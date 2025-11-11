Laila Abdel Hafiz de la Te cunosc de undeva a transmis vestea momentului: "Am devenit mămică"

18:30

De câteva zile, Mădălina Ghenea este în București și urmează să participe la un eveniment de excepție, care va avea loc mâine. Vedeta urmează să lanseze în România un scurtmetraj în colaborare cu o firmă celebră de bijuterii din România, la care a muncit foarte mult. Paparazzii Spynews.ro au surprins-o pe frumoasa româncă în Capitală, după o ședință foto! Vă prezentăm imagini exclusive, care dovedesc cât de bine arată Mădălina Ghenea în orice moment al zilei.