Clauza care aprinde imaginația fanilor Barcelonei » Leo Messi i-ar putea urma pe Thierry Henry și pe Beckham!
Gazeta Sporturilor, 11 noiembrie 2025 22:00
Lionel Messi (38 de ani), căpitanul lui Inter Miami, are șanse să transforme în realitate declarațiile făcute luni. Starul argentinian și-ar putea stinge dorul de Barcelona, oraș care i-a fost casă din 2000 până în 2021, și să se întoarcă în capitala Cataloniei chiar luna viitoare! Dar un transfer al campionului mondial ar fi realizabil doar până în februarie, datorită unei clauze speciale.Fanii Barcelonei visează să-l vadă purtând din nou tricoul blaugrana. ...
• • •
Acum 5 minute
22:20
Mihai Rotaru, acționarul de la Universitatea Craiova, s-a declarat împotriva modificării Statutului de la Liga Profesionistă de Fotbal. Gino Iorgulescu, președintele LPF, vrea să scoată numărul limitat de mandate, printre altele.Pe 13 noiembrie, la Brașov, la hotelul Aurelius Împăratul Romanilor, va avea loc o Adunare Generală a Ligii. Gino Iorgulescu va propune modificare a Statutului, astfel încât să poată candida și în 2027, când îi expiră mandatul actual. ...
Acum 15 minute
22:10
Mihai Rotaru a spus cum a ales noul antrenor de la Craiova: „La Universitatea nu e pe ieftineală!” » L-a comparat cu un tehnician din Premier League # Gazeta Sporturilor
Mihai Rotaru, patronul de la Craiova, a spus de ce l-a numit pe Filipe Coelho (45 de ani) în funcția de antrenor principal. Mihai Rotaru a spus care au fost criteriile pe baza cărora l-a ales pe Filipe Coelho, un tehnician necunoscut, care a fost antrenor principal doar în Liga a 2-a. Acesta își dorea neapărat un tehnician străin, care să nu fie un nume important, considerând că acest profil va avea o foame mai mare de a face performanță. ...
Acum 30 minute
22:00
Acum o oră
21:50
Înotătorii români se întrec la Campionatele Naționale în bazin scurt de la Otopeni » David Popovici nu participă # Gazeta Sporturilor
Denis Popescu (22 de ani), Robert Badea (18 ani), Daria Silișteanu (16 ani) revin în competiții la Campionatele Naționale în bazin scurt de la Otopeni, 13-16 noiembrie, după o vară încărcată.Seseaiunile de după-amiază a Campionatelor Naționale în bazin scurt de la Otopeni sunt transmise de TVR SportFinalul de an aparține sezonului în bazin de 25 m, iar în 2025 acesta se încheie cu Campionatele Europene în bazin scurt (2-7 decembrie), desfășurate la Lublin. ...
21:50
Jucătorul din Premier League, investigat de Federație și Poliție după ce ar fi scuipat un suporter # Gazeta Sporturilor
Hannibal Mejbri (22 de ani), jucătorul lui Burnley, este investigat de Federația Engleză de Fotbal pentru comportament neadecvat, după ce ar fi scuipat un suporter al lui Leeds United în victoria obținută de echipa sa cu scorul de 2-0, pe 18 octombrie, în etapa 8 din Premier League.La aproape o lună de la incident, FA a deschis o anchetă în urma incidentului, care ar fi avut loc în minutul 67 al meciului, cu 16 înainte ca mijlocașul să fie introdus pe teren. ...
Acum 2 ore
21:20
Radu Popa, directorul Complexului Național Arcul de Triumf, a postat o fotografie alături de Viorel Păunescu (90 de ani).Fostul președinte al Stelei e o apariție tot mai rară în spațiul public în ultimii ani. Ajuns la 90 de ani, Viorel Păunescu are probleme de sănătate, declarând în trecut că s-a operat de 5 hernii.FOTO. ...
21:00
Cristi Chivu l-a descoperit pe „noul Donnarumma”! » Inter i-a și prelungit contractul portarului de 2 metri # Gazeta Sporturilor
Henrikas Adomavicius, goalkeeper lituanian de 16 ani, a fost remarcat de Cristi Chivu la pregătirile formației Primavera. Impresionat de calitățile portarului de 1,98 metri transferat în februarie, tehnicianul român l-a chemat la antrenamentele primei echipe într-o perioadă în care a doua rezervă a lui Yann Sommer e indisponibil de lungă durată. ...
20:50
Transfer pe ruta CFR Cluj - U Cluj: „Este un nume important” » Avea 12 ani la echipă # Gazeta Sporturilor
Răzvan Zamfir, fost șef al departamentului de scouting de la CFR Cluj, va face pasul către rivala Universitatea Cluj. Răzvan Zamfir este finul lui Iuliu Mureșan, noul și vechiul președinte din Gruia. Decizia lui Zamfir de a pleca de la CFR l-a nemulțumit pe oficialul de la CFR. Acum, va îndeplini funcția de director sportiv a „Șepcilor Roșii”. „În principiu, ne-am înțeles cu Răzvan Zamfir. Va fi omul care va conduce departamentul de fotbal. ...
20:40
Suporterii Universității Craiova au răbufnit după instalarea noului antrenor: „Ne merităm soarta, opțiune kamikaze” / „Va fi ca Charalambous la FCSB” # Gazeta Sporturilor
Suporterii Universității Craiova au reacționat imediat la anunțul oficial făcut de club, numirea lui Filipe Coelho (45 de ani) pe banca tehnică, ca succesor al lui Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul care a demisionat pe 10 noiembrie.Pe lângă comentariile în care oltenii îi urau succes noului tehnician, foarte mulți suporteri ai Craiovei au criticat decizia conducerii de a-l numi antrenor principal pe portughez, al cărui CV nu a impresionat absolut deloc. ...
20:30
Cristiano Ronaldo (40 de ani), atacantul lui Al Nassr, a declarat în cel mai recent interviu că se va retrage „peste un an sau doi”.Ronaldo are 952 de goluri înscrise în carieră. Încă 48 și va ajunge la 1000, visul lui suprem în finalul carierei. Portughezul se va retrage, cel mai probabil, abia după ce va atinge borna istorică de 1000 de goluri. ...
Acum 4 ore
20:10
A râs de față cu toată lumea de Bîrligea: „Uite-l pe Daniel, e Statuia Libertății” / „Ce panaramă ești” » Clipul a fost șters, dar avem imaginile # Gazeta Sporturilor
Valentin Mihăilă (25 de ani), aripa stângă a celor de la Caykur Rizespor, a râs de gestul inconștient făcut de atacantul Daniel Bîrligea (25) în partida Hermannstadt - FCSB, scor 3-3, din runda 16 din Superliga. Voie bună și hohote de râs la lotul naționalei în primele zile sub comanda lui Mircea Lucescu pentru actuala acțiune, ultima din preliminariile Cupei Mondiale. România va da piept cu Bosnia (15 noiembrie) și cu San Marino (18 noiembrie). GALERIE FOTO. ...
20:00
Valentin Robu, atacantul celor de la Metalul Buzău și golgheterul Ligii a 2-a, cu zece reușite, la egalitate cu Cristian Măgerușan, de la ASA Târgu Mureș, revine pe lista de transferuri a celor de la Dinamo pentru perioada de mercato din iarnă. „Câinii” și l-au mai dorit pe jucător și în trecut, însă pretențiile financiare considerate ridicate ale buzoienilor au împiedicat mutarea, potrivit președintelui Andrei Nicolescu. ...
20:00
Mașina care „sperie copiii de la o stradă distanță” va fi lansată la finalul lunii! Au apărut primele imagini # Gazeta Sporturilor
Noul model „Telluride” de la Kia are un look „care ar putea speria copiii de la o stradă distanță”, așa cum o caracterizează americanii. A doua generație a SUV-ului este mai mare, mai robustă și ar putea fi prima „Telluride” cu sistem de propulsie plug-in hybrid.Kia a publicat primele imagini cu noul Telluride, care va fi disponibil din 2027. Potrivit carscoops. ...
20:00
Antonio Rudiger e încă marcat de atentatele din 2015 de la Paris: „A fost un șoc enorm! N-am închis un ochi” # Gazeta Sporturilor
Antonio Rudiger (32 de ani), stoperul lui Real Madrid, nu a uitat nici după un deceniu de atacurile teroriste de la Paris, pe 13 noiembrie 2015. Internaționalul german a jucat 90 de minute în meciul amical cu reprezentativa Franței (0-2), în care pe parcursul primei reprize teroriștii Statului Islamic au detonat veste cu explozibil la porțile „Stade de France”. ...
20:00
Universitatea Craiova a anunțat că noul antrenor al echipei e Filipe Coelho (45 de ani).Portughezul a activat ultima dată la naționala Emiratelor Arabe Unite, unde a fost secund. A plecat de acolo în martie 2025, înainte de numirea lui Olăroiu pe banca EAU. ...
19:50
Pan Zhanle, opinie în China Daily, ziarul în limba engleză cu cel mai mare tiraj din țara sa: „Ultimii patru ani m-au transformat” # Gazeta Sporturilor
Înotătorul chinez Pan Zhanle (21 de ani) participă în aceste zile la Jocurile Naționale ale Chinei, o competiție multidisciplinară, desfășurată din patru în patru ani. Deținătorul recordului mondial în proba de 100 m liber și campionul olimpic en titre al probei a scris o opinie înainte de startul acestei competiții pentru China Daily, ziar în limba engleză și deținut de Departamentul de Propagandă al Partidului Comunist Chinez. ...
19:10
Gabi Balint, 62 de ani, autor a 14 goluri pentru prima reprezentativă în 34 de partide, a prefațat „decisivul” dintre Bosnia și România pentru Gazeta Sporturilor.Acesta este optimist înaintea meciului cu Bosnia și crede că echipa națională poate obține un rezultat pozitiv, dacă „tricolorii” dau totul pe teren și respectă planul tactic pus la punct de „Il Luce”. ...
19:00
Leo Messi, despre revenirea în Spania: „Vreau să mă întorc la Barcelona, îmi lipsește mult” # Gazeta Sporturilor
Lionel Messi (38 de ani), vedeta lui Inter Miami, a declarat că îi e dor de Barcelona, oraș care i-a fost casă din 2000 până în 2021. Argentinianul a anunțat că așteaptă cu nerăbdare să se întoarcă în capitala Cataloniei.Mijlocașul ofensiv a părăsit-o pe FC Barcelona în 2021. În lacrimi, pleca de pe Cam Nou după 21 de ani, 4 Ligi ale Campionilor, 7 Baloane de Aur și 10 titluri în La Liga.Messi ajungea atunci la PSG, unde a jucat doi ani. ...
19:00
Raheem Sterling a fost jefuit din nou! » Hoții mascați care i-au spart casa credeau că el are meci cu Chelsea # Gazeta Sporturilor
Raheem Sterling (30 de ani), internaționalul englez cu 82 de selecții și 20 de goluri, a fost atacat sâmbăta trecută în timp ce se afla în locuința sa împreună cu familia. Din fericire, extrema dreaptă, soția și copiii acestuia s-au ales doar cu spaima. Hoții au renunțat la jaf, fiind surprinși că fotbalistul nu e pe „Stamford Bridge”, unde Chelsea o înfrunta pe Wolverhampton!Nu este o premieră pentru Raheem Sterling. ...
18:50
Se adună opoziția în Superliga » FCSB, Rapid și Craiova, alături de Dinamo! Toate detaliile înainte de Adunarea Generală: „De ce îi e frică?” # Gazeta Sporturilor
Lumea fotbalului de elită se pregătește cu înfrigurare de Adunarea Generală a Ligii Profesioniste din 13 noiembrie, programată, ca niciodată, nu în București, ci la Poiana Brașov, la hotelul Aurelius Împăratul Romanilor.Invitații, reprezentanții celor 14 cluburi, vor sosi la respectiva locație încă de mâine. Iar întrunirea, așa cum a GSP. ...
18:40
Dani Coman, după ce a văzut că Gino Iorgulescu vrea să schimbe statutul LPF: „Sunt vizat! Nu mă mai surprinde nimic la oameni” # Gazeta Sporturilor
Dani Coman (46 de ani), președintele de la FC Argeș, a avut o luare de poziție cu privire la faptul că Gino Iorgulescu, președintele LPF, își dorește modificarea statutului instituției pe care o conduce. ...
18:30
Noi detalii din culise în scandalul pariurilor de la Metaloglobus » Chemat miercuri la FRF # Gazeta Sporturilor
Încep audierile la FRF, după dezvăluirile fostului maseur de la Metaloglobus, care a declarat că a pariat pe meciurile echipei bucureștene în acest sezon de Liga 1. Acesta va fi chestionat miercuri de Departamentul de Integritate din cadrul Federației.Potrivit surselor GSP, fostul maseur al echipei va fi audiat miercuri la FRF. ...
18:30
Echipa din Serie A și-a prezentat noul antrenor la doar o zi după demiterea precedentului tehnician # Gazeta Sporturilor
Atalanta și-a prezentat noul antrenor, Raffaele Palladino (41 de ani), la doar o zi după demiterea lui Ivan Juric (50 de ani), cel care a preluat banca tehnică a echipei din Bergamo în această vară.Conflictul cu vedeta echipei Ademola Lookman (28 de ani), pe care Juric l-a bruscat în urma victoriei cu Marseille din Liga Campionilor (scor 1-0), dar și seria de 7 meciuri consecutive fără victorie în Serie A, i-au fost fatale tehnicianului croat. ...
Acum 6 ore
18:10
Carlos Alcaraz (22 de ani, 2 ATP) a obținut a doua victorie la ATP Finals de la Torino, după ce l-a învins pe Taylor Fritz (28 de ani, 6 ATP) cu 6-7 (2), 7-5, 6-3.Carlos Alcaraz vrea să încheie sezonul cu un trofeu în brațe, mai ales că este unul care îi lipsește din palmares. „Anul acesta este puțin diferit. Sunt foarte mândru de felul în care am făcut lucrurile pentru a ajunge aici cu motivație. ...
18:00
Un doctor face lumină în conflictul dintre Lamine Yamal și Federație: „Doar i-a luat durerea și amână operația!” # Gazeta Sporturilor
Federația spaniolă (RFEF) a decis să renunțe la serviciile lui Lamine Yamal pentru meciurile echipei naționalei din preliminariile CM 2026, cu Georgia și Turcia. Procedura invazivă de radiofrecvență, pentru tratarea disconfortului acuzat de starul Barcelonei la nivelul pubisului, a fost luată în colimator de un specialist consultat de MARCA. ...
17:50
Victor Pițurcă a spus care e singurul loc în care ar mai antrena: „Sunt atras să merg doar acolo” # Gazeta Sporturilor
Victor Pițurcă (69 de ani) a spus care este singurul loc în care ar fi tentat să mai antreneze. Victor Pițurcă nu a mai antrenat din 2020. Ultima aventură a fostului selecționer a fost la Universitatea Craiova, echipa lui Mihai Rotaru, patronul cu care a intrat în conflict după despărțire. ...
17:40
Victor Angelescu, anunț crunt despre jucătorul Rapidului: „E foarte grav. Nu știu dacă mai joacă” # Gazeta Sporturilor
Victor Angelescu, acționarul minoritar și președintele de la Rapid, a făcut un anunț crunt despre atacantul Borisav Burmaz, accidentat în vara acestui.Jucătorul sârb a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior în cantonamentul din vară. În mod normal, timpul de absență în cazul acestui tip de accidentare e de 6-9 luni.La Burmaz, lucrurile sunt mai grave, după cum susține Victor Angelescu. Atacantul ar putea să lipsească tot sezonul 2025-2026. ...
17:20
Steven Gerrard, aproape de revenirea pe bancă, la scurt timp după ce a refuzat-o pe Rangers # Gazeta Sporturilor
Middlesbrough a început căutarea unui nou manager, dar clubul nu se grăbește să numească succesorul lui Rob Edwards (42 de ani). Primele informații sugerează că legenda lui Liverpool, Steven Gerrard (45 de ani), fostul antrenor al lui Bournemouth și Wolverhampton Wanderers, Gary O’Neil (42 de ani), precum și antrenorul Valenciei, Carlos Corberan (42 de ani), se numără printre posibilii candidați. ...
17:00
Două cluburi se alătură lui Nicolescu și se arată fățiș în disputa cu Gino Iorgulescu: „Șefii LPF și FRF ar trebui să mai lase și pe alții în locul lor” / „E obrăznicie!” # Gazeta Sporturilor
Ciprian Marica (40 de ani), acționarul minoritar de la Farul, și Valeriu Iftime (65 de ani), președintele de la FC Botoșani, au comentat pe seama planului celor de la Dinamo, prin care Andrei Nicolescu intenționează să blocheze demersurile prin care Liga Profesionistă de Fotbal încearcă să își schimbe statutul, în așa fel încât Gino Iorgulescu să intre în linie dreptă spre câștigarea unui nou mandat. ...
16:50
Andres Iniesta este anchetat pentru fraudă agravată! » Afacerea care i-a folosit imaginea a intrat în faliment # Gazeta Sporturilor
Andres Iniesta (41 de ani), fost campion mondial și dublu european, e cercetat de procurorii din Peru pentru înșelăciune în formă agravată. Ancheta vizează presupuse nereguli legate de filiala sud-americană a companiei sale Never Say Never (NSN), acuzată că a cauzat prejudicii antreprenorilor locali în valoare de peste 600 000 de dolari.Numele lui Andres Iniesta este implicat într-un scandal care a izbucnit în Peru. ...
16:30
16:30
Acum 8 ore
16:00
Lionel Messi, protagonistul unui videoclip romantic pe străzile din Barcelona: cum a fost posibil # Gazeta Sporturilor
Legenda fotbalului argentinian, Lionel Messi (38 de ani), a vizitat stadionul Camp Nou, recent renovat, locul unde a scris istorie vreme de două decenii alături de Barcelona, iar în timpul acestei vizite a devenit protagonistul unui clip, surprinzând doi tineri care filmau romantic.Cât timp a fost în capitala catalană, legenda Barcelonei a reușit să devină și vedeta unui videoclip romantic al unui cuplu pe străzile orașului. ...
16:00
Cei doi antrenori sunt la fel de vinovați ca și cel sub tutela căruia s-au complăcut atâta vremePatronul campioanei a mărturisit (am folosit termenul creștinesc-ecumenic, de mărturisire, pentru că mai există și exprimarea gregară „a dat din casă”) că Elias Charalambous, nu demult, i-a cerut să plece de la echipă, asumându-și sezonul mai slab al echipei. Acum, astăzi, dintr-o dezvăluire GSP, aflăm că și Mihai Pintilii ar avea absolut aceleași intenții. ...
16:00
Misterul fotografiei virale: Gabi Balint explică imaginea cu „N'Doye” și Steaua '86 # Gazeta Sporturilor
Ieri, Gabi Balint a postat pe rețelele de socializare o fotografie care a stârnit imediat zâmbete. În imagine, fostul mare atacant apare alături de câțiva colegi din legendara echipă a Stelei '86, Constantin Pistol, Mihai Majearu, Dan Stângaciu, dar și de Marcel Georgescu, medicul formației din acea perioadă. ...
15:50
Cele mai trăsnite clauze din contractele fotbaliștilor » Testicule de miel în dieta obligatorie + tatăl internaționalului italian a cerut un tractor # Gazeta Sporturilor
Publicația spaniolă As a trecut în revistă cele mai excentrice clauze din acordurile semnate de diverși jucători de fotbal cu formațiile la care au evoluat de-a lungul timpului. În timp ce în contractele unora se prevedea clar că pot să iasă în cluburile de noapte de câte ori doresc, alții aveau înțelegeri care le puneau la dispoziție avioane private sau vile luxoase. ...
15:50
Cele mai tari meciuri ale zilei și primele partide din preliminariile CM 2026, analizate la Breaking Bets! # Gazeta Sporturilor
Ediția de azi a emisiunii Breaking Bets a trecut în revistă toate detaliile importante despre cele mai atractive meciuri programate în această seară în Liga Campionilor la fotbal feminin. De asemenea, au fost analizate confruntările Moldova - Italia, Norvegia - Estonia și Franța - Ucraina, programate joi. Dacă ați ratat transmisiunea live, puteți vedea înregistrarea ediției de azi a emisiunii Breaking Bets în videoclipul de mai jos. ...
15:50
Aici ai ponturile pentru biletul de cotă 2 prezentat în emisiunea Breaking Bets # Gazeta Sporturilor
Biletul de cota 2 prezentat azi în emisiunea Breaking Bets conține două partide, Real Madrid - Paris FC și Lyon - Wolfsburg. Selecțiile pentru cele două jocuri pot fi vizionate urmărind videoclipul de mai jos. Strategia biletului de cotă 2 este extrem de importantă. ...
15:40
Andres Iniesta (41 de ani), fostul internațional spaniol și legendă a Barcelonei, este investigat de Ministerul Public din Peru pentru presupusă fraudă fiscală. Autoritățile peruane îl acuză pe fostul mijlocaș că ar fi prejudiciat mai mulți oameni de afaceri locali cu o sumă ce se ridică la 600.000 de dolari (aproximativ 518.000 de euro). ...
15:30
Jose Mourinho, cea mai costisitoare gafă comisă de Fener » Notă de 25,5 milioane de euro! # Gazeta Sporturilor
Timp de 15 luni, cât a antrenat-o pe Fenerbahce, Jose Mourinho a locuit la hotelul „Four Seasons” din Istanbul, într-unul dintre cele mai luxoase apartamente.Fenerbahce l-a adus pe Jose Mourinho la Istanbul pe foarte mulți bani, cu gândul că reputatul tehnician portughez o va readuce pe „strada” trofeelor. Însă socoteala de acasă nu s-a potrivit cu aceea din teren. Hotelul la care a locuit Jose Mourinho a costat-o pe Fenerbahce 750. ...
15:20
Fostul idol al tribunelor la FCSB demontează două idei ale lui Becali: „Mai rămâne să-l vedem portar pe Cisotti! Ascultă-mă puțin” # Gazeta Sporturilor
Invitat azi la GSP Live, fostul atacant Adrian Neaga (46 de ani) a taxat ultimele decizii luate de Gigi Becali la FCSB.Cu Hermannstadt, 3-3 scor final, FCSB a evoluat fără niciun mijlocaș defensiv în repriza a doua - idee pe care Gigi Becali susține că o va pune în practică și pe viitor. ...
15:00
Emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” revine miercuri, 12 noiembrie cu o nouă ediție. De această dată, de la ora 16:00, invitatul lui Ioanițoaia este fostul internațional, Cristian Săpunaru.Cristi Săpunaru este unul dintre cei mai experimentați și respectați fotbaliști români, cunoscut pentru spiritul de lider și dedicarea sa pe teren. ...
14:50
Un loc de parcare la Cupa Mondială 2026, mai SCUMP decât un bilet de meci la CM 2022 # Gazeta Sporturilor
FIFA va încerca din nou să profite de buzunarele participanților la Cupa Mondială din 2026, și a anunțat cu mai puțin de un an înainte de turneul final de vara viitoare că va pune la vânzare permise de parcare în apropierea stadioanelor unde se vor desfășura meciurile. Prețurile însă sunt uriașe. Campionatul Mondial din 2026 va avea loc în 3 țări: SUA, Mexic și Canada. Se va desfășura în perioada 11 iunie - 19 iulie. Va fi primul turneu din istorie cu 48 de echipe. ...
14:30
Reacția lui Mihai Teja în tsunamiul produs la Metaloglobus: „Izbăvește-mă de cel viclean! Cred sută la sută în jucători, dar așteptăm rezultatul anchetei” # Gazeta Sporturilor
Antrenorul celor de la Metaloglobus, Mihai Teja, 47 de ani, a oferit o reacție pentru GSP.ro, fiind siderat de acuzațiile ce implică gruparea din Capitală, dar și pe unii dintre elevii săiNou-promovata Metaloglobus București este implicată într-un scandal de proporții, iar acuzațiile sunt fără precedent. ...
Acum 12 ore
14:20
Selecționerul Spaniei, reacție în scandalul cu Lamine Yamal: „N-am mai trăit așa ceva în viața mea” # Gazeta Sporturilor
Lamine Yamal este din nou în mijlocul unei controverse în Spania. Extrema de 18 ani a fost exclusă din lotul naționalei, după un nou conflict între Federația Spaniolă de Fotbal și Barcelona. Disputa a luat amploare rapid și l-a surprins chiar și pe selecționerul Luis de la Fuente (64 de ani), potrivit abola.pt.Polemica a izbucnit după ce atacantul a urmat un tratament pentru a scăpa de o pubalgie, fără ca Federația Spaniolă de Fotbal să fie anunțată. ...
14:20
Andy Murray vrea să se reprofileze și să fie caddie pentru un jucător de golf: „Cred că ar fi o slujbă genială” # Gazeta Sporturilor
Andy Murray (38 de ani), triplul câștigător de Grand Slam, a dezvăluit o meserie de vis pe care i-ar plăcea să o aibă: să fie caddie pentru un jucător profesionist de golf. Dublul campion olimpic l-a numit pe Robert MacIntyre (29 de ani) drept sportivul pe care și-ar dori să îl ajute.Andy Murray și-a încheiat cariera în august 2024, la Jocurile Olimpice de la Paris, acolo unde a jucat în proba de dublu alături de Dan Evans. ...
14:20
Prima reacție a lui Sorin Cârțu, după ce Rădoi a plecat de la Craiova: „Băi, Mirel, iei şi tu ceva?” # Gazeta Sporturilor
Mirel Rădoi (44 de ani) nu mai este antrenorul Universității Craiova, după ce a decis să plece în mijlocul sezonului. „Epuizat emoțional”, așa cum a zis Rotaru, tehnicianul a renunțat la proiect, iar Sorin Cârțu (69 de ani), președintele de onoare al oltenilor, a reacționat, considerând că Rădoi s-a pripit și că nu ar fi trebuit să reacționeze așa și să abandoneze totul. ...
14:20
„Aș pune manele” » Dinamovistul Musi a răspuns la 10 întrebări-fulger: ce regulă din fotbal ar schimba # Gazeta Sporturilor
Alexandru Musi (21 de ani), mijlocașul stânga de la Dinamo, a fost protagonistul unui interviu special, în care a răspuns la zece întrebări inedite din partea Gazetei Sporturilor.Musi ar juca alături de Kylian Mbappe dacă ar putea și ar elimina regula ofsaidului. Peste zece ani își dorește ca lumea să-l țină minte drept o legendă la Dinamo.Fotbalistul a dezvăluit că Boateng este cel mai mare glumeț de la Dinamo și că ar pune manele după o victorie mare.VIDEO. ...
14:10
Un nume important din istoria FCSB demontează două idei ale lui Becali: „Mai rămâne să-l vedem portar pe Cisotti! Ascultă-mă puțin” # Gazeta Sporturilor
Invitat azi la GSP Live, Adrian Neaga a taxat ultimele decizii luate de Gigi Becali la FCSB.Cu Hermannstadt, 3-3 scor final, FCSB a evoluat fără niciun mijlocaș defensiv în repriza a doua - idee pe care Gigi Becali susține că o va pune în practică și pe viitor. ...
