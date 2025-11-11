Rusia vrea reluarea dialogului cu SUA. Serghei Lavrov, pregătit pentru un nou summit la Budapesta

15:00

În regiunea Ulianovsk, interdicția de acces la internetul mobil va fi în vigoare până la sfârșitul războiului împotriva Ucrainei, a declarat guvernul regional în cadrul unei conferințe de presă pe 8 noiembrie. Potrivit ministrului regional al dezvoltării digitale, Oleg Yagfarov, autoritățile din Ulyanovsk nu pot influența această decizie, deoarece ea este luată de centrul federal pentru a asigura „securitatea națională”, iar restricția va fi ridicată numai la decizia Moscovei. Problemele cu accesul la internet în regiunea Ulianovsk sunt observate de mai bine de o săptămână, notează „Ulianovskaia Pravda”.