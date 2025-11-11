Ce spun medicii de la Spitalul din Timișoara, după ce o adolescentă de 17 ani a murit. Ce probleme ar fi avut
Cancan.ro, 11 noiembrie 2025 20:20
O tragedie a zguduit comunitatea din Timișoara după ce o elevă de 17 ani, din clasa a XII-a la Liceul Teoretic „Grigore Moisil”, a decedat în urma unui incident la domiciliu. Conform reprezentanților Spitalului de […]
Acum 30 minute
20:20
20:20
Dr. Cristian Andrei spune că este victima geloziei! A fost la un pas de a se căsători cu una din tinerele care îl acuză. Detalii de ultimă oră # Cancan.ro
Dr. Cristian Andrei este implicat într-un scandal de zile mari. Unul dintre cei mai mediatizați psihologi este acuzat că ar fi agresat sexual două femei în timpul ședințelor de terapie. Medicul a recunoscut că s-a […]
Acum o oră
19:40
Robert Tudor s-a operat: „Mi-e frică de nu mai pot. Cică ar fi ușor, 70% dintre oameni se confruntă cu această problemă” # Cancan.ro
Magicianul Robert Tudor a ajuns pe masa de operație. Deși a încercat să se trateze fără a ajunge la bisturiu, câștigătorul Power Couple, sezonul 2, nu a scăpat de ceea ce îi era cel mai […]
Acum 2 ore
19:30
Lino Golden, pregătit iar de însurătoare?! Gestul făcut de iubita lui l-a convins pe artist că merită să-i fie soție # Cancan.ro
După divorțul de Delia, Lino Golden a redescoperit iubirea. Artistul trăiește o frumoasă poveste alături de o blondină care i-a pus inima de jar. Acum, pare ca este gata să ajungă din nou în fața […]
19:10
Mihaela, tânăra ucisă de fostul soț, a fost înmormântată. Funeraliile au fost păzite de poliție și jandarmi # Cancan.ro
Au fost clipe grele pentru rudele și apropiații Mihaelei, tânăra care a fost ucisă de fostul soț – împotriva căruia obținuse ordin de protecție. Sute de persoane au condus-o pe tânără pe ultimul drum, înmormântare […]
18:50
Vedetele care au sunat la 112 înainte să verifice parcarea. Credeau că li s-a furat mașina, dar, de fapt, i-a lăsat memoria # Cancan.ro
Vi s-a întâmplat vreodată să vă parcați mașina într-un loc, iar când v-ați întors, să nu o mai vedeți și să vă cuprindă panica? Nu vă faceți griji și nici nu vă simțiți stânjeniți! Se […]
18:40
După ce a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare pentru tentativă de omor, manelistul Dani Mocanu se confruntă acum și cu probleme de natură fiscală. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat […]
Acum 4 ore
18:30
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 12 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta # Cancan.ro
Invitatul emisiunii este Victor Ponta. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
18:20
Erika Isac a împlinit 25 de ani și MGL i-a făcut un super cadou de ziua ei! Ce a primit din partea invitațiilor la party # Cancan.ro
M.G.L a organizat mare petrecere pentru Erika Isac. Împreună cu prietenele ei de suflet, rapper-ul i-a făcut iubitei sale o surpriză pe care – cel mai probabil – nu o va uita prea curând. Artista […]
18:00
Trăim în anul 1726, de fapt? Teoria ciudată care susține că 299 de ani nu ar fi existat deloc, în realitate # Cancan.ro
O teorie controversată susține că, de fapt, nu trăim în anul 2025, ci în anul 1726, ceea ce ar schimba complet cronologia omenirii. Chiar dacă majoritatea oamenilor sunt de acord asupra faptului că ne aflăm în […]
17:50
Câți bani a primit Irina Fodor pentru 44 de zile de filmări la Asia Express 2025. Am aflat suma exactă! # Cancan.ro
Emisiunea „Asia Express”, unul dintre cele mai urmărite programe de televiziune din România, revine cu sezonul 8, aducând în prim-plan provocările extremelor pentru concurenți și prezentarea Irinei Fodor, care a preluat fotoliul lăsat liber de […]
17:30
Test de perspicacitate | Depistați toate cele 3 diferențe dintre acești doi corporatiști aflați în meeting # Cancan.ro
Dragă cititorule, CANCAN.RO te provoacă să rezolvi unul dintre cele mai interesante teste de perspicacitate. Sarcina ta este să descoperi cele trei diferențe dintre cei doi corporatiști aflați în ședință. Crezi că reușești? Dacă da, […]
17:20
Ce a pățit un chiriaș din Cluj-Napoca, după ce a „uitat” să plătească 1.400 euro, chiria pe ultima lună # Cancan.ro
Un chiriaș din Cluj-Napoca a ajuns în instanță după ce nu și-a plătit chiria pentru o singură lună, iar cazul său a devenit un avertisment pentru toți cei care întârzie cu plata. Proprietara locuinței a […]
17:20
100 de lei în plus la pensie, în decembrie 2025, pentru aceste categorii de pensionari din România. Cine se încadrează # Cancan.ro
În pragul sărbătorilor de iarnă, tot mai multe primării din țară aleg să fie alături de cei care au nevoie de un mic sprijin financiar. Pe fondul scumpirilor și al dificultăților economice tot mai apăsătoare, […]
17:00
Rezultatele expertizei medico-legale a lui Toto Dumitrescu s-au aflat. Răsturnare de situație în cazul accidentului produs! # Cancan.ro
Răsturnare de situație în cazul accidentului rutier în care a fost implicat Toto Dumitrescu (pe numele real Ilie Badea Dumitrescu)! Ce se întâmplă cu rezultatul expertizei medico-legale a tânărului, de fapt? Fiul lui Ilie Dumitrescu […]
17:00
S-a aflat acum! De ce au fugit Nando și Dani Mocanu în Italia, de fapt. Când ar putea fi aduși în România # Cancan.ro
Dani Mocanu și fratele său au fost condamnați la închisoare în urmă cu câteva zile de autoritățile din România, pentru tentativă de omor. La scurt timp după pronunțarea sentinței, cei doi au fugit din țară, […]
16:50
Altfel discuți când ai burta plină. Vladimir Drăghia, „ședință de familie” după o masă copioasă # Cancan.ro
În urmă cu puțin timp, CANCAN.RO a surprins-o pe Doina Teodoru, fosta lui Cătălin Scărlătescu, în compania unui prieten apropiat, conform spuselor sale, la un restaurant din București, extrem de apropiați (VEZI AICI). Ei bine, […]
Acum 6 ore
16:30
Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un banc de nota 10. Discuția dintre Vasile și prietenul lui te va face să râzi cu gura până la urechi. Ești pregătit? Spor și voie bună! – Te mai […]
16:20
Emily Burghelea, implicată într-un accident în Hong Kong! Vedeta se afla cu familia ei + primele imagini de la fața locului # Cancan.ro
Emily Burghelea, implicată într-un accident rutier în Hong Kong, alături de familia sa. Vedeta se afla într-o perioadă delicată după naștere. Chiar de ziua de naștere a acesteia, tânăra a trăit una dintre cele mai […]
15:50
Cum arată locația în care Nando și Dani Mocanu se ascundeau! Cine s-a ocupat de închirierea ei # Cancan.ro
Manelistul Dani Mocanu și fratele său, Nando Mocanu, au fost localizați de autoritățile italiene în apropiere de orașul Napoli, după ce au părăsit România cu o zi înainte ca instanța să pronunțe sentința definitivă de […]
15:30
Marius Tucă Show începe miercuri, 12 noiembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Gheorghe Nețoiu # Cancan.ro
Invitatul zilei este Gheorghe Nețoiu, om de afaceri. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
15:20
Dana Roba, mai sinceră decât ne-am fi așteptat! Make-up artista a vorbit despre dorința ei pentru anul 2026 și i-a luat prin surprindere pe fani cu declarația ei. Află în rândurile de mai jos ce […]
15:00
Vrei să vinzi sau să cumperi o mașină second-hand? Ce reguli trebuie să respecți ca să nu ai probleme cu legea # Cancan.ro
Vânzarea sau achiziția unui autovehicul second-hand nu se rezumă doar la găsirea unui cumpărător și semnarea unui contract. Registrul Auto Român (RAR) atrage atenția că, pentru ca o tranzacție să fie legală și sigură, este […]
14:50
O fată de 17 ani a murit la Spitalul de Copii din Timișoara, la o zi după internare. Pacienta acuza o stare de somnolență # Cancan.ro
Sfârșit tragic pentru o tânără de numai 17 ani. O elevă a Liceul Teoretic „Grigore Moisil” din Timişoara a murit la Spitalul de Copii „Louis Ţurcanu”, la o zi după internare. Tânăra ajunsese pe mâinile […]
14:40
Lavinia Pîrva și-a luat prin surprindere fanii! Soția lui Ștefan Bănică Jr. s-a reîntors pe băncile facultății, la vârsta de 40 de ani. Le-a împărtășit urmăritorilor ei tot. Ce specializare a aflat, dar și de […]
14:40
Oana Roman, în vacanță alături de un prieten din copilărie. Este vorba despre un bărbat din showbiz: „Împărțim și adunăm amintiri” # Cancan.ro
Oana Roman a făcut o mărturisire care i-a luat prin surprindere pe fani. Vedeta a vorbit despre prietenia pe care o are de peste 40 de ani cu o persoană din showbiz. Despre cine este […]
Acum 8 ore
14:30
Lavinia Pîrva și-a luat prin surprindere fanii! Soția lui Ștefan Bănică Jr. s-a reîntors pe băncile facultății, la vârsta de 40 de ani. Le-a împărtășit urmăritorilor ei tot. Ce specializare a aflat, dar și de […]
14:20
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 18.00. Faceți loc, vin „câinii roșii!”. Perfect pe teren, gafă de proporții în birouri! # Cancan.ro
„Exclusiv Dinamo”, ediție nouă astăzi, de la 18.00. Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu vorbesc despre felul în care Dinamo s-a ridicat și a ajuns pe podiumul clasamentului: ce s-a întâmplat la ultimul meci. Nu uităm […]
14:10
Viața lui Tuncay Ozturk s-a schimbat radical la nouă ani de la divorțul de Andreea Marin! Medicul de naționalitate turcă a decis să se stabilească în România, unde-i merge cât se poate de bine. Aflați […]
14:10
Andrei Leonte, primul câștigător X Factor, se căsătorește! Obiceiul ghinionist pe care și-l dorește la nuntă: „A fost ideea ei” # Cancan.ro
Îți mai aduci aminte de Andrei Leonte, primul câștigător X Factor din România? În urmă cu 14 ani, acesta cucerea toate domnișoarele din fața televizorului, iar acum este gata să se așeze la casa lui. […]
14:10
Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, mărturisiri inedite din Asia Express. Prin ce au trecut cei doi actori: „Am plâns” # Cancan.ro
Se apropie momentul mult așteptat de fanii emisiunii Asia Express: finala sezonului. Pe măsură ce numărătoarea inversă înaintea finalei a început, cei doi actori, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, au vorbit despre experiențele lor din […]
13:30
Dan Alexa a trecut prin multe schimbări în ultimul an. Dacă în competiția Asia Express el a reușit să dea jos multe kilograme, ”programul” de slăbit a urmat și acasă din cauza divorțului. Câte kilograme […]
13:30
După ce a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru tentativă de omor, cariera online a manelistului Dani Mocanu a cunoscut o creștere spectaculoasă, iar contul său de YouTube a devenit sursa principală a […]
13:30
Sfârșit tragic pentru un bărbat de 38 de ani! A fost ucis chiar de tatăl său, în urma unui conflict puternic # Cancan.ro
Sfârșit tragic pentru un bărbat în vârstă de 38 de ani, din județul Vrancea. Acesta a fost ucis chiar de propriul tată. Din primele informații, crima ar fi avut loc în urma unui conflict puternic […]
12:40
Astăzi, 11 noiembrie 2025, actrița americană Demi Moore împlinește 63 de ani. Născută la 11 noiembrie 1962, în Roswell, statul New Mexico, sub numele de Demi Gene Guynes, ea a devenit una dintre cele mai […]
Acum 12 ore
12:30
Fostul luptător UFC Godofredo „Pepey” Castro a murit. În vârstă de 38 de ani, acesta a fost găsit mort în arest, într-o unitate de detenţie din statul Florida, Statele Unite. Din primele informații, se pare […]
12:10
Un bărbat și-a înscenat propria înmormântare dintr-un motiv ireal. Cum au reacționat oamenii când au aflat că el nu murise, de fapt # Cancan.ro
O situație halucinantă a făcut înconjurul internetului! Un bărbat din India, și-a înscenat înmormântarea pentru a vedea cine vine să îl plângă. Ce s-a întâmplat când oamenii au aflat că e viu? Află în articol […]
12:00
Prințul William a făcut cel mai greu anunț din viața sa. Cum le-a spus copiilor de grava problemă de sănătate a lui Kate Middleton # Cancan.ro
Prințul William a vorbit deschis despre cea mai grea perioadă din viața sa, marcată de problemele de sănătate ale soției sale, Kate Middleton, și ale regelui Charles. Într-un interviu acordat recent în Brazilia, moștenitorul coroanei […]
11:50
Alertă ANM! Cod galben de ceață în 10 județe. Vizibilitate sub 50 de metri în unele zone # Cancan.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis marți dimineață, 11 noiembrie, mai multe atenționări. Este în vigoare un cod galben de ceață ce afectează 10 județe din țară. Fenomenul reduce vizibilitatea local sub 200 de metri […]
11:40
Olga, momente tensionate la Asia Express! Momentul în care nu și-a mai putut ține lacrimile # Cancan.ro
Lacrimi și emoții puternice la Asia Express, înaintea marii finale. Olga Barcari și Karmen Minune, copleșite de trăiri neașteptate. Iată la ce probă au fost puse cele două concurente! Sezonul actual al emisiunii Asia Express […]
11:40
UE va înființa o nouă unitate de informații sub conducerea președintei Ursula von der Leyen. Ce urmează # Cancan.ro
Comisia Europeană va înființa un nou organism de informații care este menit să îmbunătățească utilizarea informațiilor colectate de agențiile naționale de spionaj, sub conducerea președintei Ursula von der Leyen. Află mai multe detalii în articol! […]
11:10
Fuga a luat sfârșit pentru Dani Mocanu și fratele său, Nando. La patru zile de când au fost condamnați la închisoare cu executare, cei doi au fost prinși. Aceștia au fost găsiți în Italia, iar […]
11:00
După ce au trăit o împăcare spectaculoasă anul trecut, se pare că liniștea dintre Bibi și Antonio Pican s-a clătinat din nou. Cei doi tineri artiști, care păreau mai uniți ca oricând în ultimele luni, […]
10:50
Nelu a murit într-un accident tragic. A reușit să își salveze soția și fiica nou-născută, dar nu și pe el # Cancan.ro
Tragedie fără margini într-o familie de români! Nelu, un bărbat în vârstă de 33 de ani, și-a găsit sfârșitul în SUA, acolo unde s-a stabilit în speranța unui trai mai bun. El le-a salvat pe […]
10:40
Dan Petrescu, probleme grave de sănătate! Ce se întâmplă cu fostul antrenor de la CFR Cluj: „A slăbit 30 de kilograme # Cancan.ro
Dan Petrescu se confruntă cu probleme de sănătate grave. Se pare că situația antrenorului nu este una prea roz, iar în ultima perioadă ar fi slăbit chiar 30 de kilograme din cauza problemele pe care […]
10:30
Câți ani are asiatica din imagine? Tamaș și Alexa au ”dat-o de gard” la Asia Express! Gafa i-a costat pe ”fotbaliști” # Cancan.ro
Tamaș și Alexa, induși în eroare în Asia Express! O probă aparent simplă le-a dat planurile peste cap. Iată ce probă le-a pus mintea la încercare celor doi concurenți! Aventura echipei formate din Gabi Tamaș […]
10:20
Panică pe aeroportul din Băneasa! Pasagerii Wizz Air au fost evacuați, după ce o flacără a apărut sub avion # Cancan.ro
Panică pe aeroportul din Băneasa! Pasagerii unui avion care sosea din Barcelona au fost evacuați de urgență la aterizarea aeronavei pe pistă. Află în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat! Totul s-a petrecut în […]
09:40
Cerșetorul român care i-a uimit pe polițiștii italieni! Câți bani au găsit carabinierii în buzunarul său # Cancan.ro
Un cerșetor român a reușit să îi uimească pe polițiștii italieni. Bărbatul a fost oprit de carabinieri pe stradă, iar atunci când l-au percheziționat acestora nu le-a veni să creadă ce au găsit asupra lui. […]
09:30
Secretul bulgăroaicelor pentru o varză mereu proaspătă. Ce trebuie să știe toate gospodinele # Cancan.ro
Sezonul rece este pe drum, iar gospodinele au început deja pregătirile. Varza se numără printre legumele preferate de români: sarmale, salate sau murături, toate sunt în topul preferințelor acestora, scrie csid.ro. Ce trebuie să faci […]
09:00
Se deschide portalul 11:11: zi cu totul specială azi, 11 noiembrie 2025. Zodiile care vor fi afectate de schimbări # Cancan.ro
11.11.2025 reprezintă o dată specială din punct de vedere numerologic, dar și astrologic. Această zi are energia unui portal care poate aduce schimbări radicale și transformări în viețile tuturor. Află ce reprezintă acest moment pentru […]
