Motorola adaugă limba românia în moto AI

Un control făcut de ANAF cu privire la veniturile declarate şi datoriile acumulate de cântăreţul de manele Dani Mocanu arată că acesta nu a achitat bugetului de stat taxă pe valoarea adăugată şi impozite în cuantum total de peste 1,6 milioane de lei. Pentru a nu plăti datoriile către stat, el a trecut gratuit pe numele unor membri ai familiei sale firmele prin care se încasau veniturile de pe platformele de social media, iar aceste firme ”le declarau incomplet sau eronat”.