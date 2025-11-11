Semifinala Asia Express, 11 noiembrie 2025. Jocurile Calamarului s-au întors cu temuta provocare a biscuiților Dalgona! Ce a urmat

Antena1, 11 noiembrie 2025 21:50

În ediția 39 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, concurenții au trecut iar printr-o provocare de la Jocurile Calamarului: biscuiții Dalgona!

Acum 30 minute
21:50
Acum 2 ore
21:10
Semifinala Asia Express, 11 noiembrie 2025. Muzeul toaletei i-a făcut pe concurenți să își pună mâinile în cap Antena1
În ediția 39 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, concurenții și-au pus mâinile în cap când au văzut ce au de făcut la muzeul toaletei din Coreea de Sud.
Acum 6 ore
17:50
Mireasa, sezon 12. Ce sfaturi a primit Lavinia de la sora ei: „Tu știi ce urât se vede? Zici că ești mahalagioaică” Antena1
Sora Laviniei a venit în vizită în casa Mireasa și a sfătuit-o pe fată să nu se mai implice în conflictele care nu o privesc.
17:30
Cine ar intra în lupta pentru Carrefour după ce s-a vehiculat că gigantul s-ar retrage din România. Frații Pavăl, printre doritori Antena1
La nivel global, Carrefour deține aproximativ 14.000 de magazine în 40 de țări și este unul dintre cei mai mari retaileri din lume. Iată ce s-ar putea întâmpla cu magazinele din România.
17:30
S-au aflat rezultatele expertizei medico-legale în cazul lui Toto Dumitrescu. Decizia surprinzătoare a magistraților Antena1
Răsturnare de situație în cazul lui Toto Dumitrescu. Iată ce au hotărât magistrații în urma expertizei medico-legale.
17:20
Tarta cu compot de piersici, crème pâtissière și nuci caramelizate. Cum pregătește chef Nicolai Tand un desert delicios Antena1
Chef Nicolai Tand a realizat un desert pentru toate gusturile în ediția de marți, de pe 11 noiembrie 2025, din „Neatza cu Răzvan și Dani”. Iată cum se pregătește o tartă cu comport de piersici, crème pâtissière și nuci caramelizate.
17:00
Mireasa, sezon 12. Iolanda i-a făcut chemare lui Alexandru în casă după ce acesta i-a trimis flori și o scrisoare Antena1
Alexandru i-a trimis o scrisoare și un buchet de flori Iolandei, iar fata i-a făcut chemare în casa Mireasa fostului concurent, pentru 12 zile. 
16:40
16:30
Rețeta perfectă pentru postul Crăciunului a lui Chef Ștefan Popescu. Cum pregătește o fasole bătută cu gustul copilăriei Antena1
Chef Ștefan Popescu a arătat pas cu pas rețeta pentru fasole bătută. Iată cum prepari totul pentru un gust din copilărie.
16:30
(P) Cum să previi alunecările pe scările exterioare ale unei clădiri? 8 sfaturi și recomandări utile Antena1
Prevenirea alunecărilor pe scările exterioare ține de siguranța celor apropiați și a vizitatorilor clădirii tale.
Acum 8 ore
15:30
Mireasa, sezon 12. Denisa a plâns după scandalul din casă. Ce a spus la testimonial despre Ștefania Antena1
Denisa a plâns după scandalul din casa Mireasa. Fata a spus în live că i-a cerut scuze Ștefaniei pentru jignirile pe care i le-a adus. 
15:30
Cristina și Andrei Rotaru de la Insula Iubirii sezonul 8, aniversare de 12 ani. Imagini de colecție de la începutul relației Antena1
Cristina și Andrei Rotaru de la Insula Iubirii sezonul 8 au împlinit 12 ani de relație.
15:20
Experții testează mâncare spațială creată din urina astronauților. Cum e posibilă producția acestui tip de hrană Antena1
Experții testează mâncare spațială creată din urina astronauților și chiar din aer, pentru a crea noi surse de hrană.
15:10
Lavinia Pîrva, din nou studentă la 40 de ani. La ce facultate s-a înscris soția lui Ștefan Bănică: „La momentul potrivit” Antena1
Lavinia Pîrva este din nou studentă la 40 de ani. Soția lui Ștefan Bănică a luat o decizie neașteptată. Fanii au fost luați prin surprindere de alegerea artistei.
15:00
De ce au orașele europene ierni mai blânde decât cele americane, chiar dacă se află la aceeași latitudine Antena1
Te-ai întrebat de ce au orașele europene ierni mai blânde decât cele americane, deși se află la aceeași latitudine? Există o explicație simplă, pe care puțini o știu.
14:40
Apple lansează o „geantă” pentru iPhone. Cât costă accesoriul controversat Antena1
Apple lansează o „geantă” pentru iPhone, dar se pare că utilizatorii nu sunt foarte încântați de noul accesoriu.
14:30
Câți bani intră în posesia statului român după ce Loteria a acordat marele premiu de 10 milioane de euro. Cât rămâne la câștigător Antena1
Românul a câștigat al doilea mare premiu ca valoare din istoria jocului și al treilea câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6 din 49. Iată ce sumă ar trebui să îi intre în cont!
Acum 12 ore
14:10
Corespondența Veronicăi Micle cu Mihai Eminescu, cumpărată de statul român. Ce sumă fabuloasă a plătit unui colonel american Antena1
România a cumpărat scrisorile dintre Mihai Eminecu și Veronica Micle. Iată ce sumă fabuloasă s-a plătit.
14:00
Meteorologii anunță cum va arăta vremea în toată luna noiembrie 2025. Unde va ninge și cum va fi de Moș Nicolae Antena1
Primele ninsori care să coboare mai jos de zona montană, adică în zonele joase, ae putea apărea în kluna noiembrie, a declarat directoarea prognoză a Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), Florinela Georgescu.
14:00
Care e orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș. Cum se poate întâmpla așa ceva Antena1
Într-un colț izolat al Alaskăi, acolo unde munții se întâlnesc cu marea și norii par să atingă pământul, există un oraș cum nu mai este altul pe planetă.
14:00
Au început filmările pentru Revelionul cel mai nebun! Liviu, Andrei, Nea Mărin, Sonny și Rikito dau startul distracției Antena1
Antena 1 pregătește o petrecere ce nu va putea fi ratată: o emisiune cu surprize, premiere și distracție din cale afară – Revelionul cel mai nebun! 
13:50
Intervenția medicală de care a avut nevoie Monica Anghel. Care e motivul pentru care a fost internată în spital Antena1
Recent Monica Anghel a postat pe rețelele de socializare o imagine de pe patul de spital care i-a îngrijorat pe fanii ei.
13:50
Dorian Popa a fost jefuit. Ce obiecte de valoare i-au furat hoții din casă: „Știau de pe Instagram” Antena1
Dorian Popa a rămas fără câteva bunuri de valoare după ce hoții i-au pătruns în locuință. Aceștia au acționat atunci când au aflat că artistul este plecat de acasă.
13:30
Chat-ul zilei la Mireasa, 11 noiembrie 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show Antena1
Participă la chat-ul zilei la Mireasa, 11 noiembrie 2025. Comentează alături de alți telespectatori și fani ai emisiunii cele mai importante momente din show.
13:20
(P) Cum să alegi asigurarea auto potrivită în funcție de vechimea mașinii? Antena1
Alegerea unei polițe CASCO potrivite pornește de la nevoia de siguranță și protecție financiară în fața situațiilor neprevăzute.
13:10
Noua regulă care dă peste cap ringul amuletelor din sezonul 16 Chefi la cuțite. Chef Orlando Zaharia: „Este cumplit!” Antena1
Show-ul culinar va fi difuzat în fiecare duminică, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, de la ora 20:30 – dar prima săptămână de difuzare va avea doar trei ediții, întrucât în seara de marți, 18 noiembrie, Antena 1 va transmite meciul Naționalei de fotbal a României cu San Marino.
12:50
(P) 10 idei accesibile de decorare a casei Antena1
Cine spune că o casă wow implică și costuri mari? Poți personaliza casa ta din punct de vedere estetic și confort dacă ești puțin creativ și faci câteva achiziții inteligente.
12:40
Cine e Adrian Gagea, iubitul Alexandrei Ungureanu. A fost concurent la Chefi la cuțite și este din Harghita Antena1
Alexandra Ungureau trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Adrian Gagea.
12:40
Diseară, de la ora 20:30, Asia Express își desemnează finaliștii! Emisiunea, lider detaşat de audiență în data de 10 noiembrie Antena1
După ce au descoperit remediile naturiste coreene, s-au confruntat cu tehnologia viitorului și au devenit actori în celebrele K-drame, concurenții Asia Express au ajuns aseară la Irina, în încercarea de a obține ultimul avantaj al sezonului, înaintea marilor confruntări – semifinala și marea finală.
12:40
Mireasa, sezon 12. Psihologul Eduard Puiu nu a putut comenta scandalul din casă. Ce i-a sfătuit, totuși, pe concurenții implicați Antena1
Psihologul Eduard Puiu a fost invitat la Mireasa, Capriciile Iubirii să comenteze scandalul de proporții din casă. Specialistul a refuzat să comenteze episodul.
12:40
TJ Miles și Francisca și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu. Cum arată rochia care i-a pus în evidență burtica de gravidă Antena1
TJ Miles și Francisca s-au cununat religios. Iată primele imagini de la momentul emoționant.
12:40
(P) De ce alegerile în materie de încălțăminte sport pot spune mai multe decât crezi Antena1
Într-o lume în care stilul personal se exprimă din ce în ce mai mult prin alegeri vestimentare, încălțămintea sport a devenit un element definitoriu. Nu mai este vorba doar despre confort sau funcționalitate, ci despre identitate, atitudine și apartenență la un anumit stil de viață.
12:30
Cum se înțelege Vlăduța Lupău cu soacra ei. Artista a scos la iveală detalii neștiute: „E în două schimburi” Antena1
Vlăduța Lupău a scos la iveală detalii neștiute despre relația pe care o are cu soacra ei. Puțini sunt cei care știu că între cele două există o legătură specială.
12:20
Ryanair renunță complet la biletele de hârtie. Ce se întâmplă cu cei care nu dispun de telefon sau tabletă Antena1
Compania aeriană Ryanair a luat o decizie extrem de importantă pentru călători. Ce se întâmplă începând cu 12 noiembrie 2025.
12:00
Primele declarații despre starea de sănătate a lui Horia Moculescu. Ce a declarat Nidia, fiica lui Antena1
Nidia, fiica lui Horia Moculescu, a dezvăluit noi detalii despre starea de sănătate a tatălui ei.
10:00
Viața Prinților George, Charlotte și Louis în spatele zidurilor palatului. Când vor avea voie să aibă primele telefoane mobile Antena1
Într-un interviu recent pentru un post din Brazil, Prințul William a vorbit deschis despre educația celor trei copii ai săi.
Acum 24 ore
23:50
Semifinala Asia Express, 10 noiembrie 2025. Cele trei echipe rămase au trecut prin misiuni neașteptate! Ce s-a întâmplat Antena1
Cele trei echipe rămase în competiție au trecut printr-o serie de misiuni surprinzătoare! Descoperă ce s-a întâmplat în ediția din 10 noiembrie 2025 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor.
23:40
Semifinala Asia Express, 10 noiembrie 2025. Irina Fodor a anunțat ce echipă a câștigat avantajul pus la bătaie Antena1
În ediția 38 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, Irina Fodor a anunțat ce echipă a câștigat avantajul pus la bătaie în ediția din 10 noiembrie 2025.
23:00
Semifinala Asia Express, 10 noiembrie 2025. Gabi Tamaș și un regizor din Coreea, schimb acid de replici! De ce s-au certat Antena1
În ediția 38 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, din data de 10 noiembrie 2025, Gabi Tamaș a avut un schimb acid de replici cu un regizor de platou din Coreea de Sud. Descoperă ce s-a întâmplat.
Ieri
21:40
Semifinala Asia Express, 10 noiembrie 2025. Concurenții i-au învățat pe coreeni leacuri băbești din România Antena1
În ediția 38 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, concurenții au avut dificila misiune de a învăța niște coreeni despre leacurile băbești din România.
18:40
3 astronauți chinezi au rămas blocați în spațiu. Ce a pățit nava lor și de ce cer oamenii ajutorul lui Elon Musk Antena1
3 astronauți chinezi au rămas blocați în spațiu după ce nava lor a fost lovită de un obiect neidentificat. Pe măsură ce vestea a devenit internațională, din ce în ce mai mulți utilizatori de pe X îi cer lui Elon Musk să intervină.
18:10
Avionul care a băgat spaima în internauți va fi transformat în hotel de 5 stele. Ce l-a făcut atât de popular Antena1
Avionul transportat de la București la Brașov va putea deveni una dintre cele mai râvnite hoteluri din România. A fost făcut deja un plan pentru transformarea aeronavei.
18:10
Dani Mocanu și fratele său, Ionuț Nando Mocanu, au fost prinși. În ce zonă au fost găsiți de poliția italiană Antena1
Dani Mocanu și fratele său, Ionuț Nando Mocanu, au fost prinși de poliția italiană după ce au fost condamnați definitiv. Cei doi au fost găsiți într-un oraș din sudul țării.
18:00
Obiectul interstelar misterios s-a schimbat după ce s-a apropiat de Soare. Transformarea care a uimit experții Antena1
Obiectul interstelar misterios 3I/ATLAS s-a schimbat după ce s-a apropiat de Soare, spre surprinderea experților.
17:30
Răspunsul neașteptat dat de Volodimir Zelenski când a fost întrebat dacă se teme de Donald Trump. Ce a precizat Antena1
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat într-un interviu pentru The Guardian că, spre deosebire de alţi lideri occidentali, el nu se „teme” de Donald Trump.
17:30
Karmen Simionescu a trecut pragul medicului estetician. La ce proceduri a apelat concurenta de la Asia Express: „Îmi place mult” Antena1
De curând, Karmen Simionescu a trecut pragul medicului estetician. Concurenta de la Asia Express a apelat la două proceduri celebre în rândul vedetelor.
17:30
Zodiile care vor experimenta iubirea cum n-au simțit-o niciodată, în următoarele zile. Cine sunt norocoșii Antena1
Astrele pregătesc o perioadă intensă din punct de vedere sentimental. În următoarele zile, anumite zodii vor trăi emoții profunde, conexiuni neașteptate și momente care le vor schimba percepția asupra iubirii.
17:00
Dezavantajul surprinzător pe care îl au persoanele atrăgătoare pe rețelele de socializare. Ce pățești dacă ești „prea frumos” Antena1
Experții au dezvăluit dezavantajul surprinzător pe care îl au persoanele atrăgătoare pe rețelele de socializare, pe care puțini utilizatori l-ar bănui.
16:50
Detaliul pe care Irina Fodor l-a ascuns în timpul filmărilor Asia Express. Cum maschează o afecțiune medicală Antena1
Irina Fodor, prezentatoarea Asia Express, a dezvăluit recent un detaliu pe care nu multă lume l-a observat.
16:40
Radu Marinescu, ministrul Justiției, reacție după cel de-al 51-lea caz de femicid înregistrat. Ce spune despre o nouă lege Antena1
Declarația lui Radu Marinescu, ministrul Justiției, după ce a fost înregistrat al 51-lea caz de femicid.
