“Tragic și traumatizant”. Ilie Dumitrescu a spus ce a trădat-o pe România în sfertul de coșmar cu Suedia din ’94
Antena Sport, 11 noiembrie 2025 18:50
Ilie Dumitrescu a vorbit în cadrul prezenței sale la emisiunea SuperFAZE despre Campionatul Mondial făcut de România în 1994, iar unul dintre subiectele abordate a fost și sfertul de finală de tristă amintire cu Suedia. Fostul mare jucător din "Generația de Aur" a rememorat lovitura de la 11 metri executată de el în fața portarului
• • •
Acum 10 minute
19:00
Carlos Alcaraz, victorie muncită cu Taylor Fritz la Turneul Campionilor. 2/2 victorii pentru liderul mondial # Antena Sport
Carlos Alcaraz, liderul ATP, a obţinut cea de-a doua victorie la Turneul Campionilor care are loc la Torino, competiţia de final de sezon din circuitul profesionist masculin de tenis (ATP) care reuneşte cei mai buni opt jucători, învingându-l marţi în trei seturi, 6-7 (2/7), 7-5, 6-3, pe americanul Taylor Fritz (6 ATP). Spaniolul s-a impus
Acum 30 minute
18:50
18:50
Reacţia lui Dani Coman după ce a aflat de planul care l-ar scoate din cursa pentru şefia LPF! # Antena Sport
Preşedintele lui FC Argeş, Dani Coman (46 de ani), a reacţionat după ce conducerea LPF a pus la cale un plan care ar urma să-l scoată din cursa pentru alegerile LPF. Dani Coman şi-a manifestat intenţia de a candida la următoarele alegeri LPF. Adunarea Generală Extraordinară va fi organizată joi, la Poiana Braşov. Dani Coman:
Acum o oră
18:10
Convorbire halucinantă între Gigi Becali şi Louis Munteanu: “Îți garantez că ești la Liverpool” # Antena Sport
Gigi Becali a povestit ce covorbire telefonică a avut cu Louis Munteanu. La capătul discuţiei, jucătorul nu a mai ajuns la FCSB. Motivul? Pretenţiile financiare pe care fotbalistul le-a avut: salariu 60.000 de euro! "L-am întrebat: 'Ce echipă îți place ție?'. A zis: 'Eu cel mai mult iubesc Liverpool'. 'Fii atent, într-un an și jumătate
18:10
Lovitură pentru Rapid: “Nu știu dacă mai joacă sezonul ăsta”. Anunțul lui Victor Angelescu # Antena Sport
Victor Angelescu, acționarul minoritar de la Rapid, a anunțat că Borisav Burmaz este în pericol să rateze tot restul sezonului, după ce s-a accidentat la ligamentele încrucișate în cantonamentul din vară. Sârbul nu a apucat să debuteze în această stagiune și nici nu ar urma să o facă, ținând cont de declarația oferită de conducătorul
Acum 2 ore
17:50
“Am luat o pastilă” Milionarul cu avion privat care merge cu metroul, uluit de ce a făcut românul cu salariu de 33.000 de euro # Antena Sport
Cluburile din Liga 1 fac scandal după ce Gino Iorgulescu vrea să-l scoată din cursa pentru şefia LPF pe Dani Coman. Mai exact, în Adunarea Generală Extraordinară a LPF, care va avea loc pe 13 noiembrie, Gino Iorgulescu intenționează să propună modificarea statutului LPF, astfel încât el să-şi poată asigura un nou mandat. Nu este
17:40
Lionel Messi a dezvăluit de ce a plecat cu un gust amar de la Barcelona: “Acela era planul meu, asta voiam” # Antena Sport
Lionel Messi a vorbit acum câteva zile într-un interviu acordat pentru cotidianul Sport, unul dintre cele mai cunoscute din Barcelona, despre modul în care a plecat de la echipa blaugrana și ce l-a nemulțumit pe starul argentinian. Dialogul pe care l-a avut "La Pulga" cu jurnalistul s-a produs cu câteva zile înainte de întoarcerea sa
17:40
AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 11 noiembrie de pe as.ro. Pe as.ro vezi ce a spus Gigi Becali despre cei doi antrenori de la FCSB. Elias Charalambous şi Mihai Pintilii erau decişi să-şi dea demisia de la echipă. AntenaSport Update 11 noiembrie 1. Decizia lui Becali Gigi Becali a
17:30
Alex Chipciu: “Meciul cu Bosnia va fi mai greu decât cu Austria. Trebuie să avem alte arme” # Antena Sport
Veteranul Alex Chipciu (36 de ani) e conştient că pe tricolori îi aşteaptă o partidă extrem de grea în Bosnia sâmbătă, de la ora 21:45. România are mare nevoie de victorie pentru a fi mare favorită la locul 2 înaintea ultimului meci din grupă. România – San Marino e în direct pe Antena 1 şi
17:10
1 milion de dolari pentru Cosmin Contra. Ce club a fost obligat de FIFA să-i plătească daune # Antena Sport
Cosmin Contra a avut parte de o experienţă neplăcută în Arabia Saudită, la formaţia Damac. Mai exact, ajuns în 2024 la această echipă În decembrie 2024, Cosmin Contra și-a dat demisia din funcția de antrenor al echipei Damac, din Arabia Saudită, după aproximativ un an de la instalare. Contra a fost nevoit să rezilieze din
Acum 4 ore
16:50
Reacţia lui Mihai Teja în scandalul pariurilor: “Cei care greşesc, să plătească. Cum îţi aşterni, aşa dormi…” # Antena Sport
Fotbalul românesc este zguduit de scandalul pariurilor de la Metaloglobus, nou-promovata care a pierdut aproape toate meciurile din acest sezon. Concret, conform unei anchete publicate de ProSport, cinci jucători de la Metaloglobus și-ar fi deschis, prin intermediul unor persoane din staff-ul echipei, conturi pe site-urile de pariuri, unde ar fi pariat inclusiv pe echipa lor.
16:50
“Cel mai important meci” Valentin Mihăilă a spus care e obiectivul naţionalei înaintea partidei cu Bosnia # Antena Sport
Valentin Mihăilă (25 de ani) priveşte cu mare încredere meciul cu Bosnia, care se va disputa sâmbătă, de la ora 21:45. După meciul cu Bosnia, România va încheia preliminariile marţi, 18 noiembrie, de la ora 21:45, cu San Marino. România – San Marino va fi în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Valentin Mihăilă:
16:50
Situație ireală la Cupa Mondială din 2026. Un permis de parcare, mai scump decât un bilet de meci la CM 2022 # Antena Sport
Cupa Mondială din 2026 își dorește să fie un adevărat exercițiu de marketing, iar ultimele informații apărute în presă confirmă acest lucru. Americanii își doresc să scoată la vânzare permise de parcare pentru suporterii care vor să își lase mașina în apropierea stadionului, iar prețul lor atinge sume incredibile, mai mari decât anumite bilete de
16:20
Hamilton și Leclerc fac front comun după ce au fost criticați de președintele Ferrari: “Doar asta ne poate ajuta” # Antena Sport
Lewis Hamilton și Charles Leclerc au venit cu mesaje pe rețelele sociale la scurt timp după ce președintele de la Ferrari, John Elkann, i-a criticat pe amândoi după Marele Premiu al Braziliei, în care amândoi au abandonat în cursa de duminică. Atât britanicul, cât și monegascul, au transmis prin postările lor că nu vor renunța
15:40
FCSB a înregistrat a treia înfrângere la rând în Europa League, iar șansele pentru calificarea în faza următoare a competiției au scăzut considerabil. Campioana României a ajuns pe locul 31 în clasamentul din Europa League, în afara pozițiilor care duc în play-off. Conform formatului din Europa League, primele opt echipe se vor califica direct în
15:40
Victor Angelescu a anunţat că Rapid nu a renunţat la ideea de a face bani mulţi în urma eventualului transfer al lui Andrei Borza. Fundaşul stânga e cotat la 2.5 milioane de euro, dar giuleştenii vor să obţină dublu. Asta chiar dacă jucătorul de 19 ani transferat de la Farul nu a mai jucat de
15:30
Cristiano Ronaldo a făcut anunțul. Cupa Mondială din 2026, “ultimul dans” pentru superstarul portughez # Antena Sport
Cristiano Ronaldo a clarificat, marţi, situaţia privind retragerea sa, afirmând că va agăţa ghetele în cui "în unul sau doi ani", după ce a anunţat public că se va retrage în curând. Atacantul portughez, autor a peste 950 de goluri în club şi în echipa naţională, a debutat în adolescenţă la Sporting în 2002 şi
Acum 6 ore
14:40
“Avem de luat o revanşă”. Denis Drăguş, discurs ferm înainte de Bosnia – România. Ce a spus despre şansele de calificare # Antena Sport
Denis Drăguş a afirmat, într-un interviu difuzat pe canalul de YouTube al FRF, că naţionala României a pierdut nemeritat meciul de la Bucureşti cu Bosnia-Herţegovina, din preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2026, şi că "tricolorii" au de luat o revanşă în meciul retur de la Zenica. România va juca sâmbătă 15 noiembrie (ora 21:45)
14:40
Mărturii incredibile în scandalul din Liga 1: “Pariez de 10-12 ani. Am cules informații pentru a câștiga” # Antena Sport
Lumea fotbalului românesc a fost zguduită de vestea potrivit căreia câțiva jucători de la Metaloglobus au pariat pe propria echipă. Recent, un fost maseur care a plecat acum o lună de la club, a venit cu dezvăluiri care fac cazul echipei din Pantelimon și mai halucinant. Sursa care a dorit să rămână anonimă a povestit
14:30
Vinicius l-a luat tare pe Raţiu în timpul meciului. Ce i-a spus brazilianul înainte să fie din nou dominat de “Sonic” # Antena Sport
Andrei Rațiu și Vinicius s-au aflat într-un duel constant în bandă în meciul de duminică dintre Rayo Vallecano și Real Madrid, iar camerele de filmat au surprins și câteva replici pe care i le-a dat brazilianul fundașului român. Superstarul "blanco" a fost urmărit constant de cei de la "El Dias Despues", care au analizat modul
14:10
“Nu mi se pare normal”. Selecţionerul Spaniei, prima reacţie după ce Lamine Yamal a fost exclus din lotul naţionalei # Antena Sport
Luis de la Fuente, selecţionerul Spaniei, a oferit prima reacţie după ce Lamine Yamal a fost exclus din lotul naţionalei. Starul Barcelonei nu va evolua în duelurile campioanei Europei din această lună, cu Georgia şi Turcia, din preliminariile World Cup 2026. Luis de la Fuente a luat decizia de a-l exclude din lot pe Lamine
14:00
13:50
Sergio Perez şi-a stabilit marele obiectiv la Cadillac, în sezonul următor de Formula 1: “Chiar cred asta” # Antena Sport
Pilotul mexican Sergio Perez, cu 39 de clasări pe podium, inclusiv şase victorii în Formula 1, consideră că poate urca pe podium şi cu noua sa echipă Cadillac, chiar dacă este o debutantă şi va fi probabil cea mai lentă la startul sezonului viitor. Mexicanul şi coechipierul său finlandez, Valtteri Bottas, sunt un cuplu de
13:40
În plină "league phase" de Europa League și Europa Conference League, fotbalul românesc trăiește un sezon european de tranziție: lumini importante venite de la Craiova, dificultăți pentru FCSB, ieșire dureroasă pentru CFR Cluj. În acest tablou, instrumente de analiză a formelor, a trendurilor și a stilurilor de joc precum Pro Ponturi Pariuri Sportive pot fi
13:20
Cerere-record pentru meciul de retragere al Simonei Halep. Dubla campioană de Grand Slam, peste Ronaldinho # Antena Sport
Meciul de retragere al Simonei Halep a generat un interes extrem de mare din partea fanilor româncei, iar timpul record în care s-au vândut primele bilete puse la vânzare susține acest lucru. Pe pagina oficială a Sports Festival, dar și pe cea a lui Patrick Ciorcilă, a apărut informația potrivit căreia au fost vândute în
13:20
“Ce noroc?” Victor Angelescu, replică pentru critici după ce Rapid a ajuns pe primul loc în Liga 1 # Antena Sport
Victor Angelescu a venit cu replica pentru critici după ce Rapid a ajuns pe primul loc în Liga 1. Preşedintele giuleştenilor a declarat că echipa nu a ajuns pe această poziţie prin "noroc", ci prin jocul consistent al elevilor lui Costel Gâlcă. Victor Angelescu a subliniat, în primul rând, apărarea solidă a Rapidului. În cele
Acum 8 ore
13:00
Lamine Yamal, noul star al fotbalului spaniol, nu va juca pentru "Furia Roja" în meciurile cu Georgia şi Turcia din preliminariile Cupei Mondiale 2026, fiind exclus din lot de selecţionerul Luis de la Fuente, după ce acesta a aflat că jucătorul echipei FC Barcelona a fost supus luni unei proceduri invazive de radiofrecvenţă pentru a-şi
12:40
Kyros Vassaras a dat verdictul după controversele de la Dinamo – Csikszereda: gafă uriașă comisă de arbitri # Antena Sport
Meciul dintre Dinamo și Csikszereda a generat controverse prin anumite decizii luate de brigada de arbitri condusă de Iuliana Demetrescu, iar Comisia Centrală a Arbitrilor a venit cu o reacție în acest sens. Ciucanii au contestat modul în care alb-roșiii au primit lovitura de la 11 metri de pe urma căreia au deschis scorul, dar
12:20
Mihai Popescu, primit cu aplauze şi încurajări în cantonamentul naţionalei: “Continuă să lupţi, te aşteptăm pe teren” # Antena Sport
Mihai Popescu a fost primit cu aplauze şi încurajări în cantonamentul naţionalei. Fundaşul de la FCSB i-a vizitat pe "tricolori" înaintea dublei României cu Bosnia şi San Marino, din finalul preliminariilor. Mihai Popescu nu va mai juca niciun meci până la finalul sezonului, după ce s-a accidentat grav în victoria României cu Austria, scor 1-0,
12:10
Mirel Rădoi, comparat cu Alex Mitriță după ce și-a dat demisia de la Universitatea Craiova: “Foarte ușor” # Antena Sport
Victor Pițurcă a comentat pe seama subiectului demisiei lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova și nu s-a ferit să facă o paralelă între fostul tehnician din Bănie și Alexandru Mitriță. Luni, fostul închizător a decis să părăsească formația din Bănie ca urmare a consumului psihic pe care l-a avut în ultima perioadă, coroborat cu
12:00
Cine e bărbatul misterios cu care Mădălina Ghenea a fost surprinsă pe străzile din Bucureşti: “Vom fi împreună peste tot” # Antena Sport
Mădălina Ghenea (38 de ani) a dat cărţile pe faţă şi a dezvăluit cine este bărbatul misterios cu care a fost surprinsă pe străzile din Bucureşti. Actriţa se află în România în această perioadă pentru a filma un scurtmetraj, cât şi o campanie publicit
11:40
“Nu e nevoie de circ”. LPF reacționează după ce a aflat ce vrea să facă Dinamo la Adunarea Generală # Antena Sport
Fotbalul românesc este la un pas de a avea un nou scandal, în contextul în care pe 13 noiembrie urmează să aibă loc o Adunare Generală a LPF în care se vor vota schimbări în statutul ligii ce l-ar avantaja pe Gino Iorgulescu în vederea obținerii unui nou mandat. Dinamo nu concepe acest lucru și […] The post “Nu e nevoie de circ”. LPF reacționează după ce a aflat ce vrea să facă Dinamo la Adunarea Generală appeared first on Antena Sport.
11:30
Jucătorul lui Liverpool a refuzat convocarea la naţională: “Trebuie să respectăm problemele fiecăruia” # Antena Sport
Federico Chiesa, atacantul echipei engleze de fotbal FC Liverpool, a refuzat convocarea la naţionala Italiei pentru meciurile programate săptămâna aceasta în preliminariile Cupei Mondiale 2026, a anunţat selecţionerul Gennaro Gattuso. Squadra Azzurra, care a ratat calificarea la ultimele două Cupe Mondiale, va juca joi în deplasare cu Republica Moldova, înainte de a înfrunta liderul grupei, […] The post Jucătorul lui Liverpool a refuzat convocarea la naţională: “Trebuie să respectăm problemele fiecăruia” appeared first on Antena Sport.
11:20
Alexandru Dobre a fost aproape de transferul la Dinamo. Ce jucător au transferat “câinii” în schimb # Antena Sport
Alexandru Dobre a fost aproape de un transfer la Dinamo. Andrei Nicolescu a dezvăluit că în vara anului trecut, “câinii” l-au avut pe listă pe actualul căpitan de la Rapid. Preşedintele lui Dinamo a transmis că nu s-a mai insistat pentru transferul lui Alexandru Dobre deoarece echipa a ajuns la o înţelegere cu Alberto Soro, […] The post Alexandru Dobre a fost aproape de transferul la Dinamo. Ce jucător au transferat “câinii” în schimb appeared first on Antena Sport.
11:10
Pariul incredibil făcut de milionarul de 34 de ani care construieşte un castel în România: “Ţăranii se închinau” # Antena Sport
George Ţucudean (34 de ani) e unul dintre puţinii jucători din România despre care putem spune că a jucat fotbal pentru plăcere, el provenind dintr-o familie de milionari. Mai mult, de-a lungul timpului, el a făcut mai multe gesturi superbe pentru cei alături de care a lucrat. Unul dintre aceste momente a fost povestit în […] The post Pariul incredibil făcut de milionarul de 34 de ani care construieşte un castel în România: “Ţăranii se închinau” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
10:50
Preşedintele lui Napoli, susţinere totală pentru Antonio Conte. Mesaj direct pentru fani: “Au citit prostii” # Antena Sport
Preşedintele clubului SSC de fotbal Napoli, Aurelio De Laurentiis, a respins speculaţiile referitoare la viitorul antrenorului Antonio Conte, spunând că este mândru să-l aibă alături pe fostul selecţioner al Italiei, în ciuda rezultatelor nesatisfăcătoare înregistrate în ultima perioadă de campioana en titre din Serie A. Napoli nu a reuşit să marcheze şi nu a câştigat […] The post Preşedintele lui Napoli, susţinere totală pentru Antonio Conte. Mesaj direct pentru fani: “Au citit prostii” appeared first on Antena Sport.
10:40
Mihai Stoica a făcut anunţul despre plecările lui Charalambous şi Pintilii de la FCSB: “O prostie” # Antena Sport
Mihai Stoica a făcut anunţul despre plecările lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii de la FCSB. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei a declarat că nu se pune problema ca cei doi tehnicieni să se despartă de campioană. Mihai Stoica a dezvăluit ce discuţie a purtat Mihai Pintilii cu Gigi Becali în urmă cu o […] The post Mihai Stoica a făcut anunţul despre plecările lui Charalambous şi Pintilii de la FCSB: “O prostie” appeared first on Antena Sport.
10:30
Zinedine Zidane a fost prezent luni seara la Toulon pentru un meci caritabil. Deşi nu a putut participa la meci, el a profitat de ocazie pentru a alimenta zvonurile privind o revenire pe banca tehnică în curând. Zinedine Zidane revine “curând” „Urmează să fiu din nou antrenor pentru o perioadă”, a spus el zâmbind, înainte […] The post Zinedine Zidane a făcut anunţul aşteptat de toată lumea: “În curând” appeared first on Antena Sport.
10:20
Englezii au făcut anunţul despre revenirea lui Radu Drăguşin la Tottenham. Oficialii lui Spurs au dezvăluit că internaţionalul român de 23 de ani se pregăteşte de revenirea pe teren. Radu Drăguşin nu a mai bifat un meci oficial de la finalul lunii ianuarie, de când s-a accidentat grav în meciul cu Elfsborg, din Europa League. […] The post Ce decizie a luat Tottenham în privinţa lui Radu Drăguşin. Anunţul făcut de englezi appeared first on Antena Sport.
09:40
Ilie Dumitrescu, emoționat la SuperFAZE: „Am dat cele mai importante goluri din istoria fotbalului românesc” # Antena Sport
Legenda Generației de Aur a retrăit fazele de aur ale României la World Cup 1994. Ilie Dumitrescu a retrăit în platoul SuperFAZE cele mai intense momente din istoria echipei naționale – de la golurile memorabile din 1994, până la emoțiile care au unit o țară întreagă în jurul Generației de Aur. „Am dat cele mai […] The post Ilie Dumitrescu, emoționat la SuperFAZE: „Am dat cele mai importante goluri din istoria fotbalului românesc” appeared first on Antena Sport.
09:40
Cristi Chivu (45 de ani) i-a impresionat pe italieni după debutul său la Inter, echipă pe care a readus-o în fruntea clasamentului din Serie A şi care are punctaj maxim după cele patru runde din grupa principală a Champions League. Cei de la Corriere della Sera au analizat Interul lui Cristi Chivu, unul în care […] The post Italienii au analizat Interul lui Cristi Chivu, “durul empatic” din România appeared first on Antena Sport.
09:30
Unde au fost surprinse partenerele lui Florin Tănase şi Daniel Bîrligea, după cearta avută de ei pe teren cu Hermannstadt # Antena Sport
Florin Tănase şi Daniel Bîrligea au fost surprinşi certându-se pe teren în duelul dintre FCSB şi Hermannstadt, încheiat cu scorul de 3-3, în etapa a 16-a din Liga 1. Decarul campioanei l-a taxat pe atacant după ce acesta a fost eliminat pentru proteste. În ciuda disputei dintre cei doi, iubitele lor au decis să se […] The post Unde au fost surprinse partenerele lui Florin Tănase şi Daniel Bîrligea, după cearta avută de ei pe teren cu Hermannstadt appeared first on Antena Sport.
09:10
“A spus un lucru urât”. Victor Piţurcă l-a atacat pe Mihai Rotaru: “Trebuia să-mi dea banii dacă făcea asta” # Antena Sport
Victor Piţurcă l-a atacat în direct pe Mihai Rotaru. Antrenorul de 69 de ani a povestit ce s-a întâmplat în momentul în care s-a despărţit de Universitatea Craiova. Victor Piţurcă a antrenat-o pe Universitatea Craiova în perioada septembrie 2019 – ianuarie 2020. Trupa din Bănie a fost ultima antrenată de “Piţi”. Victor Piţurcă l-a atacat […] The post “A spus un lucru urât”. Victor Piţurcă l-a atacat pe Mihai Rotaru: “Trebuia să-mi dea banii dacă făcea asta” appeared first on Antena Sport.
09:00
Gigi Becali nici nu a stat la discuţii! Decizia radicală luată la FCSB, după egalul cu Hermannstadt # Antena Sport
Elias Charalambous şi Mihai Pintilii şi-au dat demisia după Hermannstadt – FCSB 3-3, un nou pas greşit al campioanei în Liga 1. Gigi Becali nu le-a acceptat demisia celor doi care au dus echipa în optimile Europa League în stagiunea precedentă. Becali a anunţat că în urma unei convorbiri telefonice a luat decizia de a-i […] The post Gigi Becali nici nu a stat la discuţii! Decizia radicală luată la FCSB, după egalul cu Hermannstadt appeared first on Antena Sport.
09:00
Haos în Turcia: peste 1.000 de jucători ajung în faţa Comisiei de Disciplină pentru pariuri # Antena Sport
Federaţia turcă de fotbal (TFF) a anunţat luni că trimite 1.024 de jucători în faţa comisiei sale de disciplină, inclusiv 27 din divizia sa de elită, Super Lig, pentru participarea la pariuri pe meciurile de fotbal, informează EFE. Aceasta este o măsură “preventivă”, în cadrul unei ample anchete privind pariurile în fotbalul profesionist turc, lansată […] The post Haos în Turcia: peste 1.000 de jucători ajung în faţa Comisiei de Disciplină pentru pariuri appeared first on Antena Sport.
08:50
Sorin Cârţu a spus ce a vorbit cu Mirel Rădoi înainte de plecarea de la Universitatea Craiova: “Bă, Mirele, iei şi tu ceva?” # Antena Sport
Sorin Cârţu a dezvăluit ce a vorbit cu Mirel Rădoi înainte ca acesta să plece de la Universitatea Craiova. Antrenorul de 44 de ani a decis să-şi încheie al doilea mandat în Bănie după eşecul cu UTA, scor 1-2, din etapa a 16-a din Liga 1. La anunţul demisiei lui Mirel Rădoi, Mihai Rotaru a […] The post Sorin Cârţu a spus ce a vorbit cu Mirel Rădoi înainte de plecarea de la Universitatea Craiova: “Bă, Mirele, iei şi tu ceva?” appeared first on Antena Sport.
08:40
Mirel Rădoi, criticat după demisie: “Să ai echipa ta, să faci ce vrei tu, să îţi cumperi clubul tău” # Antena Sport
Mirel Rădoi a plecat de la Universitatea Craiova, după 16 etape, dar nu a fost prima tentativă a antrenorului de 44 de ani de a se despărţi de oltenii pe care i-a lăsat pe locul 4 în Liga 1. Fostul căpitan al Stelei a fost criticat de Ciprian Marica, care consideră că i-a ţinut “în […] The post Mirel Rădoi, criticat după demisie: “Să ai echipa ta, să faci ce vrei tu, să îţi cumperi clubul tău” appeared first on Antena Sport.
08:40
Un titular a fugit din cantonamentul FCSB-ului. Mihai Stoica a dat toate detaliile: “Atât de inconştient” # Antena Sport
Mihai Stoica a dezvăluit că un titular al FCSB-ului a fugit din cantonament, după meciul câştigat cu U Cluj, scor 2-0, în urmă cu două etape. Oficialul campioanei a transmis că Siyabonga Ngezana a lipsit toată noapte, revenind abia la micul dejun. Despre escapada lui Siyabonga Ngezana a aflat şi Gigi Becali şi s-a întrebat […] The post Un titular a fugit din cantonamentul FCSB-ului. Mihai Stoica a dat toate detaliile: “Atât de inconştient” appeared first on Antena Sport.
08:40
Andres Iniesta face obiectul unei anchete de fraudă desfăşurate de sistemul judiciar peruan, potrivit publicaţiei El Español. Andres Iniesta (41 de ani) face obiectul unei anchete „pentru fraudă agravată de peste 600.000 de dolari împotriva unor oameni de afaceri peruani în timpul mai multor evenimente”. Andres Iniesta, în centrul unei anchete de fraudă Ancheta se […] The post Andres Iniesta, în centrul unei anchete de fraudă appeared first on Antena Sport.
08:30
Propunerea incredibilă a lui Gigi Becali, acceptată de Mircea Lucescu. Ce s-a întâmplat la naţională înaintea meciului cu Bosnia # Antena Sport
Propunerea lui Gigi Becali a fost acceptată de Mircea Lucescu înainte de Bosnia – România, duelul “de foc” din preliminariile World Cup 2026. Patronul FCSB-ului a trimis un preot în cantonamentul naţionalei. România se va duela cu Bosnia sâmbătă, de la ora 21:45, în deplasare. La trei zile distanţă, “tricolorii” vor înfrunta San Marino pe […] The post Propunerea incredibilă a lui Gigi Becali, acceptată de Mircea Lucescu. Ce s-a întâmplat la naţională înaintea meciului cu Bosnia appeared first on Antena Sport.
