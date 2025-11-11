Fraţii Mocanu ar putea face "schema Alina Bica" în Italia, pentru a scăpa de tot de închisoare
Dani Mocanu şi fratele său, Nando, au fost capturaţi în Italia, însă manelistul mai are o şansă să fenteze legea. El trebuie să dovedească rezidenţa sau activităţi economice în peninsulă pentru a cere o pedeapsă mai blândă pe care să o ispăşească acolo, pe modelul Alinei Bica, fosta şefă a DIICOT. Fraţii Mocanu sunt acuzaţi de tentativă de omor după ce în 2022 au bătut cu sălbăticie un bărbat, într-o benzinărie din Piteşti.
• • •
