Fraţii Mocanu ar putea face "schema Alina Bica" în Italia, pentru a scăpa de tot de închisoare

17:40

Deşi suntem obişnuiţi cu sărbători pe ploaie sau, din contră, cu vreme de primăvară, tot mai sperăm la un Crăciun alb, ca în copilărie. Altfel, facem ce putem să aducem atmosfera de iarnă la noi în casă. Cine nu are talent sau timp, găseşte ajutor în tehnologie. Aplicațiile de inteligență artificială pot sugera combinații de culori, locuri pentru amplasarea bradului sau aranjamente perfecte pentru fiecare colţ al locuinţei. Totuși, cât lăsăm algoritmii să decidă? Nu doar că ne iau bucuria de a organiza Crăciunul în familie, dar ne pot face şi victimele perfecte ale hackerilor.