvat din punct de vedere al declaraţiilor fiscale appeared first on Financial Intelligence.
17:40
Anghel (FIC): Pachetele fiscale ale Guvernului nu aduc, deocamdată,mari beneficii pe zona de politici de cheltuieli publice # Financial Intelligence
Guvernul a adoptat două pachete fiscale pentru redresarea deficitului bugetar, însă deocamdată nu vedem că acestea aduc mari […] The post Anghel (FIC): Pachetele fiscale ale Guvernului nu aduc, deocamdată,mari beneficii pe zona de politici de cheltuieli publice appeared first on Financial Intelligence.
Acum 30 minute
17:20
Investigație ANAF Antifraudǎ: Obligații fiscale nedeclarate de peste 1,6 milioane lei la un solist de muzică de petrecere # Financial Intelligence
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) anunțǎ încheierea verificărilor în cazul unui solist de muzică de petrecere din județul […] The post Investigație ANAF Antifraudǎ: Obligații fiscale nedeclarate de peste 1,6 milioane lei la un solist de muzică de petrecere appeared first on Financial Intelligence.
Acum o oră
16:50
Comisia Europeană ia în considerare crearea unui serviciu de informații pe fondul tensiunilor globale # Financial Intelligence
Comisia Europeană ia în considerare înființarea unei celule de informații dedicate pentru a consolida securitatea în contextul dificultăților […] The post Comisia Europeană ia în considerare crearea unui serviciu de informații pe fondul tensiunilor globale appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
14:40
Ministrul Finanţelor: Nu luăm în calcul ipoteza creşterii TVA pentru bugetul din 2026 # Financial Intelligence
Ipoteza creşterii TVA nu este luată în calcul pentru bugetul pentru 2026, iar eventuala adoptare a altor măsuri […] The post Ministrul Finanţelor: Nu luăm în calcul ipoteza creşterii TVA pentru bugetul din 2026 appeared first on Financial Intelligence.
13:50
Oana Gheorghiu: Nu există nicio interferenţă între atribuţiile mele guvernamentale şi activitatea Asociaţiei ‘Dăruieşte Viaţă’ # Financial Intelligence
Vicepremierul Oana Gheorghiu a afirmat, marţi, că respectă întru totul legislaţia privind regimul incompatibilităţilor aplicabil membrilor Guvernului, menţionând […] The post Oana Gheorghiu: Nu există nicio interferenţă între atribuţiile mele guvernamentale şi activitatea Asociaţiei ‘Dăruieşte Viaţă’ appeared first on Financial Intelligence.
Acum 6 ore
13:30
Viorica PĂCURAR, NN: Educația financiară are un rol crucial în dezvoltarea pieței asigurărilor; e important ca oamenii să fie pregătiți să ia decizii care le oferă siguranță financiară pe termen lung # Financial Intelligence
Educația financiară are un rol crucial în dezvoltarea pieței asigurărilor. Cu cât oamenii înțeleg mai bine cum funcționează […] The post Viorica PĂCURAR, NN: Educația financiară are un rol crucial în dezvoltarea pieței asigurărilor; e important ca oamenii să fie pregătiți să ia decizii care le oferă siguranță financiară pe termen lung appeared first on Financial Intelligence.
13:30
Virgil Popescu: Statul român trebuie să clarifice urgent situaţia activelor Lukoil, de pe teritoriul ţării, pentru a nu fisura securitatea energetică # Financial Intelligence
Europarlamentarul PNL Virgil Popescu, fost ministru al Energiei, transmite, marţi, că statul român trebuie să clarifice urgent situaţia […] The post Virgil Popescu: Statul român trebuie să clarifice urgent situaţia activelor Lukoil, de pe teritoriul ţării, pentru a nu fisura securitatea energetică appeared first on Financial Intelligence.
13:00
Carmen Uscatu: Decizia Oanei Gheorghiu de a rămâne membru cu drept de vot vulnerabilizează ‘Dăruieşte Viaţă’ # Financial Intelligence
Decizia Oanei Gheorghiu de a rămâne membru cu drept de vot într-o organizaţie neguvernamentală după numirea în Executiv […] The post Carmen Uscatu: Decizia Oanei Gheorghiu de a rămâne membru cu drept de vot vulnerabilizează ‘Dăruieşte Viaţă’ appeared first on Financial Intelligence.
13:00
Parlamentul European şi Consiliul UE au ajuns la un acord provizoriu privind simplificarea politicii agricole comune # Financial Intelligence
Negociatorii Parlamentului European şi ai preşedinţiei daneze a Consiliului Uniunii Europene au ajuns luni seară la un acord […] The post Parlamentul European şi Consiliul UE au ajuns la un acord provizoriu privind simplificarea politicii agricole comune appeared first on Financial Intelligence.
13:00
Infinity Capital Investments S.A. – Comunicat disponibilitate raport trimestrul III 2025 # Financial Intelligence
Infinity Capital Investments S.A. informează acționarii și investitorii că Raportul Consiliului de Administrație și Situațiile Financiare Individuale Interimare […] The post Infinity Capital Investments S.A. – Comunicat disponibilitate raport trimestrul III 2025 appeared first on Financial Intelligence.
12:30
Miruţă, în Arabia Saudită: România trebuie să îşi extindă relaţiile economice şi dincolo de graniţele UE # Financial Intelligence
România trebuie să îşi extindă relaţiile economice şi dincolo de graniţele Uniunii Europene, a declarat ministrul Economiei, Digitalizării, […] The post Miruţă, în Arabia Saudită: România trebuie să îşi extindă relaţiile economice şi dincolo de graniţele UE appeared first on Financial Intelligence.
12:30
Rusia este pregătită să renunţe la controlul asupra NIS (ministrul sârb al Energiei) # Financial Intelligence
Proprietarii ruşi sunt pregătiţi să renunţe la controlul companiei petroliere NIS, care are sediul în Serbia şi este […] The post Rusia este pregătită să renunţe la controlul asupra NIS (ministrul sârb al Energiei) appeared first on Financial Intelligence.
Acum 8 ore
11:10
Banca Comercială Română (BCR) a încheiat cu succes o nouă emisiune locală de obligațiuni, în valoare de 1,125 […] The post BCR atrage 1,125 miliarde RON într-o nouă emisiune locală de obligațiuni appeared first on Financial Intelligence.
10:40
ANPC controlează respectarea drepturilor și intereselor consumatorilor de către instituțiile financiare nebancare (IFN-uri) # Financial Intelligence
ANPC a anunțat, azi, că Direcția Generală Control și Supraveghere Piață – Direcția Produse și Servicii Bancare, Nebancare […] The post ANPC controlează respectarea drepturilor și intereselor consumatorilor de către instituțiile financiare nebancare (IFN-uri) appeared first on Financial Intelligence.
10:40
Pîslaru: România şi-a asumat reforma pensiilor magistraţilor prin PNRR; blocarea procesului ne costă 231 milioane euro # Financial Intelligence
România şi-a asumat reforma pensiilor magistraţilor prin angajamentele din PNRR iar blocarea acestui proces tocmai de către magistraţi […] The post Pîslaru: România şi-a asumat reforma pensiilor magistraţilor prin PNRR; blocarea procesului ne costă 231 milioane euro appeared first on Financial Intelligence.
10:20
„Genocidul nu poate fi ignorat”: un congresman republican susține amenințarea lui Trump cu acțiuni militare în Nigeria # Financial Intelligence
Reprezentantul Riley Moore conduce ancheta ordonată de Trump asupra a ceea ce el numește „genocidul” creștinilor de către […] The post „Genocidul nu poate fi ignorat”: un congresman republican susține amenințarea lui Trump cu acțiuni militare în Nigeria appeared first on Financial Intelligence.
10:10
Banca Angliei (BoE) a propus ca emiţătorilor de monede digitale stabile (stablecoins) să li se permită să investească […] The post Banca Angliei propune noi reglementări pentru stablecoins appeared first on Financial Intelligence.
09:50
Digi anunță admiterea la tranzacționare pe piața Euronext Dublin a obligațiunilor de 600 de milioane de euro # Financial Intelligence
Digi anunță admiterea la tranzacționare pe piața Euronext Dublin a obligațiunilor de 600 de milioane de euro, potrivit […] The post Digi anunță admiterea la tranzacționare pe piața Euronext Dublin a obligațiunilor de 600 de milioane de euro appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
09:40
Cometa este al treilea obiect interstelar din spațiul îndepărtat înregistrat vreodată care traversează sistemul solar al Pământului. Astrofizicienii se […] The post De ce se grăbesc oamenii de știință să studieze cometa 3I/ATLAS? appeared first on Financial Intelligence.
09:30
Nicușor Dan: Dacă va veni cerere de avizare a urmăririi penale pentru Oana Gheorghiu, nu o voi semna # Financial Intelligence
Președintele Nicușor Dan a afirmat, marți, că nu va semna o eventuală cerere de urmărire penală pentru vicepremierul […] The post Nicușor Dan: Dacă va veni cerere de avizare a urmăririi penale pentru Oana Gheorghiu, nu o voi semna appeared first on Financial Intelligence.
09:20
Doru Lionăchescu: Antreprenorii își doresc acum să fie asociați cu Bursa, iar societatea în ansamblu nu mai privește BVB ca pe un teritoriu al speculanților # Financial Intelligence
Anul 2025 marchează 30 de ani de la redeschiderea Bursei de Valori București (BVB). Instituția Bursei de Valori a fost […] The post Doru Lionăchescu: Antreprenorii își doresc acum să fie asociați cu Bursa, iar societatea în ansamblu nu mai privește BVB ca pe un teritoriu al speculanților appeared first on Financial Intelligence.
08:40
România, penultima în UE la ponderea în PIB a veniturilor bugetare din taxe și contribuții sociale # Financial Intelligence
de Dan Pălăngean România s-a situat anul trecut pe penultimul loc între statele membre UE în ceea ce […] The post România, penultima în UE la ponderea în PIB a veniturilor bugetare din taxe și contribuții sociale appeared first on Financial Intelligence.
08:00
Senatul SUA a adoptat luni un proiect de lege care, odată aprobat şi de Camera Reprezentanţilor, ar pune […] The post Congresul SUA avansează spre sfârşitul paraliziei bugetare appeared first on Financial Intelligence.
08:00
Victor Negrescu: Să ne propunem ca în perspectiva 2027-2028 să revenim la un cadru fiscal care să sprijine microîntreprinderile din România # Financial Intelligence
România ar trebui să revină în 2027-2028 la un cadru fiscal care să sprijine microîntreprinderile, în condiţiile în […] The post Victor Negrescu: Să ne propunem ca în perspectiva 2027-2028 să revenim la un cadru fiscal care să sprijine microîntreprinderile din România appeared first on Financial Intelligence.
08:00
Premierul Croaţiei dezminte “poveştile false” ale Ungariei despre insuficienţa oleoductului Adria # Financial Intelligence
Premierul Croaţiei, Andrej Plenkovic, a dezminţit luni “poveştile false” ale Ungariei despre incapacitatea companiei de stat croate JANAF […] The post Premierul Croaţiei dezminte “poveştile false” ale Ungariei despre insuficienţa oleoductului Adria appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Zelensky face un apel indirect la „pedepsire”, în timp ce un aliat apropiat este anchetat pentru corupție la scară largă; NABU: Compania strategică, cu venituri anuale de peste 4,7 miliarde de dolari, nu era gestionată de funcționari, ci de persoane din afară care nu aveau autoritate oficială # Financial Intelligence
Biroul Național Anticorupție (NABU) a efectuat percheziții la Kiev pe 10 noiembrie în spații legate de Timur Mindich, […] The post Zelensky face un apel indirect la „pedepsire”, în timp ce un aliat apropiat este anchetat pentru corupție la scară largă; NABU: Compania strategică, cu venituri anuale de peste 4,7 miliarde de dolari, nu era gestionată de funcționari, ci de persoane din afară care nu aveau autoritate oficială appeared first on Financial Intelligence.
06:30
Agenția anticorupție din Ucraina suspectează o schemă de mită în valoare de 100 de milioane de dolari în sectorul energetic # Financial Intelligence
Agenția susține că există o schemă de mită de 100 de milioane de dolari la o companie nucleară […] The post Agenția anticorupție din Ucraina suspectează o schemă de mită în valoare de 100 de milioane de dolari în sectorul energetic appeared first on Financial Intelligence.
06:20
Cine este Timur Mindich, asociatul secret al lui Zelensky, aflat în centrul unei anchete majore de corupție? (Kiev Independent) # Financial Intelligence
Timur Mindich, un om de afaceri care se află, potrivit unor surse, în centrul unei anchete majore de […] The post Cine este Timur Mindich, asociatul secret al lui Zelensky, aflat în centrul unei anchete majore de corupție? (Kiev Independent) appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
20:50
Warren Buffett: “Mă liniștesc!”; Miliardarul va accelera donarea averii către copii săi (scrisoarea de “la revedere” către acționarii Berkshire) # Financial Intelligence
Warren Buffett a prezentat un plan de a „accelera” ritmul de donare a averii sale de 149 de […] The post Warren Buffett: “Mă liniștesc!”; Miliardarul va accelera donarea averii către copii săi (scrisoarea de “la revedere” către acționarii Berkshire) appeared first on Financial Intelligence.
20:40
CSM o reclamă pe Oana Gheorghiu pentru săvârşirea infracţiunii de incitare la violenţă, ură sau discriminare # Financial Intelligence
Consiliul Superior al Magistraturii a anunţat luni că a decis să sesizeze “organele abilitate” pentru efectuarea de cercetări […] The post CSM o reclamă pe Oana Gheorghiu pentru săvârşirea infracţiunii de incitare la violenţă, ură sau discriminare appeared first on Financial Intelligence.
20:40
Jianu: Vom avea un proiect pentru dezvoltarea instituțională a IMM România în relația cu instituțiile europene # Financial Intelligence
IMM România va întări mai mult colaborarea cu instituţiile europene, astfel încât Romania să aibă “o voce mai […] The post Jianu: Vom avea un proiect pentru dezvoltarea instituțională a IMM România în relația cu instituțiile europene appeared first on Financial Intelligence.
20:40
Bolojan: Pregătim o nouă cerere de plată de peste 2,5 miliarde de euro granturi din PNRR # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan, preşedintele PNL, a anunţat că luni a avut o şedinţă de lucru cu colegi din […] The post Bolojan: Pregătim o nouă cerere de plată de peste 2,5 miliarde de euro granturi din PNRR appeared first on Financial Intelligence.
19:40
Burnete: Când statul pregătește o modificare fiscală, trebuie să consulte mediul de afaceri # Financial Intelligence
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis luni, 10 noiembrie 2025, un mesaj în cadrul celei de-a 33-a ediții […] The post Burnete: Când statul pregătește o modificare fiscală, trebuie să consulte mediul de afaceri appeared first on Financial Intelligence.
18:20
Badea (Hidroelectrica): Cred că vom reuşi să atingem cel mai sumbru record de producţie din istorie,puţin peste 11 TWh # Financial Intelligence
Anul acesta cred că vom reuşi să atingem cel mai sumbru record de producţie din istoria Hidroelectrica din […] The post Badea (Hidroelectrica): Cred că vom reuşi să atingem cel mai sumbru record de producţie din istorie,puţin peste 11 TWh appeared first on Financial Intelligence.
18:20
Stănescu (Depogaz): Gradul de umplere a depozitelor Depogaz a ajuns la 98,6%, la data de 2 noiembrie # Financial Intelligence
Gradul de umplere a depozitelor Depogaz a ajuns la 98,6% la data de 2 noiembrie, cu o lună […] The post Stănescu (Depogaz): Gradul de umplere a depozitelor Depogaz a ajuns la 98,6%, la data de 2 noiembrie appeared first on Financial Intelligence.
18:20
Hidroelectrica anunță atribuirea contractului pentru retehnologizarea stațiilor de pompare energetică de mare putere Petrimanu, Jidoaia și Lotru # Financial Intelligence
Hidroelectrica a semnat contractul pentru realizarea proiectului de „Retehnologizare a stațiilor de pompare energetică de mare putere Petrimanu, […] The post Hidroelectrica anunță atribuirea contractului pentru retehnologizarea stațiilor de pompare energetică de mare putere Petrimanu, Jidoaia și Lotru appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
16:50
Nazare, MFP: Pericolul suspendării fondurilor europene dispare, pentru România, după evaluarea macro, la nivelul ECOFIN de la finalul săptămânii # Financial Intelligence
Pericolul suspendării fondurilor europene pentru România dispare, pentru România, după evaluarea macro, la nivelul ECOFIN (Consiliul Afaceri Economice […] The post Nazare, MFP: Pericolul suspendării fondurilor europene dispare, pentru România, după evaluarea macro, la nivelul ECOFIN de la finalul săptămânii appeared first on Financial Intelligence.
16:20
BID estimează că va acorda 6.000 – 7.000 de garanţii pentru IMM-uri, anul viitor # Financial Intelligence
Banca de Investiţii şi Dezvoltare va acorda garanţii pentru 6.000 – 7.000 de IMM-uri anul viitor, urmând ca […] The post BID estimează că va acorda 6.000 – 7.000 de garanţii pentru IMM-uri, anul viitor appeared first on Financial Intelligence.
16:20
Andronache (ANRE): În luna septembrie s-a ajuns la 267.000 de prosumatori și o capacitate instalată de 3.128 de megawați # Financial Intelligence
Numărul prosumatorilor de energie a ajuns în septembrie la 267.000, în creștere cu 10.000 raportat la august, capacitatea […] The post Andronache (ANRE): În luna septembrie s-a ajuns la 267.000 de prosumatori și o capacitate instalată de 3.128 de megawați appeared first on Financial Intelligence.
15:50
Kremlinul spune că vrea să pună capăt războiului din #Ucraina, dar că procesul de pace este blocat # Financial Intelligence
Kremlinul a declarat luni că își dorește ca războiul din Ucraina să se încheie cât mai curând posibil, […] The post Kremlinul spune că vrea să pună capăt războiului din #Ucraina, dar că procesul de pace este blocat appeared first on Financial Intelligence.
15:50
Scott Bessent: “Dividendele” de 2.000 de dolari anunţate de Trump s-ar putea realiza prin reducerile fiscale # Financial Intelligence
ecretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat că sugestia preşedintelui Donald Trump că americanii ar putea primi […] The post Scott Bessent: “Dividendele” de 2.000 de dolari anunţate de Trump s-ar putea realiza prin reducerile fiscale appeared first on Financial Intelligence.
15:40
Paul Dieter Cîrlănaru, CITR, despre așteptările de creștere a insolvențelor în România: Companiile mari pot genera efecte de contagiune – video # Financial Intelligence
Economia românească se confruntă cu provocări majore, iar numărul insolvențelor ar putea crește în următorii ani, pe fondul […] The post Paul Dieter Cîrlănaru, CITR, despre așteptările de creștere a insolvențelor în România: Companiile mari pot genera efecte de contagiune – video appeared first on Financial Intelligence.
15:30
Urluescu (AFEER): La consumatorul casnic, 60% din factura de energie sunt componente reglementate, nu energie electrică # Financial Intelligence
Scăderea facturii la energie la consumatorul casnic se poate face doar prin creşterea eficienţei sau prin economie, în […] The post Urluescu (AFEER): La consumatorul casnic, 60% din factura de energie sunt componente reglementate, nu energie electrică appeared first on Financial Intelligence.
15:20
SUA: Preşedintele Trump a graţiat 77 de persoane, între care şi fostul primar al New York-ului, Rudy Giuliani # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a graţiat 77 de persoane implicate în tentativa de anulare a rezultatelor alegerilor prezidenţiale […] The post SUA: Preşedintele Trump a graţiat 77 de persoane, între care şi fostul primar al New York-ului, Rudy Giuliani appeared first on Financial Intelligence.
15:20
Ministrul Finanţelor: Banca de Investiţii şi Dezvoltare va injecta anul viitor 6 miliarde de lei în economie # Financial Intelligence
Banca de Investiţii şi Dezvoltare va injecta anul viitor 6 miliarde de lei în economie prin intermediul Convenţiilor […] The post Ministrul Finanţelor: Banca de Investiţii şi Dezvoltare va injecta anul viitor 6 miliarde de lei în economie appeared first on Financial Intelligence.
15:00
Curtea de Apel din Paris a ordonat luni eliberarea şi plasarea sub control judiciar a fostului preşedinte francez […] The post Justiţia franceză ordonă eliberarea fostului preşedinte Nicolas Sarkozy appeared first on Financial Intelligence.
14:50
Niţulescu (ME): România este pregătită pentru iarnă, cu un procent de înmagazinare de 96% la gaze naturale # Financial Intelligence
România este pregătită pentru iarnă, cu un procent de înmagazinare de 96% la gaze naturale, o rezervă în […] The post Niţulescu (ME): România este pregătită pentru iarnă, cu un procent de înmagazinare de 96% la gaze naturale appeared first on Financial Intelligence.
14:50
ELCEN are de încasat creanţe de la Termoenergetica de aproape 1,4 miliarde de lei (director general adjunct) # Financial Intelligence
Electrocentrale Bucureşti (ELCEN) are de încasat de la Termoenergetica facturi restante care însumează aproape 1,4 miliarde de lei, […] The post ELCEN are de încasat creanţe de la Termoenergetica de aproape 1,4 miliarde de lei (director general adjunct) appeared first on Financial Intelligence.
14:40
Cristian Secoșan: Anul trecut, am verificat de 12 ori, în medie, întreaga lungime a rețelei de gaze naturale operată de Delgaz Grid pentru a depista eventualele scurgeri; am investit peste 2 miliarde de euro în modernizarea și digitalizarea rețelelor de distribuție # Financial Intelligence
Iarna vine cu provocări pentru sistemul energetic, dar și cu o întrebare esențială – suntem pregătiți să o […] The post Cristian Secoșan: Anul trecut, am verificat de 12 ori, în medie, întreaga lungime a rețelei de gaze naturale operată de Delgaz Grid pentru a depista eventualele scurgeri; am investit peste 2 miliarde de euro în modernizarea și digitalizarea rețelelor de distribuție appeared first on Financial Intelligence.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.