Scrisoare deschisă către magistrați: Principiul independenţei nu implică interdicţia de a discuta despre justiție. Cine sunt semnatarii
Digi24.ro, 11 noiembrie 2025 20:20
O scrisoare deschisă publicată online sub titlul „Magistraţii nu sunt o categorie vulnerabilă şi defavorizată” a adunat aproape 16.000 de semnături din partea unor persoane fizice, organizaţii neguvernamentale sau chiar reprezentanţi ai lumii politice care sunt nemulţumiţi de demersul Consiliului Superior al Magistraturii de a sesiza procurorii pentru incitare la violenţă, ură sau discriminare, după declaraţiile Oanei Gheorghiu cu privire la pensiile judecătorilor şi procurorilor.
Acum 10 minute
20:30
Marea Britanie nu mai furnizează SUA informaţii legate de ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri în Caraibe # Digi24.ro
Marea Britanie a încetat să mai furnizeze Statelor Unite unele informaţii legate de ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri în Caraibe, pentru a evita să fie complice la loviturile letale americane despre care consideră că ar putea încălca dreptul internaţional, transmite marţi dpa.
Acum 30 minute
20:20
Scrisoare deschisă către magistrați: Principiul independenţei nu implică interdicţia de a discuta despre justiție. Cine sunt semnatarii # Digi24.ro
O scrisoare deschisă publicată online sub titlul „Magistraţii nu sunt o categorie vulnerabilă şi defavorizată” a adunat aproape 16.000 de semnături din partea unor persoane fizice, organizaţii neguvernamentale sau chiar reprezentanţi ai lumii politice care sunt nemulţumiţi de demersul Consiliului Superior al Magistraturii de a sesiza procurorii pentru incitare la violenţă, ură sau discriminare, după declaraţiile Oanei Gheorghiu cu privire la pensiile judecătorilor şi procurorilor.
20:20
Rusia vrea reluarea dialogului cu SUA. Serghei Lavrov, pregătit pentru un nou summit la Budapesta # Digi24.ro
Rusia, acuzată de Donald Trump că efectuează teste nucleare „fără să spună nimic”, este „gata” să discute cu Washingtonul despre declaraţiile preşedintelui american, a afirmat marţi ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, într-un moment în care tensiunile dintre cele două puteri nucleare sunt în creştere, relatează AFP şi TASS.
20:20
Deținuții din Belarus sunt obligați să facă sicrie și flori de plastic pentru soldații ruși: „Uitați-vă, sunt alte noastre” # Digi24.ro
Deținuții din închisorile din Belarus au primit ordin să producă provizii pentru Armata rusă, de la echipament de camuflaj la sicrie și flori de plastic pentru mormintele soldaților, a dezvăluit un raport Novaya Gazeta, citat de The Times.
Acum o oră
20:00
Corupție la nivel înalt în Ucraina, în domeniul energiei: șapte persoane puse sub acuzare # Digi24.ro
Autorităţile ucrainene au formulat marţi acuzaţii împotriva a şapte persoane, într-o anchetă privind un presupus sistem ilegal de comisioane cu încasări estimate de 100 de milioane de dolari şi implicând înalţi oficiali din domeniul energiei, caz care a provocat furia publică şi a atras atenţia asupra luptei Kievului împotriva corupţiei, relatează Reuters.
20:00
Tesla a pierdut doi manageri de top în doar o zi. Unul dintre ei este șeful de program din spatele celei mai de succes mașini electrice a companiei. Plecările ridică însă semne de întrebare cu privire la stabilitatea conducerii Tesla, pe măsură ce producătorul auto se orientează către inteligența artificială și roboți.
19:50
Nicușor Dan atacă la CCR legea privind utilizarea plajei Mării Negre. Argumentele președintelui # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a trimis, marţi, Curţii Constituţionale o sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă.
19:40
Marș cu 100.000 de persoane, de Ziua Independenței, la Varșovia. Manifestanții au strigat lozinci împotriva imigrației # Digi24.ro
Aproximativ 100.000 de persoane, printre care și președintele Poloniei, Karol Nawrocki, au participat marți la Marșul Independenței din capitala poloneză Varșovia, potrivit estimărilor preliminare ale poliției, în contextul în care țara a sărbătorit 107 ani de la obținerea independenței. Evenimentul a fost organizat în principal de grupuri naționaliste și de extremă dreapta, anunță The Guardian.
19:40
Mascota „Bobiță”, amplasată în centrul Piteștiului pentru a-i determina pe oameni să-şi sterilizeze animalele, stârnește controverse # Digi24.ro
Consiliul Judeţean Argeş amplasează o mascotă de mari dimensiuni în Piteşti, susţinând că este un „căţeluş prietenos şi plin de viaţă”, care este simbolul campaniei de conştientizare privind importanţa sterilizării animalelor cu şi fără stăpân. Internauţii au reacţionat, unii transmiţând autorităţilor, printre altele, că ar trebui să facă ceva concret, pentru ca în România să nu mai există pui de animale abandonaţi, în timp ce alţii dau exemple concrete de administraţii locale în care spun că animalele fără stăpân sunt eutanasiate „pe sume exorbitante” plătite din bugetele publice.
Acum 2 ore
19:30
O parte dintr-un pod recent inaugurat s-a prăbușit marți în provincia Sichuan, din sud-vestul Chinei, de-a lungul unei autostrăzi naționale care leagă centrul țării de Tibet, au declarat autoritățile locale.
19:30
Evaziunea fiscală din România, la adăpostul protecției politice. Care este punctul vulnerabilizat de „coincidențe” nefuncționale # Digi24.ro
România are o evaziune fiscală uriașă, posibilă din cauza protecției politice, iar cel mai fertil teren este comerțul extern. Avem granițe permeabile, mărfurile se plimbă subevaluate sau fără a fi taxate pentru că e permis. De la vameși care strângeau șpaga în găleta, la scannere de TIR-uri, ce coincidență... nefuncționale.
19:00
Ce șanse sunt să se rupă coaliția după alegerile din Capitală. Kelemen Hunor : „Abia atunci o să fie mai rău” # Digi24.ro
Ce șanse sunt să se rupă coaliția după alegerile din Capitală. Kelemen Hunor : „Abia atunci o să fie mai rău”
19:00
Campania electorală pe net: Utilizatorii pot raporta către platformele online orice tip de conţinut care ar putea încălca legislaţia # Digi24.ro
Anumite platforme online foarte mari, cum ar fi Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X, LinkedIn, nu permit publicitatea politică, în context electoral şi pre-electoral, astfel că utilizatorii pot raporta către platformele respective conţinutul care ar putea fi considerat publicitate politică. În România, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) este responsabilă pentru supravegherea furnizorilor de servicii intermediare stabiliţi pe teritoriul ţării noastre şi asigurarea respectării Regulamentului privind serviciile digitale de către aceşti furnizori.
18:50
De ce BBC se confruntă cu cea mai gravă criză a sa din ultimele decenii: „Au făcut o greșeală și nu și-au asumat-o” # Digi24.ro
Este tentant să considerăm demisia bruscă a doi directori de top ai BBC de duminică seara, în urma criticilor usturătoare din partea administrației Trump, ca un exemplu extrateritorial al presiunii intense pe care președintele SUA a exercitat-o asupra organizațiilor de știri din Statele Unite. Însă British Broadcasting Corporation nu este CBS sau ABC, ambele posturi soluționând procesele intentate de Trump cu privire la relatările lor despre acesta, scrie New York Times.
18:40
Monica Macovei, fost ministru al Justiției, despre pensiile magistraților: „Există demisia dacă nu iți mai convin condițiile de muncă” # Digi24.ro
Fost ministru al Justiției în perioada 2004 – 2007, Monica Macovei argumentează pe pagina sa de Facebook că expresia „drepturi câștigate” este o invenție din timpul mandatului său, când „s-a urmărit împiedicarea tăierii unor sporuri și scăderii salariilor si pensiilor în viitor” și că „există demisia dacă nu iți mai convin condițiile în care lucrezi”
Acum 4 ore
18:30
Imagini parcă rupte din „Mad Max” pe frontul din Ucraina: cum intră armata lui Putin în Pokrovsk # Digi24.ro
Rusia a anunțat că forțele sale au avansat marți mai adânc în orașele Pokrovsk și Kupiansk din estul Ucrainei, un videoclip arătând soldați ruși intrând în Pokrovsk pe motociclete și chiar pe acoperișurile mașinilor și camionetelor distruse. Moscova afirmă că cucerirea orașului Pokrovsk, numit „poarta de acces către Donețk” de către mass-media rusă, i-ar oferi o platformă pentru a avansa spre nord, către cele două mari orașe rămase sub control ucrainean din regiunea Donețk – Kramatorsk și Sloviansk, relatează Reuters.
18:20
Cine este bărbatul care a câștigat peste 9,6 milioane de euro la Loto 6/49, al doilea cel mai mare premiu din istoria Loteriei # Digi24.ro
Câştigătorul Premiului de categoria I la jocul Loto 6/49 şi-a ridicat, marţi, premiul în valoare de peste 9,6 milioane de euro, fiind al doilea ca valoare din istoria jocului. Este un inginer din Arad, în vârstă de aproximativ 30 de ani, care a cumpărat biletul online, cu 12 lei.
18:20
Coaliția a ajuns la un acord privind tăierea posturilor din primării. Cum se va aplica măsura și ce au mai decis la Guvern (surse) # Digi24.ro
Liderii Coaliției de guvernare au deblocat negocierile privind tăierile de posturi din administrația publică locală, după luni în care nu au reușit să se înțeleagă. Potrivit surselor Digi24.ro, primarii vor avea de ales între reducerea posturilor și tăierea cheltuielilor cu salariile, ceea ce le dă opțiunea să nu dea oamenii afară.
18:20
Vicepreședintele CSM, despre cazul Gheorghiu: A depășit linia roșie a unei declarații politice. Sesizarea penală nu e act de inculpare # Digi24.ro
Declarația vicepremierului Oana Gheorghiu privind pensiile magistraților a depășit „linia roșie a unei declarații politice. Instigarea la ură nu este normală într-o societate democratică”, a declarat, în direct la Digi24, vicepreședintele CSM, Claudiu Sandu. „La momentul de față avem o sesizare care va ajunge pe masa unui procuror și care va aprecia mai departe care sunt pașii de urmat. Foarte posibil nici să nu ajungă la președintele României”, a spus oficialul. Consiliul Superior al Magistraturii a depus o plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, în urma declarațiilor acesteia din cadrul emisiunii „În fața ta” de la Digi24. CSM susține că Gheorghiu „a încălcat „independența justiției și statutul magistraților într-un mod iresponsabil și populist”, potrivit unui comunicat al instituției.
18:10
Oameni de afaceri din Arabia Saudită, interesaţi să investească în sectorul agricol şi zootehnic din România # Digi24.ro
Oameni de afaceri din Arabia Saudită şi-au manifestat interesul pentru realizarea de investiţii în sectorul agricol şi zootehnic din România, inclusiv în înfiinţarea de abatoare certificate halal, în urma unei întâlniri pe care ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a avut-o marţi cu o delegaţie a Consiliului Saudit de Afaceri pentru dezvoltarea cooperării bilaterale în domeniul agricol.
18:10
Duma de Stat a adoptat o nouă lege care reintroduce parțial o practică din era sovietică. Vizați sunt medicii tineri # Digi24.ro
Duma de Stat, camera inferioară a parlamentului rus, a adoptat un proiect de lege care obligă absolvenții facultăților de medicină să lucreze în spitale și clinici de stat timp de până la trei ani, o măsură propusă pentru a atenua lipsa cronică de personal din sistemul public de sănătate al țării.
18:00
Ziua Mondială a Științei pentru pace și dezvoltare este recunoscută la nivel internațional pe data de 10 noiembrie, iar copiii care trec prin Destiny Park învață despre știință, dar și despre ce presupune dezvoltarea armonioasă.
17:50
Proteste la Belgrad împotriva legii care accelerează dezvoltarea proiectului imobiliar al ginerelui preşedintelui Donald Trump # Digi24.ro
Mii de oameni au înconjurat marţi fostul sediu din Belgrad al armatei sârbe, protestând faţă de legea recent adoptată de parlament care accelerează transformarea acestuia într-un complex imobiliar de lux, proprietatea fiind concesionată unei companii de investiţii fondate de ginerele preşedintelui american Donald Trump, Jared Kushner, relatează Reuters.
17:40
Explozia de la Fortul Roșu din New Delhi, soldată cu opt morți: prim-ministrul indian a calificat deflagrația drept un „complot” # Digi24.ro
Prim-ministrul indian Narendra Modi a calificat marţi drept „complot” explozia unei maşini care a avut loc cu o zi înainte în centrul capitalei şi s-a soldat cu cel puţin opt morţi. Până acum, poliţia nu a evocat nicio cauză pentru a explica deflagraţia care s-a produs luni lângă Fortul Roşu, un monument emblematic de unde prim-miniştrii Indiei se adresează ţării în timpul Zilei Independenţei.
17:40
Alexandru Rogobete: „Investiţiile în spitale continuă. Nouă proiecte transferate din PNRR merg mai departe” # Digi24.ro
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, anunţă marţi că investiţiile în spitale continuă, după ce, la Iaşi, Comitetul de Monitorizare al Programului Sănătate împreună cu reprezentanţii Comisiei Europene, au aprobat transferul din PNRR a proiectelor spitaliceşti majore pentru finanţare prin Programul Sănătate, astfel că nouă proiecte transferate din PNRR merg mai departe.
17:30
Ce au în comun Dani Mocanu, Alina Bica, Ionel Arsene și Mario Iorgulescu? Cum ar putea scăpa manelistul de executarea pedepsei # Digi24.ro
Recenta condamnare a manelistului Dani Mocanu readuce în atenția publică o problemă pe care România nu a reușit să o rezolve, aducerea în țară a infractorilor care au reușit să fugă înainte de a primi o condamnare definitivă. Digi24.ro trece în revistă principalele cazuri în care românii „descurcăreți” au reușit să se eschiveze de la executarea pedepsei fugind în Italia.
17:20
Fostul preşedinte finlandez Sauli Niinisto le recomandă liderilor UE „să urmeze exemplul lui Trump și să discute direct cu Putin” # Digi24.ro
Fostul preşedinte finlandez Sauli Niinisto, în al cărui mandat ţara sa a aderat la NATO, a declarat că europenii ar trebui să urmeze exemplul preşedintelui american Donald Trump şi să discute în mod direct cu preşedintele rus Vladimir Putin, transmite marţi dpa.
17:10
Digi24 a lansat o nouă campanie, „Fii salvator”, un proiect de televiziune unic în România, care țintește o problemă acută a societății românești - lipsa cunoștințelor de acordare a primului ajutor. Dr. Silvia Nica, medic primar de urgență, ne explică cum acordăm primul ajutor în caz de accident rutier.
17:10
SUA încearcă să elimine referirea la integritatea teritorială a Ucrainei din rezoluția ONU (Kyiv Post) # Digi24.ro
Potrivit Kyiv Post, care citează surse familiarizate cu discuțiile interne ale ONU, administrația președintelui american Donald Trump ar fi insistat să elimine din viitoarea rezoluție a ONU formularea care reafirmă integritatea teritorială a Ucrainei și condamnă ocuparea Crimeii și a altor regiuni de către Rusia.
16:50
În a doua parte a anilor '60 ai secolului trecut, în centrul vechi al Clujului a fost construit Palatul Telefoanelor, edificiu reprezentativ al modernismului postbelic.
16:40
Acordul lui Donald Trump cu Coreea de Sud, amânat pentru moment. „Mărul discordiei”: detaliile legate de submarine # Digi24.ro
La două săptămâni după ce președintele american Donald Trump și președintele sud-coreean Lee Jae Myung s-au întâlnit și au anunțat că au rezolvat luni întregi de negocieri privind tarifele și problemele de securitate, cele două părți nu au publicat încă niciun acord pe hârtie. Oficialii sud-coreeni spun că întârzierea pare să se concentreze pe discuțiile privind cererea lor de aprobare din partea Washingtonului pentru construirea unui submarin cu propulsie nucleară, pe care Lee a ridicat-o public când s-a întâlnit cu Trump în marja unui forum Asia-Pacific în Coreea de Sud luna trecută, anunță Reuters.
16:40
UE cere o „taxă” de 6,75 miliarde de euro pentru ca Marea Britanie să adere la SAFE. Londra a respins termenii „nerezonabili” # Digi24.ro
Guvernul britanic a respins cererea Comisiei Europene de a aloca 6,75 miliarde de euro fondului său emblematic de apărare, o lovitură dată relațiilor post-Brexit sub conducerea prim-ministrului Keir Starmer, care riscă, de asemenea, să dăuneze eforturilor Europei de a descuraja Rusia, informează Bloomberg.
Acum 6 ore
16:30
Bistrița Năsăud: O femeie cumpăra de la farmacie creme cu clorură de mercur și le vindea sub sigla proprie. O clientă a ajuns la spital # Digi24.ro
O femeie de 42 de ani din Bistriţa-Năsăud a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile după ce ar fi achiziţionat din farmacii creme cu clorură de mercur amoniacală, pe care ulterior le-a vândut sub sigla proprie, fără a avea acest drept, iar una dintre cliente a ajuns în stare gravă la spital, intoxicată cu mercur, potrivit informaţiilor transmise marţi de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ).
16:20
ANAF: Un solist de muzică de petrecere a înregistrat obligaţii fiscale nedeclarate de peste 1,6 milioane lei. Cum acționa cântărețul # Digi24.ro
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a încheiat verificările în cazul unui solist de muzică de petrecere din judeţul Argeş, fiind constatate obligaţii fiscale nedeclarate în sumă totală de 1,612 milioane lei (peset 300.000 de euro).
16:20
Carburanții s-au scumpit pentru a patra oară de la începutul lunii. La benzinăriile mai scumpe, motorina a ajuns să coste peste 8 lei litrul. În ultima lună, prețul litrului de motorină a urcat cu 0,44 lei. Transportatorii sunt primii afectați, ceea ce înseamnă scumpiri la raft.
16:20
Fiul fostului dictator libian Muammar Gaddafi a fost eliberat după 10 ani petrecuți într-o închisoare în Liban # Digi24.ro
Hannibal Gaddafi, unul dintre fiii fostului dictator libian Muammar Gaddafi, a fost eliberat după o detenție fără judecată de aproape zece ani în Liban. Anunțul a fost făcut luni de avocatul său pentru AFP, scrie 7sur7.be.
16:00
ANAF trece la controlul rețelelor sociale să caute mașini de lux și poze de la saloane cu nunți sau petreceri nedeclarate # Digi24.ro
Șeful ANAF, Adrian Nica, a anunțat marți că instituția a început o campanie amplă de controale ce vizează proprietarii de mașini de lux, dar și patronii de saloane de evenimente care declară că nu au avut activitate, deși organizează nunți și botezuri. Inspectorii ANAF vor verifica inclusiv postările de pe rețelele sociale să vadă dacă găsesc imagini de la petreceri nedeclarate.
15:50
Primarul din Istanbul, principalul opozant al lui Erdogan, riscă peste 2.300 ani de închisoare. El este acuzat de 142 de infracţiuni # Digi24.ro
Primarul din Istanbul, Ekrem Imamoglu, lider al opoziţiei şi principalul rival al preşedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, este acuzat oficial de 142 de infracţiuni, conform actului de acuzare publicat marţi de parchet.
15:50
Împreună fără ură. Florin Nicolae, localnic din Sohatu, Călărași: "Ura vine de la neajunsuri, din invidie" # Digi24.ro
Invidia și neajunsurile îi învrăjbesc pe români, dar cel mai puternic combustibil pentru ura din societate îl reprezintă discrepanța dintre promisiunile și faptele celor care ajung în fruntea statului. Asta crede Florin Nicolae, un localnic din Sohatu, județul Călărași. Iată argumentele sale, într-un nou episod al campaniei Împreună fără ură.
15:50
Blocul Național Sindical va sesiza Comisia Europeană dacă Guvernul va decide înghețarea salariului minim # Digi24.ro
Blocul Național Sindical a anunțat că va sesiza Comisia Europeeană dacă Guvernul va decide înghețarea salariului minim, și, pe cale de consecință, România riscă să piardă banii europeni. BNS reamintește Executivului că trebuie să reajusteze că are obligația ssă aplice mecanismul de ajustare pentru acest salariu, în acord cu jalonul asumat prin PNRR.
15:40
Radu Marinescu: Nu am primit plângerea CSM împotriva Oanei Gheorghiu. Ca membru al Consiliului, nu am semnat # Digi24.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a spus la Digi24 că nu a semnat, în calitate de membru CSM, o plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu și nici nu a primit o astfel de plângere.
15:30
Doi dintre ucigașii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, condamnați pe viață. Al treilea primește 30 de ani de închisoare # Digi24.ro
Tribunalul Alba s-a pronunţat, marţi, în dosarul în care persoanele inculpate pentru uciderea omului de afaceri sibian Adrian Kreiner au fost trimise în judecată. Doi dintre inculpaţi au fost condamnaţi la închisoare pe viaţă, iar al treilea a fost condamnat, în lipsă, la 30 de ani de închisoare. Decizia poate fi atacată cu apel în 10 zile de la comunicare.
15:30
Un avion militar turcesc s-a prăbușit. Nu se cunoaște numărul victimelor rezultate în urma tragediei # Digi24.ro
Ministerul Apărării din Turcia a anunțat că un avion militar turcesc de transport s-a prăbușit marți în apropierea frontierei dintre Azerbaidjan și Georgia.
15:20
Spitalul privat din Constanța unde o tânără a murit după naștere funcționează fără acreditare # Digi24.ro
Spitalul privat din Constanța, unde o tânără a murit după naștere, este implicat într-un noi scandal. Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate a suspendat acreditarea clinicii, potrivit Digi24. Deși ANMCS arată că unitatea nu oferă servicii de calitate, spitalul este în continuare deschis și funcționează în baza unei autorizații de la Direcția de Sănătate Publică Constanța.
15:20
Situație critică în Bulgaria: autoritățile anunță că rezervele de benzină mai ajung pentru maximum o lună # Digi24.ro
Bulgaria mai are provizii de benzină pentru o lună, în contextul sancţiunilor americane impuse Lukoil, care deţine cea mai mare rafinărie a ţării, Burgas, şi cea mai mare parte a infrastructurii de depozitare şi conducte, a declarat marţi preşedintele Agenţiei rezervelor de stat, Assen Asenov, transmite Reuters.
15:20
Târguri de Crăciun în București 2025: Când se vor deschide și unde va monta Primăria Capitalei cel mai mare brad ecologic din țară # Digi24.ro
În 2025, bucureștenii și turiștii vor putea vizita trei târguri de Crăciun: Bucharest Christmas Market în Piața Constituției, Bucharest Downtown Christmas Market în Piața Universității și Bucharest Opera Christmas Market pe Esplanada Operei Naționale.
15:10
Premierul Ilie Bolojan a anunțat simplificarea procedurilor de obținere a avizelor ISU, cu termene reduse, digitalizare și reguli mai clare, fără a afecta standardele de siguranță. Este doar prima etapă, spune acesta, urmând ca și avizele de mediu să fie debirocratizate, deoarece „energiile României nu trebuie blocate de reguli încâlcite și de birocrație”.
15:00
Parchetul European: Trei persoane, puse sub acuzare pentru fraudă cu fonduri europene într-un caz de finanțare a sistemelor de irigații # Digi24.ro
Parchetul European (EPPO) din România a pus sub acuzare trei persoane pentru fraudă, în urma unei anchete privind proiecte de modernizare a sistemelor de irigații, finanțate de UE. Suspecții sunt acuzați că au încasat în mod necuvenit 1,2 milioane de euro, potrivit unui comunicat al parchetului condus de Laura Kovesi.
15:00
Măsură disperată într-o regiune din Rusia din cauza dronelor ucrainene: „Nu este un capriciu al funcționarilor” # Digi24.ro
În regiunea Ulianovsk, interdicția de acces la internetul mobil va fi în vigoare până la sfârșitul războiului împotriva Ucrainei, a declarat guvernul regional în cadrul unei conferințe de presă pe 8 noiembrie. Potrivit ministrului regional al dezvoltării digitale, Oleg Yagfarov, autoritățile din Ulyanovsk nu pot influența această decizie, deoarece ea este luată de centrul federal pentru a asigura „securitatea națională”, iar restricția va fi ridicată numai la decizia Moscovei. Problemele cu accesul la internet în regiunea Ulianovsk sunt observate de mai bine de o săptămână, notează „Ulianovskaia Pravda”.
Acum 8 ore
14:30
Creștere uriașă a numărului de refugiați ucraineni în UE după relaxarea regulilor pentru bărbații între 18 și 22 de ani # Digi24.ro
Numărul ucrainenilor care fug de războiul Rusiei pentru a căuta siguranță în țările Uniunii Europene a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani, după ce Kievul a modificat regulile pentru a permite mai multor bărbați tineri să părăsească țara, arată datele oficiale.
