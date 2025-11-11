„Cârnaţi din topor din Vâlcea”, al 15-lea produs românesc recunoscut şi înregistrat la nivel european
Acum 10 minute
17:40
Mihai Stoichiță va merge în cantonamentul echipei naționale pentru a sta personal de vorbă cu Daniel Bîrligea. The post FRF îngrijorată de comportamentul lui Daniel Bîrligea appeared first on Cotidianul RO.
17:40
INTERVIU VIDEO Kelemen Hunor: Există riscul să se rupă coaliția. Ce zice despre Nicușor Dan, Ilie Bolojan și Oana Gheorghiu # Cotidianul de Hunedoara
,,Pe mine m-au ciuruit. Reforma pensiilor magistraților e la mâna CSM"// ,,Problema e că electoratul PSD unde e? La AUR. Te asociezi ca AUR ca să ce?"// ,,E un fel de stahanovist domnul Bolojan... Îi place să lucreze. Nu se uită, domnule, e patru, hai opt ore și am plecat."// ,,Per total, activitatea lui Nicușor Dan e ok." // ,,Asta lasă un gust amar. În fiecare an, domne, noi aflăm de la ucraineni, pe surse, ce se întâmplă." // ,,Credeam că SUA ne va apăra indiferent ce se întâmplă. Nu există prânz pe gratis mereu.” The post INTERVIU VIDEO Kelemen Hunor: Există riscul să se rupă coaliția. Ce zice despre Nicușor Dan, Ilie Bolojan și Oana Gheorghiu appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
17:30
Stoicescu a postat o scrisoare adresată președintelui și premierului. Ea a spus că se simte „hăituită și amenințată”. The post Judecătoarea Adriana Stoicescu: Îmi este frică să ies pe stradă appeared first on Cotidianul RO.
17:20
„Cârnaţi din topor din Vâlcea”, al 15-lea produs românesc recunoscut şi înregistrat la nivel european # Cotidianul de Hunedoara
Istoria obţinerii produsului „Cârnaţi din topor din Vâlcea” IGP este strâns legată de dezvoltarea gospodăriilor ţărăneşti specifică arealului delimitat, a zonelor agricole şi tradiţiilor pregătirii preparatelor din carne de porc, prin utilizarea resurselor naturale. The post „Cârnaţi din topor din Vâlcea”, al 15-lea produs românesc recunoscut şi înregistrat la nivel european appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
17:10
Manelistul tocmai ce a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru tentativă de omor. Acum, și Fiscul ar fi pe urmele sale, scrie Pro TV. The post Dani Mocanu ar fi vizat de o anchetă a ANAF appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Motorina standard a depășit 8 lei/litru la OMV, pe fondul sancțiunilor contra Rusiei și cererii din Ucraina. Se așteaptă scumpiri similare și la alți retaileri. The post Scumpiri la pompă: prețul motorinei a sărit de 8 lei appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Industria auto din Europa a fost la un pas de criză după o dispută generată de Olanda și Bruxelles, la presiunea SUA The post China și SUA se bat, iar Europa pierde appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
16:40
Însă, mult mai aproape de adevăr este faptul că ne putem gândi la locul 2 dacă vom reuși să ne revanșăm în Bosnia, la Zenica. O victorie în partida de sâmbătă ar conta enorm, pentru că, terminând pe locul 2 am, avea parte de un adversar mai ușor în semifinala barajului de calificare. Și bosniacii […] The post Probleme mari în tabăra bosniacilor înainte de meciul cu România appeared first on Cotidianul RO.
16:20
EXCLUSIV Zegrean, despre declarațiile Oanei Gheorghiu: „Era mult mai bine să tacă” # Cotidianul de Hunedoara
„Nu trebuia să intre așa, cu picioarele înainte, în toată povestea asta” The post EXCLUSIV Zegrean, despre declarațiile Oanei Gheorghiu: „Era mult mai bine să tacă” appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Erupția a dus marți la bruieri radio în zone din Africa și Europa. Oamenii de știință monitorizează încă un fenomen solar. The post Erupție solară a lovit Terra. Bruieri radio înregistrate appeared first on Cotidianul RO.
16:10
În locul unei puteri militare europene veritabile care să înlocuiască puterea americană, cel mai probabil vom vedea o fragmentare a securității europene în acorduri subregionale. The post Planul B pentru strategia României appeared first on Cotidianul RO.
16:10
„În jurul lui mișunau tot felul de securiști”- Șeful de cabinet al lui Corneliu Coposu – INTERVIU # Cotidianul de Hunedoara
Ion-Andrei Gherasim a fost șeful de cabinet al lui Corneliu Coposu în primii ani după Revoluție. Într-un interviu pentru Cotidianul, acesta povestește contextul în care a ajuns lângă liderul țărănist: „I-a spus foarte clar mamei mele că are nevoie de un spirit tânăr și bun pentru că în jurul lui mișună tot felul de securiști”. The post „În jurul lui mișunau tot felul de securiști”- Șeful de cabinet al lui Corneliu Coposu – INTERVIU appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Bolojan, discuții privind simplificarea procedurilor pentru securitatea la incendiu # Cotidianul de Hunedoara
Discuţia s-a axat pe simplificarea şi digitalizarea procedurii de emitere a avizelor şi autorizaţiilor privind securitatea la incendiu, în condiţiile întăririi normelor de siguranţă pentru cetăţeni. În cadrul reuniunii, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, secretarul de stat în MAI Raed Arafat, a prezentat principiile care vor sta la baza pachetului de modificări legislative, reglementări […] The post Bolojan, discuții privind simplificarea procedurilor pentru securitatea la incendiu appeared first on Cotidianul RO.
15:50
În urma unui accident care s-a petrecut în luna septembrie, Dumitrescu a fugit de la locul incidentului, The post Toto Dumitrescu scapă de arestul la domiciliu appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Tânărul de 25 de ani, arestat după ce a tâlhărit un livrator din Galaţi, s-a sinucis în arest. The post Atacatorul livratorului, găsit mort în arest appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Câștigătorul celor 49 de milioane de lei la Loto și-a ridicat premiul: „Continuați să visați!” # Cotidianul de Hunedoara
Un bărbat a câștigat duminică aproape 10 milioane de euro la Loto. Este al doilea cel mai mare câștig din istoria Loteriei Române. The post Câștigătorul celor 49 de milioane de lei la Loto și-a ridicat premiul: „Continuați să visați!” appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
15:30
Printre atracțiile acestor evenimente se numără: bradul de 30 de metri (cel mai mare brad ecologic din România), Casa lui Moș Crăciun, roata panoramică și zecile de ateliere și activități pentru toate vârstele. The post Ce promit târgurile organizate de Crăciun în Capitală appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Liderii partidului au argumentat că președintele SUA este figura reprezentativă a curentului lor ideologic. „Donald Trump este simbolul suprem al populismului.” The post TRUMP este cel mai nou partid al Belgiei appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Ministrul Finanțelor, despre creșterea TVA. „Nu putem să ne mai furăm căciula ca până acum” # Cotidianul de Hunedoara
În coaliţie vor începe de săptămâna viitoare discuţiile pentru bugetul din 2026. The post Ministrul Finanțelor, despre creșterea TVA. „Nu putem să ne mai furăm căciula ca până acum” appeared first on Cotidianul RO.
15:00
MAE recomandă cetăţenilor români să verifice periodic paginile de internet ale companiilor de transport pentru obţinerea informaţiilor actualizate The post Grevă în transportul public. MAE, atenționare de călătorie în Italia appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Giovanni Becali a lansat o serie de acuzații la adresa fostului președinte Traian Băsescu, iar acesta nu i-a rămas dator. The post Traian Băsescu îl pune la punct pe Giovanni Becali appeared first on Cotidianul RO.
14:40
O femeie a ajuns în stare gravă la spital după ce a folosit o cremă contaminată cu mercur. Autoritățile au deschis o anchetă penală pentru evaziune fiscală, falsificarea sau substituirea de alimente ori alte produse, trafic de produse toxice și vătămare corporală. The post În stare gravă la spital din cauza unei creme de față appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Discuția privind numirea șefilor serviciilor secrete se va amâna pentru începutul lunii decembrie, au declarat surse apropiate Coaliției pentru Cotidianul.ro. The post Numirea șefilor serviciilor, discuție amânată SURSE appeared first on Cotidianul RO.
14:20
ESWT utilizează energie acustică pentru a stimula formarea de noi vase de sânge, a favoriza regenerarea ţesuturilor şi a reduce inflamaţia şi cicatrizarea. The post „Terapia durerii” ajută la vindecarea rănilor în diabet appeared first on Cotidianul RO.
14:10
,,Știți ce îmi place mie? Când românii devin îngrijorați de ce se întâmplă în Statele Unite. Nu mai putem, că a fost ales Trump. Gata, rupem hainele de pe noi! Dom’le, ce a declarat Vance! Domnule, nu se mai poate, hai, aruncăm cizmele!" The post Kelemen Hunor: Declarațiile Oanei Gheorghiu nu afectează politica externă appeared first on Cotidianul RO.
14:10
George Simion a acuzat că susținătorii AUR sunt intimidați de cei de la putere dacă se poziționează împotriva conducătorilor. The post AUR reclamă la instituțiile europene „abuzuri de stat cu scop politic” appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Președintele Germaniei a reaprins dezbaterea despre posibila interzicere a Alternativei pentru Germania The post Pragmatism sau disperare politică în Germania? appeared first on Cotidianul RO.
13:50
S-a stins din viață pe 26, la Bucureşti, dar vocea sa rămâne vie, precum și şarmul său şi stilul greu de confundat. The post Ne amintim de actorul Ştefan Bănică appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Românii pot vedea în premieră celebra pictură „La Blouse Roumaine” a lui Henri Matisse. Capodopera emblematică a modernităţii universale The post „La Blouse Roumaine” de Matisse, în România appeared first on Cotidianul RO.
13:50
O fată de 17 ani a murit la Spitalul de Copii din Timișoara. Poliţiştii fac cercetări # Cotidianul de Hunedoara
Adolescenta de 17 ani a fost elevă la liceul Teoretic Grigore Moisil din Timişoara, un liceu de elită. Tânăra a murit la spitalul de Copii Louis Ţurcanu, după ce ar fi ingerat o substanţă. Medicii au sesizat Poliţia, care acum face cercetări în acest caz. The post O fată de 17 ani a murit la Spitalul de Copii din Timișoara. Poliţiştii fac cercetări appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
13:40
Lista oficială a nominalizărilor a fost publicată de Record Academy. Şerban Ghenea, șase nominalizări și un palmares impresionant Şerban Ghenea a câștigat deja 20 de premii Grammy și trei Latin Grammy și a mixat peste 225 de single-uri și albume care au ajuns pe primul loc în topuri, lucrând cu artiști de renume mondial, precum […] The post Român, nominalizat de șase ori la Grammy-uri appeared first on Cotidianul RO.
13:30
SURSE Magistrații, față în față cu președintele și premierul. Ce se întâmplă cu reforma pensiilor speciale # Cotidianul de Hunedoara
Reforma pensiilor speciale trebuie făcută până pe 28 noiembrie. Miza: 231 de milioane de euro. The post SURSE Magistrații, față în față cu președintele și premierul. Ce se întâmplă cu reforma pensiilor speciale appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Belgia reintroduce serviciul militar. Tinerii primesc scrisori de recrutare # Cotidianul de Hunedoara
Inițiativa, care oferă un salariu de 2.000 de euro pe lună, vine în contextul tensiunilor regionale și al nevoii de întărire a apărării spun oficialii. Tinerii au început să primescă scrisori de recrutare din partea statului. The post Belgia reintroduce serviciul militar. Tinerii primesc scrisori de recrutare appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Atac brutal în Capitală. Bărbat înjunghiat de 33 de ori fără motiv, după ce a fost urmărit de un cuțitar VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
Victima a fost transportată la spital și este în stare stabilă. Nu există vreo legătură cunoscută între atacator și victimă. The post Atac brutal în Capitală. Bărbat înjunghiat de 33 de ori fără motiv, după ce a fost urmărit de un cuțitar VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Între vânătoarea de vrăjitoare legionare și vulnerabilitatea de țară: cui folosește? # Cotidianul de Hunedoara
Felul în care Rusia a intrat pe fir dezvăluie, încă de la început, vulnerabilitatea majoră a României, care s-a dovedit a fi în anii următori instrumentalizarea memoriei istorice denaturate a românilor atât în propaganda ceaușismului târziu, The post Între vânătoarea de vrăjitoare legionare și vulnerabilitatea de țară: cui folosește? appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Declarațiile ministrului vin în contextul tensiunilor declanșate de faptul că CSM a depus o plângere penală împotriva Oanei Gheorghiu. The post Țoiu, despre scandalul CSM-Gheorghiu appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Crima a șocat opinia publică prin modul în care a fost comisă. The post ”Dosarul Kreiner”. Criminalii omului de afaceri, sentințe grele appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Vacanțe romantice cu Early Booking: cum să obții un hotel de 5* la preț de 4*? # Cotidianul de Hunedoara
De exemplu, dacă vrei o cameră cu vedere la mare într-un hotel de top din Antalya sau Creta, cu ofertele Early Booking 2026 șansele să o găsești The post Vacanțe romantice cu Early Booking: cum să obții un hotel de 5* la preț de 4*? appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Mircea Lucescu a adus un preot în vestiarul echipei naţionale înaintea celor două meciuri decisive pe care România le va juca în următoarele zile. The post Mircea Lucescu apelează la ajutorul divin appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Președintele României a depus o coroană de flori la Monumentul Corneliu Coposu. Au trecut 30 de ani de la decesul Seniorului. The post Nicuşor Dan: Moştenirea Seniorului este astăzi mai actuală decât oricând appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Artistul are la activ mii de concerte în ţară, foarte cunoscute cele organizate de Crăciun, dar şi cele din luna martie dedicate femeilor. El a primit numeroase premii atât pentru activitatea muzicală, cât şi pentru cea din teatru şi film. The post La mulți ani, Ştefan Bănică! appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Dirijorul Robert Treviño va discuta cu publicul la Ateneul Român despre cum să aducem energiile împreună, miercuri, 12 noiembrie, în cadrul seriei Talks re: Music & Beyond. The post Robert Treviño, pentru prima dată la Filarmonica George Enescu appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Zinedine Zidane și-a anunțat revenirea în funcția de antrenor. The post Zinedine Zidane își anunță revenirea appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Cotidianul mi-a solicitat un interviu despre Corneliu Coposu, de la a cărui moarte se împlinesc 30 de ani. Întrebările ce mi-au fost trimise, și la care urma să răspund în scris, se refereau la trecut, dar solicitau și multe comparații cu prezentul politic al României. La cele din urmă mi-a fost imposibil să răspund – n-am fost capabil fie și numai să pomenesc numele lui Corneliu Coposu lângă cel al unui Grindeanu, Ciolacu, Ciucă etc. La celelalte, răspund prin acest articol din noiembrie 1995. The post Cristian Tudor Popescu, la 30 de ani de la moartea lui Corneliu Coposu appeared first on Cotidianul RO.
12:10
ANPC a verificat 573 de IFN-uri, aplicând 256 de amenzi și dispus restituirea sumelor încasate nelegal, pentru dobânzi excesive și comisioane ilegale. The post ANPC sparge rețeaua IFN-urilor appeared first on Cotidianul RO.
12:00
RAR subliniază că scopul acestor controale este asigurarea respectării legislaţiei în vigoare şi protejarea consumatorilor The post RAR ia la puricat operatorii care vând vehicule second-hand appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Acuzația a fost lansată de scriitoarea israeliană Michal Govrin și are în vedere atitudinea unui membru al Gărzii Elvețiene. The post Anchetă la Vatican după acuzații de antisemitism appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Autoritatea Vamală lansează o reorganizare majoră pentru eficiență și economii de milioane # Cotidianul de Hunedoara
Autoritatea Vamală Română pornește o reorganizare radicală menită să transforme activitatea vamală prin eficientizarea controlului, reducerea cheltuielilor cu peste 6 milioane de lei anual și digitalizarea completă a proceselor, păstrând totodată personalul pe teren și sprijinindu-i cu resurse mult mai bune. The post Autoritatea Vamală lansează o reorganizare majoră pentru eficiență și economii de milioane appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
11:30
Părinții au fost amendați cu 1.000 de lei. Arma nu era supusă autorizării. The post Un elev a adus la școală o armă appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Carmen Uscatu spune că nu a fost anunțată dinainte de decizia de numire a Oanei Gheorghiu ca vicepremier și a aflat acest lucru odată cu opinia publică. The post Carmen Uscatu regretă alegerea Oanei Gheorghiu appeared first on Cotidianul RO.
