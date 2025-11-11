Tottenham, decizie finală în privința lui Radu Drăgușin. Ce se întâmplă cu fundașul român după 10 luni de absență
Fanatik, 11 noiembrie 2025 21:50
Radu Drăgușin trage tare pentru a se repune pe picioare după grava accidentare suferită la începutul anului. Managerul lui Tottenham a luat o decizie importantă în privința fundașului român.
Acum 5 minute
22:10
Mihai Rotaru, culisele numirii antrenorului Filipe Coelho: „La Craiova nu e pe ieftineală. Am exclus de pe listă nume importante” # Fanatik
Mihai Rotaru a intrat în direct și a dezvăluit culisele numirii lui Filipe Coelho ca antrenor la Universitatea Craiova. Ce a spus despre noul tehnician din Bănie.
Acum 30 minute
21:50
Acum o oră
21:40
Mitică Dragomir a făcut echipa de start a României pentru meciul decisiv cu Bosnia: “Eu zic că nu pierdem” # Fanatik
Dumitru Dragomir a făcut echipa de start a României pentru meciul de foc din deplasare cu Bosnia. Pe cine a lăudat și ce pariu a făcut în direct.
21:20
Nu mai e un scenariu SF! Cum ar putea ajunge Lionel Messi să joace din nou la Barcelona: „Clauza David Beckham” # Fanatik
Posibila revenire a lui Lionel Messi la Barcelona îi entuziasmează pe fani. Există o modalitate prin care argentinianul se poate întoarce fără a-și rupe contractul cu Inter Miami. Ce presupune “clauza David Beckham”.
Acum 2 ore
21:10
Fugarul Sorin Oprescu vrea să pună poprire pe conturile Spitalului Universitar. Suma neașteptată pe care o cere fostul primar # Fanatik
Sorin Oprescu își continuă de la distanță conflictul cu actuala conducere a Spitalului Universitar de Urgență București. Fostul primar se află de mai mulți ani în conflict cu actualul șef al spitalului, Cătălin Cîrstoiu
21:00
Cine este Filipe Coelho, noul antrenor al Universității Craiova. Nu a mai activat ca „principal” din 2017 și poate fi confundat cu ușurință cu tehnicianul care a lucrat la Chelsea # Fanatik
Universitatea Craiova a anunțat că Filipe Coelho va prelua echipa după despărțirea de Mirel Rădoi. Lusitanul nu a mai activat ca „principal” din 2017, însă a fost prezent la Cupă Mondială în 2022.
20:50
Fanii Universității Craiova, spectacol în comentarii după ce înlocuitorul lui Mirel Rădoi a fost prezentat oficial: „Nu are experiență” / „Să fie cu noroc” # Fanatik
Filipe Coelho este noul antrenor al Universității Craiova, după ce Mirel Rădoi și-a dat demisia. Fanii oltenilor au luat cu asalt secțiunea de comentarii la postarea în care tehnicianul a fost anunțat oficial.
20:40
Marele regret al carierei lui Florentin Petre: “Îmi pare rău că n-am reuşit asta cu Dinamo!” # Fanatik
Florentin Petre a vorbit despre marele regret al carierei sale de fotbalist. Care este performanța pe care fostul internațional român nu a realizat-o alături de Dinamo.
20:30
Sportiva celebră care a anunțat că e însărcinată! Ce se întâmplă cu întreaga sa carieră din tenis # Fanatik
O celebră sportivă a confirmat faptul că este însărcinată și urmează să nască anul viitor. Ce decizie a luat însă legată de cariera din tenis?
Acum 4 ore
20:00
Universitatea Craiova și-a anunțat oficial noul antrenor! Cine este înlocuitorul lui Mirel Rădoi # Fanatik
Universitatea Craiova s-a mișcat extrem de rapid și a numit deja un nou antrenor principal după plecarea lui Mirel Rădoi
19:50
Universitatea Cluj s-a mișcat rapid și a realizat un transfer foarte tare în SuperLiga. „Șepcile roșii” au făcut mutarea chiar de la rivala CFR Cluj.
19:40
Ce se întâmplă cu banii lui Roman Abramovich proveniți din vânzarea clubului Chelsea. Activele afaceristului au fost blocate în 2022 # Fanatik
Poate mulți s-au întrebat până acum ce s-a ales de banii lui Roman Abramovich proveniți din vânzarea clubului Chelsea, având în vedere că acum trei ani de zile, activele erau blocate.
19:20
Rivalul din SuperLiga, șocat de plecarea lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova: ”Îmi pare rău că s-a terminat așa repede” # Fanatik
Mirel Rădoi s-a despărțit de Universitatea Craiova după doar 10 luni. Un rival din SuperLiga s-a arătat surprins de plecarea rapidă a tehnicianului din Bănie.
19:00
Fotbalistul de Champions League, declarație care „aprinde” meciul Bosnia – România de la Zenica: „Nu ne gândim la baraj” # Fanatik
Declarație surprinzătoare înainte de Bosnia - România. Ce a spus fotbalistul care evoluează în Champions League cu trei zile înaintea duelului de la Zenica
18:50
Florin Gardoș a trăit șocul vieții: sunat de DIICOT când era în direct! „Ușor-ușor, mi-a revenit pulsul”. Exclusiv # Fanatik
Florin Gardoș a primit un apel DIICOT chiar în timpul emisiunii FANATIK SUPERLIGA! Detalii despre dosarul NORDIS și reacția sa surprinzătoare.
18:40
Cristiano Ronaldo, anunț despre retragere! Vestea care îi va întrista pe toți fanii fotbalului: „Am dat totul” # Fanatik
Cristiano Ronaldo și-a anunțat retragerea din cea mai înaltă scenă a fotbalului mondial! Când se va produce momentul
18:30
Daniel Băluță, prezent pe șantierul de la Planșeul Unirii: „Zvonul că lucrările au fost oprite e un fals răspândit cu scopul de a manipula”. Video # Fanatik
Daniel Băluță dezminte informațiile apărute în spațiul public. Ce spune despre lucrările de la Planșeul Unirii. Acesta s-a echipat și a mers direct pe șantier
18:20
Cât de mult a slăbit Dan Alexa la Asia Express. Antrenorul recunoaște că a traversat momente complicate și pe plan personal: ”Acum mă stabilizez” # Fanatik
Dan Alexa recunoaște că a slăbit la Asia Express. De altfel celebrul antrenor a traversat momente dificile și pe plan personal în acea perioadă, povestește el.
Acum 6 ore
18:10
Uluitor! Cum a încercat Vinicius să-l destabilizeze pe Andrei Rațiu! Spaniolii au aflat tot: „Să fii fundaș lateral contra mea e imposibil” # Fanatik
Andrei Rațiu a avut mai multe discuții cu Vinicius pe teren în Rayo Vallecano - Real Madrid, iar vedeta „galacticilor” a încercat, așa cum face mereu, să intre în mintea românului
17:50
Victor Angelescu, anunț devastator despre un fotbalist al Rapidului! „Nu știu dacă va mai juca în acest sezon” # Fanatik
Victor Angelescu a dezvăluit că un jucător al Rapidului are șanse mici să revină pe gazon în acest sezon. Președintele giuleștenilor a analizat situația jucătorilor cu probleme medicale din lot.
17:40
Gigi Becali i-a promis lui Louis Munteanu că va ajunge la Liverpool dacă vine la FCSB: „E disperat după bani”. Îi punea și șofer la dispoziție! Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a făcut dezvăluiri uluitoare de la negocierile transferului lui Louis Munteanu la FCSB. Patronul campioanei i-a promis că îl va duce la Liverpool pe atacant.
17:20
Mirel Rădoi, “drama queen” şi la echipa naţională! Şi-a anunţat plecarea într-un moment critic: “Asta e problema!” # Fanatik
Mirel Rădoi a avut un comportament similar cu cel de la Universitatea Craiova și în perioada în care a fost selecționerul echipei naționale a României, anunțându-și plecarea într-un moment critic.
17:10
Condamnare pe viață pentru criminalul din Teleorman care a ucis-o pe Mihaela? Avocat: „Sunt multiple infracțiuni” # Fanatik
Criminalul din Teleorman, cunoscut sub pseudonimul Gigi, care a ucis-o pe Mihaela în fața bisericii, la ceas de seară, riscă închisoare pe viață. Ce spune un celebru avocat?
17:00
Gino Iorgulescu a stărnit furie în rândul patronilor din SuperLiga: „E rușinos! Dacă acceptăm o să murim proști!” # Fanatik
Dorința lui Gino Iorgulescu este privită cu scepticism de către oamenii din SuperLiga, care nu sunt de acord cu intențiile acestuia.
16:40
Veste de ultimă oră înainte de Bosnia – România! Decizie-șoc a fanilor: „Nu vom intra pe stadion” # Fanatik
România a primit o veste de ultimă oră înainte de meciul crucial din Bosnia. Ce anunț au făcut ultrașii cu câteva zile înainte de partidă
16:40
Meciul de retragere al Simonei Halep a stârnit interesul a mii de persoane! Câte bilete s-au vândut în mai puțin de 10 minute # Fanatik
Meciul de retragere al Simonei Halep este așteptat de o mulțime de persoane. Iar cea mai clară dovadă o reprezintă timpul record în care au fost vândute peste 1000 de bilete.
16:40
Daniel Băluţă, despre investiţiile în educaţie: „Ce vedeţi în Sectorul 4 vreau să se întâmple în toată Capitala” # Fanatik
După ce a reabilitat și construit zeci de școli și grădinițe din Sectorul 4, Daniel Băluță afirmă că este timpul ca toate sectoarele Bucureștiului să beneficieze de aceleași condiții moderne.
Acum 8 ore
16:10
David Popovici are un program strict pentru a fi în formă maximă. Ce face după fiecare antrenament # Fanatik
David Popovici este foarte atent la felul în care arată pentru a avea rezultate extraordinare în competiții. Regula după care se ghidează mereu sportivul.
15:50
Gigi Becali e sigur: „Rapid nu are jucători valoroși!”. Cum a ajuns Dan Șucu pe primul loc # Fanatik
Patronul FCSB-ului, Gigi Becali, a vorbit despre rivalele din campionat, Universitatea Craiova și Rapid, iar concluzia omului de afaceri a fost fără echivoc.
15:40
Denis Drăguș nu a uitat eșecul cu Bosnia de la București și vrea revanșa! Ce planuri are pentru meciul de la Zenica # Fanatik
Denis Drăguș este mai motivat ca niciodată să facă un meci perfect cu Bosnia-Herțegovina, în preliminariile pentru Campionatul Mondial 2026. Ce obiective și-a stabilit atacantul pentru partida de la Zenica.
15:20
Veste de ultimă oră! UEFA ar putea decide ca meciul FCSB-ului din Europa League să se joace fără spectatori pe stadion. Fosta adversară a făcut plângere
15:00
O legendă a Universității Craiova face acuzații grave la adresa lui Dan Șucu: „Baza Mobexpet s-a transformat în baza de antrenament a fluierașilor!“ # Fanatik
Dan Șucu, patronul celor de la Rapid, a fost acuzat Silvian Cristescu, fostul mare fotbalist al Universității Craiova, de faptul că „adăpostește“ arbitrii din România chiar la baza Mobexpert.
14:50
Echipele din SuperLiga care nu au probleme financiare. 4 sunt în play-off, iar 5 au același sponsor principal, Superbet! # Fanatik
Echipele din prima ligă a României care sunt sponsorizate de Superbet nu au probleme cu banii. În prezent sunt peste 600 de litigii financiare între antrenori / jucători și cluburi pentru plata salariilor și restanțelor.
14:40
Florentin Petre, “câine” de rasă! Când s-a îndrăgostit de Dinamo: “Din momentul ăsta nu mai pleci de aici!”. Ce relație a avut cu Ionuț Chirilă # Fanatik
Florentin Petre este unul dintre jucătorii de legendă ai lui Dinamo. Fostul fotbalist a vorbit despre începuturile carierei și cum a ajuns să se îndrăgostească de Dinamo.
Acum 12 ore
14:10
Mihai Popescu, apariție-surpriză la antrenamentul “tricolorilor”, înainte de Bosnia – România. Ce le-a transmis colegilor din echipa națională # Fanatik
Mihai Popescu va rata partida cu Bosnia-Herțegovina, din cauza unei accidentări. Fundașul, aflat în perioada de recuperare, a mers, totuși, în cantonament și le-a transmis un mesaj colegilor săi de la echipa națională.
14:10
Cutremur în lumea politică din România! Dumitru Dragomir anunţă ieşirea de la guvernare a PSD-ului: „Asta se va întâmpla!” # Fanatik
A mai rămas o lună până când mersul coaliției de guvernare va fi tranșat, susține fostul șef al LPF, Dumitru Dragomir. De ce se află PSD cu un pas în afara guvernului.
13:40
Daniel Bîrligea, băgat în şedinţă la echipa naţională după eliminarea stupidă din Hermannstadt – FCSB: “Bă, ce a fost în mintea ta?” # Fanatik
Daniel Bîrligea va fi luat la întrebări imediat cum ajunge în cantonamentul echipei naționale. Ce se întâmplă cu atacantul lui FCSB după ce a luat două cartonașe galbene pentru proteste în mai puțin de 5 minute
13:30
(P) Betano susține Campionatul Național de Baschet în Scaun Rulant, consolidând platforma de responsabilitate socială „Imposibilul devine posibil. Pe Bune.” # Fanatik
București, 11 noiembrie 2025 – Betano a fost partenerul principal al Campionatului Național de Baschet în Scaun Rulant, desfășurat la Sibiu între 7-9 noiembrie, în Sala Transilvania, reafirmând angajamentul său față de sporturile adaptate și […]
13:20
Ianis a vorbit liber despre presiunea numelui Hagi, înainte de Bosnia – România: „Am crescut cu asta fără să vreau”. Video # Fanatik
Pentru naționala României urmează meciul crucial cu Bosnia. ”Tricolorii” își joacă ultima șansă la locul 2 în grupa din preliminariile Cupei Mondiale, iar Ianis Hagi a afișat un optimism molipsitor.
13:10
Vedeta lui FC Barcelona a fost convocată pentru meciurile Spaniei din preliminariile Campionatului European, însă a fost trimis acasă! Care este motivul plecării sale din cantonamentul ibericilor
13:10
Într-o eră a mobilității inteligente, SUV-urile moderne nu mai sunt doar despre putere și performanță — ele trebuie să ofere siguranță avansată, conectivitate digitală și un design care exprimă eleganță contemporană. Prin combinația acestor valori, […]
12:40
Andrei Borza este tot mai aproape de revenire după accidentarea stupidă din cantonamentul naționalei României. Când ar putea tânărul fundaș lateral să intre pe teren pentru Rapid
12:30
Celebrul fotbalist care și-a înșelat partenera de viață. A fost prins cu amanta de iubita sa, iar filmarea a fost făcută publică # Fanatik
Renumitul jucător de fotbal care nu i-a fost fidel iubitei sale. Femeia a postat pe rețelele de socializare clipul cu dovada care atestă acest lucru.
12:30
Veniturile lui Dani Mocanu au explodat după condamnare. Suma record pe care manelistul a făcut-o în câteva zile # Fanatik
Românii l-au făcut milionar pe Dani Mocanu. Câți bani a câștigat după condamnare și ce sumă încasează manelistul anual.
12:20
Kyros Vassaras contestă decizia Iulianei Demetrescu din Dinamo – Csikszereda: „Simulare!”. Ce spune despre liniile de ofsaid din Slobozia – CFR Cluj # Fanatik
După deciziile controversate din ultima etapă, Kyros Vassaras a ieșit public și a explicat fazele ce au ridicat cele mai multe semne de întrebare. Cum a analizat penalty-ul dat la Alex Musi
12:10
Zinedine Zidane a făcut marele anunț: „Revin în antrenorat”. Când se va întâmpla acest lucru # Fanatik
După patru ani de pauză, Zinedine Zidane este gata să-și reia activitatea de antrenor. Câștigătorul Balonului de Aur din anul 1998 a anunțat când se va întâmpla acest lucru
12:00
Sondaj INSCOP. Cum ar vota bărbații și femeile din România la alegerile parlamentare. Diferențe uriașe în preferințele acestora: surpriza vine de la AUR # Fanatik
Cum ar vota românii în funcție de gen dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile parlamentare. AUR, partidul preferat și de femei, dar și de bărbați.
11:50
Daniel Bîrligea nu a mers cu autocarul după Hermannstadt – FCSB 3-3! Cu ce s-a întors atacantul la București # Fanatik
Gigi Becali a dat ordin ca Daniel Bîrligea să nu se întoarcă la București cu autocarul echipei, iar acest lucru s-a întâmplat! Cu ce a ajuns atacantul lui FCSB acasă
11:50
Daniel Băluță, despre cele 7 angajamente pentru bucureșteni. „Nu promisiuni, ci un contract moral. Le cer oamenilor să mă judece” # Fanatik
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și candidatul PSD la Primăria Capitalei, promite să pună bucureștenii înaintea politicii. Iată cele șapte angajamente asumate în fața cetățenilor.
11:40
Dumitru Dragomir este un om norocos? Răspunsul fostului şef al Ligii după ce s-a câştigat marele premiu la Loto # Fanatik
Dumitru Dragomir a răspuns direct la întrebarea dacă este un om norocos. Ce a spus fostul șef al LPF despre faptul că s-a câștigat marele premiu de 10 milioane de euro la Loto 6/49.
